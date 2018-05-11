Истории с заправки. Часть 6

Привет.

Я оставил комментарий на вашей страничке. Есть что-то, что я хочу вам сказать. Мне очень нравится читать истории, которые вы пишете, но я думаю, что если вы сядете и напишете одну длинную историю за раз, то соберёте гораздо больше апвоутов. Вы пишете хорошо, я не говорю, что плохо. Но сейчас это всё смотрится как куча накиданных друг на друга недорасказанных историй. Я думаю, что будет гораздо лучше, если вы просто напишете историю целиком, за один раз. Я уверен, что у вас будет гораздо больше апвоутов и внимания. Сейчас всё это немного запутывает. Возможно, лучше начать вести рассказ с того, как вы начали там работать и работали до текущего момента. Уверен, что это было бы суперкруто. Я так восхищён, но в то же время немного сбит с толку. С уверенностью могу сказать, что у вас огромный писательский талант, но я подумал, что вам не помешает какая-то помощь. Пожалуйста не обижайтесь… Я просто думал об этом. Надеюсь, у вас всё хорошо!

Дополнение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

totenkopf Просмотров: 38 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:02 by

Привет всем! Это я - Джерри с заправки на краю города. Горд быть новейшим членом команды. Владельцы были так впечатлены тем, что мне удалось оставаться внутри на протяжении нескольких дней и не сбежать или сойти с ума, что они предложили мне поработать здесь на полную ставку, пока старый кассир восстанавливается после травмы ноги. Всем хорошего понедельника!Тот травмированный парень попросил меня оказать ему небольшую услугу, пока он занят так необходимым ему «отдыхом» и релаксацией. Он дал мне пароль от своего ноутбука и детальные инструкции по переносу записей из его дневника с прошлой недели. Взамен он согласился оставить меня в качестве своего помощника, когда он вернётся. Я смогу узнать чего стоит ожидать от работы через сведения из первых рук, а он сможет продолжить вести свой странный небольшой блог. Вот это я называю взаимовыгодное предприятие.Если быть до конца честным, то это, скорее всего, лучшее, что могло со мной произойти на данный момент. С тех пор, как все живые мистическим образом исчезли из сообщества Матеметистов, я чувствовал себя очень потерянным и незащищенным. Я начал терять вес, и мне тяжело засыпать, а когда я всё-таки засыпаю, мне постоянно снятся странные сны о каком-то гигантском создании, живущем глубоко под заправкой и ожидающем момента, когда оно сможет поглотить нас всех. Очевидно, что была допущена ошибка, и меня попросту не учли. Если кто-то из моих старых братьев и сестёр всё ещё жив и видит этот пост: умоляю, пожалуйста свяжитесь со мной! Скажите старшим, что они обо мне забыли! Я не злюсь! Я скучаю! Я люблю вас!Прежде чем я начну: заходили какие-то люди в костюмах и сказали, что если этот блог будет продолжать существовать, то мне необходимо сделать публичное заявление. Если кто-то из тех, кто читал историю о том, что произошло на Хеллоуин, всё ещё жив, то не ждите, пока симптомы проявят себя. Пожалуйста, пойдите в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните в Центр по контролю за заболеваниями и скажите им, что вы испытываете эффекты «Синдрома Ромальда».А теперь, назад к дневникам. Я буду изо всех сил стараться расшифровать их, потому что почерк у этого парня, надо признать, - ужасный. Но вот, что мне удалось прочитать:07/11/1719:00 – Мужчина в пальто снова стоял, когда я отправился выносить мусор этим вечером. Я не знаю, почему он продолжает посещать мой магазин, или почему я его никогда толком не рассматривал. Он стоял у границы леса прямо за мусорными контейнерами, как обычно, разглядывая меня. На этот раз я тоже решил его разглядеть.Его челюсть начиналась где-то посередине лица, там где должен был быть нос, уголки рта дотягивались до ушей в ухмылке скелета. Его крошечные, молочно-белые глаза выглядели как бусины, за маслянисто чёрной линией волос, которые свисали до щеки в виде чёлки. Его невероятно широкий рот разделял голову на жирные волосы и мокрую плоть. Мокрую от слюны, я полагаю…Мы стояли там, в пятнадцати футах друг от друга, разглядывая друг друга на протяжении отрезка времени, который мог быть как десятью секундами, так и десятью минутами, пока, наконец, мужчина в пальто не развернулся. Его ноги согнулись забавно: так, как человеческие ноги согнуться не могут, и, встав на четвереньки, он убежал в лес.Я не помню, видел ли я заднюю часть мужчины в пальто.…сотни и сотни их. Она никогда не видела такое большое их количество в одном месте, даже в своих мечтах. Перед тем, как она ушла, она сказала, что я её ещё увижу. Не могу понять, была ли это угроза или флирт?3:23 – Эта ночь тише, чем я привык. Вчерашняя посылка всё ещё стоит на кассе, где я её оставил. Она оформлена на меня, но я не могу разобрать обратный адрес. Это прямоугольный пакет, который обёрнут красной и жёлтой лентой, как новогодний подарок, и весит довольно много. Я бы сказал, что по размеру упаковка идеально подходит для мёртвого кота.Я не вижу ни одной адекватной причины, по которой мне стоит открывать эту посылку, но что-то в моём подсознании говорит, что открытие этой коробки равносильно открытию Ящика Пандоры. Что её содержимое бесповоротно изменит течение моей жизни в направлении, которое раньше казалось мне невозможным. Я чувствую, что эта коробка наполнена бабочками, которые готовы создавать цунами, и я не уверен, что это то, что мне сейчас нужно.Думаю, лучше научить Мальборо вычищать автоматы с напитками.3:47 – Мальборо уснул в чулане. Похоже, он допил ту бутылку самостоятельно. Теперь мне придется вычищать автоматы с напитками самому.5:45 – Руки-растения растут быстрее, чем я предполагал. Они теперь выше локтей, почти достают до плеч. Я видел, как один из ростков поймал любопытного койота, который подобрался слишком близко. Смотреть было не очень приятно. Я также заметил, что Рокко всё ещё жив. Я заметил его сидящим на крыше, сбрасывающим еду на верхушки рук-растений.Поэтому они растут так быстро. Они слишком много едят. Если это выйдет из под контроля, то мне придется выжечь эту грядку, вместе со всеми остальными. Я этого не хочу. Меня пробирает дрожь каждый раз, когда я слышу, как они кричат.7:30 – Придя на свою смену этим утром, Карлос выглядел довольно ужасно. Он налил себе кофе и сказал мне, что ему не очень хорошо спалось. Плохие сны не давали Карлосу спокойно отдохнуть.Интересно, стоит ли рассказывать ему о моём состоянии.Карлос спросил меня о стоящей на кассе посылке в подарочной обёртке. Я ответил, что вчера она пришла по почте, и я не знаю кто отправитель. Он спросил, собираюсь ли я её открывать, и я сказал ему, что у меня плохое предчувствие, и я решил, что лучше никогда её не открывать.10:00 – Я открыл посылку. Без фанфар и барабанной дроби, я просто скажу вам, что внутри я обнаружил совершенно новый ноутбук. У меня никогда не было своего ноутбука, и единственным компьютером, который мне когда-либо принадлежал, был паршивый старый Tandy-1000, который я собрал ещё будучи ребёнком. Я всегда использовал компьютерную комнату в библиотеке или браузер в телефоне, чтобы зайти в интернет. Этот ноутбук мог многое поменять.В коробке также был усилитель сигнала и другие приборы. Я знаю, что звучит это безумно, но у меня, возможно, на самом деле получится выходить в интернет с заправки.На самом дне коробки была записка:Отлично. Ещё один мой читатель меня выследил. Мне нужно выяснить, как люди меня находят, и положить этому конец. Спасибо тебе, кем бы ты ни был, за ноутбук. Мне он определённо пригодится.10:15 – Я включил WiFi-адаптер и заметил, что, по какой-то причине, вокруг заправки есть дюжины защищённых сетей, большая часть из которых имеют четыре или пять полосок. Имена у этих сетей представляют собой полную билиберду, вроде этого: «1E7G7C7TA11GUY232331324». Кто, чёрт возьми, раздаёт здесь вайфай?11:00 – Пару часов назад в магазин зашёл мужчина, чтобы купить канистру бензина. Тогда я не придал этому особого значения, но затем он вернулся и спросил, не могу ли я помочь ему с кое-чем на дороге. Я так и не узнал его имени, но он был здоровым парнем, с загорелой кожей и густой бородой. Он сказал, что у него «проблемы с машиной». Я ответил, что я не механик, но он настаивал на том, что ему не нужен механик, а просто кто-то другой, чтобы подтвердить то, что он увидел.Мальборо согласился постоять за кассой, пока мы с Карлосом последовали за бородатым мужчиной вниз по холму и по изгибу, близко к месту, где Карлос увидел ту штуку в лесу.Он не может вспомнить, что произошло той ночью. После того, как мы уладили всё со Спенсером и начали возвращаться к «нормальной» жизни, я спросил у Карлоса – что такого он увидел в лесу, что заставило его убегать в такой панике? Но он просто покачал головой, и сказал, что не знает. Человеческий разум - это забавная вещь, и воспоминания у нас не очень надёжны. Я понимаю, что я не единственный человек на заправке, имеющий список «попытайся-забыть-историй».Автомобиль того мужчины был припаркован на обочине дороги, близко к тому самому месту, где разбился внедорожник Киффера.«Моя машина начала как-то странно себя вести», - сказал мужчина, когда мы подходили к его автомобилю. Я начал задаваться вопросом: а почему мы прошли пешком весь путь, когда наш собственный транспорт мог бы очень пригодиться в случае севшего аккумулятора или случайного нападения медведя. Мужчина продолжал: «Я притормозил на обочине дороги, когда электрооборудование начало выходить из строя. Я выключил двигатель, затем попробовал завести всё снова - бесполезно».С близкого расстояния, я смог увидеть, что капот был открыт. Мужчина водил большой чёрный внедорожник, похожий на тот, что водил Киффер, но новее и ухоженнее.«Я не понимаю, что тут такого странного. Ты позвал нас, чтобы вызвать тебе эвакуатор или ч..»«Я открыл капот, но всё выглядит нормально. Я подумал, что, возможно, нужно залить бензина, так что пошёл на заправку. Затем я вернулся и увидел это», - мужчина прервал Карлоса (довольно грубо, стоит добавить).Мы обошли машину спереди и увидели то, что он так расплывчато описывал: небольшой дуб, возможно четырёх или пятилетний, рос из под земли прямо под машиной, через двигатель, растягиваясь вверх как минимум на девять футов. Ствол дерева поглотил приличную часть двигателя, и с виду казалось, что автомобиль был припаркован тут уже много лет.«Интересно, - сказал я, - a вы уверены, что его там не было, когда вы начали водить?»Прежде, чем он смог ответить, мужчина развернул свою голову и посмотрел в сторону леса.«Вы ребята это слышали?» - спросил он.Мы встали смирно и начали слушать, но не услышали ничего.«Нет», - ответил я. Карлос пожал плечами.«Вы, ребята, знаете, что такое удильщик?» - бородатый мужчина спросил нас, пока подходил к задней двери своей машины и открывал её.«Да, я полагаю», - ответил я.Бородатый мужчина открыл скрытый отсек в полу и достал оттуда большую автоматическую винтовку. Я не фанат оружия, и я не могу сказать вам, что конкретно это была за пушка, но она была большой, впечатляющей и круто выглядящей. Мужчина проверил обойму и нажал на что-то, что могло быть предохранителем. Ещё раз - я не фанат оружия. Но звучало это суперкруто. Карлос положил руку на моё плечо и медленно отошёл от мужчины с винтовкой, потянув меня за собой.Но мужчину мы, похоже, не очень волновали. Он сфокусировался на том, что услышал в лесу.«Если я прав, то у вас, ребята, в лесах удильщик. Он пытается меня приманить. Заставить меня думать, что я слышу что-то, чего на самом деле нет. Тогда я пойду это искать – БАМ – он нападает».«О, как сирена?» - спросил я.Мужчина посмотрел на меня через плечо с ухмылкой и сказал: «Да. Как сирена. Вам, наверное, лучше убираться отсюда. Это может быть опасно. Не беспокойтесь за меня. Я справлялся с этими тварями до этого, буду в порядке».Мужчина поднял свою винтовку и отправился в лес, пока мы с Карлосом шли назад на заправку.14:00 – Пора идти домой. Я ещё не пользовался ноутбуком, но, может быть, завтра я начну перепечатывать эти дневники.08/1118:00 – Сейчас так рано темнеет.Я заметил, что внедорожник бородатого мужчины все ещё стоит у подножия холма с растущим сквозь него деревом. Я бы не назвал это хорошим знаком.11:00 – Я сжёг остальные руки-растения. Наконец, я понял, что происходит.Давным-давно, я заметил нечто, похожее на странные грибы, растущее на клочке земли рядом с мусоркой за заправкой. Меня это особо не волновало, хотя то, что выводок Рокко к ним не приближался, казалось странным.Когда я присмотрелся поближе, я мог поклясться, что они выглядели прямо как детские пальцы, прорывающиеся из под земли.Когда погода стала теплее, я продолжил следить за ростками. Они становились длиннее и выглядели всё более и более похоже на человеческие пальцы. Клянусь, на них даже начали появляться ногти. Иногда, я видел, как они сгибались, чтобы раздавить жука, который подошёл слишком близко.В конце концов, у ростков начали прорастать листья, а те их части, что были похожи на пальцы, продолжали увеличиваться в размерах, становясь похожими на настоящие руки. Человеческие руки. Они сжимались в кулаки в дневное время и раскрывали свою ладонь только под лунным светом. Я выкопал один из них в день, когда у нас было мало работы, и позвонил Фермеру Младшему, чтобы узнать его экспертное мнение.Для ненатренированного глаза, рука-растение выглядела совсем как обычная человеческая рука. Меньше, чем рука взрослого, но больше, чем рука ребёнка. Рука юноши. Может быть, подростка. На запястье она превращалась в изогнутый корень, который пах как сассафрас, и через всё растение прорастали маленькие листья.Фермер Младший стоял на заправке, осматривая руку, перед тем как спросить у меня, есть ли у нас другие такие растение. Я соврал, и сказал, что нет.Я спросил у владельцев, что мне делать. Они пару дней подумали и сказали мне оставить эту грядку. Я думаю, они ожидали возможности заработать на ней денег, но в какой-то момент все вообще забыли, что она там есть. Все, кроме меня. И Фермера Младшего, конечно.Я размышлял о бородатом мужчине, когда впервые услышал звуки плачущего ребёнка откуда-то снаружи. Я был один в магазине, и моя первая мысль была далеко не героической, в отличие от большинства людей, которые, скорее всего, решили бы выбежать наружу и посмотреть, где же находится бедное дитя. Моя первая мысль была более бессердечной и рациональной, и это был вопрос: каким образом ребёнок смог добраться сюда так, что я его не услышал?Что-то было не так. Звук плача, который, насколько я мог понять, исходил со стороны леса, становился всё громче и громче и звучал всё более и более отчаянно.Я осмотрелся вокруг, в поисках Мальборо, но не смог его нигде найти. Если бы я решил идти искать того лесного ребёнка, то мне бы пришлось идти в одиночку.Я вспомнил бородатого мужчину, слышавшего зов того существа, что он назвал удильщиком. Я вспомнил хруст, который слышал Карлос, и то существо, что он назвал «Стрегой». И я нисколько не верил, что будет безопасно пойти в лес, или что там плачет настоящий ребёнок.Но что, если он настоящий?Я взял фонарь и вышел наружу. Плач начал отдаляться в глубину леса, как если бы плачущего ребёнка уносило что-то, что могло без остановок передвигаться среди деревьев и прочих физических барьеров.Я зашёл достаточно далеко в лес, чтобы найти в нём последнее, что я ожидал найти.Похоже, руки-растения распространились чуть дальше клочка земли за заправкой. Эти растения, за которыми я наблюдал, и которые я сжигал всякий раз, когда они становились слишком агрессивными, оказалось гораздо сложнее контролировать, чем я думал. Потому что там, через несколько шагов внутрь леса, была рука-растение, которую я пропустил, которую я никогда не обрезал, не вырывал и не сжигал, и которая могла свободно расти настолько, насколько она сможет. Там была рука-растение, которая настолько сильно выросла, что упала под собственным весом. Она отросла гораздо дальше плеча. Она вырастила свою голову, торс, таз и ноги. Там было целое человеческое тело, покрытое маленькими листьями, прижатое к земле и прикреплённое к почве толстыми когтями коричневых корней. И что в этом самое странное? Я узнал это тело.Тело целиком выросшей руки-растения было Киффером.Я не знаю, что заставило меня прикоснуться к нему. Может, мне просто хотелось убедиться, что это он, как будто бы прикосновение могло это как-то доказать. Когда я дотронулся до Киффера, его глаза открылись, а на лице появилась улыбка. Он не мог пошевелиться, корни сильно его обездвижили, но растение Киффер могло говорить. И оно говорило.Так мы проговорили больше часа.Я не буду пересказывать всё, что сказал мне Киффер, но я скажу одно. Под заправкой есть нечто. Нечто огромное и могущественное. Оно что-то планирует. И я годами работал в облаке газов этого тёмного божества.Я чувствовал себя крайне ужасно, поджигая полностью сформировавшееся растение-Kиффера после того, как я сжег остальную грядку, но какой у меня был выбор?Когда я вернулся на заправку, меня ждал Спенсер. Он знал, что я знал. И я знал, что он знал, что я знал. Я частично ожидал того, что произошло дальше, но не думал, что ему это настолько понравится.Спенсер закрыл входные двери, затем направился ко мне, чтобы выбить из меня всю дурь. Хотелось бы мне сказать, что я тоже нанёс ему пару хороших ударов, но это была бы огромная ложь. Я не думаю, что тронул его даже пальцем. Хотя, я неплохо повредил его костяшки своим лицом, так что это можно мне засчитать. Спенсер потащил меня через всю заправку к коридору мимо уборной, мимо морозильной камеры, к той большой странной двери, которую я заметил всего пару недель назад. Если бы вырубиться было для меня возможным, я бы точно был сейчас без сознания.«Зачем ты делаешь это?» - спросил я, когда он ударил в дверь три раза. С другой стороны послышался какой-то звук и Спенсер прокричал: «Открывай! Это я!»Дверь отворилась, и Спенсер втащил меня в комнату, которую я раньше никогда не видел. Она выглядела, как старый офис. В ней располагался стол прямо перед стеной, увешанной мониторами с трансляциями камер наблюдения из магазина и ближайшего периметра. Трансляциями с камер, о существовании которых я даже не подозревал. В центре комнаты была большая дыра, которая выглядела так, как будто она была создана несколькими отбойными молотками.«Настало время тебе встретить моего босса», - сказал Спенсер, таща меня к краю ямы.«Киффера», - сказал я, на что Спенсер рассмеялся.«Нет, не Киффера. Мой босс отправил Киффера сюда и нанял меня, чтобы за ним присматривать. Мой босс гораздо серьёзнее какого-то идиотского политикана».Я уже начал ожидать, что Спенсер устроит клишированную кинозлодейскую речь с объяснениями, но вместо этого он по-спартански толкнул меня в яму.Мне кажется, моя нога сломана. По крайней мере, я могу предположить, что торчащая наружу кость означает именно это, но я же не доктор. Я бы сейчас очень переживал, если бы не тот факт, что я украл мобильник Спенсера во время потасовки. Как и ожидалось, Спенсер подключен к той же сети, что и Киффер, а это значит, что у него каким-то образом ловит связь. Я позвонил на прямой номер Тома, так что он наверняка скоро прибудет. Пока он добирается, я скоротаю время обновляя свой дневник.Кто-то только что сбросил ноутбук ко мне в яму. Может, это был Спенсер? Может, он думает, что я мёртв? Может, я и мёртв. Опять же, я не доктор. Кем бы он ни был, я слышал, как его ботинки щёлкают о плитку, пока он уходит.Теперь я включу свой ноутбук и начну перепечатывать свой дневник, пока не стало слишком поздно.***Окей, это последняя страница его дневника!Вы, скорее всего, задаётесь вопросом, а где же был Джерри, когда Спенсер выбивал дурь из бедного Джека? Ну, я пошёл в город посмотреть кино. Да, я пошёл и посмотрел "Тор: Рагнарёк". Если вы не смотрели его, то обязательно посмотрите! Это классный фильм! Наверное, мне повезло уйти вовремя, потому что, в противном случае ,этот Спенсер сбросил бы в яму и меня.Джека нашёл я. Когда я вернулся на заправку, то не смог там никого обнаружить, так что я искал, пока не заметил слегка приоткрытую дверь в конце коридора. Я также нашёл из рук вон плохо сделанную бомбу за кассой, разобрать которую получилось быстро. Можете поблагодарить за это обязательные уроки по изготовлению бомб в программе Матеметистов. Ничего особенного, просто я, как обычно, - герой.Я попросил Карлоса помочь мне вытащить Джека из ямы, и после этого Карлос отнёс его в «неизвестное место» на несколько дней, пока не поправится его нога. Когда Джек вернётся, я отдам ему этот ноутбук, чтобы он продолжил вести свой блог.До того момента здесь буду только я, Карлос, и еноты.Как Джек обычно заканчивает эти посты? А, точно, «Продолжение следует…»: Я только что обнаружил себя копающим.Автор - Jack Townsend.

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