Дух ручьяОднажды я оказался участником одной мистической истории. Помню, одной весной я поехал со своим дядей на охоту. Место, куда мы планировали отправиться, было расположено довольно далеко от деревни, поэтому мы готовились к поездке три дня, проверяли технику.
Мы спокойно доехали. И, как у нас принято, провели обряд кормления огня и местности. После того как попили чай, начали собирался на охоту.
Охота была удачной, настреляли около пятидесяти уток. С трудом приволокли добычу до лагеря. Обрадовались и сели пить пай, потом легли спать. На следующий день я проснулся рано. Слышу: рядом дядя лежит, храпит. Я решил, мол, пусть поспит – силы восстанавливает. Я пошел к ручью набрать воды. Тут мой пес что-то учуял, он поднял уши, зарычал и убежал в сторону. Я понял, что там кто-то есть, и зарядил ружье. Тут между кустами пробежало что-то черное. Я толком не разглядел, но успел вслед выстрелить два раза. Я подумал, что это лось, решил преследовать. Запрыгнул в лодку и поплыл на другой берег ручья.
Перебрался. Смотрю – нет никаких следов, даже примятой травы. Я почуял неладное и переправился обратно. Смотрю, а там дядя стоит, спрашивает, мол, что случилось, в кого стрелял. Я говорю, что, по всей видимости, в лося, но следов не нашел. Дядя сразу понял, что к чему, и сказал, что я совершил большой грех, мол, это был дух ручья. Я немного испугался, но большого внимания этому случаю не придал. После этого мы три дня провели на месте, и ничего особенного не происходило. Дядя сказал, чтобы я отправлялся в деревню. Я и сам подумал, чего здесь зря сидеть, и собрал вещи. Пошел один, пешком, без собаки.
Пока шел, справа увидел, стоит огромный черный человек. Я моргнул, и он исчез. Я подумал: «Что за дела!» - зарядил ружье и пошел дальше. Пригорок, по которому я шел, закончился, и начался густой лес. В лесу было влажно, да и небо начало темнеть. Стало жутко. После следующего подъема я увидел того же человека. Я окликнул его и спрашивал, что кто это – тот не отвечает. Стоит и наблюдает. Я с испугу припустился бежать, и когда я начал спускаться, тот человек исчез.
На открытой местности мне полегчало. Тем временем показался новый пригорок. Я думал, как бы благополучно пройти через это место, но там снова показался черный человек. Я начал материться и выстрелил в него дважды. Человек закричал и побежал в сторону, я тоже побежал по вершине пригорка (а он большой был) и на спуске снова потерял человека из виду.
Тут я уже начал приближаться к деревне и услышал шум мотоцикла. Я побежал на шум и попросился, чтобы меня подвезли. Дома уже начал думать, действительно ли это был дух ручья?
Когда вернулся дядя, я у него начал расспрашивать про этого человека. Дядя сказал, что это точно дух той местности и, бывает, что преследует людей, которые ему не понравились.
Это случилось, когда мне было 16 лет.
Примечание от Nik_dk: Уважаемые читатели, не удивляйтесь шестнадцатилетнему возрасту автора. У нас в Якутии это обычное дело. Мой дедушка на охоту с ружьём пошёл в ещё более раннем возрасте. А я играл с дедушкиными патронами, и один раз даже с ружьём, когда ходил в первый-второй класс.
Автор: Trimid2.
Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36 by Nik_dkПросмотров: 193Комментарии: 2
Ключевые слова: Якутия охота дух ручей