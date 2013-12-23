Хозяйка леса

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:44 by

По вечерам у дома, где размещался сельсовет, собирались «посиделки». Какой-то депутат перед очередными выборами оборудовал на пустыре очень приличную детскую площадку. Детям было где поиграть и развлечься. В каждом поселке и селе испокон веков имелось место для таких вот собраний: новостями поделиться, себя показать, на людей посмотреть. Мы с Маринкой тоже отправились на площадку, едва спала жара. Только здесь глазенки моей дочки вспыхивали светом. А я… я сжимал челюсти покрепче: ведь еще весной приходили сюда вчетвером: Маринка, Лена, я и наш сынок, еще не родившийся. Время лечит? Но оно не лечило. Жгло воспоминаниями. Жалило прошлым…Углубившись в свои мысли, я не сразу обратил внимание на какой-то напряг, возникший среди односельчан, расслабленно ожидающих лавочницу, которая вот-вот откроет свой «сундучок сокровищ». Незнакомка была не просто красива. Смазливые мордашки не цепляли мое внимание. Но от девушки веяло какой-то такой энергетикой… Как от лесной чащи или от дикого зверя, или от темной ночи… Я после смерти Лены стал очень остро чувствовать такие вещи. Наверное, горе обнажило нервы, вот и искрит.Девушка приветливо поздоровалась с народом, но не присоединилась к общей беседе, а устроилась на скамейке под деревом.— Кто это? — наклонился я к уху дяди Николая. — Дачница?Дядя Коля затянулся домашней самокруткой — другого табака мужик не признавал. Говорил, свой табачок нечистую силу отгоняет.— А, не обращай внимания, — махнул презрительно рукой. — Лесничиха. Прислали соплюху. Какой с нее хранитель леса? Теперь у нас браконьеров будет, как комарья в июле! И зачем только девчонок берут в лесохозяйственный?— Ну ты и сказал, дурень! — пробурчала Мария Петровна, которая знала все обо всех в нашем селе. — Ничего такого не будет, я знаю. Оборотень она, это точно! Я их брата… то есть сестру, за километр чую.Мария Петровна считалась в селе ведьмой. Типа белой колдуньей. Вершила только добрые дела. В основном гадала девушкам и молодицам на суженого.— Она вчерась вечор купалась в верхнем, а я как раз от Кабанихи шла домой, — вещала тетка громким шепотом, ну, с таким расчетом, чтобы девушка не слышала, но и… слышала. — У нее вся спина в шерсти, как у волка. Ну, может, не вся, но пару пятен есть, вот не встать с этого места! Вот помяните мое слово — козу у Степана, небось, она задрала!Наверное, девушка все-таки услышала эти слова. Она смерила нашу честную компанию тяжелым взглядом, особо задержавшись на Марине Петровне, поднялась со скамейки и пошла прочь.— Зачем вы человека обижаете? Наговариваете всякую ерунду, — сказал я сердито. — Вот что вы за люди, а?Я позвал дочку, и мы отправились домой.За поворотом дороги догнали «лесничиху». Сам не знаю зачем, я заговорил с ней.— Не обращайте на глупых баб внимания, скучно им бывает, вот и выдумывают бог весть что, — сказал, поравнявшись с ней. — Кстати, меня Андрей зовут. А это — моя дочка Марина.— Майя, — холодно представилась девушка.Пару минут мы шли молча. Маринка вприпрыжку бежала впереди. Внезапно моя новая знакомая сказала:— Мария Петровна на самом деле ведьма. Неразвитая. Только чует иных, а понять не может. Как ты. Она ведь тебе родня кровная?У меня челюсть отвисла.— Кажется… Да, дальняя родня. Откуда ты знаешь? Только я в это все не верю. Выдумки!— А зря, — усмехнулась Майя. — Я тоже не верила. Кино смотрела, книжки читала. Была нормальной девчонкой, обвешанной гаджетами, носом в «Фейсбук», селфи с подружками. С парнем жили вместе уже где-то месяц, когда все это случилось. Шли по улице вечером, общались. И тут из-за угла на перекресток вылетел пацан на роликах, а на него несся джип. Подонок, видно, хотел проскочить на красный… В одно мгновение я оказалась рядом, выхватила мальца из-под колес, при этом… перевернула джип. Это мне мой парень рассказал. Потом, когда уходил от меня…Я в тот миг стояла, держала мальчишку, он брыкался, орал. Я же видела, что куртка на мне разорвана, а на руках шерсть и когти, как у волка. И глаза моего парня и того подонка на крутом джипе, ужас в них… Не помню, что было дальше… Пришла в себя уже дома. Юра мой собирает вещи. Сказал: «Ты чудовище. Спасла ребенка, но ты — чудовище. Я ухожу». Позднее мама мне рассказала, что наш прадед был оборотнем. Ликантропия передается через женщин, но по мужской линии. А у нас в роду рождались только девочки. Род угас. И тут я — это большая редкость. Способность к превращению проявляется после полового созревания.— По-моему, Майя, у тебя слегка крыша поехала. И вообще, зачем мне все это знать? Проверяешь, сможешь ли написать фантастический роман? Сможешь, только без меня. У меня есть чем заняться в жизни: Маринку на ноги поставить. Моя жена…— Я знаю. Случился выкидыш на позднем сроке. Погибли оба.— Откуда? Бабка растрепала?— Нет. Не вини себя. Судьбу не обманешь. Если бы была девочка, то все было бы хорошо. А мальчик… Для рождения твоего мальчика нужна иная женщина. Не другая, а иная. Понимаешь? Тебе нужна я. А мне — ты. Чтобы наш род не угас.Тут мне уже стало по-настоящему страшно. Ненормальная девица! Не зря ее сразу невзлюбили, и Мария Петровна косо на нее смотрела. Ах, Майя… Книжек начиталась, киношек насмотрелась. Сейчас скажет, что Маринка ей мешает. Лесничиха, черт ее возьми!— Пока, Майя. Мы пришли, — я взял дочку за руку. — Извини, но у меня траур. И спать с тобой в ближайшие планы не входит.— Как знать, — улыбнулась она. — За дочку не бойся. Не трону…В тут ночь и во все следующие, до полнолуния, я видел эротические кошмары с участием Майи. Каждый заканчивался тем, что я бегу сломя голову, а за мной гонится огромная волчица. Наутро полнолуния разбудила моя бабка, ругаясь:— Где тебя носило всю ночь? Штаны и рубаха все в грязище и рваные…— Спал я. Десять снов видел.— А Мария Петровна болтает, у нее лесничиха теленка задрала… На волчицу перекинулась, полнолуние же… — вещала бабка. — И мужик с ней был, голый. Они в лес как ломанулись через кусты…Я молчал и с ужасом смотрел на свои руки и ноги в ссадинах, на синяки на бедрах, на коричневые полоски под ногтями. Так выглядит кровь…Автор - Андрей.

Ключевые слова: Сельсовет посиделки незнакомка лесничиха ведьма полнолуние

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