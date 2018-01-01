Сон

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:54

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Darksiders986 Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:54 by

И снился мне сон… И был я на смертном суде... Рядом со столом Судьи стояли весы с чашами, и только на одной из них была моя душа… Предо мной была вся история моей жизни, и Судья наблюдал, как я впервые украл у соседского ребёнка игрушку, как я по глупости убил котёнка, как в школе я впервые перечил учителю, как обидел родителей, как оскорблял своих одноклассников, как впервые подрался, как ради личной выгоды я делал плохо людям, которые доверяют мне, шагал по головам, наплевав на друзей, чтобы достигнуть желаемого...И вот Судья встал, взмахнул рукой, и за ним открылась дорога в пустоту — это был Ад...Голос отовсюду прогремел:— У тебя есть выбор: понести заслуженное наказание и отправиться на вечные муки или же попытаться попасть в Рай, — после этих слов за моей спиной появился путь в Райский Сад, и Судья продолжил, — Шанс, что твоя грязная душа сможет пройти в Рай, — ничтожен, но он есть... В случае, если Рай отвергнет тебя, твой дух так и останется в Чистилище, и мукам твоим не будет конца! Твой неприкаянный дух будет вечно скитаться в небытии, и ты будешь молить чтобы тебя пропустили в Ад… Выбирай, — он поднялся, положил на противоположную чашу весов перо, они закачались и уравновесились, и Судья исчез ...Я оглянулся и уверенно пошёл по пути в Рай. Земля под моими ногами начала сохнуть, трава завяла, и в следах стоп появлялась кровь. На пути возникали силуэты тех, кому я причинил боль, и их голоса взывали ко мне:— Где ты был, когда ты был мне нужен!?..— А я помог тебе в трудную минуту, но ты...— Я считала тебя своим другом, но ты...— Ты предал меня…Небо заволокло тучами, прогремел гром, и силуэты взвыли: «ПОЧУВСТВУЙ НАШУ БОЛЬ! ПОЧУВСВУЙ БОЛЬ КАЖДОГО!!!» Я упал на колени от боли, разрывающей изнутри… Силуэты вспыхнули зелёным пламенем и исчезли… Боль отступила, я поднялся на ноги и увидел перед собой земли Сада. Как только я ступил за черту, ярчайший свет ослепил меня на мгновение... Я зажмурил глаза и протёр их руками. Вокруг я увидел выжженную пустыню, всё было застелено дымом, и запах гари затруднял дыхание... Раздался грохот и подул сильнейший ветер, сбивший меня с ног.Пространство охватило мраком и дальше, чем на десяток метров, не было видно ничего. За спиной послышался грубый, но приятный голос: «Ха, постановка подходит к своему концу». Я обернулся и увидел мужчину лет 60 с седоватой чёрной бородой и острыми чертами лица, в длинном парадном плаще, шляпе, с перчатками на руках и тростью, которую венчал череп из золота. Всё его одеяние было абсолютно чёрным, и казалось, что оно поглощает весь, и без того слабый, свет:— Кто вы? — спросил я, разглядывая его.— Тебе понравилось моё представление?— Что за представление? О чём вы? И главное… Кто вы?— Я тот, кто хочет предложить тебе работу...— Какую работу?— Ты позволишь мне договорить?Я молча кивнул, и мужчина продолжил:— Я хочу предложить тебе работу, взамен ты получишь почти безграничную силу, а твоя душа будет принадлежать мне. Тебя ничто не будет беспокоить, ты продолжишь жить в мире людей в достатке, здравии, и у тебя будет всё необходимое…— Звучит заманчиво, но… Что я должен делать?..— Знаешь фразу одного из ваших: "Ад пуст, все бесы здесь"? — сказал мужчина, — Так вот… Я хочу, чтобы именно ты помог мне в поисках...

Ключевые слова: Суд сон ад грехи бесы авторская история

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