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Творческие истории

Две минуты

Две минуты

Когда случаются «пробки», я часто срезаю путь по дороге домой через частный сектор. Так было и в этот раз. Тренировка закончилась поздно, и на улице уже было темно.

Сев в машину, почему-то я вспомнил, как в первый раз пришел в спортзал. Для нашей памяти – это как развлечение: иногда рандомно проявлять старые воспоминания, вызывая какую-то легкую ностальгию в душе.

А через пару лет занятий тренер подошел ко мне и сказал:
- Илья, у тебя есть талант. И я хочу научить тебя настоящему карате.
- А разве мы занимаемся ненастоящим? - удивился тогда я.
- Нет, Илья. То, чем занимаются в секциях, - это спортивное карате. А настоящим, боевым даже в Японии теперь мало кто владеет. Это искусство передается там в семейных кланах. Из поколения в поколение. И посторонним оно недоступно.
- А вы владеете, Сергей Иваныч?

Тренер улыбнулся и продолжил:
- В молодости мне пришлось длительное время жить в Японии. И, однажды там я очень помог одному человеку. В благодарность он решил научить меня этому искусству. Восемь лет мастер Такаши тренировал меня вместе со своим сыном. Но перед этим он поставил мне два условия. Первое: обучить этому искусству я могу только одного человека, а всех остальных я могу обучать только спортивному варианту. Второе: ни я, ни тот, кого я научу боевому карате, не должен никогда выступать ни на каких соревнованиях.

Пять лет назад я так же принял эту своеобразную «присягу», которую в свое время принял Иваныч: строго соблюдать эти два условия. И мы приступили к индивидуальным тренировкам.

Это был совершенно другой уровень. Разницу начинаешь понимать примерно после года занятий. Спортивное карате по сравнению с боевым, - как плоская фотография по сравнению с трехмерной реальностью.

Наставник учил меня управлять и пространством и временем.

- Когда ты сможешь двигаться молниеносно, ты увидишь, как медлительны твои соперники, - постоянно повторял он, требуя увеличивать скорость моих ударов и перемещений.

И это действительно было так. Через три года тренировок, наблюдая, как дерутся на ринге обладатели черных поясов, я просто поражался. Ведь раньше они мне казались суперменами, я смотрел на них с благоговением и думал, что никогда мне не суждено овладеть такой техникой.

А теперь... Они были, как сонные мухи! Та скорость, которую я набрал в результате упорных тренировок, изменила мое восприятие времени. Пока эти чемпионы на ринге поднимали ногу, чтобы нанести удар, я успел бы, как говорится, «три раза отжаться» и нанести контрудар.

Кроме того, мне было не важно, сколько человек на меня будет нападать. Та техника... Нет, это уже не техника, это – действительно искусство!!!

То древнее искусство, которое передал мне Сергей Иваныч, позволяло видеть панорамную картинку. Видеть не глазами, а головой. Мозг научился складывать трехмерную модель того, что происходит даже за моей спиной. Это был какой-то другой, не ведомый ранее, режим работы моего сознания.

И вот теперь, спустя пять лет тренировок я осознал важность тех двух условий, которые сначала поклялся соблюдать мой учитель, а потом и я. Ведь то, чем я овладел, было грозным оружием, которое нельзя отнять.

И выходит, нужно очень тщательно выбирать человека, которому желаешь передать это оружие. Этот человек должен уметь держать в руках себя, свою гордыню и не демонстрировать свое умение напоказ. Поэтому - никакого участия в соревнованиях.

Пока эти мысли крутились в моей голове, я выруливал по темным закоулкам частного сектора. Осталось проехать мимо пустыря с недостроенным домом, а там метров триста - и проспект. Теплая ночь опустилась на город, и улица была безлюдной. И тут мои фары выхватили на полутемном пустыре совершенно драматическую картину. Человек пять гопников избивали пожилого мужчину.

Честно говоря, я полагал, что эта шпана разбежится, как только я остановлюсь и выйду из машины. Но наглость этих мерзавцев была просто поразительной.

Подбегая ближе, я выкрикнул: «А ну прекратить безобразие!» В ответ я услышал предложение прогуляться лесом, и один из гоп-компании, замахиваясь битой, побежал мне навстречу.

В эту секунду я включил боевой режим, и все вокруг стало двигаться медленно. Бита шла сверху вниз. Он целил мне в голову. Мой мозг моментально рассчитал траекторию, и я выполнил уход влево.

Уходы с линии удара - это целое направление, которому уделяется особое внимание. Овладевший этим искусством может просто утомить нападающих, молниеносно убирая свой корпус с линии огня.

После моего ухода этот бугай уже не мог ничего изменить, инерция направляла его вперед. Он сделал еще шаг и оказался на одной линии со мной, буквально плечом к плечу. Бита еще не описала всей дуги, когда я сделал выпад ему за спину с одновременным ударом локтем правой руки ему в затылок.

Если бы я взял чуть ниже и чуть сильнее ударил, то сломал бы ему основание черепа, но у меня не было цели убивать, я просто его вырубил.

Со стороны все выглядело, как будто детина споткнулся и рухнул на землю. Но я знал, что ближайшие полчаса он не встанет.

Его группа поддержки, видимо, раздосадованная таким эпичным падением кореша, двинула на меня. Мозг продолжал генерировать модель ситуации. Четыре человека, у крайнего справа сверкнул нож, следующий - без оружия, у третьего - кастет и последний тоже пуст. Расстановка — полукруг.

Буквально доля секунды, и я уже знал, как буду действовать. Теперь инициатива была у меня. Рывок вперед - и мощный удар ногой в солнечное сплетение тому, что с кастетом.

Удар называется йоко гери. У потерпевшего нет шансов, он падает на спину со всего маха. Я оказываюсь между двух безоружных, один из которых прикрывает меня от типа с ножом. Резкий выпад к нему - и удар ребром ладони в горло.

От этого удара сразу не падают, а стоя задыхаются и хрипят. Это мне и нужно, он ведь прикрывает меня от ножа. Последний из безоружных теперь был у меня за спиной и уже замахнулся кулаком.

Резко перевожу взгляд на него, и очередной йоко гери назад отправил агрессора в полет. Он еще был в воздухе, когда тип с ножом, наконец, обошел своего хрипящего друга и с выпадом, как фехтовальщик, направил лезвие прямо мне в грудь. Пока он наносил удар, я успел разглядеть его. Двигался он суетно. Я уловил в нем некую психологическую неуравновешенность. Рыжий, с косым шрамом во всю правую щеку.

Шуто-учи, рука-меч. Это удар ребром ладони. Человек, владеющий этим ударом, может запросто сломать руку противнику. В моем случае я бил сверху вниз. У меня не было цели ломать ему руку, поэтому ударил в сустав запястья. Нож тут же вывалился на землю. Ну, а дальше следует убойная пара - уракэн-учи и йоко гери. По-русски это кулаком в голову и ногой в грудь.

Схватка длилась секунд десять. Четверо лежат, у пятого спазм горла - стоит у дерева и не может толком дышать. Но все живы.

- С вами все в порядке? - спрашиваю я у мужчины, которого избивали горе-хулиганы. - Давайте, я вас подвезу.
- Спасибо Вам большое, Вы спасли меня! - взволнованно благодарит он, поднимаясь с земли.

Его лицо окровавлено, одежда грязная и изорванная. Я помог несчастному сесть в машину и, подав ему чемодан, поехал в сторону больницы.

- Они хотели меня ограбить, а я оказал сопротивление... Если бы не Вы, они бы меня убили, - вытирая кровь салфеткой, поведал пассажир.
- А что вы делали так поздно в этой глуши?
- Я - часовщик, ремонтирую антикварные часы. Шел на остановку от клиента, а тут эти отморозки.

Подъехав к больнице, мы вошли в приемный покой. При оформлении выяснилось, что спасенного зовут Семен Петрович.

Торжественно пообещав его навестить, я отбыл домой.

Дома за ужином поведал о своем приключении Свете. Она переехала ко мне совсем недавно, но отношения у нас были очень серьезные, мы по-настоящему любили друг друга. Дело шло к свадьбе. Поэтому секретов между нами не было.

На следующий день по пути с работы я заехал в больницу.

- Здравствуйте! В какой палате вчерашний Семен Петрович?

А мне в ответ:
- Какой Семен Петрович? Первый раз слышим.

Такой ответ меня немного позабавил. Однако, когда я битых полчаса пытался пояснить, кто такой Семен Петрович и когда он поступил, мне показали журнал регистрации за предыдущие сутки. Там не было Семена Петровича. В состоянии легкой оторопи я покинул больницу.

Света сразу заметила мою растерянность и поинтересовалась причиной. Выслушав мой рассказ, она, чтобы поднять мне настроение, пошутила:
- Ну, он же часовщик!! Наверное, он просто отмотал время назад!

Мы посмеялись и выбросили этот инцидент из памяти.

Через несколько дней мы со Светой решили развеяться, и я купил билеты в кино. Билеты получились на последний сеанс, так как работаю я допоздна. Да и просто хотелось пройтись пешком, подышать ночным воздухом, а завтра еще и суббота была... Так что все складывалось наилучшим образом. Кинотеатр находится всего в двух кварталах от нашего дома, ленивый дойдет. Кроме того, путь можно было срезать через старый парк. Центральные аллеи в нем освещаются фонарями, это довольно комфортно.

Прибежав с работы пораньше, я увидел, что Светик была уже собрана и готова. Ужинать не стали, решили по дороге из кино домой сделать заказ пиццы: пока дойдем – привезут.

Я переоделся, и мы спустились во двор. Настроение было прекрасным.

- Ну, что? – спросил я. - Как идем? По улицам или через парк?
- Давай через парк! – сказала Света. - Такая замечательная погода, пройдемся, подышим!

Мы прошли через двор, пересекли детскую площадку, направляясь к парку. И тут Светлана резко остановилась и говорит:
- Илююююша!......

Я аж напрягся. Что посмело помешать так отлично начавшемуся вечеру? Наверное, этот вопрос читался в моих глазах.

- Илюш, ты с работы в каком пиджаке пришел?
-В синем.
- А сейчас в каком?

Я все понял. Билеты были в кармане синего пиджака. Кроме того, там же остался и кошелек. А пиджак синий остался висеть в зале на спинке стула. Я почесал макушку, незадача-то какая вышла, еще и сам виноват, растяпа. Возвращение за билетами отнимет время, пять минут тоже имеют значение. Дом – пятиэтажка, лифта нет, мы живем на четвертом. Туда две минуты, назад две минуты, на открытие-закрытие замка и билеты – еще минута… Ситуацию разрешила Светлана, она сказала:
- Давай не будем терять время, ты сбегаешь за билетами - это будет быстрее, чем возвращаться вдвоем. И догонишь меня. А я пойду очень-очень медленно вот по этой центральной освещенной аллее. Ничего со мной не случится за пять минут, милый.

Я решил согласиться и рванул в квартиру за билетами. Забежал, нашел пиджак… И тут слышу: хлопнула моя входная дверь, и сразу же быстрые шаги по ступенькам вниз. Еще удивился: вроде дверь закрывал. Но думать было некогда, я подцепил кошелек и билеты и помчался назад.

Забежав на освещенную аллею, Светы я не увидел. Она же не могла далеко уйти за такое время. То, что я увидел, повернув голову налево, оборвало все у меня внутри. Света лежала на траве рядом с кустом акации, очень удивленными глазами смотря перед собой, не мигая. На нежно-голубом летнем платье красными розами расплывались следы от нескольких ножевых ранений. Рядом – никого. Ни одного прохожего в этот поздний час.

Длительные тренировки довели мое самообладание почти до совершенства. Но произошедшее просто подкосило меня. Смутно помню, как вызывал скорую, как сидел рядом с любимой, воя, как волк… Как скорая вызывала полицию, как последняя допрашивала меня, брала подписку о не выезде, осматривала квартиру, сообщала родственникам... Как забирали мою Свету в белой машине и увозили от меня так далеко, где я больше никогда с ней не встречусь. Как потом с укором смотрели на меня ее родители. Как стоял на кладбище. И не было мне прощения, я не смог ее сберечь.

На работе я взял отпуск за свой счет, и мне было абсолютно все равно, как и что будет дальше. Равнодушный ранее к спиртному, теперь я редкий вечер не заканчивал бутылкой водки. Я сидел на кухне, в душе воя раненным зверем и плача беззвучным плачем. Я содрал костяшки о столешницу, когда в порыве безысходности бил кулаками о стол.

Полиция не могла никого найти. Улик – нет. Свидетелей – нет.

Как жить дальше, я не представлял. Был бы хоть маленький намек, кто это сделал – я бы из-под земли достал подонка. Но зацепок не было.

А примерно через две недели мне приснился сон. И прямо во сне пришел ко мне в квартиру… Семен Петрович! Часовщик-антиквар, которого я спас от гопников на пустыре, и который испарился из больницы. Семен Петрович мне и говорит:
- Илья, ты меня спас от смерти, и я тебе хочу отплатить.

Я сплю и во сне думаю: «Ну, все! Приехали. Белочка». А Петрович продолжает:
- Я могу вернуть тебя в прошлое, ровно за две минуты до убийства Светланы. Твоя задача, не встречаясь с самим собой, выскочить из квартиры и бегом в парк спасать Свету. На все про все - две минуты. Успеешь - проснешься в исправленной реальности, и твоя невеста будет жива.

Находясь на границе сна, я соглашаюсь на эту авантюру. Потому что слышу и понимаю, о чем он. А я этого желаю больше всего на свете!

Семен Петрович достал странные песочные часы со сверкающим песком, перевернул их, и я оказался в своей спальне, только на две недели назад.

Я на мгновение был огорошен. Сработали, значит, часы Петровича. Звук ключа в замке вернул меня к реальности. Дождавшись, когда второй «я» пройдет в зал за билетами, я рванул по ступеням вниз, хлопнув дверью.

Мой мозг захватила только одна единая цель: «успеть, успеть…» Я бежал вниз, а в полутемном подъезде навстречу поднимался парень с большой собакой. Не разглядев в темноте пса, я споткнулся об него и кубарем скатился по ступеням. Грохот, лай, ругань.... Я потерял время!

Опоздал! Света лежит мертвая, две минуты истекли…

В холодном поту вскочив с постели, я не сразу смог прийти в себя. Фонтан эмоций просто зашкаливал. Начиная призрачной надеждой вернуть любимую и заканчивая тоской и безысходность, даже ненавистью к себе. Ведь я снова не смог ее защитить и сберечь.

Мне давался шанс. И я его так бездарно потерял. Последние две недели невыносимого горя прибили, измотали меня, притупили мое восприятие и мироощущение. Бестолковая собака!!! Откуда ты взялась?!!! Да и я хорош! Не смог исправить свою ошибку. Разве я уже не тот? Горькое отчаяние убивало меня.

Вскоре произошло невероятное. На следующую ночь в мой сон снова пришел Семен Петрович:
- Я предполагал, что одного шанса может не хватить, поэтому дам тебе еще две минуты, - сказал он, переворачивая песочные часы.

Меня снова отбрасывает в день убийства. Квартира, ступеньки, предусмотрительно прыгаю через собаку. Несусь в парк, вижу силуэт моей живой Светы!!! Ей навстречу идут двое. Больше в парке никого нет. Один из них вынимает руку из кармана, в ней сверкнуло лезвие. "Они!" - мелькает в голове.

Обгоняю Свету, окрыленный тем, что она жива, и - с разгона ногой в того, что с ножом, потом в другого. Взгляд падает на алюминиевую расческу на земле. Это был не нож! Это расческа!

И тут слышу вскрик Светы. Молниеносно обернулся. Да, она упала. А тень мелькнула в кусты. Две минуты истекли, я проснулся с выскакивающим из груди, бешено колотящимся сердцем.

День я прожил, как в бреду. Получается, БЫЛИ свидетели изначально! Трусы, безвольные слизни!!! Сбежали, не став свидетелями убийства. Сбежали подальше от полиции, проблем и своей совести! Злость захлестывала меня. Злость на них, злость на самого себя. Я успел, я видел мою любимую! Но не сберег, снова не сберег! Я не мог себя за это простить. Третьего шанса не будет. Я чувствовал себя ничтожеством.

Ночью с горем пополам снова забылся сном, не надеясь уже ни на что. Но Семен Петрович появился снова:
- Илья, эта попытка - последняя, больше не смогу, таковы правила. Готов ли ты еще раз попытаться и принять результат окончательным? Это будет уже навсегда.

Стоит ли говорить о том, какую огромную надежду мне подарил этот последний шанс?

Опять - песочные часы, хлопок двери, вниз по ступеням, пытаясь обогнать самого себя, собака, парк, силуэт, двое встречных.

Но теперь я бежал прямиком в кусты. И вот там меня ждал настоящий сюрприз. В кустах притаился тот Рыжий со шрамом, психопат с ножом.

Я увидел его глаза. В них удивление сменилось ненавистью, и он выхватил нож.

Паззл в моей голове сложился мгновенно: где я живу, скорее всего, он узнал случайно, встретив меня во дворах. А потом выследил до дома. И стал ждать удобного момента, периодически бродя в окрестностях.

Он знал, что со мной ему не справиться, а вот Света была легкой «добычей». Он просто хотел мстить. И незамедлительно готов был воспользоваться ситуацией, когда тем вечером увидел нас в нашем дворе, направляющимися в сторону парка. Он бесшумной тенью стал сопровождать нас, просчитывая, как удобнее воплотить свой замысел.

Услышав наш разговор про забытые билеты, он понял – это подарок судьбы. Ведь теперь так легко было ударить меня в самое больное место, растоптать меня одним жестом, отомстить за испытанное тогда на пустыре унижение – подло, нагло, с удовольствием убить мою девушку. Испортить, уничтожить, разорвать самого дорогого моего человека, причинив мне невыносимую, изощренную боль. И, к сожалению, в реальности это у него получилось.

Я не стал медлить ни секунды. Время играло против меня. Вся ярость к убийце, которая скопилась во мне, наконец, нашла выход.

Сначала я сломал руку с ножом. Потом захват головы, хруст ломаемого позвоночника. Рыжий маньяк с переломанной шеей рухнул на землю.

Я успел оглянуться и посмотреть сквозь кусты. Света, услышав возню, остановилась и испуганно смотрела в мою сторону.

Две минуты истекли. Проснувшись среди ночи, я подскочил с кровати. Ударился о стул. Тот покатился по полу. Это непросто - перескакивать из одной реальности в другую. Адреналин бьет в голову, сердце готово выпрыгнуть.

Света вынырнула из-под одеяла:
- Ты чего, милый?! Страшный сон?

Я, не веря глазам, кидаюсь к ней, обнимаю, целую:
- Ты жива?! Ты жива!
- Да что там тебе приснилось такое? - тревожно спрашивает она.

Еще долго я не мог понять, где сон, а где реальность. Я как будто попал в другой мир, в котором Свету не убивали. В этом мире в тот злополучный день мы со Светой дошли до кинотеатра, посмотрели фильм. Потом вернулись домой, ели пиццу. Мы просто жили, ходили на работу, в магазины, смотрели телевизор... Но я всего этого не помню. В моей памяти совершенно другие события.

Меня словно вырвали из какого-то кошмарного мира и поселили в этот, радостный. Где Светка не умирала, и все события шли по другому сценарию.

Зато теперь я свято верю: любовь сильнее смерти.

Авторы: Георгий Немов, Vetka.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37 by nemoffПросмотров: 73Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Путешествие во времени мистика карате романтика любовь страх ненависть убийца авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:38
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 340
Бесподобная история! Вот бы можно было так по-настоящему disappointed Спасибо
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: nemoff
Сегодня, 16:36
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 48
Цитата: YuliaS
Бесподобная история! Вот бы можно было так по-настоящему disappointed Спасибо

Благодарю.

Появилась качественная озвучка "Призрачной электрички" прослушать можно тут https://youtu.be/NCyNhSXRCgw
Зарегистрирован: 3.09.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:23
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 212
А я в неё не верю sweat . Просто знаю, что это, самообман.
А за героя переживала: успеет, не успеет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 17:31
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Репутация: (2002|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 898
Мораль - не оставлять обиженных психопатов в живых, больной мозг не даст им жить спокойно))
Да, в жизни бы так, хотя бы один шанс был исправить что-то) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:54
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Публикаций: 658
Комментариев: 7 985
История отличная. И очень жестокая. Жестокая потому, что живого врага за спиной оставлять нельзя, Тигра права. Но жить с этим очень тяжело.
Хорошо, что не каждому выпадают подобные испытания. И вообще те, кого можно называть врагами.
Когда же люди людьми станут? Все, а не некоторые.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:08
0
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Репутация: (1440|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 212
Цитата: Летяга
живого врага за спиной оставлять нельзя,

Да, нельзя играть в благородных рыцарей, лучше добей сразу. Жестокий закон человеческих джунглей.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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