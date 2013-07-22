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Истории из жизни

А был ли мальчик?

Шла вторая неделя, как мы переехали в приобретенную трешку. Муж пропадал на работе, я догуливала последние деньки отпуска, который был потрачен на боевые действия, связанные с переездом.

Звонок в дверь застал меня тем утром за разбором очередной коробки с вещами. Открываю дверь - на пороге стоит мальчик лет шести-семи с какой-то игрушкой в руках.

- Ты к кому? - спрашиваю.

Мальчик засмеялся и пробежал мимо меня в квартиру, скрылся в дверях гостиной.

"Ну, ничего себе", - подумала я и пошла вслед за незваным гостем, оставив входную дверь открытой.

- Малыш, ты к кому пришел? Не заблудился случайно? - говорила я, шагая по коридору в гостиную.

Зайдя в комнату, я увидела, что она пуста. Мебель еще не привезли, только несколько коробок стояло у окна. Никаких мальчиков. Заглянув за коробки и ощутив парад мурашек на спине, я пошла к входной двери и на полпути услышала трель дверного звонка. Входная дверь открыта, как я ее и оставила, а на пороге стоял МАЛЬЧИК! С игрушкой в руке. Увидев меня, он засмеялся и пробежал по коридору в гостиную! На негнущихся ногах я повернула назад. Осторожно заглянула в комнату - никого. Бегом я бросилась в прихожую к двери - а на пороге ОН. Мальчик засмеялся и побежал в гостиную, а в моей голове выключили свет.

Нашла меня соседка, вернувшаяся из магазина. Я лежала на пороге перед раскрытой дверью. Привела меня в чувство, и сквозь слезы я рассказала ей, что видела. Вместе с ней мы боязливо прошли в гостиную, предварительно закрыв за собой входную дверь. Гостиная была светла и пуста.

Что это было такое, я не знаю. Разговоры с соседями и описание им мальчика ничего мне не дали, разве что обеспечили косые взгляды некоторых соседей и репутацию "странной" женщины.

Квартиру освятили, живем в ней до сих пор. Ничего странного и необычного не замечаем.

Однако дверной звонок мы сняли, а находиться одна в гостиной я не люблю и по сей день. Часто ловлю себя на мысли, что боюсь открывать входную дверь - а вдруг...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:10
Вчера, 17:10 by МораПросмотров: 1 031Комментарии: 14
+22

Ключевые слова: Призрак необычное звонок в дверь мальчик

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Вчера, 17:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1042|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 313
466 466 466 466 466 466
охнунифигасе!!!!!
слов нет! одни эмоции и ужас!!
+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 17:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 415
Вот это да! Похоже на какую-то петлю времени... один и тот же мальчик все вбегает и вбегает в одну и ту же дверь... Хорошо, что это не повторяется больше. Плюс и мое искреннее сочувствие автору.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 18:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1928|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 474
А дверной звонок на каком уровне был? просто не могу связать два факта: звонок и мальчик 6 лет, может он и не один ходил (или ходит) по соседям, а еще кто-то с ним кто в звонок звонит, только совсем невидимый. Страшно это конечно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Julia_Yudina
Вчера, 18:41
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 40
История очень интересная.Я бы наверно со страху умерла +
Зарегистрирован: 28.03.2018
#5 написал: Mary3.11.
Вчера, 19:23
+1
Группа: Авторы
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Публикаций: 42
Комментариев: 137
А историю квартиры узнавали? Хорошо, что после освящения мальчик не появляется. Удачи вам! За историю +++++
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 245
Цитата: Mary3.11.
А историю квартиры узнавали? Хорошо, что после освящения мальчик не появляется. Удачи вам! За историю +++++

Пишут, что опрос соседей свет на ситуацию не пролил. Похоже как написали выше, на временную петлю. Мальчик наверно сам в шоке.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#7 написал: Talisha
Вчера, 20:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (1493|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 184
Жутковато. Фантом, но такой активный!
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#8 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:53
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 492
Фильм ужасов такой смотрела.Тоже мальчик с игрушкой не спросясь забегает в дверь.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: Ni.m.fa
Вчера, 21:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Автор, неужели это история реальна? Если да, то это очень страшно и необычно. Плюс.
Зарегистрирован: 3.05.2014
#10 написал: M717
Вчера, 21:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 810
Нашла меня соседка, вернувшаяся из магазина. Я лежала на пороге перед раскрытой дверью

1. Спонтанный обморок от усталости после переезда с глюками.
2. Мальчик выпрыгивал с балкона и оперативно прибегал к двери.
2Б. Мальчиков было двое (близнецы), и они просто прикалывались.
3. Параллельный мир заклинило.
4. Ваш будущий ребенок это проявился.
Ну привиделся мальчик с игрушкой, он же не злой был, смеялся, бегал, ни на кого порчи не наводил, пустыми глазницами не зыркал, утробно не завывал. От чего тут освящать-то? Может, он посланец светлых сил был...
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#11 написал: mekha32
Вчера, 22:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Если это была петля времени, то подруга автора "словила" её в одностороннем порядке. Т.е. мальчик с игрушкой 1РАЗ позвонил в дверь и, смеясь, выбежал в комнату. Для мальчика это случилось 1 раз. А вот для девушки - многократный просмотр ситуации. Как заевшая пластинка. (Помните фильм "День Сурка"? Ну, тут типа минута сурка получилась))

Интересно, что за мальчик был? Возможно, и вправду, "гость из будущего". И, если данная ситуация действительно имела место, я склоняюсь именно к версии о "просмотре" события из другого временного промежутка. Из-за многократного повтора кадра. Говорят же, что стрессовые ситуации и нервные истощения способствуют проявлению паранормального.
Зарегистрирован: 4.10.2018
#12 написал: Liam
Вчера, 22:41
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Комментариев: 637
Если бы мне такое привиделось, да ещё и с обмороком, то я бы побежал проверять мозг на наличие опухоли. Здоровье нужно беречь, если не хочется влачить жалкое существование, особенно на старости лет.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#13 написал: Levvv
Вчера, 23:24
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Коротко, но страшно. Хорошо!
Зарегистрирован: 5.03.2016
 
#14 написал: devilltotheday
Сегодня, 00:51
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Двойные стандарты какие то. Эту белиберду в Ииж?Серъезно. Да про бабу Ягу хоть захватывает а это уж извините, явно сказка.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
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