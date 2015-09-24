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Истории из жизни

Последний скандал

В девяностых годах визажистов было немного, работу было найти непросто. Я назову героиню истории Марго (похоже на её настоящее имя). Марго на момент, когда я устроилась в парикмахерскую, где ей оборудовали кресло и она делала макияж, маникюр, а также стригла, было немного за тридцать. Я начинала работать очень рано, ещё не закончив обучение, она мне казалась очень строгой. Но я быстро поняла, что человек она добрый, весь женский коллектив был на редкость дружным, нам только с хозяйкой не повезло.

Хозяйка была пьющая, не алкоголичка, но поддатой её видали частенько, была тираничной над подчинёнными. Она была готова чуть ли не ноги целовать любому, кто выше её по статусу. Обожала ругать за плохую работу, при этом никакого представления не имела о парикмахерском деле. В то время были постоянные проверки, проверяющие бесплатно стриглись, а после делали маникюр и наводили марафет у Марго (мастера на все руки), когда-то она работала гримёром в театре. Дальше проверяющие шли в кабинет начальницы, откуда раздавался звон бокалов, а когда проверку проводили лица мужского пола, то звуки порой были более чем странные. Так вот раз, посетив кресло Марго, представительница (не припомню, какого именно надзора) произвела дома настоящий фурор. После чего к Марго ежедневно стала ходить её дочь.

Девица необычайной красоты. У нас работали очень симпатичные девчата, но рядом с ней меркла любая красотка. Кожа, как персик, миндалевидные чёрные глаза, как ночь, волосы белые, натуральные, высокая, стройная и одежда по последней моде. Но характер просто ужасный, всё ей не так, руки у Марго не из того места растут, и больно ей делают нарочно, и феном жгут специально, а ей и так хозяйка скидку сделала 90%, так она и эти гроши не платила. Натерпелась Марго от её хамства. Иногда хозяйка лишала зарплаты, иногда увольняла, "под настроение".

Как-то Марго вызвали на дом, начальница, обмотанная каким-то жутким платком, велела взять все инструменты и повезла её сама.
Потом мы услышали вот что. По дороге Марго смекнула, что едет не на дом, чем ближе подъезжали, тем больше усиливались подозрения. Подъехали они к моргу. Та самая скандальная клиентка покончила с собой. Мотивы мне неизвестны. Горем убитая мать, прилетевший из-за границы отец и самые близкие родственники собирались перевезти гроб для церемонии прощания. Перед смертью девица оставила чёткие распоряжения, во что её одеть, оставила вырезки из журналов, каким должен быть гроб и как она должна выглядеть. При этом упомянув, что причёску и макияж должна сделать непременно Марго.

Хозяйка суетилась вокруг родственников, всем представляла Марго, уверяя, что та была её любимой клиенткой, да что там клиенткой - сестрой, и что всё будет сделано в лучшем виде.
Несчастной Марго ничего не оставалось, как пройти за работником морга на ватных ногах, прекрасно осознавая, что визажист для живых и работник ритуальных услуг - две совершенно разные профессии. В холодном зале стоял гроб, клиентка была уже одета в невероятной красоты платье, розово-бежевое, обтягивающее, с вышитыми цветами и камнями, а от бедра пышное настолько, что не умещалось в гробу. Поразила Марго метаморфоза с лицом и кожей, для начала пальцы, всегда казавшиеся нежными и утончёнными, были костлявыми и уродливыми, на лицо вообще невозможно было смотреть, черты лица изменились до неузнаваемости, Марго даже подумала: «Знала бы та, как будет выглядеть после смерти, навряд ли покончила бы с собой». Одутловатое лицо, идеальный маленький носик только уродовал.

Работник морга, видя состояние девушки, решил не торопиться с уходом, взяв инициативу в свои руки, налил Марго не то водки, не то спирта, совсем чуть-чуть.
Приподняв тело, они приступили к мытью головы, у Марго имелся журнал с фото желаемой причёски. Вот только короткие волосы усопшей были как у плюшевой старой игрушки, вылив море средства, она начала её причёсывать, тогда у покойницы случился первый спазм. Рука дёрнулась, лицо перекосилось, раздался рык. Мужчина пояснил, что это бывает, это газы, он, кстати, слышал разговоры родственников и от души считал Марго чуть ли не лучшей подругой покойной. Кое-как покончив с причёской, закрепив накладные локоны, Марго принялась за макияж, лицо пришлось полностью загримировать и рисовать новое, пока Марго мучилась, накладывая грим, коротнул свет, и покойница заорала, полувой-полукрик заутробный.

Марго тоже вскрикнула, но врач сразу пояснил, что отравилась «подруга» в ванной, от того и воздух выходит, на что Марго на грани истерики пояснила, что никакая она ей не подруга и что уже натерпелась от неё. Успокоившись и нанеся тени на веки усопшей, Марго перешла к губам, и вот тут случилось самое неприятное: покойница её укусила за палец. Дальше обморок. Очнулась бедолага от нашатыря, патологоанатом сказал, что закончил макияж, обработал Марго палец, сейчас отдаст гроб родственникам и отвезёт нашу несчастную работницу домой, но лучше в бар.

Поехали они в бар. Укушенный не до крови палец ещё долго болел, мешая работать, а ставший впоследствии мужем тот самый не бросивший Марго на произвол судьбы мужчина признался, что хоть и работает в морге второй десяток лет, таких капризных покойниц никогда не встречал.
Но рассказал он это уже позже, когда Марго перестала просыпаться по ночам, отбиваясь от страшной клиентки, пытающейся откусить ей палец.
Вчера, 11:34 by Серебряная пуляПросмотров: 2 965Комментарии: 25
+57

Ключевые слова: Гроб красавица укус визажист авторская история

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 12:37
+10
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 374
Офигеть! Это капец и ужас! ogo Это ж надо так с беднягой Марго поступить. После такого можно и в дурдом угодить или инфаркт получить. Очень жестокая начальница.Черезчур даже. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#2 написал: Talisha
Вчера, 14:12
+5
Группа: Посетители
Репутация: (577|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 538
Жесть, конечно, зато вживую перестала третировать девушку. Как говорится: "вздрогнуть и забыть"... +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#3 написал: Калина74
Вчера, 14:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 374
Обалденная история, почему-то не плюсуется, странно... Спасибо, автор!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: marlin
Вчера, 14:56
+9
Группа: Посетители
Репутация: (521|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 589
Таким гром бабам наверное и после смерти палец в рот не клади, откусят по самые плечи:) Вот представил ее открытый рот, и что он просто залопнулся, но это надо быть живым, чтобы с силой так укусить. Может мышцы окоченевшие сработали как пружина... Не знаю. Но неприятно конечно и жутко. Плюс
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#5 написал: Долгопят
Вчера, 15:18
+11
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 067
Замечательная история, Танюша! Спасибо!
Как то Панночкой из Вия повеяло....Этакая ведьма из 90-х..
Все понятно- отравление , газы, идущие через голосовые связки , но вот укушенный палец мне не дает покоя...
Итак, тело неподвижно лежит, челюсти статичны..как можно укусить в таком положении? допустим, рот приоткрыт, тогда палец должен оказаться во рту, между челюстями, иначе трупу пришлось бы приподнять мертвую башку, чтобы укусить Марго...Хотя, мож язык постоянно вываливался, а она его кисточкой, кисточкой обратно ...дьявол, как обычно, кроется в деталях.
А с другой стороны- мужчину повстречала и жизнь наладила...история с хэппи эндом
ПЛЮС!!!!

Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#6 написал: az.ecmb
Вчера, 15:29
+12
Группа: Комментаторы
Репутация: (1093|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 694
Шикарная рассказка. Плюсую.

В конце ждал и надеялся, что покойница, припомнив сожженные феном волосы, просто вцепится Марго в горло, а врач это объяснит тем, что умирать в ванной было тесно и сильны остаточные спазмы поперечно-полосатой мускулатуры. Ан нет. Ограничилось пальцем. Но и то хлеб)))
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#7 написал: Долгопят
Вчера, 15:39
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 067
Цитата: az.ecmb
спазмы поперечно-полосатой мускулатуры.

ГЫ...Я вот тоже о них подумала сперва, но про сердечную поперечно мышечную я помнила, а про скелетную запамятовала...годы берут свое....Но все равно, загадашна, не правда ли( изынт ит с англ.)?
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Asheera
Вчера, 15:54
+10
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 164
Долгопят меня опередила)
Панночка помЭрла!
А вообще странно, почему такая стерва покончила с собой? Подобный тип людей живет долго, самозабвенно любя себя, до глубокой старости, отравляя жизнь окружающим по максимуму.
Хотя, раз внешность настолько преобразилась после смерти, возможно, была одержимость. Портрет Дориана Грея вспомнился.
За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#9 написал: adder
Вчера, 16:30
+6
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 74
Жуть.разве можно гримера для живых отправлять работать с покойниками? Не у всех нервы достаточно крепкие для такого(хотя слово ПОКОЙник явно не про эту дамочку. )
Зарегистрирован: 19.10.2015
#10 написал: D.A
Вчера, 16:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Цитата: Asheera
Хотя, раз внешность настолько преобразилась после смерти, возможно, была одержимость.

Даже при одержимости любым духам невыгодна смерть их жертвы. Питаться ведь чем-то нужно.
Здесь, скорее всего, причина мерзкого поведения девушки имела под собой определенные причины, из-за которых она и покончила с собой. Так как подробности жизни девушки неизвестны, остается лишь предполагать.
За историю +
Зарегистрирован: 23.02.2014
#11 написал: lidia1
Вчера, 19:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 532
Жалко несчастную. Читала откровения патологоанатомов. Они честно признаются, что некоторые "покойники" умирают от... вскрытия. Возможно, и эта избалованная девочка была живой...+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#12 написал: Santussa
Вчера, 19:04
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Вот это ппц.
Зарегистрирован: 13.01.2015
#13 написал: Вареньевна
Вчера, 19:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
Вот это жесть. Плюс. Но нет худа без добра! Всеж таки мужа встретила)))
Зарегистрирован: 4.02.2017
#14 написал: Дочь Ярилы
Вчера, 19:42
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Аж мурашки по телу +++
Зарегистрирован: 13.11.2012
#15 написал: SHINJIRO
Вчера, 20:13
+2
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Репутация: (18|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 248
Ха -ха... Вот эта комедия! Люблю черный юмор.))
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#16 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 705
Цитата: lidia1
Жалко несчастную. Читала откровения патологоанатомов. Они честно признаются, что некоторые "покойники" умирают от... вскрытия. Возможно, и эта избалованная девочка была живой...+5

Нет, не от вскрытия она померла и при вскрытии, тоже не померала.
Слухи ходили, что у неё и попытка суицида была не первая, вроде любила грезить как все поймут чего-то там. В серьёз уже не воспринимали.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#17 написал: unknown06
Вчера, 21:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 299
сама в прошлом медик,в морге была не один раз и с умершими имела дело по роду деятельности...газы,внезапные подёргивания конечностей-всё это понятно...но укушения за палец!..уж думала,ну,может Марго,когда рисовала-то губы,запястьем как бы облокотилась на подбородок и,соответственно пальцы были ооочень близко ко рту...и был какой-то очередной спазм,когда рот закрылся и открылся,ну и палец угодил в рот...но учитывая,что героиня никогда не работала с покойниками и находилась в страхе,представляю как она красила-чем дальше руки находились от лица,тем лучше...поэтому отметаю...но даже если и так,покойнице ну хоть чуток нужно было приподнять голову,чтобы цапнуть Марго...или это такой одновременный спазм шеи и рта получился?)прям теряюсь в догадках)
Зарегистрирован: 21.03.2011
#18 написал: Snejnay
Вчера, 21:28
+8
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Репутация: (101|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 119
А я почему-то про принадлежности подумала. Вот куда Марго кисти, помады, тени, пудру дела? - Выкинула или живых ими потом гриммировала? Собственно и расческу с феном? scream

А вообще имела полное право владелицу послать и не ехать ... +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#19 написал: ELEMAT
Вчера, 21:39
+1
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Репутация: (1327|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 527
Страшная история.
Хорошо, что рядом с Марго был тот патологоанатом, а то бы она рядом с покойницей, наверное, легла...
Цитата: Asheera
раз внешность настолько преобразилась после смерти, возможно, была одержимость.

Согласна!
Спасибо за интересную историю! Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#20 написал: ПинкиПай
Вчера, 22:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 182
Ой, мне что-то подсказывает, что девочка эта была глубоко несчастной и чувствовала себя никому ненужной несмотря на свою красоту. И с какой-то стороны она после смерти помогла Марго встретить своего мужа. Может это не просто так, а своеобразное "спасибо".

А вообще главная мысль после прочтения, это то, что надо уметь посылать таких начальников и вовремя менять работу. Хорошему специалисту гораздо легче найти новую работу, чем скандальному работодателю подыскать ему достойную замену. За историю плюс!
Зарегистрирован: 9.08.2012
#21 написал: Эвиллс
Вчера, 22:13
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1484|2)
Публикаций: 87
Комментариев: 2 618
Укус из гроба....А не вампиршей ли замаскированной была стерва эта?! 383
Рассказ впечатлил! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#22 написал: Tigger power
Вчера, 23:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 343
Ой какой ужас я на ночь прочитала scream девушку жалко мне покойную, а Марго молодца - мужа нашла хоть и страху натерпелась. Плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#23 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:29
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 705
Цитата: unknown06
сама в прошлом медик,в морге была не один раз и с умершими имела дело по роду деятельности...газы,внезапные подёргивания конечностей-всё это понятно...но укушения за палец!..уж думала,ну,может Марго,когда рисовала-то губы,запястьем как бы облокотилась на подбородок и,соответственно пальцы были ооочень близко ко рту...и был какой-то очередной спазм,когда рот закрылся и открылся,ну и палец угодил в рот...но учитывая,что героиня никогда не работала с покойниками и находилась в страхе,представляю как она красила-чем дальше руки находились от лица,тем лучше...поэтому отметаю...но даже если и так,покойнице ну хоть чуток нужно было приподнять голову,чтобы цапнуть Марго...или это такой одновременный спазм шеи и рта получился?)прям теряюсь в догадках)

"Взялся -доведи работу до конца, как можно лучше,"- никаких новых приёмов, наоборот, чем привычней позиция держать кисточку, тем быстрее заканчиваешь работу.
Цитата: Snejnay
А я почему-то про принадлежности подумала. Вот куда Марго кисти, помады, тени, пудру дела? - Выкинула или живых ими потом гриммировала? Собственно и расческу с феном? scream

А вообще имела полное право владелицу послать и не ехать ... +

Она уже приехала, там и мать и родственники, и все они просили. Слишком она ответственная, чтобы свалить.
Выкинула материал, кисточки с тенями точно и расчёски. Про фен не в курсе.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#24 написал: Volverine
Сегодня, 07:49
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 538
С трудом могу представить, как можно укусить палец при нанесении помады на губы
Зарегистрирован: 24.07.2013
 
#25 написал: акжана
Сегодня, 08:06
+1
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Репутация: (500|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 613
Когда на работе умер наш директор от тромба, то родственники резать его не дали, откупились. Жары не было, было даже холодно, но на второй день прямо перед выносом, сын покойного поднял тревогу, прибежал и сообщил, что тело усопшего растет на глазах, руки поднимаются и на лице появилась улыбка. На покойника положили груз, живот сразу осел и мимика стала нормальной. Конечно списали на газы, но старики головами качали, говорили что редко так бывает, мол нечисть выходит.
История впечатлила, случай редкий, но вполне реальный. Сразу с ходу поставлю ПЛЮС. Быть укушенной покойницей - это нечто, кошмар полный.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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