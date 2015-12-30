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Творческие истории

Картина

Представьте себе самую обычную картину. Картина не имеет особой ценности и истории. Просто висит на стене в прихожей. На картине изображена женщина верхом на лошади. Фоном служит лес и отдаленные дома. Теперь представьте, что изображение картины временами меняется - добавляются новые элементы, меняется расположение каких-то частей. Нужно быть очень внимательным человеком, чтобы заметить эти изменения.
Все это происходило в семье моей подруги детства. Нам было лет по 12, когда бабушка подруги рассказала нам о такой особенности совершенно непримечательной картины. Сначала это нас удивило, потом слегка напугало, но очень быстро мы переключились на что-то более интересное и забыли о "сказках" старушки. Просмотр молодежных сериалов, прослушивание музыки и болтовня о школе оказались более привлекательными, нежели разглядывание какой-то картины.

Однажды подруга поведала, что, проходя из комнаты на кухню, краем глаза заметила на картине что-то необычное. А точнее ей показалось, что на заднем плане картины загорелось окошко в одном из домов и тут же потухло. В следующий раз картина привлекла к себе внимание примерно через полгода. На фоне леса мелькнул силуэт человека и тут же исчез. Далее еще пару раз наблюдалось изменение положения женщины и лошади т.е центральных фигур картины.

Ни с какими событиями в жизни семьи это не было связано. Плохое освещение прихожки наталкивало на мысль об обмане зрения, разном угле падения света и т.д. Картину потом все-таки сняли, якобы не вписалась в интерьер в связи с ремонтом. До сих пор жалею, что в то время не было возможности быстро выхватить телефон и заснять изменения в картине. Может быть, и удалось бы найти хоть какие-то отличия.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:00
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 13:16 by Юлия РысьПросмотров: 52Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Картина подруга человек авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ранега
Сегодня, 13:45
+1
Группа: Авторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 136
Замечательная таинственная история! Вот бы посмотреть на такую картину... Плюс+++++
В дошкольном детстве я боялась большую фотографию прадеда на стене в доме прабабушки. Мне рассказывали, что он был замечательным человеком. Почему боялась? Потому что где бы я в этой комнате не находилась, он всегда смотрел на меня. И мне казалось, он следит, чтобы я хорошо себя вела и не баловалась. hushed
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 13:55
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 460
Стесняюсь спросить, в каком месте смеяться, история -то в несерьёзных. На самом деле, если бы вы из этой зарисовки развили творческую - было бы вполне хорошо, а так и не ииж и не творческого и смешного ничего нет.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:01
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1974|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 701
Прикольно) бежит дружок, похоже не дождавшийся ее в избушке, на встречу с молодухой на лошади) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 15:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 22
[quote=Космонасть]Стесняюсь спросить, в каком месте смеяться, история -то в несерьёзных.[/quoteя автор данной истории и при публикации указывалась категория реальные истории. Где там посмеяться я уж не знаю-анекдотами в принципе не увлекаюсь, но за ваше фи спасибо.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 15:17
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 460
[quote=Юлия Рысь][quote=Космонасть]Стесняюсь спросить, в каком месте смеяться, история -то в несерьёзных.[/quoteя автор данной истории и при публикации указывалась категория реальные истории. Где там посмеяться я уж не знаю-анекдотами в принципе не увлекаюсь, но за ваше фи спасибо.[/quote]

Всегда пожалуйста. Только это не «фи», а объективная критика. Вы указали неверный раздел, тем самым затрудняя работу редактора, вот поэтому и получилось то, что получилось.
Зарегистрирован: 2.11.2017
      
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