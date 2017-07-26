Замёрзла на том свете

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 05:50 by

Несколько дней назад я разругалась со своим парнем, да так грандиозно, что решила переехать от него куда подальше и как можно быстрее. Съёмное жильё искать мне было некогда, я выбрала первую попавшуюся квартиру, что подходила по цене и находилась в нужном мне районе города.С хозяйкой, Оксаной, мы быстренько договорились, и я переехала в тот же день. Я так вымоталась, что к вечеру не могла и пальцем пошевелить. Глядя с тоской на не разобранные коробки с вещами, вспоминая покинутое уютное, почти уже семейное гнёздышко, я поревела немного и уже собиралась лечь спать, оставив разбор вещей на ближайшие выходные.В дверь негромко постучали. Гостей на новоселье я не ждала, чертыхнулась и поплелась открывать.На пороге стояла пожилая женщина в тёмном платье. Я сразу решила, что это соседка, потому как за окном была метель и прийти с улицы в одном платье она не могла.- Оксаночка? Здравствуй!Я объяснила женщине, что я не Оксана. Она поохала немного, старательно извинялась за беспокойство, потом, наконец, представилась. Тамара Васильевна оказалась бабушкой Оксаны и сразу попросила звать её тётей Томой. Я пригласила её зайти, гадая, откуда она тут взялась.- Я ведь тут жила раньше, – тётя Тома растерянно оглядывалась по сторонам, улыбнулась. - Вот этот шкафчик мой муж сделал своими руками. Это щас в магазине всего полно, какую хошь мебель выбирай, а в наше время… Вот и эти полочки - тоже! Ни у кого таких не было, все друзья обзавидовались!Я ничего не ответила, разговаривать мне совсем не хотелось. Тётя Тома на меня внимательно посмотрела и сказала:- Ты зря-то не реви, милая. Он того не стоит.Я удивлённо кивнула. Она как будто знала, о чём я думаю.- Может, чайку хотите? – предложила я из вежливости. – Вы ведь замёрзли, наверно.- Чайку? Нет, не надо, а вот что замёрзла я – это да, это правда. Холодно там. А я в платье одном. Мне бы пальто… У меня где-то тут было…Тамара Васильевна открыла дверцу встроенного шкафа в коридорчике и достала оттуда серое драповое пальто с воротником из неизвестного мне животного.- Вот оно! – женщина погладила слежавшийся мех, надела пальто и, поизвинявшись за беспокойство, ушла.Я заглянула в шкаф. Там было полно вещей: старая, я бы сказала - стариковская, одежда, обувь, тряпочные сумки.Я решила с утра позвонить Оксане, чтоб она всё это забрала. Вдруг бабушке ещё что-нибудь понадобится, да и мне нужно свои вещи куда-то складывать.- Ой, выкинь, пожалуйста, если тебе нетрудно. Этот старый хлам уже никому не пригодится, – Ответила мне Оксана по телефону. – Ну, или я завтра приеду и сама выкину. Сегодня - никак. Я на поминках сейчас, сорок дней сегодня по бабушке.- По Тамаре Васильевне? – переспросила я дрогнувшим голосом.- Ну, да, – Оксана задумалась. - А ты откуда…Я не стала ничего рассказывать, повесила трубку.Давно мёртвая бабушка приходит в свой дом за тёплым пальто, потому что ей на том свете холодно стало. Кто ж в такое поверит? Я и сама-то не очень верю…Вещи Тамары Васильевны я аккуратно сложила в мешки, но выкидывать не стала. Может ей ещё что-нибудь понадобится, валенки там или шапка…Из-за всей этой истории про разрыв с парнем я почти забыла.Спасибо, Тамара Васильевна! Я больше не реву - оно, и правда, того не стоит.Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Квартира новоселье женщина шкаф пальто поминки сорок дней мёртвая бабушка

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