Последний скандал

Серебряная пуля Просмотров: 2 965 Комментарии: 25 +57 Вчера, 11:34 by

В девяностых годах визажистов было немного, работу было найти непросто. Я назову героиню истории Марго (похоже на её настоящее имя). Марго на момент, когда я устроилась в парикмахерскую, где ей оборудовали кресло и она делала макияж, маникюр, а также стригла, было немного за тридцать. Я начинала работать очень рано, ещё не закончив обучение, она мне казалась очень строгой. Но я быстро поняла, что человек она добрый, весь женский коллектив был на редкость дружным, нам только с хозяйкой не повезло.Хозяйка была пьющая, не алкоголичка, но поддатой её видали частенько, была тираничной над подчинёнными. Она была готова чуть ли не ноги целовать любому, кто выше её по статусу. Обожала ругать за плохую работу, при этом никакого представления не имела о парикмахерском деле. В то время были постоянные проверки, проверяющие бесплатно стриглись, а после делали маникюр и наводили марафет у Марго (мастера на все руки), когда-то она работала гримёром в театре. Дальше проверяющие шли в кабинет начальницы, откуда раздавался звон бокалов, а когда проверку проводили лица мужского пола, то звуки порой были более чем странные. Так вот раз, посетив кресло Марго, представительница (не припомню, какого именно надзора) произвела дома настоящий фурор. После чего к Марго ежедневно стала ходить её дочь.Девица необычайной красоты. У нас работали очень симпатичные девчата, но рядом с ней меркла любая красотка. Кожа, как персик, миндалевидные чёрные глаза, как ночь, волосы белые, натуральные, высокая, стройная и одежда по последней моде. Но характер просто ужасный, всё ей не так, руки у Марго не из того места растут, и больно ей делают нарочно, и феном жгут специально, а ей и так хозяйка скидку сделала 90%, так она и эти гроши не платила. Натерпелась Марго от её хамства. Иногда хозяйка лишала зарплаты, иногда увольняла, "под настроение".Как-то Марго вызвали на дом, начальница, обмотанная каким-то жутким платком, велела взять все инструменты и повезла её сама.Потом мы услышали вот что. По дороге Марго смекнула, что едет не на дом, чем ближе подъезжали, тем больше усиливались подозрения. Подъехали они к моргу. Та самая скандальная клиентка покончила с собой. Мотивы мне неизвестны. Горем убитая мать, прилетевший из-за границы отец и самые близкие родственники собирались перевезти гроб для церемонии прощания. Перед смертью девица оставила чёткие распоряжения, во что её одеть, оставила вырезки из журналов, каким должен быть гроб и как она должна выглядеть. При этом упомянув, что причёску и макияж должна сделать непременно Марго.Хозяйка суетилась вокруг родственников, всем представляла Марго, уверяя, что та была её любимой клиенткой, да что там клиенткой - сестрой, и что всё будет сделано в лучшем виде.Несчастной Марго ничего не оставалось, как пройти за работником морга на ватных ногах, прекрасно осознавая, что визажист для живых и работник ритуальных услуг - две совершенно разные профессии. В холодном зале стоял гроб, клиентка была уже одета в невероятной красоты платье, розово-бежевое, обтягивающее, с вышитыми цветами и камнями, а от бедра пышное настолько, что не умещалось в гробу. Поразила Марго метаморфоза с лицом и кожей, для начала пальцы, всегда казавшиеся нежными и утончёнными, были костлявыми и уродливыми, на лицо вообще невозможно было смотреть, черты лица изменились до неузнаваемости, Марго даже подумала: «Знала бы та, как будет выглядеть после смерти, навряд ли покончила бы с собой». Одутловатое лицо, идеальный маленький носик только уродовал.Работник морга, видя состояние девушки, решил не торопиться с уходом, взяв инициативу в свои руки, налил Марго не то водки, не то спирта, совсем чуть-чуть.Приподняв тело, они приступили к мытью головы, у Марго имелся журнал с фото желаемой причёски. Вот только короткие волосы усопшей были как у плюшевой старой игрушки, вылив море средства, она начала её причёсывать, тогда у покойницы случился первый спазм. Рука дёрнулась, лицо перекосилось, раздался рык. Мужчина пояснил, что это бывает, это газы, он, кстати, слышал разговоры родственников и от души считал Марго чуть ли не лучшей подругой покойной. Кое-как покончив с причёской, закрепив накладные локоны, Марго принялась за макияж, лицо пришлось полностью загримировать и рисовать новое, пока Марго мучилась, накладывая грим, коротнул свет, и покойница заорала, полувой-полукрик заутробный.Марго тоже вскрикнула, но врач сразу пояснил, что отравилась «подруга» в ванной, от того и воздух выходит, на что Марго на грани истерики пояснила, что никакая она ей не подруга и что уже натерпелась от неё. Успокоившись и нанеся тени на веки усопшей, Марго перешла к губам, и вот тут случилось самое неприятное: покойница её укусила за палец. Дальше обморок. Очнулась бедолага от нашатыря, патологоанатом сказал, что закончил макияж, обработал Марго палец, сейчас отдаст гроб родственникам и отвезёт нашу несчастную работницу домой, но лучше в бар.Поехали они в бар. Укушенный не до крови палец ещё долго болел, мешая работать, а ставший впоследствии мужем тот самый не бросивший Марго на произвол судьбы мужчина признался, что хоть и работает в морге второй десяток лет, таких капризных покойниц никогда не встречал.Но рассказал он это уже позже, когда Марго перестала просыпаться по ночам, отбиваясь от страшной клиентки, пытающейся откусить ей палец.

Ключевые слова: Гроб красавица укус визажист авторская история

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