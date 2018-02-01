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Творческие истории

Последняя весна

Кот выгнул дугой спину, бросил затравленный взгляд вглубь квартиры, повернулся к входной двери и зашипел.
— Успокойся, — сказала Смерть, — я только к тебе.
Кот встрепенулся и сел, обернувшись хвостом.
— Почему сейчас? Изначально собиралась немного пораньше, — Смерть провела костяным пальцем по лезвию косы. — Все просто и банально. Весна — пора обновления, пора надежд и торжества жизни. Легче пережить потерю, когда в душе живет смутная надежда на что-то хорошее, пусть даже это вызвано птичками-цветочками. Ты им дорог, а они — хорошие люди. Можно сделать поблажку.
Кот прищурил глаз.
— Знаю, что не оценят, — вздохнула Смерть, — привыкла. Иди прощайся.

Много лет назад на остановке парень поднял и спрятал под пиджак грязного и мокрого котенка. Это растрогало стоящую рядом девушку и стало поводом к знакомству. Еще спустя несколько лет, уже будучи женой Хозяина, уставшая после бессонной ночи, девушка усадила сына в ванночку и присела перевести дух. Ее разбудили дикие кошачьи вопли, подкрепленные укусами в ноги. Она успела выхватить из ванны захлебывающегося малыша. Только она и кот знали об этом. Хозяйка навсегда запомнила тот случай. А Младшего кот просто любил. Хотя когда-то много времени провел на антресолях, пережидая вспышки детского интереса к своей персоне.

— А-а-а-а! Стой! Не подходи! Запарился брюки от твоей шерсти чистить, — Младший вытянул руку, упреждая поползновения кота. — Вечером приду и буду весь твой, а пока — иди об маму потрись.
— Чего крутишься? Есть хочешь? — Хозяйка тряхнула руками, подняв облачка мучной пыли, — я занята, давай чуть позже. Или пойди у Хозяина попроси, сейчас не могу...
— Пришел, старая плюшевая морда, — Хозяин машинально почесал коту за ухом, вглядываясь в монитор. — Куда ты на клавиатуру полез?! Брысь, мне работать надо!

Кот вернулся в коридор и присел.
— Не огорчайся, — успокоила Смерть, — если бы они знали, то вели бы себя совершенно иначе. Идем?
Кот повел ушами, прислушиваясь к голосам Хозяев.
— И не переживай, они уже взрослые и смогут без тебя обойтись! Я еще почему весной пришла: скоро появится много новорожденных котят, твои Хозяева предназначены одному из них. Не ревнуй, — Смерть вздохнула, — это нормально, так должно быть. Они тебя всегда будут помнить и любить. Все, идем.

Кот, цокая когтями по паркету, неохотно последовал за Смертью. Обернулся, тихо мяукнул. Никто не выглянул из комнаты. Кот опустил голову и шумно вздохнул.
— Кстати! — Смерть щелкнула пальцами и глянула на вопросительно взглянувшего кота, — у меня для тебя отличные новости: воплощение в кошку — это всегда последнее перерождение. Твой путь окончен, ты свободен...

Автор - dokM.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:33
Причина: Авторская стилистика сохранена, изменен заголовок в соответствии с первоисточником
Сегодня, 05:33 by rakshi-volchizaПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Kот смерть с косой перерождение котенок

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