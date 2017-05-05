Пятничная рассказявка №157 - Страшилка++

Летяга Просмотров: 114 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 09:22 by

Тощая Смерть в чёрном балахоне и с косой на плече достала из кармана бумажку, ещё раз сверилась с адресом и костяным пальцем нажала кнопку звонка. Глазок был предусмотрительно заклеен бумажкой (первое правило из руководства Смерти - не раскрывать инкогнито слишком рано).— Кто там? - спросил женский голос из за двери.— Горгаз, проверка счетчиков.— А мы не вызывали!— У нас жалобы на утечку, проверяем все возможные источники. По всему подъезду газом пахнет.— Да, конечно, проверьте, - изнутри защелкали открываемыми замками.Женщина распахнула дверь, увидела гостью, побледнела и попыталась закрыть дверь обратно. Но Смерть уже сделала шаг вперед.— Сюрприз!— Нет, нет! Пожалуйста!— Это Лесная, двадцать восемь, корпус три, строение один, квартира пятнадцать? - Смерть оттарабанила вопрос, подглядывая в бумажку.— Нет! Это не тут. Это квартира двадцать, и дом не двадцать восемь, и улица не Лесная, а Горная и…Смерть погрозила пальцем.— Не хорошо врать. Это плохо сказывается на загробной жизни. Ну, и неуважение ко мне - я же не совсем дура, чтобы улицы перепутать.Женщина стала ещё бледней, заставив устыдиться в белизне побелку на стене за спиной.— Ну, приступим?— А… может чаю?— А можно, - костлявая гостья лукаво подмигнула зелёным огоньком в глазнице.Они долго пили чай с баранками на кухне. Хозяйка всё подливала и подливала кипяток. А Смерть только ухмылялась и просила дать еще мёда, печенья, сгущёнки...— Всё, пора. Пойдём.Женщина понуро побрела за Костлявой. Но та, против ожидания, направилась не к выходу, а в соседнюю комнату. Осмотрелась и подошла к столу.— Ну, вот и пришёл твой срок, дружок.Костяные пальцы погладили клавиатуру включённого ноутбука.— Что? - хозяйка квартиры непонимающе захлопала глазами.А Смерть взмахнула косой и со всей силой рубанула по несчастному компьютеру.Вспышка! Искры! Облачко дыма поднимается к потолку.— Отжил своё бедняга, - Смерть протёрла тряпочкой лезвие косы, - не бери больше этих китайцев, очень недолговечные.— Но, как же, как так? Там у меня фоточки, письма… - женщина, держась за сердце, прислонилась к стене.— Регулярное резервное копирование - вот гарантия стабильности в жизни, - Смерть похлопала хозяйку по плечу. - Ну, бывай.Напевая что-то романтичное, Смерть вышла из квартиры и вприпрыжку спустилась по лестнице.На выходе из подъезда Костлявая остановилась и принялась читать рекламный листок, приклеенный рядом с дверью. “Компьютерный мастер. Дешевые цены. Живу рядом, приду быстро. Ремонт и лечение вирусов.”В гневе Смерть сорвала бумажку и долго топтала костяной пяткой.— Ненавижу некромантов! - стукнув косой об пол, выкрикнула Костлявая. - Вот всех бы вас да на костёр, еретики! Тьфу!И, хлопнув дверью, выскочила из подъезда.

Ключевые слова: Смерть коса ноутбук

Другие, подобные истории: