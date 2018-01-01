ALF Autopsy

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:25

Его Величество Владислав I Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:25 by

Помните “лазерные диски”? Я слышал об этом, но никогда даже не видел ни одного (т.к. они были большой редкостью в Европе), пока не поехал в Японию около пяти лет назад. В то время Японию позиционировали, как страну будущего, и, впрочем, были правы. Технологии будущего там были везде. Некоторые из них реально стоящие, такие как печи-тостеры, перфокарты, эластичные, и, собственно, вышеупомянутые лазерные диски.В Осаке, городе-мегаполисе гигантских шоссе и неоновых фонарей, эти диски доступны даже сегодня. В Ден Ден, городке электроники и отаку, в любой библиотеке, помимо них, есть ещё и VHS и DVD. В этом городе я работал учителем английского. В свободное же время я просто прогуливался по аллеям и улицам города. Я мог учиться их языку, просто гулять, пить саке в любое время.В районе Den Den Towni (Ниппонбаши) любому туристу с Запада было бы, безусловно, очень интересно. Кафе для девушек, где официантки подают чай в древнекитайской фарфоровой посуде. Многоэтажные магазины аниме и манги.Ещё одна вещь, которую необходимо знать про Японию в целом и про Осаку в частности, – проблема с количеством бездомных. Складывается впечатление, что здесь нет никаких социальных служб. Бомжей здесь не опекают вообще. Рядом со многими дорогами, под мостами, в портах и в городских парках люди живут в палатках, бараках, спальных мешках или сараях.Большинство из этих парней находятся в ужасном состоянии – когда-то я видел, как один старик выходит со своей палатки возле дороги, и я увидел его ноги. Они выглядели очень грязными, а пальцы на них были похожи на торчащие кости с облезшей кожей, которые были полны грязи. Даже Осакахо-койен, станция метро вместе со знаменитым замком (местом, где Токугава победил Тойотоми в 1615-м, установив 250-летнее правление сёгуната Токугавы), были уже давно заселены бездомными. Несмотря на количество бездомных там нельзя увидеть попрошаек.В общем, возвращаясь к истории: была ночь, я гулял по– это парк). Вдруг перед собой я увидел старый глиняный барак, в котором вряд ли поместился бы человек. Под ним сидел мужчина с бородой, в рваной одежде, на ногах его были целлофановые пакеты из 7Eleven, а возле него лежал мешок с вещами. Я смотрел на него, не отрывая глаз, проходя по парку.Было уже позже полночи, но для таких мест, как Осака, это ничего не значит. Магазины и кафе были всё ещё открыты, парк до сих пор был полон жизни, и, помимо бездомных, как ни странно, я заметил одного алкаша. Я даже увидел юношу, практикующего игру на барабанах посреди улицы. Я был очень уставшим, тем более, что завтра мне нужно было проснуться раньше, но я не мог оторваться от видов на достопримечательности в свете луны.Возвращаясь с парка, я пересёкся с тем самым бездомным, сидящим под бараком, взглядами. Я решил подойти к нему и спросить что-нибудь, но мой уровень японского был очень скупым, а когда он заговорил, я вообще ничего не понял. Частично это, конечно, было связано с моей неуверенностью в себе. Я попробовал промымрить несколько слов на японском, но тот ничего не понял.«Распродажа,, всё дёшево!» - сказал он и показал мне какой-то предмет, напоминающий свёрток кабелей. Тот продолжил: «». Я понял, что он сказал «пятьсот йен», то бишь пять долларов, или же два фунта стерлинга.Он показал другой предмет – куклу, которую, вероятней всего, переехала машина. «Гйохаку-Ен». Старый помятый журнал – «». Диск от колеса Тойоты – «». Пакет 7Eleven с сигаретами внутри – «». Мёртвая птица – «». Старая пара брюк, которая, как я догадался, была выловлена в реке – «». Конверт двадцать на двадцать с диском внутри – «».Я подошёл ближе конверту и рассмотрел его, в углу я разглядел непонятный рисунок, который покрывали написанные от руки инициалы NHK. Подняв конверт, я перевернул его, и на обратной стороне надпись «アルフ». Я, естественно, купил диск, а когда открыл конверт, увиденное повергло меня в шок. Я увидел яркий отблеск лазерного диска, того самого, с начала истории. С огромной вежливостью я поблагодарил того: «». Он кивнул, и я ушёл довольный с диском под мышкой.У меня в то время не было плеера для лазерных дисков, так что за эти дни он успел побывать под диваном, на холодильнике и на столике в гостиной. Да и, в принципе, покупать плеера для таких дисков я не собирался.Мой американский друг, приехавший ко мне на день, спросил у меня, где же я купил этот диск. Я рассказал ему по бездомного и «распродажу». Он согласился, что диск реально не очень пригодный для проигрывания, тем более, он не мог прочитать рукописной надписи на обратной стороне, но сказал, что знает японского мастера, который имеет всю необходимую аппаратуру для такого типа дисков прочих ноу-хау. В общем, он связался с ним, и пару дней спустя, когда тот был свободен, мы пришли к нему.Большинство японских гостиных имеют по дивану, телевизору, обеденному столу и т.д. Но в этой квартире в гостиной была звуковуха, компьютеры и динамики. У него был высококлассный плеер под названием MUSE Hi-Vision, который, по его словам, мог прочитать сломанный диск. В общем, парень сказал, чтоб мы оставили его, а тот доработал.Мы согласились и поехали в бар после сауны, где мы выпили пива, поелии изрядно нажрались куриных грудок и ножек. Тот самый знакомый технический эксперт знал, где мы были, и, когда мы уже вдоволь отдохнули, он позвонил нам и сказал, что уже почти доделал работу и позвонит нам, когда закончит полностью. Несколькими часами спустя мы уже успели и выспаться и снова проголодаться и снова наесться. Друг уже было собирался позвонить технику, но он оказался возле нашего столика. Мы вздрогнули, ибо он так тихо подкрался, что мы его даже не заметили. Его лицо было бледным и жутким. Он положил DVD-диск на наш столик. Не говоря ничего, парень собирался уйти домой.К счастью, нам удалось задержать его, чтоб он выпил коктейля и объяснил нам, в чём дело. Поданный напиток он выпил, на удивление, быстро, потом вкратце рассказал нам о том, что ему удалось перевести это в .avi формат и посмотреть его на DVD, а ещё попросил нас уничтожить этот диск сразу после просмотра. Про содержимое он нам не рассказал.Я спросил, смог ли он прочитать ту рукопись на обратной стороне. «В любом случае, это не так и важно, - сказал он. - Я всё равно ничего не пойму, её слишком сложно разобрать». Он сказал, что это какой-то древний язык, который он старался перевести в староанглийский, но попытки были тщетны. Он не требовал от нас денег за это, он просто хотел забыть об этом, но я всё же дал ему за это тысячу иен. Он поблагодарил меня и пошёл домой.Мы не поняли его реакции. Либо он был очень нервным по натуре, либо что-то его напугало. Мы, естественно, выпили ещё пару бокалов пива и благополучно забыли об этом.Но, в целом, его поведение было понятно, ибо на диске могло быть всё, что угодно, например, запись убийства. Тогда я, увидев бы это на его месте игнорировал бы нас двоих или втихаря вызвал на нас полицию за подозрения в том, что это всё сделали мы, ибо про происхождение диска мы ему не рассказали, так что он повёлся ещё сдержанно.В общем, мы вышли с бара и пошли смотреть переведённый в DVD-формат ролик. С несколькими банками, чтобы поддержать хорошее настроение, мы заперлись в комнате и готовились посмотреть всё это. Нас уже ничего не могло удивить. Я вставил диск в дисковод. На диске был лишь один файл, просто бессмысленный набор букв и цифр, что-то типа 000-a54h4. avi. Я запустил ролик.Мне уже трудно вспоминать о той ночи и о вещах, увиденных нами, о тех ужасных вещах, что не дали нам спать как минимум ближайшие пять лет, успешно разрушили нашу дружбу, что закончилась той же ночью, и испортили нам обоим жизнь. Что бы там ни было, я постараюсь рассказать о содержании ролика, о моих отвратных снах, связанных с этим. Это был потерянный эпизод шоу «Альф», семейного сериала 80-х.Видео началось с сильной волны звука, режущей уши. На экране был образец стандартного черно-белого профилактического экрана. Это длилось около минуты, время от времени перерывающийся танец серых пикселей.Вдруг всё это пропало… На экране не было ничего. Темнота и тишина. Потом началась рябь, как у VHS кассет, вероятней всего, это была запись с телевизора. Тем временем, экран взорвался целым букетом пикселей, и начался белый шум, длящийся всего-то долю секунды. Ещё были видны цветные вспышки из-за повреждённого диска (эти вспышки можно сравнить с тем, что вы видите, закрыв глаза). Логотип NHK начал понемногу затихать. Под всё это кадр перешёл на грязный, плохо освещённый коридор. Пол и стены были облеплены кафелем, похож на больничный коридор. Он был грязен и полуразрушен, будто бы там была резанина. Большинство лампочек были разбиты, а те, что светили, периодически мигали.Тихий, жалостный писк или плач боли появился медленно, понемногу переходя в электрические звуки, дальше – чьё-то слёзное рыдание. Кто-то в одной из комнат, в которые вёл коридор, испытывал адские страдания. Вдруг кадр оборвался дрожащими помехами. Дальше снова были слышны крики.Это видео нас никак не удивляло и не пугало до вышеописанного момента. Это был не просто крик, это был крик агонии, так звучат страдающие люди, инвалиды и те, кто поддаётся пыткам.Когда камера продолжала снимать коридор, крики нарастали, и мы слышали этот ужас ещё очень долго. Разные шумы, иностранные слова и просто крики, будто записали звуки станции метро в час-пик, бесконечно бурлили, разливаясь по всей моей комнате. Снова были крики, крики, построенные на крещендо. Без того полное помех видео начало просто утопать в них, пока экран не погас, но шум продолжался.Вернувшаяся картина шокировала нас и заставила в ужасе кричать. Хор криков становился тише, и увиденное разбило наши тёплые воспоминания из детства. На экране был Альф (Alien Life Form), так знакомый всем нам по одноимённому сериалу детства. Камера была приближена к его лицу, к его грустному, искаженному в агонии лицу. Он лежал на заржавевшем железном столе. Белый, яркий свет залил комнату где-то за кадром, что делало картинку резкой и неприятной.Он лежал, повернув голову. Его густая шерсть слиплась из-за тёмно-бордовой крови на ней. Было видно, как сильные электрические волны пробегали по его макушке. Его боль был передан очень чётко, он находился в агонии.Он начал стараться повернуть голову. После нескольких неудавшихся попыток Альф открыл до того времени закрытые глаза, налитые кровью и ужасом. Потом белый шум. Альф прошептал: «Пожалуйста… Не делай этого… Я буду скучать за вами». Лицо Альфа передавало жуткий испуг «Я буду скучать». Его слова были переведёны на японский с помощью субтитров внизу.Потом были титры, которые гласили «ALF» большими белыми буквами, после чего на экране внизу появилась надпись «アルフ». Дальше – снова крики Альфа. Он пытался дышать, но крики не давали ему сделать это. Качество видео всё ещё оставляло желать лучшего. Тело Альфа было показано в полный рост. Появились субтитры «С Максом Райтом в главной роли». Далее показали жуткие сцены: раскалённая рука, сгоревшая заживо, отрубленная нога… Дальше кадр перешёл на Альфа. Он истекал кровью изнутри, будучи привязанным к столу. Он всё время кричал, на экране прыгали картинки его изрезанных частей тела, а видеоряд прерывался белым шумом.Эти две картинки повторялись так долго, что я уже подумал, что это – слайд-шоу, но, проверяя это, я увидел таймкод VLC плеера. Убедившись в этом, я осунулся и продолжил смотреть. Сцена менялась пикселями, а звук время от времени выбивало, и вместо него начинались шумы. Когда картинка вернулась на экран, она ухудшилась в качестве.Всё стало темней, и в комнату вошёл мужчина в докторских перчатках и халате, измазанном кровью и фекалиями. Альф, до этого лежавший в обмороке, вскричал: «Нет!! Пожалуйста, не надо!». Кадр перешёл к нему, он выглядел полуживым.Доктор, казалось, говорил что-то Альфу, но мы этого, увы, не расслышали. Лицо его было покрыто серой маской. Доктор подошёл к Альфу, а тот всё извивался в муках и кричал.Сцена осталась той же. Наверное, на пять минут. Пять минут еле слышимой спокойной речи. Без изменений. Как будто хирург, мучитель, объяснял, что он собирается делать с Aльфом. Крики и мольба продолжались повсюду, затем кратковременная вспышка искажения и белый шум, внезапно приводящие к черноте.Я не знаю, как долго длилась чернота. Возможно, это даже не было видео. Возможно, я потерял сознание, или шок просто оставил пустое отверстие в моей памяти. Что бы ни случилось, когда картина вернулась, сцена снова изменилась. Камера была в движении, держал её кто-то, скорее всего, хирург. Он ни на что не указывал, просто дико размахивал рукой, в которой держал камеру. У меня даже закружилась голова. Нашему взору открылись размытые окровавленные стены. Вскоре тряска утихла, и хирург развернулся к столу вскрытия, где лежал изуродованный обезглавленный труп Альфа, кадр перешёл к Кейт, Линн и Брайану в весёлой беседе, Далее камера последовала вверх к потолку, к источнику капающей сверху темной жидкости.Там, висящей на проводах, была отрубленная голова Aльфа, голова его вырезана и уши отрезаны, чтобы обеспечить доступ к многочисленным проникающим электродам. Под его шеей висел позвоночник, вытащенный из его тела, и, хотя я не заметил этого в то время, мне пришло в голову, что что-то не так. Ну, очевидно, все было неправильно. Я имею в виду, что было что-то не так, как вы ожидали бы от позвоночника. Вместо того, чтобы быть повторяющейся структурой маленьких отдельных позвонков, позвоночник начинался на шее, как две длинные тонкие параллельные кости, которые заканчивались на суставе, где они соединялись с одной более толстой костью. Промотав назад, со временем я убедился, что «позвоночник» Aльфа не был им, а кости, которые я видел, были локтевой костью и плечевой костью человеческой руки.Когда камера задержалась на этой сцене на мгновение и слова «Генеральный директор – Пол Фуско» исчезли на экране, глаза Альфа моргнули, и он посмотрел прямо в камеру. Голос оператора звучал как голос того самого «хирурга», причём я понял, что это - голос Вилли Таннера: «Доброе утро, Aльф».Aльф закричал, и начались субтитры. Юмористические фотографии Aльфа, пьющего из туалета, носящего очки, смотрящего сквозь жалюзи, надевающего наушники, но вместо мелодии были только крики отчаянно плачущего и задыхающегося человека.После просмотра видео меня вырвало. Я посмотрел на друга. Он сидел, не двигаясь, с широко открытыми глазами, перед его глазами, наверно, вся жизнь пробежала. Позже он встал с дивана с такими же широко открытыми глазами и оглянулся, как будто спрашивая «Где я?!?»Мы посмотрели друг на друга, и я почувствовал, как к моему горлу подкатывает тошнота. Я мигом побежал в туалет. Возвратившись оттуда, я не обнаружил друга, а лазерный диск и DVD были уничтожены. Друга я так и не нашёл, старался написать ему, но тот не отвечал, старался позвонить, но попытки тоже не увенчались успехом.К слову, неделю назад или больше мне пришло письмо на e-mail. Там были только слова «ALF Autopsy». Я удалил письмо и закрыл компьютер.

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