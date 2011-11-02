Чёрная пристань

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Вчера, 19:38 by

Те, кому все же посчастливилось остаться в живых, непременно сходят с ума. Поэтому я советую избегать подобных мест, не испытывать судьбу. Темный мир не прощает фамильярности и панибратского обращения к себе. А если вы считаете, что с вами точно ничего не случится, если вы проверите городскую страшилку на себе, то вы глубоко заблуждаетесь.Моя сестра Тося вышла замуж и перебралась жить к супругу в один из городов. Я специально не говорю его название из-за жутких вещей, которые там творились и творятся до сих пор. Пусть будет просто Город.Город имеет многовековую историю. Выгодное географическое положение, близость реки, водные и караванные пути способствовали развитию и процветанию поселения. Окраины обросли новостройками. Если не смотреть на названия улиц и некоторые детали, эти районы ничем не отличаются от жилых комплексов столицы. И в высотных кварталах, и в историческом центре полно современных магазинов, кафе и прочих развлечений.Тоська за год проживания здесь изучила местные достопримечательности. Она водила меня по музеям и храмам, торговым центрам и паркам. Устав от впечатлений, мы приехали полюбоваться закатом из сквера на крутом берегу широкой полноводной реки. Муж Тоськи обещал забрать нас отсюда через час-два. Сквер начинался сразу за мостом, течение под которым было сильным и шумным. Там же было какое-то длинное ровное место, что-то вроде выложенной камнями набережной. В Городе вдоль реки тянулись длинные набережные с ресторанчиками, клумбами и фонарями, пристанями и прокатом лодок и катамаранов.Здесь же не было ничего. Не было даже лестницы, ведущей к воде. Причал зарос травой, но все равно был отчетливо виден. Он гармонично вписывался в панораму наступающей ночи. Я толкнула сестру:— Смотри, кажется, тропинка!В свете восходящей луны в траве возникла тень, выдающая путь вниз. Прямо над темной полосой росло дерево, к стволу которого был привязан канат. Тося воскликнула:— Вау! Давай подождем Тимура, он поможет нам спуститься. Самим нам не справиться, очень круто, почти обрыв. Но как красиво! Думаю, внизу еще красивее! Я первый раз вижу это место!На соседней скамеечке сидела пожилая женщина. Она, казалось бы, дремала, не обращая внимания на наши разговоры, но после последней фразы повернулась к нам и открыла выцветшие глаза:— Девочки, не вздумайте туда ходить! Наверное, вы приезжие, раз не знаете, что сюда приходят те, кто решил свести счеты с жизнью. Спустившись к Черной пристани, люди теряют рассудок, а потом возвращаются, чтобы умереть. В первый раз все пользуются канатом. Во второй прыгают с моста.Мы удивленно переглянулись. Тося тихо шепнула:— Спустимся в другой раз, когда никого не будет.А вслух сказала:— Мы уходим.Женщина поднялась и приблизилась к нам:Мы слушали, разинув рты, и не заметили, как к нам подтянулся Тимур. Женщина попрощалась и ушла. Мы предложили Тимуру слазать вниз. Мой свояк ответил:— Сам вниз не полезу и вам не дам. У нас все знают об этом проклятом месте. Я не рассказывал Тосе, чтобы не будить ее любопытство. Я считаю странным, что здесь разбит сквер. Возможно, это договор между живыми и мертвыми. Мертвые требуют жертв. Тропа в мир небытия — выбор каждого. Тем не менее, эту дорогу усиленно пиарят. Даже тетка, что вешала вам лапшу на уши, не напугала вас, а только раззадорила. Подумайте, как умно она вас завела. Вы готовы лезть к черту в пасть прямо сейчас!Он замолчал, как-будто обдумывая что-то, а потом сказал:— Если порыться в Интернете, то найдется зашифрованный канал, на который выкладываются видео с магических ритуалов, фото призраков и мистические истории с этого места. И что замечательно: канал скрытый, но при желании попасть на него может каждый. Сначала молодежь лезет вниз самостоятельно, но кроме красивых видов не обнаруживает ничего. Тогда особо настойчивые пытаются влиться в секты. А это дорогого стоит. Во всех смыслах слова. Как и любая секта, Черная пристань не отпускает никого. Я представить не мог, что вас сюда занесет. Идемте прочь, немедленно!После отпуска я предложила сестре и ее мужу переехать в наш город. Они обещали подумать.Автор - Полина.

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