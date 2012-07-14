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Истории из жизни

"Ты на меня обижаешься за что-то?"

Не знаю, чем руководствовалась моя мама, когда нашла себе третьего мужа, которого я звал "папа Саша". Но знать бы наперёд, что случится потом. Каждый из нас много чего бы не сделал или наоборот сделал...

История типичная для этой страны: собрались четверо мужиков, среди которых и мой названный "папа". Выпили сначала немного, потом много. Повздорили. Завязалась пьяная драка, а Саше, как человеку, который в прошлом занимался боевыми искусствами, драться с Виталием, у которого оказались большие проблемы со здоровьем, однозначно не стоило.

В групповой драке они почти добили его. Встал вопрос: "что делать?" Особо безмозглые, извиняюсь за такое выражение, предлагали просто взять и закопать умирающего человека на кладбище. Бог им судья. Саша предложил прежде отвезти его к моей маме.

Сказано - сделано.

Представляю ужас матери, когда ей привезли умирающего человека. Она сделала всё, чтобы спасти ему жизнь, но это оказалось невозможным. Виталий умер в нашей квартире, а на следующий день "папа Саша" пошел сдаваться. За это он понес заслуженное наказание. И до сих пор находится в "местах не столь отдалённых". Соучастники обещали помогать ему, но так и не сделали этого. Жизнь у них не сложилась.

Однажды ночью к матери пришел умерший в квартире Виталий и посмотрел на неё.
Мама спросила: "Виталь, ты обижаешься на меня за что-то?"

Ночной гость покачал головой и больше не появлялся.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 332Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Драка смерть мать авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:50
+1
Группа: Редакторы
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Публикаций: 284
Комментариев: 2 245
Особо безмозглые, извиняюсь за такое выражение, предлагали просто взять и закопать умирающего человека на кладбище.


Звери! puli

За историю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:59
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 162
Не обижается он. Просто на место смерти его потянуло…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:01
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Репутация: (225|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 526
Пришёл во сне? Может просто мысли не отпускали? И на этом фоне привидилось. Хотя может и просто прощался, ведь мать пыталась ему помочь.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 19:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 9
Цитата: ПИК НИК
Пришёл во сне? Может просто мысли не отпускали? И на этом фоне привидилось. Хотя может и просто прощался, ведь мать пыталась ему помочь.


Думаю попрощаться пришёл...Мама обо всех заботится
Зарегистрирован: 5.03.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 20:03
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1663|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 921
Тоже думаю попрощался, чтобы вины не чувствовала ваша мама, хоть она ни в чем не виновата, но могла корить и себя +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: lidia1
Сегодня, 20:34
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Как жаль погибшего... И вообще всех мужчин. Не берегут они себя. Видно, простил бедолага своих "друзей"...
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:48
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Сон был может?

Вот они черти то где - в водяре, и человеческих руках.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:49
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 444
А смысл с того света обижаться, что сделано, то сделано и ни чего не исправить. Все-таки притащили же его домой, мама пыталась спасти. Кто виновен, тот и понес наказание, похоже, умерший об этом за ранее узнал. Страшно, конечно, когда так((( +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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