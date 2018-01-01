Почему коты возвращаются домой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:06

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:06 by

Юми не очень-то ладил со временем. Оно единственное не желало слушаться его, а порой и вовсе подтрунивало над стариком. Вот как сейчас: он ждет гостей, а оно нарочито – лениво разлеглось, посмеиваясь тиканьем часов. Так и хочется встать да и пообламывать все стрелки, чтобы знало…С дивана, будто прочитав его мысли, недовольно проурчал кот.- Ну да, глупо…Но оно-то, оно…И не стыдно? – сбивчиво в сердцах пробормотал Юми. – И ведь знает, что я волнуюсь. В мои года принимать новых постояльцев… Да и вообще мне с людьми сложно…Марта – другое дело. За многие годы, что она прожила в его доме, стерлись все углы недопонимания. В её присутствии Юми было хорошо и спокойно. Особенно вечерами, когда они заводили старенький патефон, разливали по кружкам чай, беленный молоком, и придавались воспоминаниям: о молодости, о театре, о войне.Во время войны они и познакомились. В тот день с самого утра взаправдашний баньшей плакала сирена. Юми, как и многие другие, уже свыкся с её голосом и теперь практически не обращал внимания, занимаясь насущными делами. Он как раз укреплял свои любимые витражи, когда ударило совсем рядом и здание напротив стало оседать карточным домиком… Что было потом – скрыла с опозданием нагрянувшая темнота……В ушах звенела тишина. На негнущихся ногах он подошел к окну, облегченно вздохнул, увидев, что стекла целы, и несмело выглянул наружу. Видимо, времени прошло не мало: пыль осела, и возле обломков уже никого не было, кроме одиноко стоящей фигуры. Юми лишь пожал плечами: не умеют нынче строить. Вот в его время… Надо еще глянуть правый фасад, как он там…Спустя несколько часов, закончив с работой и даже заварив на маленькой газовке чаю, он снова подошел к окну. Фигурка по-прежнему была на руинах.– Ну и пусть её, – проворчал он, посыпая хлеб солью, – хочется, пускай стоит, тебе-то какое дело? - но почему-то накинул пальто и спустился вниз…- Знаешь, мой дом будет рад принять тебя ……Он никогда не спрашивал, кого она потеряла в тот день. Сама она тоже не рассказывала… Но замуж так больше и не вышла…– Ты моя семья, – как-то раз обмолвилась она, когда на руинах стали возводить новый дом…Кот, подражая времени, лениво потянулся и, прыгнув с дивана вниз, вразвалочку пошел на кухню, всем своим видом показывая, что намеревается перекусить вне зависимости от его, Юми, решения. Старик снова глянул на часы, в который раз провел ладонью по столу: нет ли пыли, и последовал за котом. Из треугольного пакетика налил в блюдце молока и пододвинул зверю: “Хочешь большего – иди ловить мышей, бездельник. Мне недосуг выходить во двор”.В последнее время Юми редко покидал не то что родной город, но даже собственный дом. Однако когда в начале пятидесятых Улле Йенсон занял должность хранителя заповедника и пригласил его погостить, Юми не смог отказать закадычному другу. Вернувшись из поездки и не застав Марту, он почему-то сразу забеспокоился, хотя она и раньше могла не появляться неделями дома, разъезжая вместе с труппой по стране.“Черный воронок”, – все, что могли ответить на его расспросы перепуганные насмерть соседи.Девять дней он не находил себе покоя: немо кричал, царапая стены. Девять дней дом стонал и плакал вместе с ним, роняя на мостовую цветные слёзы витража…На исходе десятого она вернулась. Худая и блеклая, словно линялая ветошь.- Как там? – только и спросил он.- Мертвые стены мертвого дома, - только и ответила она.- Ты – моя семья, – повторила она, устало присаживаясь на край табуретки.…- Вот отдохну немножко, и пойдем искать стекла для витражей.“Она меня ценила, понимаешь, ты, кусок меха”, – продолжил грезить наяву Юми: “Меня и мои витражи. А эти, что въедут… Кто знает…мало ли…а вдруг с детьми? Вечно орущими…поразбивают… (кот даже ухом не повел)… или того, с собакой, – добавил Юми, дождавшись-таки от кота сочувствующего взгляда.…- Ты – моя семья, - как-то повторила она, а на следующий день приволокла домой мяукающий существо. - Юми, это Кот; Кот, это Юми.- Зачем нам этот комок меха? - недовольной проворчал тот в ответ, тыкая котенка пальцем. – Чем он может нам помочь?- Не знаю, - пожала плечами Марта. – Но мы точно можем помочь ему…- Но он будет воровать моё молоко…- Ты ревнуешь к котенку?- Вот еще… Было бы кого.…Было бы к кому…Кота он игнорировал. Не ругался, не ворчал, не пугал. Даже тапкам не запускал в скотину, хотя и чесались руки, когда обнаруживал своё блюдце пустым. Так пролетел еще один год…Был вечер, лучи фонаря играли в цветных стеклах витража, разбиваясь на тысячи бликов…- Посмотри, как красиво, - позвал он только что вошедшую Марту.- Сейчас, - отозвалась она, но вместо этого, не снимая ботинок, прошла в комнату и рухнула на кровать…Она была угольком: горячим, но еле живым, готовым погаснуть в любой момент. Он стоял, словно застыв: напуганный и растерянный… В дверях жалобно мяукнул кот.- Нужны компрессы… и отвар… А ты иди, согревай её, не давай уйти…Всю ночь они боролись за её жизнь… Утром кто-то из соседей догадался вызвать скорую… Врачам Марта смогла открыть уже сама, но доктор всё равно настоял на госпитализации…- Как там тебя зовут, говоришь? - впервые обратился Юми к коту… - А ты был забавный, - усмехнулся Юми, наливая молока и себе. - За клубками ниток гонялся… А помнишь, она связала нам по шарфу?Кот беззлобно фыркнул и улыбнулся в усы.- А как мы напугали ту пигалицу, что хотела забрать её комнату? Вот дуреха…“А помнишь, помнишь, помнишь?” – Юми теперь всё чаще вспоминал прошлое. “Ты моя семья, а потом что-нибудь отчудит”. Кот внимательно слушал старика, наклонив голову набок. Вот только к последнему разу, когда она, улыбнувшись, сказала эти слова, а затем он закрыл ей ладонью глаза, они по негласному соглашению не возвращались…Дверь легонько скрипнула, впуская гостей в дом. Юми спохватился и кинулся встречать вошедших. Двое взрослых и ребенок. Старик разочарованно вздохнул. Ну, заходите, заходите…- Ка-ка-я бо-о-ольш-а-аая ко-о-омната, - растянуто проговорила девочка.- Больше, чем вся наша прежняя квартира, - согласно ответила женщина. – Теперь у тебя даже будет своя комната…- Ой, мама, смотри – котик, – худенький пальчик указал на выглянувшее из-за угла животное.- Наверное, остался от прежних хозяев, - отозвалась женщина, разворачивая девочку к себе и снимая с неё шапку.- Пусти, я сама…Но ты говорила, что его увезли…- Иногда коты преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться домой.“Ты хочешь знать как?” - кот лучезарно улыбнулся, подходя ближе к девочке. Юми бросил недовольный взгляд на предателя и собрался уже было уходить к себе…- Почему? - спросила кроха.- Не знаю, - пожала плечами мать. – Но говорят, что иногда они становятся с домовым большими друзьями, просто не разлей вода, настолько, что не могут оставить его и его дом.- Миа, давай разберем вещи, - подхватил отец. - А после угостим их молоком.- Давай, - улыбнулась в ответ малышка.- Может, всё не так уж и плохо? – спросил взглядом Кот.- Может быть, – смущенно отозвался Юми. – Время покажет.Часы отозвались радостным боем маятника.Автор - Piraku.

Ключевые слова: Домовой кот невидимка

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