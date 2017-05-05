Пятничная рассказявка №157 - Страшилка++Тощая Смерть в чёрном балахоне и с косой на плече достала из кармана бумажку, ещё раз сверилась с адресом и костяным пальцем нажала кнопку звонка. Глазок был предусмотрительно заклеен бумажкой (первое правило из руководства Смерти - не раскрывать инкогнито слишком рано).
— Кто там? - спросил женский голос из за двери.
— Горгаз, проверка счетчиков.
— А мы не вызывали!
— У нас жалобы на утечку, проверяем все возможные источники. По всему подъезду газом пахнет.
— Да, конечно, проверьте, - изнутри защелкали открываемыми замками.
Женщина распахнула дверь, увидела гостью, побледнела и попыталась закрыть дверь обратно. Но Смерть уже сделала шаг вперед.
— Сюрприз!
— Нет, нет! Пожалуйста!
— Это Лесная, двадцать восемь, корпус три, строение один, квартира пятнадцать? - Смерть оттарабанила вопрос, подглядывая в бумажку.
— Нет! Это не тут. Это квартира двадцать, и дом не двадцать восемь, и улица не Лесная, а Горная и…
Смерть погрозила пальцем.
— Не хорошо врать. Это плохо сказывается на загробной жизни. Ну, и неуважение ко мне - я же не совсем дура, чтобы улицы перепутать.
Женщина стала ещё бледней, заставив устыдиться в белизне побелку на стене за спиной.
— Ну, приступим?
— А… может чаю?
— А можно, - костлявая гостья лукаво подмигнула зелёным огоньком в глазнице.
Они долго пили чай с баранками на кухне. Хозяйка всё подливала и подливала кипяток. А Смерть только ухмылялась и просила дать еще мёда, печенья, сгущёнки...
— Всё, пора. Пойдём.
Женщина понуро побрела за Костлявой. Но та, против ожидания, направилась не к выходу, а в соседнюю комнату. Осмотрелась и подошла к столу.
— Ну, вот и пришёл твой срок, дружок.
Костяные пальцы погладили клавиатуру включённого ноутбука.
— Что? - хозяйка квартиры непонимающе захлопала глазами.
А Смерть взмахнула косой и со всей силой рубанула по несчастному компьютеру.
Вспышка! Искры! Облачко дыма поднимается к потолку.
— Отжил своё бедняга, - Смерть протёрла тряпочкой лезвие косы, - не бери больше этих китайцев, очень недолговечные.
— Но, как же, как так? Там у меня фоточки, письма… - женщина, держась за сердце, прислонилась к стене.
— Регулярное резервное копирование - вот гарантия стабильности в жизни, - Смерть похлопала хозяйку по плечу. - Ну, бывай.
Напевая что-то романтичное, Смерть вышла из квартиры и вприпрыжку спустилась по лестнице.
На выходе из подъезда Костлявая остановилась и принялась читать рекламный листок, приклеенный рядом с дверью. “Компьютерный мастер. Дешевые цены. Живу рядом, приду быстро. Ремонт и лечение вирусов.”
В гневе Смерть сорвала бумажку и долго топтала костяной пяткой.
— Ненавижу некромантов! - стукнув косой об пол, выкрикнула Костлявая. - Вот всех бы вас да на костёр, еретики! Тьфу!
И, хлопнув дверью, выскочила из подъезда.
Сегодня, 09:22 by ЛетягаПросмотров: 114Комментарии: 5
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