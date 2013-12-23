Старые долги: часть первая

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:53

pango-mango.exe Просмотров: 83 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:53 by

Едкий дождь. Его тугие струи вновь срывались со свинцовых облаков, стремясь вниз, чтобы разбиться о холодный асфальт. Жгучие капли вгрызались в каменную плоть зданий, точили металл, разъедали весь тот мусор, что скопился на улицах города. Для Нео-Сулла такая погода была в порядке вещей. Семь месяцев из девяти на этой планете, расположенной на отшибе Внешнего Кольца, шли кислотные дожди. Так что все обитатели уже давно привыкли к ним. Приспособились. Так как сами были виноваты в том, во что превратился Нео-Сулл. За последние триста лет облака планеты наполнились таким количеством химикатов и ядовитых испарений, что мало не покажется. Однако никто из жителей не стремился никуда переселяться. До тех самых пор, пока в недрах находился хотя бы грамм полезных ископаемых, ради которых сюда и прибыли их предки. Лишь немногие из ныне живущих знали, что порой белело среди высящихся куч шлака и отходов. Кости дивных созданий, что были истреблены в угоду процветания человеческой расы. Об этом им рассказали капли того самого едкого дождя.Чья-то одинокая фигура в спешке шла по безлюдной аллее. Защитный костюм надёжно скрывал лицо, однако, походка выдавала в ней девушку. Это была Барбара Тритти – юная козочка, что работала танцовщицей в клубе «Уродливый Менс», имеющем крайне дурную славу. Стараясь всё время держаться в ярком свете фонарей, девушка то и дело оглядывалась назад, словно кто-то её преследовал. Кто-то, кто представлял опасность. В который раз обернувшись и убедившись, что всё это причуды её воображения, козочка попыталась успокоиться и взять себя в руки. Как вдруг фонари один за другим принялись гаснуть, погружая аллею во тьму. Заметив это, Барбара замерла на секунду, а затем бросилась бежать. Защитный костюм, оберегавший её красивое тело от льющегося с неба яда, в этой ситуации только мешал. Сковывал движения. Плотная маска респиратора не давала нормально вздохнуть. Усталость с каждой секундой всё сильнее терзала тело несчастной девушки, а вместе с ней таяли и её шансы на спасение. Окончательно выбившись из сил, Барбара замерла в единственном уцелевшем пятне света и, выхватив из кобуры заряженный пистолет, принялась водить им из стороны в сторону. Чернеющее дуло оружия слепо шарило в окружающем пространстве, готовое в любой момент плюнуть во врага горячим свинцом. Но и фонарь, ставший для девушка единственным укрытием, принялся неровно мигать, а затем и вовсе погас, оставляя её один на один с тьмой. И тем, кто в ней скрывался. Издав дикий крик, Барбара вдавила спусковой крючок, стреляя наугад. В надежде попасть хоть куда-нибудь. Глухо рявкнув в последний, шестой раз, пистолет в её руках умолк. Глотая слёзы страха и отчаяния, девушка потянулась за новой обоймой, но была остановлена грозным рыком. Высокая, невероятно худая фигура – вот что успела разглядеть Барбара, прежде чем создание бросилось на неё, разрывая защитный костюм и добираясь до податливой плоти.Чарм Лавандер прибыла в Нео-Сулл на рассвете. Посадка была не из лёгких. Впрочем, как и всегда. Кобыла с большим трудом переносила перегрузки. Поэтому стоило серебристой капсуле её космического корабля войти в атмосферу планеты, девушка поспешила принять сразу несколько таблеток «Дубльплекса», чтобы хоть как-то ослабить навалившуюся на неё боль. Лишь когда «Рывок», ведомый автопилотом, занял своё место на посадочной полосе, а ремни безопасности перестали давить на плечи, кобыла покинула мягкое кресло и, утерев струйку крови, сочившуюся из носа, принялась залезать в защитный костюм. Через несколько минут она уже шла под проливным дождём в сторону серого здания космопорта.Будь её воля, Чарм никогда бы не посетила эту планету. Все знали, что на Внешнем Кольце было нечего делать. Там находились лишь планеты-тюрьмы, куда отправляли преступников со всей Империи; гигантские кузницы, работающие без остановок, и промышленные планеты, вроде Нео-Сулла, где люди рождались, жили и умирали с одной единственной целью – добыть как можно больше ценной руды. Однако обязательства перед давней подругой заставили кобылу прибыть сюда. Именно с её помощью Чарм некогда смогла бежать из правительственных лабораторий, и теперь долг следовало вернуть. Поэтому, стоило коммуникатору кобылы тревожно запищать, как она уже была готова отправиться к своей подруге. Хоть через всю вселенную.Следующие два часа девушка провела, занимаясь привычной рутиной. Регистрация своего прибытия на планету, составление личного дела и прочие бюрократические мелочи, что отнимали столь драгоценное время. Где-то в перерывах между переходами из одного кабинета в другой, Чарм улучила момент, чтобы отыскать свою подругу, воспользовавшись одним из терминалов, стоявших в зале космопорта. В них хранились сведения обо всех постоянных жителях Нео-Сулла. Таких оказалось не так много – чуть больше двух миллионов. Отыскав нужное ей имя, кобыла долго сверялась с полученной информацией и всё сильнее хмурилась. Результат ей вовсе не нравился. Её подруга находилась на Третьем Радиусе – в морге.Всю дорогу до морга девушка провела в липкой дрёме. Лишь изредка, когда такси подпрыгивало на очередной кочке, она вскидывала голову и вглядывалась в серую пелену дождя, шумевшего за окном. Смотреть было не на что. Медленно разрушающиеся дома не вызывали у кобылы никакого интереса. Дорога была почти пуста, поэтому водитель позволил себе гнать на максимально допустимой скорости, останавливаясь только на редких светофорах. Не прошло и часа, как автомобиль замер перед двухэтажным зданием, вхолостую рыча мотором. Расплатившись с водителем, не дожидаясь сдачи, Чарм поправила респиратор и вышла на улицу. Там, в одной из холодильных камер, её дожидалась Барбара Тритти, погибшая несколько дней назад.— Так вы действительно знали мисс Тритти? – бубнил себе под нос пожилой муравьед, ведя девушку по слабо освещённым коридорам морга. Внутри здание оказалось куда просторнее, чем снаружи, и уходило на несколько этажей вниз.— Да, когда-то раньше, – смотря лишь в пол, кобыла пыталась вспомнить лицо своей подруги. – До того, как она перебралась сюда.— Что же, тогда вам повезло, - продолжал мужчина, голос его был скрипучим и еле слышным. – Завтра мы собирались кремировать мисс Тритти. Опоздай вы - и не смогли бы попрощаться с ней.— Я не могла опоздать, – проговорила девушка скорее для себя самой, чем для работника морга.Оставшуюся часть пути они провели в молчании. Погружённая в свои мысли, Чарм не слышала ничего вокруг себя. Память девушки услужливо предоставляла фрагменты её знакомства с Барбарой. Через что им пришлось пройти вместе. Эти воспоминания были уже неточными, словно Чарм смотрела их со старой кассеты. Не один год она потратила, чтобы вытравить те страшные события, нередко прибегая к дешёвому алкоголю и наркотикам. И, похоже, что только сейчас ей это удастся окончательно сделать. Перерезать последнюю нить, что связывала её с прошлым. Попрощаться с Барбарой.— Пришли, – остановившись рядом с очередной дверью, муравьед принялся её открывать. Получив нужную комбинацию, электронный замок коротко пискнул, а затем металлическая панель отъехала в сторону. За ней находилась небольшая комната, два на два метра. Она была совершенно пустой, за исключением огромного бака, стоявшего у дальней стены. Из-за нескольких заслонок было невозможно разглядеть, что в нём находится.— Я хочу взглянуть на неё, – сухо проговорила Чарм, приблизившись к баку.— Я не советую вам этого делать, – было заметно, как стоявший на пороге муравьед несколько напрягся.— Почему?— Понимаете, - мужчина стал тщательно подбирать слова. – Вид покойной может вас несколько шокировать. Это зрелище не для слабонервных.— Я хочу взглянуть на неё, – повторила кобыла, демонстрируя кредитную карту.— Ну, если вы настаиваете… - начал он, скача взглядом с девушки на кусок пластика в её руках. В ответ муравьед получил лишь кивок. Довольно скоро деньги были переведены, а заслонки убраны. За толстым стеклом бака находилась именно она, Барбара Тритти. Вернее то, что от неё осталось.Тело козочки было изуродовано до неузнаваемости. Вместо её ног теперь были лохмотья пожёванной плоти. Грудь и живот покрывали множественные порезы, словно от когтей. Одна рука и вовсе отсутствовала. Жуткое зрелище, заставившее кобылу отвести глаза. Однако лицо Барбары ничуть не пострадало. Она была именно такой, какой Чарм её запомнила. Разве что на семь лет старше. Погружённая в физраствор, девушка казалась спящей. И кобыла хотела сохранить именно это образ при расставании с подругой.— Прощай, – одними губами прошептала Чарм, притрагиваясь к баку. И в этот момент её вторая рука, поглощённая паразитом, принялась пульсировать, отправляя уколы боли в мозг девушки. Такое происходило нечасто. Лишь в те моменты, когда он, паразит, улавливал отпечатки потусторонней энергии. Стиснув зубы от неожиданности, Чарм вновь вгляделась в тело погибшей подруги. И чем дольше она это делала – тем яростнее пульсировала её «рука». Сомнений не было, Барбару убило создание, пришедшее из-за граней этого мира. И теперь кобыла должна была найти его и изгнать прочь. Раз только она могла это сделать. — Доктор, в смерти Барбары не было ничего странного? – совладав с нахлынувшими чувствами, девушка посмотрела на муравьеда.— Хм, ничего такого. Кроме… - замявшись, мужчина опустил глаза. – Кроме того, что она не первая, кто погиб вот так, – доктор сделал неопределённый жест рукой, подразумевая то, насколько сильно была изуродована покойная.— И это всё, что вы можете сказать? – изогнув бровь, Чарм продолжала сверлить его взглядом.— Есть ещё кое-что. Все они были найдены в одном районе. В нескольких километрах отсюда, за Чертой.— Благодарю вас, доктор. Вы даже не знаете, как сильно мне помогли.Прошло уже много лет с тех пор, как Чарм впервые столкнулась с потусторонним. Когда она сама стала носителем одной из тех тварей, что там обитают, отдав ей свою руку. Все эти годы кобыла старалась всячески избегать того, что таится за гранью их мира. Скрываясь от всех, не имея дома. И всё же прошлое настигло её на этой богом забытой планете. Теперь у девушки был лишь один выбор – дать бой, отомстить за смерть Барбары и вернуть старый долг.

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