Петля времени или судьбы

Петля времени или судьбыНастроение у меня было ниже плинтуса. Мы с Наташкой поссорились. Любимая девушка сообщила, что у нас будет ребёнок. Не то чтобы я не хотел детей или не собирался на ней жениться, но… вот не сейчас, не так сразу… Не готов я еще остепениться, гулять с коляской по выходным и спешить в ночную аптеку, потому что неожиданно закончились подгузники…
Мне длительная командировка предстоит в головной офис фирмы, в Лондон. Такой шанс нельзя упускать, а с ребенком вряд ли нас кто-то отправит. Придется Наташку и ребенка тут оставить, причем на пару лет, не меньше. Своей квартиры у нас нет, она живет со своими стариками в «хрущевке», я вообще снимаю. Думал, что со временем заработаю на свое жилье. В общем, некстати нам сейчас младенцы… Наташка мой напряг почувствовала, хотя я старательно держал на лице улыбку и вдохновенный взгляд в счастливое завтра. Слово за слово, и она брякнула, что к моему приезду сделает аборт. А я могу валить известным маршрутом и совсем не в Лондон, а по другому адресу. Конечно, я сообщил любимой, что она дура набитая, и хлопнул дверью.
Сидел в парке, потягивал из банки пиво и злился на всех баб вместе взятых. И тут откуда-то издалека ветер принес мелодию. Играли на скрипке. Красиво и грустно рассказывали о чем-то несбывшемся и не случившемся. Мне словно за шиворот горячих углей сыпанули. И я вспомнил…
В тот год я оканчивал универ. Жить в общаге надоело, и мы с другом сняли комнату в старом доме советских времен. Знаете, такие ступенчатые — несколько разноэтажных корпусов вплотную. Окна нашей комнаты выходили на крышу соседнего дома. Хозяйка, немолодая дамочка в кудряшках, отдавая ключи, полюбопытствовало:
— Как вы мое объявление увидели, молодой человек?
— Так… это… — я в упор не помнил, откуда у меня взялась та листовка с объявлениями. — Вроде бы газету купил, а внутри клочок бумаги был с рекламой.
— Понятно, — кивнула дамочка. — Все правильно.
Странная тетка. Ну и фиг с ней.
Друг меня своим присутствием не обременял: у него как раз случился большой роман с девушкой, родители которой часто уезжали на дачу. Меня такое положение дел устраивало: денежки платим пополам, а живу один. Я старательно грыз гранит науки, домой приходил, когда на город уже спускалась ночь, жевал бутерброд с чаем и выпадал в осадок, с трудом разлепляя глаза утром под вой будильника.
Но однажды ночью меня разбудила мелодия… Где-то рядом играли на скрипке. В детстве меня довольно долго мытарили походами в музыкальную школу. Матушка и бабуля хотели сделать из дворового мальчишки интеллигентного ребенка. Способности у меня были, а вот желание пиликать — нет. Разве что на барабанах отбивать ритм. Девушка стояла на самом краю крыши, ничуть не боясь упасть. Незнакомая мелодия завораживала. Звуки долетали в раскрытое настежь окно. Я поднялся, выглянул. На соседней крыше, до которой рукой подать, увидел тонкий девичий силуэт. Девушка играла увлеченно, не замечая, что стоит на самом краю, рискуя сделать неосторожный шаг и свалиться в бездну.
Потом она закончила играть, опустила смычок.
— Эй, — позвал я осторожно, — отойди от края, а то упадешь!
Она сделала несколько шагов, улыбнулась мне, помахала смычком. В городе никогда не бывает очень темно, и ее милое лицо я видел довольно хорошо. Симпатичная такая девчушка, лет, наверное, семнадцати.
— Привет, — сказал я. — Не боишься по крышам лазать?
— Привет. Нет, не боюсь.
— Опасно же. Вдруг оступишься? Кстати, меня Виктор зовут.
— А я — Олеся. А оступиться не страшно, — она кокетливо склонила голову. — Может, я летать умею?
— Ну, если умеешь летать, тогда, конечно, не страшно, — согласился я, засмеявшись.
— Иди сюда, — позвала девушка. — Погуляем.
— Полетаем? — подхватил я игру.
Хотя вылазить на крышу особого желания не было.
Она ответила непонятно:
— Ну, у тебя не получится. Время еще не пришло.
Я осторожно перекинул ногу через подоконник, ступил на теплый еще после жаркого сентябрьского дня битум. Никогда не любил высоту. Но если не подходить слишком близко к краю, то… Не могу же я показать себя трусишкой.
— Сыграй еще, — попросил Олесю. — Красивая мелодия. Это кто? В смысле композитор…
— Я. Потом… для мамочки напишу.
— Класс… Я тоже учился на скрипке играть, но способностей не было. А ты — талант.
По краю крыши со стороны улицы шел парапет. Олеся уселась на него, болтая в воздухе ногами. Я вылезать не решился, встал рядом.
— Думаю, что способности у тебя были, ты просто ленился, — изрекла девушка, подняла скрипку, и снова полилась грустная и теплая мелодия. Потом — еще одна, более ритмичная. Я даже стал прихлопывать в такт ладонью по парапету. — Это тоже твоя? Классная!
— Угу. Мне талант папа передал, хотя он и не стал музыкантом…
— Ты обязательно станешь известным композитором, — заявил я уверенно, ничуть не сомневаясь.
— Нет, не стану. Меня убьют послезавтра… — она вдруг легко вскочила на парапет.
Я в ужасе замер.
— Эй… А ну слезь немедленно! Кто тебя убьет? — я протянул руку, что бы схватить Олесю и стянуть с парапета.
Но пальцы ловили только пустоту. Если я сейчас не поверю в этот шанс, то скрипачка никогда не родится!
— Ты. Ты меня убьешь. И мама. Послезавтра. Это петля судьбы в твоей петле времени. Все еще можно изменить. Вам дадут шанс. Но только один…
И она шагнула в пустоту. Я словно застыл. Нужно посмотреть вниз, вызвать скорую… Ведь бывают чудеса — человек выживает после падения… Но голова закружилась, и я сполз по стенке на теплый битум. Очнулся от утренней прохлады. Я лежал на крыше, над городом поднималось солнце. Посмотрел вниз, ожидая увидеть пятно крови, но там не было ничего. И тогда я решил, что просто уснул на крыше, запретил себе вспоминать. И вот через несколько лет…
Петля времени? Много лет назад она сказала, что мне дадут шанс. Да ерунда это, что за бред! С другой стороны — Наташка сказала… сказала… что имя придумала! Если родится девочка — то Олеся, а если мальчик — Олег. Я вскочил как ошпаренный. Может, все это бред и фантазии, про петли времени или судьбы, но если я сейчас не поверю в этот шанс, то скрипачка Олеся никогда не родится… А Лондон… Да черт с ним, с этим Лондоном! На бегу я уже набирал Наташкин номер… Только бы успеть ее остановить!
Автор - Виктор.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 3
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