Комендантский час

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:01

Mr.Halloreef Просмотров: 74 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 16:01 by

Я боюсь Великобританию не из-за того, что я выгляжу, как дурак, который никого понимает, или потому, что все будут ко мне агрессивно относиться - нет, это всё из-за того, что я узнал тайну о ней.Когда я 2 года назад переехал в новую квартиру, мне сказали, что 13 лет никто не жил в этой квартире, никто не покупал её по разным причинам, а с предыдущим владельцем неизвестно, что случилось - он просто пропал, мужика подали в розыск, но его так и не нашли. Почему люди отказывались покупать эту квартиру? В ней просторно, никто не умер тут. Подумаешь, что пропал предыдущий хозяин квартиры, может, он был беглым преступником. Когда я второй раз рассматривал свою прекрасную квартиру, то я заметил, что за прибитой полкой стена была немного другого цвета, совсем чуть-чуть.Через сколько-то времени я убрал эту полку, потрогав стену, я понял, что это была не просто стена, а потайная стена к тайнику. Найдя нужную точку, где открывается потайная стена, я там обнаружил дневник. Мне было интересно, зачем он прятал свой дневник? Может, он записывал свои плохие делишки, мне было любопытно и решил прочитать дневник. Текст был написан на другом языке, я вместо английского языка учил немецкий, но зато мой друг Костя был профи в английском, и я решил позвонить ему и пригласить его, как раз и похвастаюсь своей чудо-квартиркой.- Привет, Кость, это я - Миша.- О здорова, Миш, как дела?- Да нормально, я купил себе новую квартиру.- Поздравляю.- Спасибо, я тебе звоню, чтобы ты ко мне приехал, чтобы ты увидел мою новую квартиру и отметили с моим переездом, тем более долго мы не общались вживую.- Хорошо, Миш, я приеду, говори адрес.Приехал Костя с шестью банками пива, он решил переночевать у меня. Через 4 часа я ему рассказал всё про квартиру, исчезновение предыдущего хозяина квартиры и про дневник, и что мне нужно знать, что там написано.- Так ты меня позвал, чтобы я тебе перевёл расписульки?- Ты же знаешь, не только из-за этого я тебя позвал.- Да не волнуйся, я не обижаюсь, я сам давно ничего не переводил. Буду только рад.- Ты точно можешь щас переводить? Мы ведь выпили.- Не волнуйся - и не такое я проходил.И Костя начал читать, переводя мне на русский.Это был дневник простого британского человека, который работал портным, не связывалось с девушками и тому подобное. От этого меня клонило в сон, даже хотел уже сказать Косте, чтобы он дальше мне не переводил, но решил ещё дотерпеть, вдруг там всё-таки попадётся что-то интересное, и не зря терпел. И вот что дальше было.21 октября 2005 год.Прошло 5 лет, давно я не писал, впрочем, это неважно. Я напишу, что произошло в 2000 году, что аж я не писал целых 5 лет. Всё началось с того, что снова меня прервали, и не только меня, но и других людей, опять на улицах были полицейские и говорили всем:- Внимание, граждане! Начался комендантский час! Просим вас вернуться домой! Просьба работником прекратить работать и возвращаться домой! Закройте все двери! Также закройте шторы и ни в коем случае их не открывайте и не выглядывайте!Опять этот чёртов комендантский час, я его терпеть не могу, каждый раз в 5 лет начинается комендантский час, это как-то странно, ведь наша страна не такая преступная. Я не решился идти домой, но в мой магазин зашёл офицер и сказал мне:- Сэр, прошу вас бросить все свои дела и вернуться домой.- Может, вы скажете, почему каждый раз в 5 лет начинается комендантский час?- Преступность сильно распоясалась, поэтому комендантский час.- Каждый раз в 5 лет?- Да.- Не верю. Пока не скажете мне правду, я никуда не пойду.- Если вы сейчас не отправитесь домой, то я вынужден вас арестовать.Мне не хотелось сидеть в тюрьме, и я решил всё-таки послушаться его, быстро закрыл магазин. Когда я пошел домой, мне офицер крикнул:- Бегом! У вас мало времени!Ну и бегом шёл я, вот только шёл не домой, а шёл быстро искать, где можно спрятаться, хотел узнать, что скрывает полиция от нас, и лучше бы я всё-таки пошёл домой. Пока никто не видел, я еле, но быстро. как мог, открыл люк и спрятался. Подождав часик, я открыл люк и увидел туман. Это был сильный туман, я подумал: "Неужели из-за этого комендантский час врубают?" Но всё равно как-то не по себе было из-за тумана.Подумав, что я раскрыл глупую тайну, я вылез из канализации и закрыл за собой люк, шёл спокойно домой, но скрытно, чтобы полиция не арестовала меня. Походив немного, я узнал соседнюю улицу, а значит, я близко к своей улице. Дальше, скрытно проходя, я увидел силуэт в шляпе, похожей на полицейскую. Сразу, не мешкаясь, я спрятался за дом, вроде бы полицейский не видел мой силуэт в тумане, тогда бы он погнался за мной. Услышав, как шаги приближаются, я спрятался за кусты и полностью увидел полицейского, и у меня мурашки пробежали по спине.Его полицейская форма была старой, такую уже никто не носит из полицейских, она была вся в какой-то серой грязи, но это неважно. Главное была его кожа и лицо - кожа была бледная, как мел, а лицо у него вообще его не было, как ушей и волос, были какие-то мокрые пятна вместо глаз, носа, рта и ушей. Я медленно, не думая, попятился назад, пока меня это существо не видело, но я подал своё присутствие тем, что я наступил на ветку от куста. Оно резко повернулось в мою сторону, и я начал бежать по другому пути к своему дому.Бежав, я слышал за собой гул этого существа, как будто даёт сигнал тревоги всем другим этим тварям. Дальше я узнавал дорогу своей улицы. Я повернул голову назад и увидел, как 6 этих существ бежали за мной. Ускорившись, я начал видеть дом из тумана. Быстро копошась в кармане, я начал доставать ключ. Уже у двери я не мог попасть по замку ключом. Посмотрев снова назад, я увидел, что они уже приближались ко мне. Я думал, мне конец, но, наконец, попав ключом в замок, я быстро открыл дверь, забежал и на все замки закрыл дверь.Я посмотрел в окно: они просто стояли и смотрели на меня, не шли дальше к моему дому, не ломились. Я вспомнил о том, что полицейские говорили закрывать шторы. Может, они уйдут, когда меня не будут видеть? Я закрыл шторы и ждал, когда наступит следующий день.Когда наступил новый день, я услышал, как снова машины ехали, ходили люди и болтали соседи мои на улице. Открыв шторы, я убедился, что это мне не кажется. Я закрыл навсегда свой магазин, собрал вещи и решил уехать в другую страну, мне всё равно куда, главное, чтобы не было того комендантского часа с туманом и монстрами.Я живу в России, в 2002 научился понимать русский, также работаю портным, но сегодня я вспомнил то, что было в Великобритании. Я решил вернуться и разузнать, кто эти существа, почему они появляются, когда начинается туман, и почему они появляются каждый раз в 5 лет. Не знаю, сколько дней я там пробуду, но я спрячу дневник на всякий случай, если надолго там пробуду. Не хочу, чтобы знали эту тайну о Великобритании и не пошли меня искать, если разузнаю, то напишу сюда.- На этом и заканчивается, не знаю, что с ним случилось, но этот тип слетел с катушек. Комендантский час, туман, монстры - какая бредятина, - засмеялся Костя, но, посмотрев на меня, он перестал смеяться, я был в шоке и ничего не мог сделать. - Миш, ты в порядке? Миш? Миша!Я вышел из ступора и посмотрел на Костю, ничего не говоря.- Миш, что с тобой?- Ничего… Всё в порядке.- Точно? А то ты побледнел.- Да со мной всё в порядке, давай спать.- Ты уверен? Мы ещё не посмотрели нового “Оно”, которого я не посмотрел.- В другой раз, давай спать.Костя расстроено вздохнул и лёг на диван, а я пошёл в комнату.Утром посмотрели фильм, немного повспоминали о хороших временах, и потом Костя собрался идти домой.- Миш.- Да?- Прежде чем я уйду, я хочу знать, что с тобой было вчера после того, когда я дочитал дневник?- Да просто уснул с открытыми глазами, наскучила это бредятина, и я уснул.- Понятно… Ну удачи тебе, Миша.- Пока, Костя.- Пока.Хоть Костя воспринял рассказ британца не всерьёз, но я как раз воспринял его всерьёз. В 2010 году мой брат Влад уезжал в Великобританию, всю жизнь хотел там побывать, но он там пробыл всего лишь 1 день, так он мне звонил мне из поезда:- Привет, Миша.- Привет, Влад, как там дела у тебя?- Я возвращаюсь обратно в Москву.- Возвращаешься?- Да.- Ты всего лишь 1 день там был.- Да, я знаю.- Из-за чего ты возвращаешься так рано?- Да вчера был комендантский час, представляешь, комендантский час! Мне пришлось быстро заселиться в отель, так как полиция гоняла меня, чтобы быстро был я дома, а я не хотел сразу быть в тюрьме за непослушание. В общем, я сидел в отеле, смотрел передачи и откуда не возьмись появился туман, он пока не был сильный, и я решил сфотографировать, показать, как у меня тут охрененно. Замечаю там полицию, и они поменяли форму, как будто много лет её не носили. Я не мог никак разглядеть лица, будто они какие-то слендермены, но, наверное, показалось. Я подумал, да ну эту страну, если тут разгуливает преступность, то мне здесь не место.- Понятно. Ну ладно, хорошей поездки.- Спасибо. Пока.- Пока.Хорошо, что Влад не решил в тот день сразу уехать, а подождать следующего дня, иначе он бы тоже пропал бы, как и тот британец.

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