Шаркуны

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:14

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 09:14 by

Недавно у нас проходила очередная встреча выпускников, и я весело провела с ними несколько дней. Встретилась и со своим извечным соседом по парте – Колькой Гусевым. Из неуклюжего и стеснительного парня он превратился в импозантного и представительного следователя – не узнать даже. Он и рассказал мне один случай из своей практики.Началось все с того, что к нему на прием пришла подруга его бабушки – Анастасия Михайловна - и поведала историю, настолько бредовую, что Колька сразу позвонил своей бабусе и предупредил, чтобы та «прочистила мозги» своей приятельнице. Баба Настя сообщила «важнейшую» информацию, заключающуюся в том, что ее новые соседи не из этого мира, дескать... они знаются с нечистой силой и вообще «жуть, что творится» в доме по ночам – «демоны по подъезду ходють». Бабка всячески упрашивала Кольку установить наблюдательный пост за их квартирой и вывести их на чистую воду. Одноклассник бабку выдворил из кабинета и хотел было заняться текущей работой, но не тут-то было. После обеда у него в отделении нарисовались уже две заявительницы – пришла еще и его родная бабуся. Старые женщины устроили настоящий скандал и потребовали принять у них заявление. Колян бабушку очень любил и поэтому, сделав вид, что заявление принял, пообещал дежурить всю ночь в ее подъезде – ну, чтобы они успокоились. Он даже пообещал, что будет снимать все на видео – только... что снимать он на самом деле и не знал и не понимал, ну, да ладно. После рабочего дня Колька пошел домой, а поздно вечером потопал к бабусиному дому. Там он сел на скамейке около подъезда и стал ждать. Прошло около получаса, к подъезду подошел мужчина – шел он странной покачивающейся походкой, как будто слегка подпрыгивая. Колян подумал было, что тот пьян, но мужик уже зашел в дом и мой друг потерял к нему какой-либо интерес. Спустя еще несколько минут к дому подошла женщина в спортивном костюме – шла она такой же дурацкой походкой, что и предыдущий мужик. Колька вяло рассудил, что народ окончательно спивается, он уже устал и изрядно замерз, однако уйти пока не мог, так как его бабуля наверняка следила за ним в окно.Друг подумал о том, что надо бы зайти в подъезд и погреться, тем более нужная ему квартира со странными соседями находилась как раз на втором этаже. Бабушкина же на первом – можно забежать и за пирожком. Как только он зашел в подъезд, то услышал странный шум на втором этаже. Когда же поднялся, то успел заметить, что женщина зашла как раз в нужную ему квартиру. Внизу опять хлопнула входная дверь. Чисто инстинктивно Колька метнулся на этаж выше и прислушался. Снизу кто-то поднимался уже - знакомо шаркая и нетвердо стоя на ногах. Парень подумал, что все это и впрямь как-то странно, как могут разные люди одинаково ходить, да еще и как-то странно…ненормально даже…он перегнулся и посмотрел в пролет. Внизу около той самой квартиры стоял мужчина в плаще – он покачивался, стоя на месте, потом толкнул дверь и зашел в квартиру. Колька подумал, что тут, видимо, наркоманский притон или сектанты…Оружие он, ясное дело, с собой не брал, только удостоверение. Парень решил прикинуться пьяным соседом и постучаться – спросить полтинник, а заодно и глянуть одним глазком, что к чему. Он сбежал вниз по лестнице и, взъерошив волосы и криво застегнув куртку, постучал… За дверью была тишина. Он постучал еще раз – тот же результат.Колька хотел было уже уходить, но зачем-то толкнул дверь – она открылась. Он осторожно заглянул внутрь – в квартире было темно и тихо. Парень осторожно прокрался по коридору и заглянул в единственную комнату в этой квартире – никого… Никого не было и в других помещениях — квартира была абсолютно пуста – ни мебели, ни людей. Кольку прошиб холодный пот, так как он абсолютно ничего не понимал. Он подошел к окнам – они были заклеены на зиму видать еще лет десять назад. И их никто не открывал с того времени. Парень решил, что отсюда надо уходить. И уже на улице попытаться прикинуть, что к чему. Он повернулся к выходу и аж задохнулся – контур входной двери светился холодным голубоватым светом, похожим на электрический. Колька мигнул раз, другой, и в этом момент дверь открылась, и он увидел, что в квартиру входит очередной гость. И в этот момент мой приятель увидел лицо этого… не знаю, как его назвать. Большие выпуклые глаза смотрели прямо на него, не мигая. Лицо было очень худым и бледным, похожим на череп, обтянутый костями. Пришелец словно не видя Кольку, шел прямо на него и, не дойдя буквально пару метров, растаял прямо в воздухе, на какие-то секунды вспыхнув ярким белым светом.Колька вылетел из этой квартиры в считанные мгновения, причем через окно – не до дверей было как-то. Пока суть да дело, пришлось с приехавшим нарядом объясняться, что он тут делал, да почему окно разбил… Пришлось наврать, что за хулиганом гнался, да тот ушел – все это было уже не особо важно. Когда осматривали квартиру, на том самом месте, где пропал странный гость, оказалось пятно диаметром примерно метр. Его поверхность была как будто обожженной – черной и обуглившейся. Колька как воды в рот набрал – не мог же он рассказать о том, что видел… Над ним бы весь отдел покатывался со смеху. Самое интересное было в том, что ночные шаркающие гости больше не появлялись в этом подъезде и не беспокоили его бабулек. Что это было такое, Колян так и не понял. Рассказывал он мне эту историю в изрядном подпитии, но я ему верю. Ладно бы если он хвастался чем-либо, а тут… сам признался в своем страхе, да и всякое в жизни бывает…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Встреча выпускников случай из практики нечистая сила странный гость страх

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