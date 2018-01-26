Гость

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:36

FireSTar Просмотров: 609 Комментарии: 11 +6 Вчера, 18:36 by

Думаю, у многих есть дачные участки. Моя семья не исключение. Наш небольшой участок находится в десяти километрах от города. Дачный домик, построенный еще дедом в советские времена, старый, но надежный, хотя без скрипучих полов и дверей не обошлось. Сам дом двухэтажный с верандой и балконом. На первом этаже маленькая кухня и диванчик, шкаф для посуды, на втором - две кровати и еще один диван. Водопровода в доме нет, а канализации нет вообще во всем дачном поселке, туалет на улице. Приезжаем мы на дачу в конце лета, собираем урожай и делаем прочие дачные дела, часто остаемся ночевать. Сплю я на первом этаже на диване, так что могу хоть всю ночь заниматься своими делами. Обычно смотрю скаченные на телефон фильмы или читаю что-нибудь.Последний раз приезжали весной, в двадцатых числах мая. Сажали помидоры, огурцы, пололи грядки. Закончили поздно вечером и решили остаться с ночевкой. Я постелил себе на диване и решил посмотреть фильм и за просмотром выпил несколько чашек чая. Досмотрел я кино ближе к полуночи. Выпитые чашки чая вскоре напомнили о себе. Туалет на улице, я накинул куртку и вышел на улицу. Ночь темная, без городских огней, не видно ни черта. Только и можно разглядеть силуэты веток деревьев и соседских домов на фоне луны и звезд.Захожу в деревянную кабинку, в которой и был туалет, закрываю дверь на защелку и делаю свои дела. Выхожу и вдруг замечаю силуэт на заборе. Крупный, слишком крупный для птицы или кошки. Оно сидит еще несколько секунд и прыгает в сторону соседей. Я стоял и несколько секунд смотрел на забор, в то место, где этот зверь спрыгнул. Страх и адреналин взяли свое, и я метнулся в сторону дома, закрыв дверь на замок и защелки. В начале я не могу заснуть, но усталость взяла свое, и я задремал.Наутро я резко вспомнил о том, что произошло ночью, но рассказывать не стал - не поверят все равно. И тут я вспомнил, что мой кот Федя (сокращение от имени Фердинанд), мейн-кун, крупный, весит двадцать кило, всегда нервничал на даче. Не знаю, связано ли это с его жизнью дома и непривычностью к природе или причина в чем-то другом, ведь кого ему бояться: живет дома, с опасностями улицы не встречался. Надеюсь, в следующий мой визит на дачу подобного не повторится. Так и не понял я, кто это был, может, и крупная сова или лисица, забредшая в поселок, но вот странно - раньше никаких диких животных на даче я не встречал.

Ключевые слова: Дача ночь силуэт кот странность авторская история

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