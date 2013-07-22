А был ли мальчик?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:10

Мора Просмотров: 1 031 Комментарии: 14 +22 Вчера, 17:10 by

Шла вторая неделя, как мы переехали в приобретенную трешку. Муж пропадал на работе, я догуливала последние деньки отпуска, который был потрачен на боевые действия, связанные с переездом.Звонок в дверь застал меня тем утром за разбором очередной коробки с вещами. Открываю дверь - на пороге стоит мальчик лет шести-семи с какой-то игрушкой в руках.- Ты к кому? - спрашиваю.Мальчик засмеялся и пробежал мимо меня в квартиру, скрылся в дверях гостиной."Ну, ничего себе", - подумала я и пошла вслед за незваным гостем, оставив входную дверь открытой.- Малыш, ты к кому пришел? Не заблудился случайно? - говорила я, шагая по коридору в гостиную.Зайдя в комнату, я увидела, что она пуста. Мебель еще не привезли, только несколько коробок стояло у окна. Никаких мальчиков. Заглянув за коробки и ощутив парад мурашек на спине, я пошла к входной двери и на полпути услышала трель дверного звонка. Входная дверь открыта, как я ее и оставила, а на пороге стоял МАЛЬЧИК! С игрушкой в руке. Увидев меня, он засмеялся и пробежал по коридору в гостиную! На негнущихся ногах я повернула назад. Осторожно заглянула в комнату - никого. Бегом я бросилась в прихожую к двери - а на пороге ОН. Мальчик засмеялся и побежал в гостиную, а в моей голове выключили свет.Нашла меня соседка, вернувшаяся из магазина. Я лежала на пороге перед раскрытой дверью. Привела меня в чувство, и сквозь слезы я рассказала ей, что видела. Вместе с ней мы боязливо прошли в гостиную, предварительно закрыв за собой входную дверь. Гостиная была светла и пуста.Что это было такое, я не знаю. Разговоры с соседями и описание им мальчика ничего мне не дали, разве что обеспечили косые взгляды некоторых соседей и репутацию "странной" женщины.Квартиру освятили, живем в ней до сих пор. Ничего странного и необычного не замечаем.Однако дверной звонок мы сняли, а находиться одна в гостиной я не люблю и по сей день. Часто ловлю себя на мысли, что боюсь открывать входную дверь - а вдруг...

Ключевые слова: Призрак необычное звонок в дверь мальчик

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