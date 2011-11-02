Чёрная пристань

Чёрная пристаньТе, кому все же посчастливилось остаться в живых, непременно сходят с ума. Поэтому я советую избегать подобных мест, не испытывать судьбу. Темный мир не прощает фамильярности и панибратского обращения к себе. А если вы считаете, что с вами точно ничего не случится, если вы проверите городскую страшилку на себе, то вы глубоко заблуждаетесь.
Моя сестра Тося вышла замуж и перебралась жить к супругу в один из городов. Я специально не говорю его название из-за жутких вещей, которые там творились и творятся до сих пор. Пусть будет просто Город.
Город имеет многовековую историю. Выгодное географическое положение, близость реки, водные и караванные пути способствовали развитию и процветанию поселения. Окраины обросли новостройками. Если не смотреть на названия улиц и некоторые детали, эти районы ничем не отличаются от жилых комплексов столицы. И в высотных кварталах, и в историческом центре полно современных магазинов, кафе и прочих развлечений.
Тоська за год проживания здесь изучила местные достопримечательности. Она водила меня по музеям и храмам, торговым центрам и паркам. Устав от впечатлений, мы приехали полюбоваться закатом из сквера на крутом берегу широкой полноводной реки. Муж Тоськи обещал забрать нас отсюда через час-два. Сквер начинался сразу за мостом, течение под которым было сильным и шумным. Там же было какое-то длинное ровное место, что-то вроде выложенной камнями набережной. В Городе вдоль реки тянулись длинные набережные с ресторанчиками, клумбами и фонарями, пристанями и прокатом лодок и катамаранов.
Здесь же не было ничего. Не было даже лестницы, ведущей к воде. Причал зарос травой, но все равно был отчетливо виден. Он гармонично вписывался в панораму наступающей ночи. Я толкнула сестру:
— Смотри, кажется, тропинка!
В свете восходящей луны в траве возникла тень, выдающая путь вниз. Прямо над темной полосой росло дерево, к стволу которого был привязан канат. Тося воскликнула:
— Вау! Давай подождем Тимура, он поможет нам спуститься. Самим нам не справиться, очень круто, почти обрыв. Но как красиво! Думаю, внизу еще красивее! Я первый раз вижу это место!
На соседней скамеечке сидела пожилая женщина. Она, казалось бы, дремала, не обращая внимания на наши разговоры, но после последней фразы повернулась к нам и открыла выцветшие глаза:
— Девочки, не вздумайте туда ходить! Наверное, вы приезжие, раз не знаете, что сюда приходят те, кто решил свести счеты с жизнью. Спустившись к Черной пристани, люди теряют рассудок, а потом возвращаются, чтобы умереть. В первый раз все пользуются канатом. Во второй прыгают с моста.
Мы удивленно переглянулись. Тося тихо шепнула:
— Спустимся в другой раз, когда никого не будет.
А вслух сказала:
— Мы уходим.
Женщина поднялась и приблизилась к нам:
— Я прихожу сюда каждый день, чтобы предупреждать безумцев, лезущих в ад. Послушайте, а потом сами решите, стоит ли испытывать судьбу.
В годы Великой Отечественной войны Город был занят фашистами. Немцы бились за каждую улицу, за каждый дом, неся огромны потери. После того как Город оказался во власти оккупантов, начались аресты и казни. Чтобы гражданское население боялось новых хозяев и покорилось им, пленных бойцов советской армии и тех, кто им сочувствовал, показательно казнили. Одним накидывали петли на шеи и сбрасывали с моста, и трупы раскачивались над водами, пока веревки не обрезали. Других ставили на мосту и расстреливали, скидывая тела вниз. Кто-то прыгал сам, не дожидаясь пули. Внизу было такое быстрое течение и омуты, что шансов спастись не было ни у кого. А если уж кто и выплыл, то об этом никто не знает.
От пристани, которая в те годы была рабочей, отходили баржи, до отказа набитые пленными. Всем говорили, что их отправляли за границу на работу. Оттуда никто не вернулся. Моя мать рассказывала, что ее мама и бабушка тоже были отправлены якобы на работы на одной из барж. Моей маме тогда было всего шесть лет, ее спрятали соседи, так что ей повезло. Поговаривали, что когда война близилась к концу и фашистов погнали назад, они решили уйти в море через реку, чтобы не попадаться наступающей Красной Армии и партизанам.
Последний караван с немецкими офицерами и награбленными ценностями отправился от пристани и затонул, выйдя на середину реки. Неожиданно судно стало погружаться в воду без всяких причин. Сразу никто не понял, что происходит. После того как стало ясно, что судно идет ко дну, фашисты начали прыгать за борт. С берега и с моста было видно плохо, да и свидетелей набралось немного. Однако люди утверждали, что тех, кто прыгал за борт, пытаясь вплавь добраться до берега, словно кто-то специально топил. Фашисты барахтались и исчезали в глубине, оглашая окрестности дикими воплями.
Потом молва разнесла страшную легенду: казненные невинные жертвы войны не дали палачам уйти живыми. Эту пристань перестали использовать через несколько лет после войны. Корабли и техника ломались, люди травмировались и тонули без всяких на то причин, никто не соглашался там работать. В конце концов неполадки, болезни и травмы списали на геологическую аномалию и магнитные возмущения. Бывает же так, что в некоторых местах техника выходит из строя. Например, как в Бермудском треугольнике. Суда увели к новому причалу. Снесли все строения, демонтировали лестницу вниз.
С тех пор, когда случается непогода, гроза, буря, полнолуние, а также в дни разгула нечистой силы, известные всем как Вальпургиева ночь, Хеллоуин, ночь перед Рождеством и другие, в глубине вод случаются настоящие сражения — и это слышно. В это время обязательно случится трагедия — либо кто-то сбросится с моста, либо утонет. Десять лет назад какой-то рыбак рискнул приблизиться на катере к бушующим волнам под мостом, так как ему показалось, что в воде тонет человек. Он увидел сотни людей, убивающих друг друга на глубине. На рыбака смотрели страшные лица, искаженные ненавистью и гневом. Он пытался спастись, резко развернув катер. Он развил такую скорость, что врезался в заброшенную пристань. Его доставили в больницу с травмами, все время рыбак кричал не своим голосом и рассказывал об аде, который увидел на дне.
Тогда же медбрат из больницы, наслушавшись россказней пациента, решил проверить легенду. Его друзья делали видеосъемку с моста. У него самого была камера на голове. Парень исчез. Видео не получилось. Камеры показывали тьму. Но аудиотрансляция шла постоянно, пока связь не прервалась. Было слышно гром сражения, крики на разных языках, взрывы и выстрелы.
Любители мистики и экстремалы постоянно лезут вниз. Желающие пощекотать нервишки бравируют друг перед другом напрасной смелостью. А потом свои дни заканчивают в психушке. Или же — бросаются в воду. Сатанисты, колдуны и иже с ними так вообще облюбовали это место. По канату скользят десятки людей в черных балахонах, готовясь к черным ритуалам. Чем они там занимаются, не знает даже полиция. По закону они ничего не нарушают. Как-то пытались привлечь к ответственности кучку сатанистов, но они объяснили, что таким образом празднуют дни рождения, по сценариям которых играют в ролевые игры. Что на это возразить?
«Черные балахоны» даже предоставили видеозапись с каким-то праздником на причале. Фигуры в жутких масках и развевающихся плащах водили хороводы, жгли костер, прыгали через огонь, а потом принесли жертву — сбросили в воду именинника. Потом его вытащили под смех и улюлюканье, а подошедший катер забрал участников праздника. Все они заявились в полицию, демонстрируя, что живы-здоровы. Беда в том, что это добавило им популярности. Молодежь рвется в такие секты ради интереса, но старые люди предупреждают: подводный ад требует жертв. И для жертвоприношений заманиваются либо одинокие люди, либо приезжие. Есть и такие, кто желает примкнуть к сражению добровольно. Все они прыгают с моста. Самостоятельно или с помощью — неизвестно.
Откуда я это знаю? Я работала медсестрой в закрытой психиатрической лечебнице. К нам попал парень, сын одного высокопоставленного чиновника. Он боялся всего, прятался даже в палате, его с трудом вытаскивали в процедурный кабинет, на прогулки вывозили силой. Парень говорил, что стал членом секты и во время жертвоприношения увидел преисподнюю. Черные сборища — не забава, это смертельные ритуалы, обреченные отдаются на растерзание дьявольским силам. Этому парню подошла очередь найти новую жертву. Он познакомился на вокзале с девушкой, которая призналась, что сбежала из глухой деревни и уже неделю зайцем едет на поездах в столицу. Парень предложил помочь деньгами за участие в спектакле. Девушка согласилась.
Она видела, что идет съемка, верила, что все понарошку, и не сопротивлялась. Но когда ее швырнули в воду, а волны сомкнулись над головой несчастной, со дна реки парень увидел ее страшные глаза и услышал голоса армии утопленников. Парень стоял, как громом пораженный. В свете молний и грохоте непогоды его ужас и раскаяние остались незамеченными. Так он думал. Однако кто-то шепнул, что в следующий раз умереть придется ему. Ад не прощает ошибок. Парень перестал выходить из дома, прятался в подвале, не спал, не ел, боясь, что его отравят, убьют, утопят. Отец оплатил ему дорогое лечение. Спустя несколько месяцев парень, казалось бы, успокоился. Его выписали. А на другую же ночь он прыгнул с моста.
Девочки, уходите отсюда и никогда не возвращайтесь. Вы же своими глазами видите, что есть спуск, есть пристань, а таинственная история манит вниз магнитом. Но ни один человек, побывавший там, не вернулся обратно. Канат, привязанный к стволу дерева, по которому спускаются обреченные, не единожды срезался, но кто-то привязывает его снова и снова.
Мы слушали, разинув рты, и не заметили, как к нам подтянулся Тимур. Женщина попрощалась и ушла. Мы предложили Тимуру слазать вниз. Мой свояк ответил:
— Сам вниз не полезу и вам не дам. У нас все знают об этом проклятом месте. Я не рассказывал Тосе, чтобы не будить ее любопытство. Я считаю странным, что здесь разбит сквер. Возможно, это договор между живыми и мертвыми. Мертвые требуют жертв. Тропа в мир небытия — выбор каждого. Тем не менее, эту дорогу усиленно пиарят. Даже тетка, что вешала вам лапшу на уши, не напугала вас, а только раззадорила. Подумайте, как умно она вас завела. Вы готовы лезть к черту в пасть прямо сейчас!
Он замолчал, как-будто обдумывая что-то, а потом сказал:
— Если порыться в Интернете, то найдется зашифрованный канал, на который выкладываются видео с магических ритуалов, фото призраков и мистические истории с этого места. И что замечательно: канал скрытый, но при желании попасть на него может каждый. Сначала молодежь лезет вниз самостоятельно, но кроме красивых видов не обнаруживает ничего. Тогда особо настойчивые пытаются влиться в секты. А это дорогого стоит. Во всех смыслах слова. Как и любая секта, Черная пристань не отпускает никого. Я представить не мог, что вас сюда занесет. Идемте прочь, немедленно!
После отпуска я предложила сестре и ее мужу переехать в наш город. Они обещали подумать.
Автор - Полина.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:38
Вчера, 19:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 1
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