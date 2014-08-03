Петля времени или судьбы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 16:17 by

Настроение у меня было ниже плинтуса. Мы с Наташкой поссорились. Любимая девушка сообщила, что у нас будет ребёнок. Не то чтобы я не хотел детей или не собирался на ней жениться, но… вот не сейчас, не так сразу… Не готов я еще остепениться, гулять с коляской по выходным и спешить в ночную аптеку, потому что неожиданно закончились подгузники…Мне длительная командировка предстоит в головной офис фирмы, в Лондон. Такой шанс нельзя упускать, а с ребенком вряд ли нас кто-то отправит. Придется Наташку и ребенка тут оставить, причем на пару лет, не меньше. Своей квартиры у нас нет, она живет со своими стариками в «хрущевке», я вообще снимаю. Думал, что со временем заработаю на свое жилье. В общем, некстати нам сейчас младенцы… Наташка мой напряг почувствовала, хотя я старательно держал на лице улыбку и вдохновенный взгляд в счастливое завтра. Слово за слово, и она брякнула, что к моему приезду сделает аборт. А я могу валить известным маршрутом и совсем не в Лондон, а по другому адресу. Конечно, я сообщил любимой, что она дура набитая, и хлопнул дверью.Сидел в парке, потягивал из банки пиво и злился на всех баб вместе взятых. И тут откуда-то издалека ветер принес мелодию. Играли на скрипке. Красиво и грустно рассказывали о чем-то несбывшемся и не случившемся. Мне словно за шиворот горячих углей сыпанули. И я вспомнил…В тот год я оканчивал универ. Жить в общаге надоело, и мы с другом сняли комнату в старом доме советских времен. Знаете, такие ступенчатые — несколько разноэтажных корпусов вплотную. Окна нашей комнаты выходили на крышу соседнего дома. Хозяйка, немолодая дамочка в кудряшках, отдавая ключи, полюбопытствовало:— Как вы мое объявление увидели, молодой человек?— Так… это… — я в упор не помнил, откуда у меня взялась та листовка с объявлениями. — Вроде бы газету купил, а внутри клочок бумаги был с рекламой.— Понятно, — кивнула дамочка. — Все правильно.Странная тетка. Ну и фиг с ней.Друг меня своим присутствием не обременял: у него как раз случился большой роман с девушкой, родители которой часто уезжали на дачу. Меня такое положение дел устраивало: денежки платим пополам, а живу один. Я старательно грыз гранит науки, домой приходил, когда на город уже спускалась ночь, жевал бутерброд с чаем и выпадал в осадок, с трудом разлепляя глаза утром под вой будильника.Но однажды ночью меня разбудила мелодия… Где-то рядом играли на скрипке. В детстве меня довольно долго мытарили походами в музыкальную школу. Матушка и бабуля хотели сделать из дворового мальчишки интеллигентного ребенка. Способности у меня были, а вот желание пиликать — нет. Разве что на барабанах отбивать ритм. Девушка стояла на самом краю крыши, ничуть не боясь упасть. Незнакомая мелодия завораживала. Звуки долетали в раскрытое настежь окно. Я поднялся, выглянул. На соседней крыше, до которой рукой подать, увидел тонкий девичий силуэт. Девушка играла увлеченно, не замечая, что стоит на самом краю, рискуя сделать неосторожный шаг и свалиться в бездну.Потом она закончила играть, опустила смычок.— Эй, — позвал я осторожно, — отойди от края, а то упадешь!Она сделала несколько шагов, улыбнулась мне, помахала смычком. В городе никогда не бывает очень темно, и ее милое лицо я видел довольно хорошо. Симпатичная такая девчушка, лет, наверное, семнадцати.— Привет, — сказал я. — Не боишься по крышам лазать?— Привет. Нет, не боюсь.— Опасно же. Вдруг оступишься? Кстати, меня Виктор зовут.— А я — Олеся. А оступиться не страшно, — она кокетливо склонила голову. — Может, я летать умею?— Ну, если умеешь летать, тогда, конечно, не страшно, — согласился я, засмеявшись.— Иди сюда, — позвала девушка. — Погуляем.— Полетаем? — подхватил я игру.Хотя вылазить на крышу особого желания не было.Она ответила непонятно:— Ну, у тебя не получится. Время еще не пришло.Я осторожно перекинул ногу через подоконник, ступил на теплый еще после жаркого сентябрьского дня битум. Никогда не любил высоту. Но если не подходить слишком близко к краю, то… Не могу же я показать себя трусишкой.— Сыграй еще, — попросил Олесю. — Красивая мелодия. Это кто? В смысле композитор…— Я. Потом… для мамочки напишу.— Класс… Я тоже учился на скрипке играть, но способностей не было. А ты — талант.По краю крыши со стороны улицы шел парапет. Олеся уселась на него, болтая в воздухе ногами. Я вылезать не решился, встал рядом.— Думаю, что способности у тебя были, ты просто ленился, — изрекла девушка, подняла скрипку, и снова полилась грустная и теплая мелодия. Потом — еще одна, более ритмичная. Я даже стал прихлопывать в такт ладонью по парапету. — Это тоже твоя? Классная!— Угу. Мне талант папа передал, хотя он и не стал музыкантом…— Ты обязательно станешь известным композитором, — заявил я уверенно, ничуть не сомневаясь.— Нет, не стану. Меня убьют послезавтра… — она вдруг легко вскочила на парапет.Я в ужасе замер.— Эй… А ну слезь немедленно! Кто тебя убьет? — я протянул руку, что бы схватить Олесю и стянуть с парапета.Но пальцы ловили только пустоту. Если я сейчас не поверю в этот шанс, то скрипачка никогда не родится!— Ты. Ты меня убьешь. И мама. Послезавтра. Это петля судьбы в твоей петле времени. Все еще можно изменить. Вам дадут шанс. Но только один…И она шагнула в пустоту. Я словно застыл. Нужно посмотреть вниз, вызвать скорую… Ведь бывают чудеса — человек выживает после падения… Но голова закружилась, и я сполз по стенке на теплый битум. Очнулся от утренней прохлады. Я лежал на крыше, над городом поднималось солнце. Посмотрел вниз, ожидая увидеть пятно крови, но там не было ничего. И тогда я решил, что просто уснул на крыше, запретил себе вспоминать. И вот через несколько лет…Петля времени? Много лет назад она сказала, что мне дадут шанс. Да ерунда это, что за бред! С другой стороны — Наташка сказала… сказала… что имя придумала! Если родится девочка — то Олеся, а если мальчик — Олег. Я вскочил как ошпаренный. Может, все это бред и фантазии, про петли времени или судьбы, но если я сейчас не поверю в этот шанс, то скрипачка Олеся никогда не родится… А Лондон… Да черт с ним, с этим Лондоном! На бегу я уже набирал Наташкин номер… Только бы успеть ее остановить!Автор - Виктор.

Ключевые слова: Ссора любимая девушка командировка мелодия петля времени Олеся судьба

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