Дверь на тот свет

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:41

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 130 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 06:41 by

Жил у нас в деревне Егор Михайлович со своей старухой — Марфой Сергеевной. Я была совсем маленькой, а они уже были дряхлыми стариками, поэтому я их помню очень смутно. Дед Егорка никогда не сидел без дела, работал в колхозе фуражиром — заготавливал корм для лошадей. У деда и бабы Марфы были шесть дочерей, шесть внучек, все они жили в городах, но к старикам приезжали часто. Старость у них была спокойная, а вот в молодости им пришлось пережить страшные события…Марфа вышла замуж за Егора очень рано, ей еще и семнадцати лет не было, а через год родила мужу первенца Михаила. Мальчик рос настоящим богатырем, родители на него не могли нарадоваться. У Егора в роду все больше девочки рождались, он один был в семье парень. Так что, когда родился Мишутка, то радости Егора не было предела. Егор прямо с рук не спускал своего сыночка. За Мишуткой у них родились две дочки — Анна и Мария. Егор тем более привязывался к Мишутке, а Марфе наказывал: «Ты мне сыночков, сыночков рожай, Марфуша!».И вот после Машеньки родился у них Василий. Егор просто прыгал от счастья. Мишутке тогда исполнилось семь лет. Он был не по годам смышленый, шустрый мальчик, уже помощником отца считался. Но тут случилось страшное несчастье. Прямо на улице, перед домом, у них стоял колодец с журавлем. Вода в нем была на редкость невкусная, желтая, только скотину из него и поили, да так — помыть что-нибудь или грядки полить. А за питьевой водой ходили на луг, за огороды, там стоял колодец с невероятно вкусной и чистой водой. И вот набирает как-то Егор воды, лошадь напоить. Наклонился над колодцем — и видит в нем не свое отражение, а Мишуткино лицо. Егор даже отпрянул и воду из ведра расплескал себе на ноги. Опять заглянул в колодец — и уже себя видит. «Почудится же!» — подумал тогда, а сердце почему-то сжалось, да так целый день и не отпускало.Как это могло случиться — никто и не видел. Но на следующий день Мишутка утонул в этом колодце. Он никогда к нему и близко не подходил, а тут такое случилось! Горю молодых родителей не было предела, целый год они не могли оправиться от такого потрясения. Но время лечит. Постепенно боль стала утихать, Васенька подрастал на радость родителям. Такой же, как и Мишутка — крепыш с темными кудрявыми волосиками и глазами-бусинками. Егор его так же с рук не спускал, прижимал к себе, как бесценное сокровище. Бывало, возьмет и давай его целовать, пока Васенька не начнет отбиваться от отца, а Егор только хохочет в ответ. После Васеньки еще две дочки родились: Валентина и Любаша. Как исполнилось Василию семь лет — история повторилась в точности.Родился у пары тогда Николка. Егор два дня хмельной от счастья ходил, а как «протрезвел», идет мимо колодца, и как будто кто окликнул его. Оглянулся он на колодец, а сердце опять сжалось, как тогда. Егор не стал заглядывать в колодец, побыстрее ушел во двор, словно хотел убежать от рока, который по пятам за его сыновьями ходил. Весь этот день Егор как чумной ходил, Васеньку от себя не отпускал. На следующий день вроде полегчало, Егор вздохнул свободно, даже улыбаться начал и уехал на целый день на мельницу с кумом. А по приезде оттуда его ждало страшное известие — Васенька утонул в том же колодце! Егор с Марфой едва умом не тронулись. У Марфы даже молоко пропало, Николку соседка-кума кормила.Но время шло, жизнь продолжалась, а в деревне жизнь тяжелая, некогда горе свое горевать, и эта боль стала утихать. Николка подрастал и становился похожим на своих несчастных братьев. Егору иногда за него так тревожно становилось! После Николки родились у них Татьяна и Анастасия. Как исполнилось Николке семь лет, так Егору вообще покоя не стало: ночами спать перестал, похудел, осунулся. Как вспомнит, что Мишутка и Васенька только до семи лет и дожили, так и холодеет от страха за Николку. «Только бы этот порог перескочить!» — думал он с болью в сердце.А тут кум его, Федор, видит, что Егор сам не свой от предчувствий, посоветовал ему: «Да сделай ты на этот колодец крышку!». Егор даже обрадовался такому совету, мол, как это я сам не догадался! Сделал на колодец крышку, да такую добротную и тяжелую, что теперь не только ребенок, но даже бабы не могли ее поднять. Сделал дело и вздохнул свободно. Стали жить вроде по-прежнему, да только на сердце у Егора все равно было тревожно.Работали они как-то на огороде, ботву с грядок убирали всей семьей. Марфа в то время опять на сносях была, поэтому девчонки-подростки маму оберегали, как взрослые, трудились, да и Николка в работе не отставал. Они еще посмеивались над ним, мол, настоящий мужичок растет, как папка. А в конце огорода, в низинке, у всех были вырыты неглубокие колодцы для полива. Вот сели все отдохнуть, а Николка бегал, резвился. Бегал-бегал по огороду, да вдруг помчался прямиком к этому колодцу. Все дар речи потеряли! Егор как вскочил на ноги — да за ним. Прямо у самого колодца его поймал, принес назад на руках и говорит Любаше: «Иди-ка ты, дочка, с Николкой домой, а мы сейчас следом придем, нам тут немного работы осталось». Любаша взяла Николку за руку да и ушла, а Егор с семьей опять за работу принялись.Работают спокойно, глядят, бежит Любаша к ним, а сама заходится от рыданий. Тут у всех и похолодело внутри — поняли, что с Николкой что-то случилось. Прибежали домой, а он лежит на крышке колодца мертвый. Видно, судьба ему была утонуть, а Егор-то хотел судьбу перехитрить, да не получилось. У Марфы от потрясений роды начались, сама выжила, а дочка мертвая родилась. Вместе с Николкой ее похоронили. После этого случая мужики с нашей улицы сломали этот роковой колодец и засыпали землей, но с той поры больше детей у Егора и Марфы не было.Шесть дочек благополучно выросли, выучились, замуж повыходили и своих детей нарожали. Кстати, у всех дочек было только по одному ребенку, и тоже одни девочки. Только у младшей, Анастасии, первым родился мальчик, но, словно продолжая страшную традицию, тоже утонул маленьким, в семь лет. До самой смерти Егор с Марфой так и не разгадали эту загадку судьбы: почему мальчики в их роду не выживали и почему им выпадало на долю именно утопать.Автор - Марина Кутепова.

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