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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №157 - Страшилка++

Тощая Смерть в чёрном балахоне и с косой на плече достала из кармана бумажку, ещё раз сверилась с адресом и костяным пальцем нажала кнопку звонка. Глазок был предусмотрительно заклеен бумажкой (первое правило из руководства Смерти - не раскрывать инкогнито слишком рано).

— Кто там? - спросил женский голос из за двери.

— Горгаз, проверка счетчиков.

— А мы не вызывали!

— У нас жалобы на утечку, проверяем все возможные источники. По всему подъезду газом пахнет.

— Да, конечно, проверьте, - изнутри защелкали открываемыми замками.

Женщина распахнула дверь, увидела гостью, побледнела и попыталась закрыть дверь обратно. Но Смерть уже сделала шаг вперед.

— Сюрприз!

— Нет, нет! Пожалуйста!

— Это Лесная, двадцать восемь, корпус три, строение один, квартира пятнадцать? - Смерть оттарабанила вопрос, подглядывая в бумажку.

— Нет! Это не тут. Это квартира двадцать, и дом не двадцать восемь, и улица не Лесная, а Горная и…

Смерть погрозила пальцем.

— Не хорошо врать. Это плохо сказывается на загробной жизни. Ну, и неуважение ко мне - я же не совсем дура, чтобы улицы перепутать.

Женщина стала ещё бледней, заставив устыдиться в белизне побелку на стене за спиной.

— Ну, приступим?

— А… может чаю?

— А можно, - костлявая гостья лукаво подмигнула зелёным огоньком в глазнице.

Они долго пили чай с баранками на кухне. Хозяйка всё подливала и подливала кипяток. А Смерть только ухмылялась и просила дать еще мёда, печенья, сгущёнки...

— Всё, пора. Пойдём.

Женщина понуро побрела за Костлявой. Но та, против ожидания, направилась не к выходу, а в соседнюю комнату. Осмотрелась и подошла к столу.

— Ну, вот и пришёл твой срок, дружок.

Костяные пальцы погладили клавиатуру включённого ноутбука.

— Что? - хозяйка квартиры непонимающе захлопала глазами.

А Смерть взмахнула косой и со всей силой рубанула по несчастному компьютеру.

Вспышка! Искры! Облачко дыма поднимается к потолку.

— Отжил своё бедняга, - Смерть протёрла тряпочкой лезвие косы, - не бери больше этих китайцев, очень недолговечные.

— Но, как же, как так? Там у меня фоточки, письма… - женщина, держась за сердце, прислонилась к стене.

— Регулярное резервное копирование - вот гарантия стабильности в жизни, - Смерть похлопала хозяйку по плечу. - Ну, бывай.

Напевая что-то романтичное, Смерть вышла из квартиры и вприпрыжку спустилась по лестнице.

На выходе из подъезда Костлявая остановилась и принялась читать рекламный листок, приклеенный рядом с дверью. “Компьютерный мастер. Дешевые цены. Живу рядом, приду быстро. Ремонт и лечение вирусов.”
В гневе Смерть сорвала бумажку и долго топтала костяной пяткой.

— Ненавижу некромантов! - стукнув косой об пол, выкрикнула Костлявая. - Вот всех бы вас да на костёр, еретики! Тьфу!
И, хлопнув дверью, выскочила из подъезда.
Сегодня, 09:22 by ЛетягаПросмотров: 114Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Смерть коса ноутбук

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Комментарии

#1 написал: Элиния
Сегодня, 09:34
+1
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Комментариев: 63
А-ха-ха))) smeh класс)))
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#2 написал: Даниэль
Сегодня, 11:07
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 106
Компьютерный некромант... Забавно)
Плюс
Зарегистрирован: 27.03.2015
 
#3 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 11:58
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#4 написал: акжана
Сегодня, 11:59
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Звонок в дверь. Мужик открывает — там стоит женщина лет 50, полная, в красной кофте, зеленой юбке, синих колготках и белых туфлях. На голове — огромный фиолетовый бант. Лижет чупа—чупс.
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#5 написал: Летяга
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