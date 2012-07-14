"Ты на меня обижаешься за что-то?"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:48

Наркомат_просвещения Просмотров: 332 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 18:48 by

Не знаю, чем руководствовалась моя мама, когда нашла себе третьего мужа, которого я звал "папа Саша". Но знать бы наперёд, что случится потом. Каждый из нас много чего бы не сделал или наоборот сделал...История типичная для этой страны: собрались четверо мужиков, среди которых и мой названный "папа". Выпили сначала немного, потом много. Повздорили. Завязалась пьяная драка, а Саше, как человеку, который в прошлом занимался боевыми искусствами, драться с Виталием, у которого оказались большие проблемы со здоровьем, однозначно не стоило.В групповой драке они почти добили его. Встал вопрос: "что делать?" Особо безмозглые, извиняюсь за такое выражение, предлагали просто взять и закопать умирающего человека на кладбище. Бог им судья. Саша предложил прежде отвезти его к моей маме.Сказано - сделано.Представляю ужас матери, когда ей привезли умирающего человека. Она сделала всё, чтобы спасти ему жизнь, но это оказалось невозможным. Виталий умер в нашей квартире, а на следующий день "папа Саша" пошел сдаваться. За это он понес заслуженное наказание. И до сих пор находится в "местах не столь отдалённых". Соучастники обещали помогать ему, но так и не сделали этого. Жизнь у них не сложилась.Однажды ночью к матери пришел умерший в квартире Виталий и посмотрел на неё.Мама спросила: "Виталь, ты обижаешься на меня за что-то?"Ночной гость покачал головой и больше не появлялся.

Ключевые слова: Драка смерть мать авторская история

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