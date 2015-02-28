Две минуты

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:37

nemoff Просмотров: 73 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 15:37 by

Когда случаются «пробки», я часто срезаю путь по дороге домой через частный сектор. Так было и в этот раз. Тренировка закончилась поздно, и на улице уже было темно.Сев в машину, почему-то я вспомнил, как в первый раз пришел в спортзал. Для нашей памяти – это как развлечение: иногда рандомно проявлять старые воспоминания, вызывая какую-то легкую ностальгию в душе.А через пару лет занятий тренер подошел ко мне и сказал:- Илья, у тебя есть талант. И я хочу научить тебя настоящему карате.- А разве мы занимаемся ненастоящим? - удивился тогда я.- Нет, Илья. То, чем занимаются в секциях, - это спортивное карате. А настоящим, боевым даже в Японии теперь мало кто владеет. Это искусство передается там в семейных кланах. Из поколения в поколение. И посторонним оно недоступно.- А вы владеете, Сергей Иваныч?Тренер улыбнулся и продолжил:- В молодости мне пришлось длительное время жить в Японии. И, однажды там я очень помог одному человеку. В благодарность он решил научить меня этому искусству. Восемь лет мастер Такаши тренировал меня вместе со своим сыном. Но перед этим он поставил мне два условия. Первое: обучить этому искусству я могу только одного человека, а всех остальных я могу обучать только спортивному варианту. Второе: ни я, ни тот, кого я научу боевому карате, не должен никогда выступать ни на каких соревнованиях.Пять лет назад я так же принял эту своеобразную «присягу», которую в свое время принял Иваныч: строго соблюдать эти два условия. И мы приступили к индивидуальным тренировкам.Это был совершенно другой уровень. Разницу начинаешь понимать примерно после года занятий. Спортивное карате по сравнению с боевым, - как плоская фотография по сравнению с трехмерной реальностью.Наставник учил меня управлять и пространством и временем.- Когда ты сможешь двигаться молниеносно, ты увидишь, как медлительны твои соперники, - постоянно повторял он, требуя увеличивать скорость моих ударов и перемещений.И это действительно было так. Через три года тренировок, наблюдая, как дерутся на ринге обладатели черных поясов, я просто поражался. Ведь раньше они мне казались суперменами, я смотрел на них с благоговением и думал, что никогда мне не суждено овладеть такой техникой.А теперь... Они были, как сонные мухи! Та скорость, которую я набрал в результате упорных тренировок, изменила мое восприятие времени. Пока эти чемпионы на ринге поднимали ногу, чтобы нанести удар, я успел бы, как говорится, «три раза отжаться» и нанести контрудар.Кроме того, мне было не важно, сколько человек на меня будет нападать. Та техника... Нет, это уже не техника, это – действительно искусство!!!То древнее искусство, которое передал мне Сергей Иваныч, позволяло видеть панорамную картинку. Видеть не глазами, а головой. Мозг научился складывать трехмерную модель того, что происходит даже за моей спиной. Это был какой-то другой, не ведомый ранее, режим работы моего сознания.И вот теперь, спустя пять лет тренировок я осознал важность тех двух условий, которые сначала поклялся соблюдать мой учитель, а потом и я. Ведь то, чем я овладел, было грозным оружием, которое нельзя отнять.И выходит, нужно очень тщательно выбирать человека, которому желаешь передать это оружие. Этот человек должен уметь держать в руках себя, свою гордыню и не демонстрировать свое умение напоказ. Поэтому - никакого участия в соревнованиях.Пока эти мысли крутились в моей голове, я выруливал по темным закоулкам частного сектора. Осталось проехать мимо пустыря с недостроенным домом, а там метров триста - и проспект. Теплая ночь опустилась на город, и улица была безлюдной. И тут мои фары выхватили на полутемном пустыре совершенно драматическую картину. Человек пять гопников избивали пожилого мужчину.Честно говоря, я полагал, что эта шпана разбежится, как только я остановлюсь и выйду из машины. Но наглость этих мерзавцев была просто поразительной.Подбегая ближе, я выкрикнул: «А ну прекратить безобразие!» В ответ я услышал предложение прогуляться лесом, и один из гоп-компании, замахиваясь битой, побежал мне навстречу.В эту секунду я включил боевой режим, и все вокруг стало двигаться медленно. Бита шла сверху вниз. Он целил мне в голову. Мой мозг моментально рассчитал траекторию, и я выполнил уход влево.Уходы с линии удара - это целое направление, которому уделяется особое внимание. Овладевший этим искусством может просто утомить нападающих, молниеносно убирая свой корпус с линии огня.После моего ухода этот бугай уже не мог ничего изменить, инерция направляла его вперед. Он сделал еще шаг и оказался на одной линии со мной, буквально плечом к плечу. Бита еще не описала всей дуги, когда я сделал выпад ему за спину с одновременным ударом локтем правой руки ему в затылок.Если бы я взял чуть ниже и чуть сильнее ударил, то сломал бы ему основание черепа, но у меня не было цели убивать, я просто его вырубил.Со стороны все выглядело, как будто детина споткнулся и рухнул на землю. Но я знал, что ближайшие полчаса он не встанет.Его группа поддержки, видимо, раздосадованная таким эпичным падением кореша, двинула на меня. Мозг продолжал генерировать модель ситуации. Четыре человека, у крайнего справа сверкнул нож, следующий - без оружия, у третьего - кастет и последний тоже пуст. Расстановка — полукруг.Буквально доля секунды, и я уже знал, как буду действовать. Теперь инициатива была у меня. Рывок вперед - и мощный удар ногой в солнечное сплетение тому, что с кастетом.Удар называется йоко гери. У потерпевшего нет шансов, он падает на спину со всего маха. Я оказываюсь между двух безоружных, один из которых прикрывает меня от типа с ножом. Резкий выпад к нему - и удар ребром ладони в горло.От этого удара сразу не падают, а стоя задыхаются и хрипят. Это мне и нужно, он ведь прикрывает меня от ножа. Последний из безоружных теперь был у меня за спиной и уже замахнулся кулаком.Резко перевожу взгляд на него, и очередной йоко гери назад отправил агрессора в полет. Он еще был в воздухе, когда тип с ножом, наконец, обошел своего хрипящего друга и с выпадом, как фехтовальщик, направил лезвие прямо мне в грудь. Пока он наносил удар, я успел разглядеть его. Двигался он суетно. Я уловил в нем некую психологическую неуравновешенность. Рыжий, с косым шрамом во всю правую щеку.Шуто-учи, рука-меч. Это удар ребром ладони. Человек, владеющий этим ударом, может запросто сломать руку противнику. В моем случае я бил сверху вниз. У меня не было цели ломать ему руку, поэтому ударил в сустав запястья. Нож тут же вывалился на землю. Ну, а дальше следует убойная пара - уракэн-учи и йоко гери. По-русски это кулаком в голову и ногой в грудь.Схватка длилась секунд десять. Четверо лежат, у пятого спазм горла - стоит у дерева и не может толком дышать. Но все живы.- С вами все в порядке? - спрашиваю я у мужчины, которого избивали горе-хулиганы. - Давайте, я вас подвезу.- Спасибо Вам большое, Вы спасли меня! - взволнованно благодарит он, поднимаясь с земли.Его лицо окровавлено, одежда грязная и изорванная. Я помог несчастному сесть в машину и, подав ему чемодан, поехал в сторону больницы.- Они хотели меня ограбить, а я оказал сопротивление... Если бы не Вы, они бы меня убили, - вытирая кровь салфеткой, поведал пассажир.- А что вы делали так поздно в этой глуши?- Я - часовщик, ремонтирую антикварные часы. Шел на остановку от клиента, а тут эти отморозки.Подъехав к больнице, мы вошли в приемный покой. При оформлении выяснилось, что спасенного зовут Семен Петрович.Торжественно пообещав его навестить, я отбыл домой.Дома за ужином поведал о своем приключении Свете. Она переехала ко мне совсем недавно, но отношения у нас были очень серьезные, мы по-настоящему любили друг друга. Дело шло к свадьбе. Поэтому секретов между нами не было.На следующий день по пути с работы я заехал в больницу.- Здравствуйте! В какой палате вчерашний Семен Петрович?А мне в ответ:- Какой Семен Петрович? Первый раз слышим.Такой ответ меня немного позабавил. Однако, когда я битых полчаса пытался пояснить, кто такой Семен Петрович и когда он поступил, мне показали журнал регистрации за предыдущие сутки. Там не было Семена Петровича. В состоянии легкой оторопи я покинул больницу.Света сразу заметила мою растерянность и поинтересовалась причиной. Выслушав мой рассказ, она, чтобы поднять мне настроение, пошутила:- Ну, он же часовщик!! Наверное, он просто отмотал время назад!Мы посмеялись и выбросили этот инцидент из памяти.Через несколько дней мы со Светой решили развеяться, и я купил билеты в кино. Билеты получились на последний сеанс, так как работаю я допоздна. Да и просто хотелось пройтись пешком, подышать ночным воздухом, а завтра еще и суббота была... Так что все складывалось наилучшим образом. Кинотеатр находится всего в двух кварталах от нашего дома, ленивый дойдет. Кроме того, путь можно было срезать через старый парк. Центральные аллеи в нем освещаются фонарями, это довольно комфортно.Прибежав с работы пораньше, я увидел, что Светик была уже собрана и готова. Ужинать не стали, решили по дороге из кино домой сделать заказ пиццы: пока дойдем – привезут.Я переоделся, и мы спустились во двор. Настроение было прекрасным.- Ну, что? – спросил я. - Как идем? По улицам или через парк?- Давай через парк! – сказала Света. - Такая замечательная погода, пройдемся, подышим!Мы прошли через двор, пересекли детскую площадку, направляясь к парку. И тут Светлана резко остановилась и говорит:- Илююююша!......Я аж напрягся. Что посмело помешать так отлично начавшемуся вечеру? Наверное, этот вопрос читался в моих глазах.- Илюш, ты с работы в каком пиджаке пришел?-В синем.- А сейчас в каком?Я все понял. Билеты были в кармане синего пиджака. Кроме того, там же остался и кошелек. А пиджак синий остался висеть в зале на спинке стула. Я почесал макушку, незадача-то какая вышла, еще и сам виноват, растяпа. Возвращение за билетами отнимет время, пять минут тоже имеют значение. Дом – пятиэтажка, лифта нет, мы живем на четвертом. Туда две минуты, назад две минуты, на открытие-закрытие замка и билеты – еще минута… Ситуацию разрешила Светлана, она сказала:- Давай не будем терять время, ты сбегаешь за билетами - это будет быстрее, чем возвращаться вдвоем. И догонишь меня. А я пойду очень-очень медленно вот по этой центральной освещенной аллее. Ничего со мной не случится за пять минут, милый.Я решил согласиться и рванул в квартиру за билетами. Забежал, нашел пиджак… И тут слышу: хлопнула моя входная дверь, и сразу же быстрые шаги по ступенькам вниз. Еще удивился: вроде дверь закрывал. Но думать было некогда, я подцепил кошелек и билеты и помчался назад.Забежав на освещенную аллею, Светы я не увидел. Она же не могла далеко уйти за такое время. То, что я увидел, повернув голову налево, оборвало все у меня внутри. Света лежала на траве рядом с кустом акации, очень удивленными глазами смотря перед собой, не мигая. На нежно-голубом летнем платье красными розами расплывались следы от нескольких ножевых ранений. Рядом – никого. Ни одного прохожего в этот поздний час.Длительные тренировки довели мое самообладание почти до совершенства. Но произошедшее просто подкосило меня. Смутно помню, как вызывал скорую, как сидел рядом с любимой, воя, как волк… Как скорая вызывала полицию, как последняя допрашивала меня, брала подписку о не выезде, осматривала квартиру, сообщала родственникам... Как забирали мою Свету в белой машине и увозили от меня так далеко, где я больше никогда с ней не встречусь. Как потом с укором смотрели на меня ее родители. Как стоял на кладбище. И не было мне прощения, я не смог ее сберечь.На работе я взял отпуск за свой счет, и мне было абсолютно все равно, как и что будет дальше. Равнодушный ранее к спиртному, теперь я редкий вечер не заканчивал бутылкой водки. Я сидел на кухне, в душе воя раненным зверем и плача беззвучным плачем. Я содрал костяшки о столешницу, когда в порыве безысходности бил кулаками о стол.Полиция не могла никого найти. Улик – нет. Свидетелей – нет.Как жить дальше, я не представлял. Был бы хоть маленький намек, кто это сделал – я бы из-под земли достал подонка. Но зацепок не было.А примерно через две недели мне приснился сон. И прямо во сне пришел ко мне в квартиру… Семен Петрович! Часовщик-антиквар, которого я спас от гопников на пустыре, и который испарился из больницы. Семен Петрович мне и говорит:- Илья, ты меня спас от смерти, и я тебе хочу отплатить.Я сплю и во сне думаю: «Ну, все! Приехали. Белочка». А Петрович продолжает:- Я могу вернуть тебя в прошлое, ровно за две минуты до убийства Светланы. Твоя задача, не встречаясь с самим собой, выскочить из квартиры и бегом в парк спасать Свету. На все про все - две минуты. Успеешь - проснешься в исправленной реальности, и твоя невеста будет жива.Находясь на границе сна, я соглашаюсь на эту авантюру. Потому что слышу и понимаю, о чем он. А я этого желаю больше всего на свете!Семен Петрович достал странные песочные часы со сверкающим песком, перевернул их, и я оказался в своей спальне, только на две недели назад.Я на мгновение был огорошен. Сработали, значит, часы Петровича. Звук ключа в замке вернул меня к реальности. Дождавшись, когда второй «я» пройдет в зал за билетами, я рванул по ступеням вниз, хлопнув дверью.Мой мозг захватила только одна единая цель: «успеть, успеть…» Я бежал вниз, а в полутемном подъезде навстречу поднимался парень с большой собакой. Не разглядев в темноте пса, я споткнулся об него и кубарем скатился по ступеням. Грохот, лай, ругань.... Я потерял время!Опоздал! Света лежит мертвая, две минуты истекли…В холодном поту вскочив с постели, я не сразу смог прийти в себя. Фонтан эмоций просто зашкаливал. Начиная призрачной надеждой вернуть любимую и заканчивая тоской и безысходность, даже ненавистью к себе. Ведь я снова не смог ее защитить и сберечь.Мне давался шанс. И я его так бездарно потерял. Последние две недели невыносимого горя прибили, измотали меня, притупили мое восприятие и мироощущение. Бестолковая собака!!! Откуда ты взялась?!!! Да и я хорош! Не смог исправить свою ошибку. Разве я уже не тот? Горькое отчаяние убивало меня.Вскоре произошло невероятное. На следующую ночь в мой сон снова пришел Семен Петрович:- Я предполагал, что одного шанса может не хватить, поэтому дам тебе еще две минуты, - сказал он, переворачивая песочные часы.Меня снова отбрасывает в день убийства. Квартира, ступеньки, предусмотрительно прыгаю через собаку. Несусь в парк, вижу силуэт моей живой Светы!!! Ей навстречу идут двое. Больше в парке никого нет. Один из них вынимает руку из кармана, в ней сверкнуло лезвие. "Они!" - мелькает в голове.Обгоняю Свету, окрыленный тем, что она жива, и - с разгона ногой в того, что с ножом, потом в другого. Взгляд падает на алюминиевую расческу на земле. Это был не нож! Это расческа!И тут слышу вскрик Светы. Молниеносно обернулся. Да, она упала. А тень мелькнула в кусты. Две минуты истекли, я проснулся с выскакивающим из груди, бешено колотящимся сердцем.День я прожил, как в бреду. Получается, БЫЛИ свидетели изначально! Трусы, безвольные слизни!!! Сбежали, не став свидетелями убийства. Сбежали подальше от полиции, проблем и своей совести! Злость захлестывала меня. Злость на них, злость на самого себя. Я успел, я видел мою любимую! Но не сберег, снова не сберег! Я не мог себя за это простить. Третьего шанса не будет. Я чувствовал себя ничтожеством.Ночью с горем пополам снова забылся сном, не надеясь уже ни на что. Но Семен Петрович появился снова:- Илья, эта попытка - последняя, больше не смогу, таковы правила. Готов ли ты еще раз попытаться и принять результат окончательным? Это будет уже навсегда.Стоит ли говорить о том, какую огромную надежду мне подарил этот последний шанс?Опять - песочные часы, хлопок двери, вниз по ступеням, пытаясь обогнать самого себя, собака, парк, силуэт, двое встречных.Но теперь я бежал прямиком в кусты. И вот там меня ждал настоящий сюрприз. В кустах притаился тот Рыжий со шрамом, психопат с ножом.Я увидел его глаза. В них удивление сменилось ненавистью, и он выхватил нож.Паззл в моей голове сложился мгновенно: где я живу, скорее всего, он узнал случайно, встретив меня во дворах. А потом выследил до дома. И стал ждать удобного момента, периодически бродя в окрестностях.Он знал, что со мной ему не справиться, а вот Света была легкой «добычей». Он просто хотел мстить. И незамедлительно готов был воспользоваться ситуацией, когда тем вечером увидел нас в нашем дворе, направляющимися в сторону парка. Он бесшумной тенью стал сопровождать нас, просчитывая, как удобнее воплотить свой замысел.Услышав наш разговор про забытые билеты, он понял – это подарок судьбы. Ведь теперь так легко было ударить меня в самое больное место, растоптать меня одним жестом, отомстить за испытанное тогда на пустыре унижение – подло, нагло, с удовольствием убить мою девушку. Испортить, уничтожить, разорвать самого дорогого моего человека, причинив мне невыносимую, изощренную боль. И, к сожалению, в реальности это у него получилось.Я не стал медлить ни секунды. Время играло против меня. Вся ярость к убийце, которая скопилась во мне, наконец, нашла выход.Сначала я сломал руку с ножом. Потом захват головы, хруст ломаемого позвоночника. Рыжий маньяк с переломанной шеей рухнул на землю.Я успел оглянуться и посмотреть сквозь кусты. Света, услышав возню, остановилась и испуганно смотрела в мою сторону.Две минуты истекли. Проснувшись среди ночи, я подскочил с кровати. Ударился о стул. Тот покатился по полу. Это непросто - перескакивать из одной реальности в другую. Адреналин бьет в голову, сердце готово выпрыгнуть.Света вынырнула из-под одеяла:- Ты чего, милый?! Страшный сон?Я, не веря глазам, кидаюсь к ней, обнимаю, целую:- Ты жива?! Ты жива!- Да что там тебе приснилось такое? - тревожно спрашивает она.Еще долго я не мог понять, где сон, а где реальность. Я как будто попал в другой мир, в котором Свету не убивали. В этом мире в тот злополучный день мы со Светой дошли до кинотеатра, посмотрели фильм. Потом вернулись домой, ели пиццу. Мы просто жили, ходили на работу, в магазины, смотрели телевизор... Но я всего этого не помню. В моей памяти совершенно другие события.Меня словно вырвали из какого-то кошмарного мира и поселили в этот, радостный. Где Светка не умирала, и все события шли по другому сценарию.Зато теперь я свято верю: любовь сильнее смерти.Авторы: Георгий Немов, Vetka.

Ключевые слова: Путешествие во времени мистика карате романтика любовь страх ненависть убийца авторская история

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