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Творческие истории

Чужие дети

Нет ничего страшнее обыкновенной, но жестокой реальности. Даже не требуется придумывать страшных мистических существ, писателю хватит и обычных человеческих судеб, которые отличаются своими неожиданными поворотами. Хотя… Страшные существа все же, конечно, замешаны в этой истории. Они называются демонами. Демоны, которые сеют в человеческих душах сомнение и ненависть, доводя до безумия…

Леонид был заботливым семьянином, отличным работником и просто хорошим человеком. В его жизни было все прекрасно: большая семья, престижная работа и грандиозные планы на будущее. Он был молод - всего тридцать шесть лет. В смольные его волосы еще не закралась седина, а ясные голубые глаза блестели от полноты жизни. Ему повезло в любви – в жены он взял красивую девушку, и десять лет брака доказали, что с выбором он не ошибся.

Екатерина, так звали его горячо любимую супругу, оказалась хорошей хозяйкой, матерью и хранительницей семейного очага. За десять лет счастливого брака у них появилось двое чудесных детей. Первая родилась девочка Роза, она была просто копией своей матери: такие же каштановые волосы и миловидные карие глаза, недавно ей исполнилось семь лет, но она была уже довольно умной и по-взрослому рассуждающей малышкой. Спустя три года родился долгожданный мальчик, которого назвали Женей, что удивительно: и тут гены Екатерины оказались сильней, сын тоже пошел весь в нее. Жизнь этой семьи была счастливой до одного сказанного случайно слова…

Леонид трудился риэлтором, и это дело приносило ему хороший доход. Как-то в свой выходной он зашел в офис, в котором располагалось место его работы. Никто не ожидал его прихода, и случайно он застал разговор двух его коллег:
- Ничего у меня не получается… - жаловался новый сотрудник Антон, который еще и не успел набраться достаточного опыта, чтобы у него «хоть что-то получилось». Секретарша Наденька подняла наивные голубые глаза и искренне поддержала парня:
- Ничего, Антошенька, все еще впереди, вот только не зазнавайся потом, как Леонид Олегович: ходит мимо и даже не здоровается, так неприятно, я тебе скажу!

Антон встрепенулся, и волна зависти отразилась на его прыщавом лице. Он заговорчески произнес:
- Нааадь, а мне тут тааакое рассказали… Не стану говорить кто, конечно, ведь рассказали по страшному секрету! Короче, жена Леонида Олеговича нагуляла детей от другого мужика…

Наденька широко распахнула глаза от удивления и воскликнула:
- Да ты что? А он не знает ничего об этом? - кажется, что Надя уже представляла в своей голове, как растрезвонит эту новость.

Антон шикнул на взбудораженную девушку и строго сказал:
- Тише ты… Не рассказывай никому, прослывешь сплетницей. А информация правдивая - сто процентов…

Дальше Леонид слушать не стал, его рассудок помутнел, и, забыв про важные бумаги, он побежал прочь из офиса. Трясущимися руками не мог вставить ключ зажигания в машине и думал: «Нет… Это не может быть правдой! С кем она могла мне изменить? Я никогда раньше не подозревал ее в неверности… А если это был её школьный ухажер, которого она так любила? Нет… Надо взять себя в руки. Сейчас выскажу ей глупые слухи и разрушу такой счастливый и крепкий брак… Поехать выпить, расслабиться, что ли?..»

В ту ночь мужчина впервые за десять лет пришел домой пьяный, скорее, даже приполз. Ничего не объясняя супруге, он уснул на диване в зале.

Проснувшись утром, он пытался вспомнить, из-за чего все же напился. Потом сам посмеялся над своей глупостью: «Надо же, поверил злым языкам… Старый дурак», - подумал он. Жена с пониманием отнеслась к словам мужа о том, что в коем-то веке тот решил расслабиться и нечего мусолить эту тему – такое больше не повторится. Но буквально на следующий день Леонид понял, что в душе его крепко засело сомнение. Он смотрел на своих детей и не видел в них ни капли от себя. Злость брала его, и он замкнулся в себе. Стал мрачным и, его близкие только удивлялись:
- Леня, что же с тобой случилось? Ты так переменился…

Леонид пытался бороться с собой, но демоны, засевшие в его сердце, вторили, не переставая: «Она обманывала тебя десять лет… Все это время ты растил чужих детей…» Безумие охватило мужчину, его сердцем завладела жгучая ненависть, и тогда в голову пришел ужасный план отмщения. Он помешался на мысли отомстить женщине, которая так обманула его.

У подруги жены в тот день был день рождения, и Леонид отпустил её на празднование одну, пообещав посидеть с детьми. Екатерина вернулась поздно вечером, на пороге её уже ждал подвыпивший муж.

- С детьми все хорошо? – с тревогой произнесла молодая женщина.
- Да, с ними все отлично. Они спят в своих кроватях. Я рассказал им чудесную сказку на ночь. Дорогая, ты не могла бы кинуть мою кремовую рубашку в стиралку? Я хочу надеть ее завтра на работу. Иди прямо сейчас и кинь, рубашка висит в шкафу в нашей спальне, - на губах у Леонида играла странная улыбка. По телу Екатерины пошли мурашки, но она решила не спорить с мужем и сделать то, что он говорит, а потом спокойно с ним все обсудить. Женщина сняла верхнюю одежду, разулась, не медля пошла в их с мужем спальню и распахнула огромный, доставшийся от покойной бабушки, раритетный шкаф. И словно в фильмах ужасов на нее посыпались детские руки и ноги, на полке лежала голова ее дочери Розы, отрезанная от тела и еще кровоточащая. Маленькая головка Жени выпала из шкафа и покатилась, остановившись прямо у ног матери…

Екатерина начала рыдать и в ужасе закрыла глаза, она не могла поверить в происходящее. Она все повторяла: «Это не правда… это страшный сон… мои дети живы и здоровы… мой муж их очень любит… Мои дети, мои любимые дети…»

Леонид смотрел на сумасшествие своей жены и безумно хохотал, он почувствовал облегчение и радость. Демоны в его душе вторили, что надо сделать еще кое-что. Мужчина вышел на улицу и направился на телевизионную вышку. Забрался на самый вверх, последний раз взглянул на небо и прыгнул вниз. Демоны в душе удовлетворённо умолкли.
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Как показала экспертиза, Леонид все же был отцом своих детей. Екатерина провела свои последние дни в психиатрической больнице. Остались лишь только две заброшенные детские могилки… Две разрушенные злыми языками судьбы.

Автор: Аннабель777.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Жестокая реальность демоны чужие дети ужас могилки жена обман недоверие

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