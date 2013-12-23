Ледяной плен

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:47 by

За ночь дорогу замело снегом. Руль холодил ладони, на лобовое стекло липли мелкие снежинки, и каплями стекали вниз. Иван только что выехал из города, но там хоть движение было, горели фонари, светофоры и вывески. Здесь ночь еще не рассеялась и было пустынно.Свет фар выхватывал белое полотно дороги и если не вглядываться, то можно подумать, что едешь по полю. Иван ехал здесь второй раз, первый был в обратную сторону, когда он привёз в город партию груза. Разгрузился, поспал несколько часов и в обратный путь. Впереди 340 километров, налегке, да при такой дороге он надеялся уложиться за шесть часов.Предрассветные сумерки окрасили заснеженную природу в серый цвет. В кабине посветлело, стало видно цветную фотографию девушки, приклеенную к панели. Иван выключил шипящее радио. Странно, что оно так быстро замолкло, тут вокруг много деревень и коттеджных посёлков. Он достал диск, записанный для него сыном, и вставил в магнитолу. По салону застучала музыка, под которую трудно уснуть, как раз то что надо.Через полчаса Иван занервничал. Он до сих пор не встретил ни одной машины, никто не обгонял его фуру, и не было встречных. Место не глухое, рядом крупный город, вчера он проезжал здесь, и дорога была оживленная. К тому же отсутствовали придорожные кафе, отели и заправки. Он взглянул на приборы, датчик бензина колыхался у красной зоны.Девушка с фотографии, которую Иван вырезал из журнала несколько лет назад, как всегда смотрела на него. Пышные каштановые волосы падают на плечи, большие темные глаза, яркие губы приоткрыты для поцелуя. Бронзовая кожа и выпирающие формы, которые возбуждают воображение в долгих поездках. Из одежды на девушке только тонкая полоска фиолетовых трусиков. Иван тысячи раз представлял её в своих объятиях, и не только.Прошёл ещё час. Дорога по-прежнему пустынна, во все стороны снежные поля, переходящие в хвойный лес. И ни одной машины. Мотор грузовика поперхнулся, дернулся, и замолчал. Иван нажал на тормоз, колеса заскользили по гололеду, и фуру чуть не бросило в занос. Он выровнял руль и катился по инерции, пока снег под колёсами не перестал скрипеть.Термометр показывал - 32. Некоторое время он продержится на аккумуляторе, но надолго ли? Иван достал телефон и попробовал набрать диспетчеру. Сигнал полностью отсутствовал. Куда же он мог заехать, думал Иван, ведь нигде не сворачивал, ехал всегда прямо. И навигатор, как назло остался на базе, он посчитал не нужным его брать в простую поездку.Иван накинул на плечи дубленку, и хоть в кабине все еще комфортно и печка работает, внутри у него все обледенело от предчувствия беды. Он запросто здесь замёрзнет, если в ближайшее время не придёт помощь. Девушка с фотографии улыбалась ему и совсем не подозревала о приключившейся беде.Печка перестала шуметь через 40 минут. Стекла затянуло ледяной коркой. Иван застегнул дубленку, намотал шарф, надел шапку и перчатки, пока холод не коснулся его колючим дыханием. Он смотрел на девушку и мечтал оказаться с ней рядом. Он представлял её на тропическом острове, где сверху жарит южное солнце, а с океана дует прохладный ветерок. В действительности же термометр показывал -33 на улице, и температура в кабине быстро приближалась к этой цифре.Два часа дня, начало третьего. В это время Иван должен был быть уже на базе, заполнять экспедиторскую, пить горячий чай и собираться домой на отдых. Вместо этого кругом был ледяной плен. Он замёрз сидеть без движения, поэтому выбрался наружу попрыгать и побегать. Согреться он так и не смог, вместо этого устал, а пальцы на ногах замёрзли ещё больше.Он вернулся в кабину, снял ботинки и стал растирать ноги руками. Ненадолго это помогло, но уже на исходе часа пальцы потеряли чувствительность. Время шло, но никто не проезжал мимо.В какой-то момент Иван уснул. Ему снился остров, лазурное небо и стройные пальмы. По желтому песку гуляла девушка с бронзовой кожей и в одних трусиках. Ивана она не замечала и в его сторону не шла. Он попытался приблизиться к ней, но ноги не слушались. Попытался окликнуть, но смог издать только тихое сипение.Он открыл глаза. В кабине сумрачно, снег и лёд надёжно укрыли его от дневного света. Хотелось снова закрыть глаза и вернуться на остров. К знойной жаре и обнаженной красотке. Он посмотрел на вырезку из журнала. Девушка на фото исчезла, теперь там был городской пляж, шезлонг и будка спасателя, все то, что скрывалось за её спиной.Она на острове, подумал Иван, сейчас он к ней вернётся. Глаза слипались, сопротивляться этому не хотелось. Неожиданно в дверное стекло постучали. Иван очнулся, подумал что показалось. Постучали ещё раз, и он встрепенулся. Помощь пришла! Он собрал оставшиеся силы, вытащил ледяные руки из карманов и открыл дверь.У машины стояла девушка с фотографии. Она улыбалась, на каштановые волосы падали снежинки, лежали и сверкали маленькими бриллиантами. Обнаженная, она совсем не мёрзла, её кожа казалось темнее на фоне снега.- Что же ты мёрзнешь? - спросила девушка. - У тебя в машине много разных деревяшек. Разведи костёр и согреешься.Иван вспомнил, что в кузове валяются десяток паллет. Это имущество фирмы, но какая разница, когда жизнь в опасности. Он немного согрелся от дыхания девушки и тепла, которое исходило от идеального тела. Сейчас он вылезет, разведёт костёр, и узнает, кто эта девушка, познакомится с ней, телефончик возьмёт. А дальше, кто знает, может у них что-нибудь получится.Он спрыгнул с подножки на хрустящий снег. Но девушки рядом уже не было. Он обошёл грузовик, но и там никого, только безжизненная ледяная равнина во все стороны, и еле видная стена леса вдалеке. Холод опять забрался под одежду. На бесчувственных ногах Иван заковылял к кузову, чтобы достать деревянные паллеты.На следующий день, в городской больнице, Ивану ампутировали три пальца на ногах и один на руке. Прежде, чем оказаться здесь, Иван жёг костёр из казенных паллет, пока на дым не приехал местный тракторист. Как оказалось, он в темноте заехал на заброшенную дорогу, идущую параллельно основной трассе на расстоянии нескольких километров.Иван повернулся набок. На тумбочке, приклеенная на скотч, висела фотография обнаженной девушки. В её каштановых волосах искрились крошечные бриллианты. Девушка смотрела прямо в глаза Ивану и улыбалась.Автор - Павел Гоев.

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