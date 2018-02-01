Призраки холста

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:03 by

- Такое бывает, Леонид. Работа есть работа..., - прохрипел в телефонную трубку шеф. У него был неприятный прокуренный голос.- Но, Вячеслав Сергеевич! Я же взял больничный...- Я понимаю. Жду через час в офисе, - длинные гудки оповестили об окончании разговора.Леонид тяжело вздохнул. Сволочи. Захочешь помереть - не дадут. С могилы достанут и посадят за рабочее место.Молодой человек с грустью посмотрел в дальний конец коридора: дверь в кабинет была открыла, и из в угла комнаты скромно выглядывал одинокий планшет с печальным белесым холстом, наклеенный на добротный картон. Уже больше месяца Леонид не мог ничего написать. И вообще, ему нездоровилось.Быстро собравшись, Леонид накинул кожаный плащ, надел вязанную шапку и, подхватив на ходу рабочий портфель, покинул пределы своего уютного дома.Основная профессия Леонида была далека от искусства - бухгалтер, властитель цифр и бумаг.Сделав всего пару шагов по выложенный сквозь газон плиточной дорожке, молодой человек резко остановился и от злости сжал кулаки. Он увидел то, что и ожидал.- Молотов! - заорал Леонид. - Молотов, сволочь! Забери свою паршивую собаку, иначе я сейчас ей хребет сломаю!В соседнем коттедже скрипнула дверь, и на припорошенную мокрым снегом лужайку выбралось пузатое потное создание с четырьмя подбородками, пухлыми щеками и маленькими свинячьими глазами. Молотов Енисей Иванович, государственный деятель, меценат и партийный активист.- Чего надо? - недовольно спросил он.- Твоя собака снова загадила мой газон! - Леонид с яростью в глазах двинулся в сторону соседа. Внутри он очень радовался, что их участки разделяет маленький забор. Иначе он бы точно дал волю кулакам. - Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты держал своего пса на привязи?Енисей Иванович медленно перевел свой взор на аккуратно подстриженного пуделя, с энтузиазмом закапывавшего следы преступления прямо посередине газона Леонида.- И чего? - безразлично бросил Молотов, почесав вываливающееся из-под необъятной футболки брюхо.Леонид издал приглушенный стон и глубоко вздохнул:- Я делаю последнее предупреждение. Еще раз я увижу эту тварь на газоне - пеняй на себя.Не дождавшись ответа, Леонид развернулся и пошел прочь. Он на дух не выносил собак.Рабочий день был просто кошмарным. Налоговые органы взяли компанию шефа за самое неприличное место и без всякого стеснения дергали что есть мочи: начальство чуть с ума не сошло, требуя от бухгалтерии сотворить чудо. Отдел Леонида освободился только к десяти часам вечера.- Выпей чаю с жасмином, малыш, - ласково проворковала Юля, поставив перед ужинающим Леонидом его любимую чашку с черным орнаментом, доверху наполненную ароматным напитком.- Спасибо за все, красавица моя, - улыбнувшись, сказал Леонид, посмотрев на свою белокурую музу. - Очень вкусно. Ты почему не ешь?- Я уже... давно, - многозначительно кивнув на настенные часы, ответила девушка. Большая стрелка зависла на одиннадцати часах. - Прости, я не буду сидеть - пойду спать. Устала. Надеюсь, ты тоже не будешь задерживаться.- Я немного поработаю..., - отстраненно проговорил Леонид, проведя рукой по своим длинным черным волосам.Девушка вздохнула:- Может просто нужно немного подождать?Сказав это, она ушла из комнаты. Вскоре звук ее шагов замер на втором этаже, в спальне.Леонид сделал глоток чая. Страшно болела голова. Может, действительно стоило сделать паузу? Решено.Звук ненавистного будильника разбудил Леонида в полседьмого. Шеф сдвинул его больничный на четыре дня, поэтому до пятницы предстояло работать с полной отдачей сил. А они почти закончились... Головные боли полностью пожирали волю и терпение.Постель пустовала: судя по доносившимся снизу звукам, Юля уже давно проснулась и готовила завтрак. Девочка еще раньше него уходила на работу.С трудом передвигая затекшие ноги, молодой человек направился в душ.Медленно приходя в себя под струями тепловой воды, Леонид пытался вспомнить странный сон, привидевшийся ему ночью. Однако, несмотря на все попытки, детали постоянно ускользали и пропадали в недрах памяти. Только странные тени... тени среди деревьев.Когда Леонид спустился в кухню, то уже одетая в деловой костюм Юля встретила его радостной улыбкой. Ее аккуратное чистое личико светилось счастьем. Обняв его за шею, она заговорщически прошептала в ухо:- Наконец-то у тебя получилось!Леонид замер.- Что? - пробормотал он.- Картина... Ты написал ее...Когда Леонид на негнущихся ногах вошел в кабинет и посмотрел на рабочий планшет, то его буквально с ног до головы прошибли мурашки. На прежде белом и сиротливом холсте был написан рисунок: расположенный спиной к зрителю человек в черном плаще одиноко стоял посреди лунной ночи на берегу небольшого озера и внимательно вглядывался на противоположную сторону суши, на которой среди зарослей, в темноте... что-то было... Но совершенно неясно и неразличимо, что именно.- Ты не рад? - в голосе девушки чувствовалась горечь.Леонид перевел на девушку полный изумления взгляд:- Я не рисовал это... - выдохнул Леонид.- Да? А свежие розы на тумбочке рядом с кроватью? Тоже не ты? - удивлению девушки не было предела.- Юля. Я спал всю ночь и проснулся пятнадцать минут назад.Рабочий день пролетел подобно вихрю. Леонид действовал на автомате. Сознанием он находился далеко от своего заваленного бумагами стола - перед глазами постоянно всплывал увиденный им рисунок.Вернувшись домой, он налил себе чашку чая и, усевшись в кресло перед планшетом, принялся внимательно рассматривать труд неизвестного автора... Плавность и правильность линий поражали своим совершенством. Это работа явно не принадлежала его рукам - так рисовать он просто не умел. А глубина... Какая перспектива! Созданная картина была просто гениальна! Леонид был готов поклясться, что неизвестный автор принадлежал к касте талантливых художников, которым перстом Всевышнего был дан великий дар истинного творчества - такого уровня никакой даже самый усердный, но лишенный божественного вдохновения мастер достигнуть никогда не сможет.Проверив все окна и двери в коттедже, Леонид пришел к выводу, что никакой посторонний человек не проникал ночью в дом. Или если даже проникал, то ко всему прочему он был еще и талантливым взломщиком.- Может, призрак холста? - усмехнулась Юля, когда они поздно вечером решили выпить горячего на кухне.- Юля... - укоризненно посмотрев на девушку, сказал Леонид.- Ладно, - махнула рукой Юля и отставила кружку в сторону. Поднявшись, она подошла к Леониду и запустила свои остренькие коготки ему под рубашку. - Давай оставим нашего полтергейста скучать одного...На следующее утро, только раскрыв глаза, Леонид первым делом посетил кабинет. Ничего особенно не произошло... Рисунок не исчез, все было на месте... Только почему-то кисти лежали на подоконнике, выложенные в форме квадратного орнамента, точь-в-точь такого же, как на любимой кружке Леонида.- Дорогой, зачем ты нарезал все яблоки из холодильника? - донеся голос Юли с первого этажа. - Ты хотел сделать сок? Тогда зачем соорудил из них целую башню на столе?!Затылок Леонида резануло острой болью. Молодой человек зажмурился:- Любимая, это не я, - крикнул он.Головные боли усиливались. Вечером Леонид с трудом добрался до дома и, даже не поужинав, лег спать. Сквозь сон он слышал, как лаяла собака соседа.Наутро Леонид проснулся в странном возбуждении: его чуть ли не трясло от накативших ощущений. Часы показывали полшестого утра. Юля еще спала.Зябко поеживаясь, молодой человек проследовал босиком по холодному полу в кабинет. Помещение окутывал легкий полумрак. Все предметы были на своих законных местах... Только холст, закрепленный на планшете, содержал новый рисунок: огромный цербер, зависнув над арочным входом в подгорную пещеру, жадно скалился и явно недобрыми глазами трех голов смотрел на зрителя...Когда Леонид спустился вниз, то обнаружил Юлю, с интересом рассматривающую окно в кухне. Подойдя поближе, молодой человек обомлел: все стекло было исцарапано...- Похоже на когти... - задумчиво сказала девушка.- Но... - Леонид внимательно посмотрел на свои ногти. Они были чистые.- Вижу... Лео, мне начинает становиться страшно.- Ну что ты! - молодой человек обнял возлюбленную. - Ведь ничего же страшного не происходит...Юля вдруг подняла зажатые в руках кухонные ножницы. Ногти девушки на удивление были гладко сострижены до нуля.- Это было воткнуто в дверь нашей спальни, - тихо проговорила она.Вечером Леонид излазил все возможные уголки коттеджа в поисках возможных лазеек или тайных ходов, но никаких доказательств присутствия чужаков не нашел. Все было чисто.Наведя идеальный порядок в кабинете, молодой человек расположился рядом с новым рисунком и некоторое время изучал его. Затем он снял занятый холст и расположил на планшете новый: решил сделать для начала простой набросок... Например, портрета Юли. Через полтора часа упорным попыток у него не вышло ровным счетом ничего... На холсте образовалась только часть лица и то неправдоподобная.- Нет... Это рисую точно не я, - сокрушенно проговорил он. - Но тогда кто?Леонид почувствовал, как похолодели пальцы рук. Он внимательно осмотрел кабинет. Стояла полная тишина.Внизу что-то хлопнуло.Живот Леонида скрутило от страха. Он сделал несколько неуверенных шагов.- Любимый, я дома! - донеслось снизу.Последующие несколько дней подряд неизвестное нечто создало еще несколько великолепных картин. Все они были гениально и точно написаны. Каждая из них несла в себе какой-то скрытый и неизвестный Леониду смысл...В один из вечеров Юля в пух и прах разругалась с соседом Молотовым. Его собака в который раз загадила газон. Девушка так распалилась, что чуть не набросилась на мецената с кулаками. Леонид потратил целый вечер, возвращая любимую в нормальное состояние. В конце концов, они заказали пиццу и устроили себе вкусный ужин с просмотром новых кинокомедий.Утро следующего дня явилось Леониду душераздирающим воплем Юли, донесшимся с первого этажа.Едва разлепив глаза, Леонид выскочил в коридор и бросился к лестнице. В три прыжка преодолев ее, он оказался внизу. В нос тут же ударил мерзкий, сладковатый запах...- Юля ты где? - позвал Леонид.Из гостиной донесся всхлип.Юля стояла посредине комнаты, у журнального столика, и смотрела прямо перед собой - на стену, в которую был вмонтирован искусственный камин. Девушка вытянула глубоко поцарапанную руку, и Леонид посмотрел в указанную сторону.Ноги молодого человека подкосились.На стене, прямо над камином, висело распятое тело собаки... Соседской собаки. В нее были воткнуты все ножи, которые имелись на кухне Леонида.- Ты думаешь, это поможет? - задумчиво проговорил Леонид, наблюдая, как седой священник обходит углы коттеджа со свечей в руке.- А что нам еще остается делать? - нервно ответила Юля. Бедняжка сжалась в комок и грызла ногти. - Это сущее безумие...После посещения духовного служителя несколько дней подряд ничего не происходило. Юля даже постепенно пришла в себя и перестала трястись, пока в кабинете не появился новый рисунок. На этот раз на нем был детально изображен пожар одинокого дома. Особенно выразительно был показан полный мужчина, который в ужасе застыл в оконном проеме верхнего этажа... Выбраться у него не было шансов - весь дом был объят пламенем.Ночью дом Молотова Енисея Ивановича сгорел дотла... Сам несчастный выбраться не смог - застрял на втором этаже.Несмотря на то, что пожар не задел коттедж Леонида, все помещения провоняли гарью. Совместно решено было уехать на неделю в ближайший отель. Пускай проветрятся помещения.Когда они расположились в своем номере, Юля изъявила желание встретиться с подругой Светой и излить наболевшее. Леонид очередной раз мучился головными болями, поэтому легко согласился. А сам лег спать.Среди ночи он очнулся. Юли нигде не было... Едва разлепив глаза, Леонид позвонил возлюбленной... Она не отвечала. В воздухе пахло лаком и красками.Включив свет в комнате, молодой человек оторопел... На той части кровати, на которой должна была спать Юля, было нарисовано в полный рост голое женское тело... без головы. Рисунок был выполнен губной помадой, лаком и еще черт знает чем! Рядом с кроватью лежала выпотрошенная сумочка Юли...Девушка не отвечала на звонки. Ее подруга тоже... Разволновавшийся Леонид не знал, что и думать... Голова Леонида разболелась куда хуже прежнего...Помытарившись несколько часов, он так и не смог найти себе места. Вызвав такси, он отправился обратно в коттедж...В кабинете Леонида царил идеальный порядок. Все вещи и бумаги лежали на своих местах... Неровности сглажены, углы максимально подровнены, излишки заправлены или убраны...Тусклый свет маленькой настольной лампы, едва справляясь с накатившей темнотой, лишь слегка касался погруженного в тень лица Леонида. Он сидел на стуле перед холстом и внимательно разглядывал дорисованный загадочным нечто портрет... Юли.Девушка исчезла уже около недели назад. Ее подруга тоже. Иные общие друзья не имели никакой информации о ее местонахождении... Леонид обратился в милицию. Пока никакие поиски не увенчались успехом.Сам он решил не спать. Установив по дому камеры и доставив из чулана старое ружье, он стал следить за каждым уголком своего дома. Накачиваясь третий день энергетиками, он ждал прихода его... Призрака холста.За время краткой отлучки Леонида и Юли в номер отеля гениальный художник отыскал где-то начатый портрет Юли и закончил его. Только получилось у него не Юля. А нечто страшное, больше похожее на жуткого демона с чертами возлюбленной Леонида...А может, это знак? Может... Юля? Страшная догадка заставила Леонида резко вскочить... В этот миг внизу что-то заскрипело. Молодой человек вскинул ружье:- Юля, это ты? - крикнул он.Тишина предпочла не отвечать...Двигаясь от выключателя к выключателю, Леонид зажигал свет на своем пути. Он страшно боялся темноты... Медленно спустившись на первый этаж, он внимательно изучил обстановку. Никого. Наверное, привиделось!И в этот миг нечто налетело на него сзади, сбило с ног и... Леонид потерял сознание.Когда он очнулся, то обнаружил себя совершенно голым и привязанным тугими веревками к кровати своей спальни. Буквально напротив него к стене была прикована нагая Юля... Девушка кричала и молила о пощаде. Казалось, она не замечала лежащего перед ней Леонида... Она совершенно не реагировала на его оклики...Дверь комнаты с противном скрипом открылась... У Леонида все опустилось внутри. Внутрь прошло... нечто. Оно было и мужчиной и женщиной одновременно. Оно было и человеком и... нет... Нечто было соткано из тьмы!В руках оно держало железный прут. Не спеша подойдя к вопящей девушке, оно провело острым пальцем по подбородку Юли, затем по нежной шее, груди, животу... А затем принялось избивать ее тело железным прутом, оставляя страшные отметины. Не обращая внимание на вопли несчастной, нечто методично наносило удары.Все происходило медленно, тягуче... Словно воздух стал вязким... Леонид кричал, но никто на него не обращал внимание. Молодой человек дергался, но его путы были ему неподвластны...Нечто успокоилось только тогда, когда Юля безвольно обвисла, истекая кровью... Затем оно повернулось к Леониду. И улыбнулось. Медленно подойдя к кровати, оно присело рядом с Леонидом, отложив железный прут в сторону. Рука нечто скользнула по голому торсу Леонида, опустилась ниже пояса... Леонид почувствовал возбуждение.Проклятье! Нет! Он не хочет этого... нет! Нечто нависло над ним... Желание стало запредельным! Нет!Леонид открыл глаза. Он все так же сидел в кресле перед планшетом, на полу лежало ружье. Заснул. Молодой человек вздохнул и посмотрел на холст. Волосы в ужасе встали дыбом. Перед ним был изображен его собственный сон!Вскочив, Леонид бросился к компьютеру: к нему были подключены все камеры в доме. Найдя нужный файл, молодой человек включил его и стал терпеливо просматривать запись. Оказалось, прошло целых двенадцать часов...Когда запись закончилась, совершенно бледный Леонид встал из-за стола и проследовал в спальню...Где-то вдали завизжали милицейские сирены. Вскоре в окна дома ударил свет проблесковых маячков...- Кто это был? - спросил старший следователь. Перед ним стояла Юля Захарова, сожительница Леонида Зарцева.- Светлана Грай. Моя подруга детства, - ответила Юля. С ее глаз обильно капали слезы.- За что он мог с ней... так? Прутьями? - под конец фразы следователь немного смутился.- Не знаю, - пробормотала девушка и уткнулась лбом в смотровое стекло палаты номер 17.В небольшом помещении пять на пять метров на полу в смирительной рубашке сидел Леонид. Чуть поодаль от него лежал белый холст...- Так вы узнали обо всем только в номере отеля? - дотошный следователь все никак не мог успокоиться.- Да... Я увидела, как он рисовал... С закрытыми глазами и ни на что не реагировал...- Почему сразу не обратились в органы?- Я... я испугалась...- А что сделали потом?- Уехала к матери.- Понятно... Ладно, - пробурчал следователь и ушел прочь.Юля же еще долго не могла оторваться от стекла, наблюдая, как Леонид сидит с закрытыми глазами и что-то шепчет себе под нос. Спустя некоторое время девушка оторвала взгляд от возлюбленного и внимательно посмотрела на закрытую дверь в палату Леонида. Почему же ему не дают рисовать? Ведь одинокий и бледный холст всегда лежит рядом... Стоит только...Когда скрипнула дверь в палату, Леонид неожиданно открыл глаза и посмотрел в сторону выхода. Перед ним стояло нечто. Оно держало в руках краски...Автор - Каменски Макс.

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