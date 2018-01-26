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Истории из жизни

Гость

Думаю, у многих есть дачные участки. Моя семья не исключение. Наш небольшой участок находится в десяти километрах от города. Дачный домик, построенный еще дедом в советские времена, старый, но надежный, хотя без скрипучих полов и дверей не обошлось. Сам дом двухэтажный с верандой и балконом. На первом этаже маленькая кухня и диванчик, шкаф для посуды, на втором - две кровати и еще один диван. Водопровода в доме нет, а канализации нет вообще во всем дачном поселке, туалет на улице. Приезжаем мы на дачу в конце лета, собираем урожай и делаем прочие дачные дела, часто остаемся ночевать. Сплю я на первом этаже на диване, так что могу хоть всю ночь заниматься своими делами. Обычно смотрю скаченные на телефон фильмы или читаю что-нибудь.

Последний раз приезжали весной, в двадцатых числах мая. Сажали помидоры, огурцы, пололи грядки. Закончили поздно вечером и решили остаться с ночевкой. Я постелил себе на диване и решил посмотреть фильм и за просмотром выпил несколько чашек чая. Досмотрел я кино ближе к полуночи. Выпитые чашки чая вскоре напомнили о себе. Туалет на улице, я накинул куртку и вышел на улицу. Ночь темная, без городских огней, не видно ни черта. Только и можно разглядеть силуэты веток деревьев и соседских домов на фоне луны и звезд.

Захожу в деревянную кабинку, в которой и был туалет, закрываю дверь на защелку и делаю свои дела. Выхожу и вдруг замечаю силуэт на заборе. Крупный, слишком крупный для птицы или кошки. Оно сидит еще несколько секунд и прыгает в сторону соседей. Я стоял и несколько секунд смотрел на забор, в то место, где этот зверь спрыгнул. Страх и адреналин взяли свое, и я метнулся в сторону дома, закрыв дверь на замок и защелки. В начале я не могу заснуть, но усталость взяла свое, и я задремал.

Наутро я резко вспомнил о том, что произошло ночью, но рассказывать не стал - не поверят все равно. И тут я вспомнил, что мой кот Федя (сокращение от имени Фердинанд), мейн-кун, крупный, весит двадцать кило, всегда нервничал на даче. Не знаю, связано ли это с его жизнью дома и непривычностью к природе или причина в чем-то другом, ведь кого ему бояться: живет дома, с опасностями улицы не встречался. Надеюсь, в следующий мой визит на дачу подобного не повторится. Так и не понял я, кто это был, может, и крупная сова или лисица, забредшая в поселок, но вот странно - раньше никаких диких животных на даче я не встречал.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:36
Вчера, 18:36 by FireSTarПросмотров: 609Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Дача ночь силуэт кот странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 372
Ох, как сильно автор мистики желает, в каждом ночном силуэте пытается её разглядеть, ну никак, всё не то.

Хотя лично для меня есть капля мистики, люди грядки в двацатых числах мая полят! Эх нам бы такой климат.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 19:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 209
Цитата: DRUID
Ох, как сильно автор мистики желает, в каждом ночном силуэте пытается её разглядеть, ну никак, всё не то.

Хотя лично для меня есть капля мистики, люди грядки в двацатых числах мая полят! Эх нам бы такой климат.

Ага, и не поливали с двадцатых чисел, я так понял.В конце лета только приезжают за урожаем.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:27
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 910
Так может это Фердинанд с забора сиганул, чтобы на ночь не заперли) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: vorona2017
Вчера, 19:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
А может на самом деле Фердик с забора шлепнулся или енот жирненький из контактного зоопарка сбежал и прижился у соседей
Зарегистрирован: 29.01.2017
#5 написал: Бозкурт
Вчера, 20:04
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 258
Автору надо где-нибудь под навесом летом лечь спать. На свежем воздухе. Ночью столько разных звуков, шуршаний и теней-устанет истории записывать.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#6 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (225|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 523
Всегда беру кота в деревню. Весной, летом и осенью. Живёт с нами от трёх дней до двух недель.первые дня два тоже нервничает, а потом привыкает и успокаивается))). Хотя лисицы и медведи в гости ходят чаще чем соседи. Так, что тревожное поведение кота не показатель близости тёмных сил. Но, расслабляться не советую, враг не дремлет!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#7 написал: conjure one
Вчера, 20:41
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5044|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 077
Ночь темная, без городских огней, не видно ни черта


Нет, думаю, его-то вы как раз и видели. fearful Плюс за историю)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: guerra
Вчера, 21:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 297
мистики не увидела, но, как огородник многолетний, тоже интересуюсь: посадили в мае огурцы (!!!!), помидоры, а собирать урожай в конце лета только? а в остальное время овощи сами по себе поливаются, пропалываются, собираются? а чо, так можно было?)))) и нет такого, что приехал, а там огурец торпедирует, размером с авианосец, переросший?
Зарегистрирован: 30.08.2015
#9 написал: FireSTar
Вчера, 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1
Guerra этим у меня родители заняты.Они ОДНИ ездят туда все лето а я только в мае и в августе.И нет с авианесущим огурцом не сталкивался
Зарегистрирован: 2.06.2018
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:00
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2714|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 221
Автор, купи себе ведро. Не ходи ночью на двор. Сожрут.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#11 написал: npoxopova
Сегодня, 00:04
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 135
Цитата: guerra
мистики не увидела, но, как огородник многолетний, тоже интересуюсь: посадили в мае огурцы (!!!!), помидоры, а собирать урожай в конце лета только? а в остальное время овощи сами по себе поливаются, пропалываются, собираются? а чо, так можно было?)))) и нет такого, что приехал, а там огурец торпедирует, размером с авианосец, переросший?


Ну , может у них теплицы с подогревом. У меня мама уже и помидоры и перец посадила . Вот, про конец лета повеселило.
Зарегистрирован: 8.03.2018
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