Проклятое платье

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 12:43 by

Я владею свадебным салоном. Конечно, в городе есть салоны более роскошные, но отсутствием клиенток мы не страдаем: цены доступные, а платья и аксессуары очень хорошие. Нарядов от известных кутюрье в моем салоне нет, но эксклюзивных фасонов много. У нас ведь не только продажа и прокат, но и небольшой швейный цех. Мастериц я туда подбираю лучших — таких, чтобы и вкус имели, и чувство стиля… А лучшей из лучших была, конечно, Марго…Но я забегаю вперед — о Марго чуть позже. В тот день в салоне было пусто. Поэтому вошедшая рыжеволосая девушка сразу приковала мое внимание. Хотя нет, я бы и в толпе такое лицо не пропустила: нежный овал лица, белая, почти прозрачная кожа, словно светящаяся изнутри, раскосые глаза цвета гречишного меда… Хрупкая, беззащитная, очень женственная, словно сошедшая с полотен голландцев. Девушка неуверенно огляделась по сторонам, потом кивнула мне и пошла вдоль ряда платьев. Задерживалась перед каждым лишь на несколько секунд и почти сразу шла к следующему.— Я могу вам что-то посоветовать? — спросила. — Расскажите, какое платье хотите, скорее всего, смогу подобрать для вас что нибудь подходящее…Едва уловимое движение плеч, рассеянная полуулыбка…— Я и сама точно не знаю, что именно ищу. У вас красивые платья, но это все не то… Не то… Я уже обошла несколько салонов и…Она замолчала. Я проследила за ее взглядом и мысленно застонала: «Господи, только не это!»— Вот оно, — зачарованно прошептала девушка и, как сомнамбула, двинулась в дальний угол зала, где висело то самое платье. — Я хочу примерить его…— Извините, платье не продается, — сказала я.Она не обратила внимания на мой тон или просто не услышала. Видно, как многие до нее, попала под магический гипноз платья Марго.— Это платье не продается… — повторила я более жестко.— Что? — девушка словно очнулась от гипноза. — Да-да… Но я не собираюсь покупать, только взять напрокат.— Это невозможно! — почти выкрикнула я.— Зачем же оно у вас висит?И правда, зачем? Надо было давно выбросить его, изрезать на куски, сжечь, а пепел развеять по ветру. Сколько раз собиралась уничтожить, но… рука не поднялась.— Это именно то, что я искала… Я только примерю… — умоляюще пробормотала девушка и, прежде чем я успела запротестовать, сняла платье с плечиков и исчезла в примерочной.— Я все равно его не отдам, — прошептала я. — Не хочу, чтобы с тобой тоже приключилась беда……Эта история началась несколько лет назад. Тогда мой салон свадебных платьев был крошечным «новорожденным» магазинчиком. Работников — всего пятеро: бухгалтер Вера Петровна, две продавщицы — Анечка и Юлечка, швея Катя и я. А я была и владелицей, и директором, и снабженцем, и менеджером, и модельером, и уборщицей… Находила заграничные каталоги и приспосабливала модные модели к нашим реалиям. Салон горожанам понравился, дело набирало обороты. Тогда я наняла еще трех сотрудниц: уборщицу Машу и двух выпускниц швейного техникума — Лену и Марго.Лена и Катя были отличными портнихами, но лучшей, конечно, была Марго. Сшитые ею платья либо сразу же продавались, либо брались напрокат гораздо чаще остальных. Она была совсем молоденькой — наша Рита, ей исполнилось восемнадцать. Маленькая птичка-щебетунья — за работой всегда напевала. Она была светлым и открытым человечком, но с какого-то момента прямо лучиться радостью стала. Мы сразу поняли: влюбилась Маргоша. И очень скоро своими глазами увидели того, из-за которого Ритуля светится, как солнышко. Высокий черноволосый парень каждый день ждал ее после работы на скамейке возле входа в салон. Я обычно засиживалась на работе дольше других и видела в окно, как они уходят, обнявшись….Я не только уходила с работы позже всех, но и приходила всегда первой. Всегда, кроме того единственного раза, когда Марго пришла раньше меня. Я еще издалека увидела возле запертых дверей салона фигурку в желтой курточке и таком же желтом пушистом беретике. Девушка-весна, девушка-одуванчик…— Что к нам за ранняя пташка прилетела? — улыбнулась я. — Ты что ни свет ни заря на работу — не спится?— Не спится… Наталья Владимировна, у меня такая радость… — ее голос сорвался от волнения.— Замуж выходишь?— Откуда вы знаете? — удивилась Марго.— Да ты на себя в зеркало посмотри — любой догадается. Ох, Маргоша, мы тебе такое платье подберем — самой красивой невестой будешь!— Нет… — покачала она головой. — Я сама себе платье сошью. Оно так и стоит у меня перед глазами… Если можно, из той ткани, что привезли. Только я выкупать его не буду — возьму напрокат.Многие вкладывают в слово «ремесленник» негативный смысл, но я считаю, что ремесленник — это человек, владеющий ремеслом. Если хорошо владеет, то он — мастер. Раньше Марго была именно таким мастером, но, когда шила свое платье, стала творцом. Вдохновенно творила, как скульптор, композитор или поэт, создающий шедевр.Платье было почти готово, когда Рита переменилась — перестала напевать, стала молчаливой, замкнутой. Я с беспокойством наблюдала за ней. Вам приходилось видеть, как постепенно гаснет свет в кинотеатре? Вот так и у Риты в глазах гас свет, пока совсем не потух. Над причиной долго раздумывать не пришлось: ее жених перестал приходить по вечерам. Все было предельно ясно… Иногда Маргарита часами не могла работать и сидела, уткнувшись лицом в сомкнутые ладони. А потом резко поднимала голову и с ненавистью смотрела на платье, которое нужно было дошить. Платье, которое она мечтала надеть на свадьбу…— Рита, брось, — просила я ее, займись чем-нибудь другим…— Нет, я дошью его, — упрямо отвечала она. — И не надо меня жалеть!Я уже говорила раньше, что Марго перестала петь за работой, зато иногда она тихо бормотала сквозь зубы. Однажды я подошла к ней сзади так близко, что смогла услышать обрывок этого бормотанья.— Думаешь, с ней тебе будет лучше? Думаешь, будете жить долго и счастливо? Как бы не так! Будьте вы прокляты! И это платье тоже!!!У меня даже мороз пошел по коже, столько в этих словах было злобы и ненависти.Мне пришлось на два дня уехать по делам, а когда я вернулась, дошитое платье висело в мастерской, а самой ее и след простыл.— Утром во вторник прихожу, а на столе лежит заявление об уходе, — рассказала бухгалтер Вера Петровна, — даже расчет не получила. Я в стол, а там ее трудовой книжки нет. Ну кто так уходит? Ведь можно же по-человечески… Платье Марго было вывешено на продажу. Поскольку оно было необыкновенно красивым и совершенно эксклюзивным, я поставила высокую цену, которая большинству клиентов была не по карману. Но платье, как магнит, притягивало взгляд почти каждой невесты. Да, оно пользовалось бешеным успехом. Но недолго, потому что слухами земля полнится…Хорошо помню невесту, первой надевшую это платье — самоуверенную брюнетку. Она пришла в салон вместе со своим женихом. Он был иностранцем — красивым и богатым шведом.— Мне нужно роскошное и оригинальное платье, — она окинула меня высокомерным взглядом.Конечно же, примерила шедевр Марго. И, должна признать, выглядела в нем потрясающе.Когда же пришла вернуть свадебный наряд, я не сразу ее узнала…— Оно мне не понадобилось…Девушка положила пакет на стол и разрыдалась. Я сразу поняла, что произошло нечто ужасное.— Свадьбы не будет… Мой жених погиб в автомобильной аварии…Тогда я впервые вспомнила проклятие Марго, те страшные слова, которые она с ненавистью произносила, склонившись над платьем.Спустя пару дней платье взяли напрокат во второй раз. И снова оно не пригодилось — девушка накануне свадьбы возвращалась домой, и ее изнасиловали два пьяных отморозка. Жених передумал жениться на «порченой» невесте. Свадьба следующей девушки, выбравшей платье Марго, была отложена на неопределенное время — жениха обвинили в растрате и заключили в следственный изолятор. После этого о платье поползла недобрая слава. Только слишком велика была его магия. Да и не все невесты верили слухам.Последней, кто взял напрокат платье Марго, была женщина лет тридцати пяти. «Молодой» был старше лет на пятнадцать. Боже, с каким обожанием они смотрели друг на друга… Женщина собиралась быть на бракосочетании в обычном костюме (все-таки у обоих второй брак, да и возраст…), а в свадебный салон заглянула из любопытства. Но, увидев платье Марго, не смогла устоять… Застыла перед ним, как загипнотизированная, беззвучно шевеля губами.— Ниночка, что ты говоришь? — звенящим от нежности голосом спросил жених. — Это ты мне или…— Я и первый раз выходила замуж в обычном платье… Наверное, уже никогда не надену такой красоты…— Наденешь, — сказал мужчина и обратился ко мне: — Сколько?— Пусть невеста хотя бы примерит, — тянула я время, соображая, как отговорить эту пару от платья.— Я на минутку,- согласилась женщина.Потом с сияющим лицом выглянула из кабинки:— Саша, смотри!— Ты у меня самая красивая, — зачарованно протянул жених.Она упала, когда я упаковывала платье. Причем ни с того ни с сего: только что стояла и улыбалась, и вдруг рухнула, как подкошенная. «Инсульт», — сказал врач скорой. Потом я узнала: женщину парализовало. В тот же день я спрятала проклятое платье в подсобку и вот вчера зачем-то вынесла в зал…«Я все равно его не отдам… Ни за что! Не хочу, чтобы с тобой, как с остальными, случилась беда…»— Я беру его, — выпорхнула из примерочной медноволосая девушка. — Вы только посмотрите, как здорово сидит, словно на меня сшито! Просто невероятно!— Это платье — образец. Оно не продается и не сдается напрокат. Но мы можем сшить вам точно такое же: по росту и по фигуре.— Но у меня свадьба через четыре дня! — воскликнула девушка.— Успеем! — заверила я.Да, это великолепная идея! Мы сошьем новое изделие по образцу платья Марго, а само проклятое платье я сожгу. Пусть никому оно больше не принесет несчастья…Автор - Наталья.

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