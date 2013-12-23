Дух ручья

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:36

Nik_dk Просмотров: 193 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 16:36 by

Однажды я оказался участником одной мистической истории. Помню, одной весной я поехал со своим дядей на охоту. Место, куда мы планировали отправиться, было расположено довольно далеко от деревни, поэтому мы готовились к поездке три дня, проверяли технику.Мы спокойно доехали. И, как у нас принято, провели обряд кормления огня и местности. После того как попили чай, начали собирался на охоту.Охота была удачной, настреляли около пятидесяти уток. С трудом приволокли добычу до лагеря. Обрадовались и сели пить пай, потом легли спать. На следующий день я проснулся рано. Слышу: рядом дядя лежит, храпит. Я решил, мол, пусть поспит – силы восстанавливает. Я пошел к ручью набрать воды. Тут мой пес что-то учуял, он поднял уши, зарычал и убежал в сторону. Я понял, что там кто-то есть, и зарядил ружье. Тут между кустами пробежало что-то черное. Я толком не разглядел, но успел вслед выстрелить два раза. Я подумал, что это лось, решил преследовать. Запрыгнул в лодку и поплыл на другой берег ручья.Перебрался. Смотрю – нет никаких следов, даже примятой травы. Я почуял неладное и переправился обратно. Смотрю, а там дядя стоит, спрашивает, мол, что случилось, в кого стрелял. Я говорю, что, по всей видимости, в лося, но следов не нашел. Дядя сразу понял, что к чему, и сказал, что я совершил большой грех, мол, это был дух ручья. Я немного испугался, но большого внимания этому случаю не придал. После этого мы три дня провели на месте, и ничего особенного не происходило. Дядя сказал, чтобы я отправлялся в деревню. Я и сам подумал, чего здесь зря сидеть, и собрал вещи. Пошел один, пешком, без собаки.Пока шел, справа увидел, стоит огромный черный человек. Я моргнул, и он исчез. Я подумал: «Что за дела!» - зарядил ружье и пошел дальше. Пригорок, по которому я шел, закончился, и начался густой лес. В лесу было влажно, да и небо начало темнеть. Стало жутко. После следующего подъема я увидел того же человека. Я окликнул его и спрашивал, что кто это – тот не отвечает. Стоит и наблюдает. Я с испугу припустился бежать, и когда я начал спускаться, тот человек исчез.На открытой местности мне полегчало. Тем временем показался новый пригорок. Я думал, как бы благополучно пройти через это место, но там снова показался черный человек. Я начал материться и выстрелил в него дважды. Человек закричал и побежал в сторону, я тоже побежал по вершине пригорка (а он большой был) и на спуске снова потерял человека из виду.Тут я уже начал приближаться к деревне и услышал шум мотоцикла. Я побежал на шум и попросился, чтобы меня подвезли. Дома уже начал думать, действительно ли это был дух ручья?Когда вернулся дядя, я у него начал расспрашивать про этого человека. Дядя сказал, что это точно дух той местности и, бывает, что преследует людей, которые ему не понравились.Это случилось, когда мне было 16 лет.Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Якутия охота дух ручей

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