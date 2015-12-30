Картина

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:00

Причина: Изменён раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 52 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 13:16 by

Представьте себе самую обычную картину. Картина не имеет особой ценности и истории. Просто висит на стене в прихожей. На картине изображена женщина верхом на лошади. Фоном служит лес и отдаленные дома. Теперь представьте, что изображение картины временами меняется - добавляются новые элементы, меняется расположение каких-то частей. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы заметить эти изменения.Все это происходило в семье моей подруги детства. Нам было лет по 12, когда бабушка подруги рассказала нам о такой особенности совершенно непримечательной картины. Сначала это нас удивило, потом слегка напугало, но очень быстро мы переключились на что-то более интересное и забыли о "сказках" старушки. Просмотр молодежных сериалов, прослушивание музыки и болтовня о школе оказались более привлекательными, нежели разглядывание какой-то картины.Однажды подруга поведала, что, проходя из комнаты на кухню, краем глаза заметила на картине что-то необычное. А точнее ей показалось, что на заднем плане картины загорелось окошко в одном из домов и тут же потухло. В следующий раз картина привлекла к себе внимание примерно через полгода. На фоне леса мелькнул силуэт человека и тут же исчез. Далее еще пару раз наблюдалось изменение положения женщины и лошади т.е центральных фигур картины.Ни с какими событиями в жизни семьи это не было связано. Плохое освещение прихожки наталкивало на мысль об обмане зрения, разном угле падения света и т.д. Картину потом все-таки сняли, якобы не вписалась в интерьер в связи с ремонтом. До сих пор жалею, что в то время не было возможности быстро выхватить телефон и заснять изменения в картине. Может быть, и удалось бы найти хоть какие-то отличия.

Ключевые слова: Картина подруга человек авторская история

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