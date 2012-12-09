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Творческие истории

Охота

Браконьеры никогда не отличались особой гуманностью, вот и в этот раз, чувствуя безнаказанность, группа мужчин среднего возраста не только подстрелила лося, но ради шутки еще и пальнула по волчонку, вероятно, отбившемуся от матери. Сделав несколько залпов по жертве, стрелки подошли к трупу. Забирать трофей было бессмысленно, поэтому они просто похвастались друг перед другом, чья пуля была роковой, и, забрав более крупную добычу, отправились в охотничью избушку. Отметив удачную охоту, все устроились на ночлег. Караульных не выставляли, так как дверь избушки запиралась на надежный засов, а окна были настолько малы, что ни один крупный зверь в них не пролез бы.

Ночью один из мужчин проснулся от навязчивого чувства беспокойства. Он встал, попил воды, проверил, заперта ли дверь, и вернулся на свое место, положив на всякий случай ружье ближе к лавке. Уснуть не удавалось. Казалось, что сквозь иней на окнах кто-то наблюдает за ним из лесной глуши. Друзья спокойно спали, и он всячески убеждал себя в полной безопасности и даже корил за излишнюю мнительность и трусость.

Время шло медленно. Внезапно за окном что-то промелькнуло. Охотник насторожился и решил разбудить своих друзей, так как чувство беспокойства уже давно сменилось страхом. Каково же было его удивление, когда он понял, что находится в избушке совершенно один. Паника овладела им... Как такое может быть? Как он мог не услышать, что кто-то вышел из дома? Ведь старая дверь жутко скрипела, а железный засов издавал громкий звон. Звонить? Лес - связи нет. Выйти из дома страшно, а оставаться одному еще страшнее. Если это была шутка, то явно неудачная.

Размышления прервал звук разбивающегося окна. Что-то пыталось проникнуть в помещение. Ужас диктовал неразумные решения. Охотник выскочил на улицу, прихватив тулуп и ружье. Отбежав от избушки, он затаился в кустах. Домик стоял на поляне, освещенный луной. Ночь была морозной, но возвращаться обратно не было никакого желания, хотя видимой опасности не было. Недалеко от кустов он увидел следы и решил пойти по ним в поисках друзей. Следы были свежими и, пройдя около километра, он понял, что вели они обратно к тому месту, где они охотились. Зачем они пошли ночью в лес? Забыли что-то на месте охоты? И кто пытался пробраться в окно?

Вот и знакомая поляна с пятнами крови на снегу. Именно здесь они разделывали лося и убили волчонка, вероятно, его тело до сих пор валяется под тем деревом, но нет.... Возле дерева лежат тела... людей. Шаг, другой, ружье сжимается в руке. Несомненно это его друзья со следами огнестрельных ранений. Но как такое могло произойти? Убили друг друга? Но ведь их ружья остались в избушке. Значит, кто-то привел их сюда и застрелил, но кто и за что?

Сзади послышался хруст снега и хриплый голос: "Они хорошо стреляли, метко, а ты промазал и только поэтому до сих пор жив". Обернувшись, мужчина увидел перед собой старика огромного роста. За ним стояла стая волков, а на руках он держал убитого волчонка.

От ужаса браконьер потерял сознание. Очнулся от звука снегоходов. На сани грузили тела его друзей. По рассказам лесника, утром он наткнулся на следы и вышел на эту поляну. Обнаружил 2 трупа и одного почти замерзшего человека с ружьем. По официальной версии, браконьеры напились, и на фоне конфликта один убил остальных. В рассказы обвиняемого никто не поверил, хотя медицинская экспертиза и признала его вменяемым. Только старый лесник знает, за что были наказаны эти люди. Лесной дух не прощает кровопролития на своей территории.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02 by Юлия РысьПросмотров: 66Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Лес леший страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кода
Сегодня, 11:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 549
Отличная интересная история!
Динамичная, действительно пугающая...
Но, если позволите, пару моментов, которые, как мне кажется (а мое мнение можно смело отправить в унитаз, ведь оно субъективно), можно было бы немного улучшить.
Неплохо было бы героям (хотя, какие они герои, правда?) дать имена.
Из-за того, что браконьеры получились no name, так сказать, история воспринимается, как часть какого-то, более крупного произведения. Например, эту историю рассказыват охотник своим друзьям на привале ночью...

Мне очень понравилось, как Вы пишите!
Желаю дальнейших успехов в этом деле!
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#2 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 13:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 9
Цитата: Кода
Отличная интересная история!
Динамичная, действительно пугающая...
Но, если позволите, пару моментов, которые, как мне кажется (а мое мнение можно смело отправить в унитаз, ведь оно субъективно), можно было бы немного улучшить.
Неплохо было бы героям (хотя, какие они герои, правда?) дать имена.
Из-за того, что браконьеры получились no name, так сказать, история воспринимается, как часть какого-то, более крупного произведения. Например, эту историю рассказыват охотник своим друзьям на привале ночью...

Мне очень понравилось, как Вы пишите!
Желаю дальнейших успехов в этом деле!

Спасибо, очень приятно. Больше люблю реальные истории, там не нужно что-то придумывать. Заменять имена не очень нравится-запутаться можно, а реальные писать тоже не очень хочется. Попробую учесть Ваше пожелание при написании творческих историй.
Зарегистрирован: 28.10.2018
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