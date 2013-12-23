Черные врата. Часть третья

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:39

Причина: Авторская стилистика сохранена

Estellan Просмотров: 29 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:39 by

Чумазые и уставшие, cпутники появились из леса, когда уже окончательно стемнело. Я к тому времени успел сообразить нехитрый ужин из остатков запасов, перебазировать свои вещи из машины к гамаку, так как спать в позе переносного холодильника в окружении сумок мне не улыбалось, и подготовить небольшую речь, основным посылом которой было «Давайте отсюда сваливать».Ужин прошел в усталом молчании, народ выглядел потрепанным и вымотавшимся, так что перед сном я их грузить своей речью не стал. Сажать кого-то в таком состоянии за руль было чревато более близким знакомством с болотами, чем я хотел бы в этой жизни. Да и где нас будут искать? Улов копателей был довольно скромным. На клад никто так и не наткнулся, что было довольно странным, учитывая собранные данные.Спать все так же разошлись в молчании и довольно скоро. Я вернулся к гамаку, и какое-то время пытался читать. Сей подвиг мне не удавался по причине того, что дар видеть в темноте, по какой-то причине у меня отсутствовал. Оставалось только завернуться в гамак, и созерцать. Поле для созерцания было обширным, крона дерева над головой, и бесконечное звездное небо. Трудно сказать, сколько именно времени ушло на созерцание, но постепенно пришло осознание, что даже в спальнике на свежем воздухе спать холодно. Еще некоторое время пришлось потратить на борьбу с собой. В конце концов победил внутренний голос, задолбавший меня вопросом: «Тварь ли я дрожащая, или переберусь поближе к костру?»Пришлось внять голосу, выпутываться из спальника, и переползать поближе к почти потухшему источнику тепла. Огонь принялся радостно закусывать подкинутыми дровами, а моя тушка стала не менее радостно отогреваться, когда на плечи мне опустились чьи-то «руки». Молниеносно решив, что живым медведю не дамся, я уже практически прыгнул в костер, но все те же руки, ловко ухватившие за шкирку, оттащили будущий шашлык от его погребального пламени. Только тогда я осмелился обернуться, и заглянуть в глаза своей смерти. Смерть предстала передо мной в образе Сета.— Мать моя в Египте, Сет! Ты смерти моей хочешь? Мог бы придумать способ и попроще. Я же чуть инфаркт не заработал. Ты ж вроде спал?Угрюмо кивнув, наш долговязый провожатый примостился на бревне рядом и в свою очередь подбросил дровишек в костер.— Спал. Мне такая муть снится. Про тот сарай, про цепь.О как! Стало быть феерический бред посещает не только меня. Это радует. С ума люди сходят, вроде, поодиночке. Но хотелось бы чуть больше конкретики.— И что снится? Дед?Сет на мгновение отвел взгляд от костра, и посмотрел на меня со смесью жалости и чего-то незнакомого.— Да нет. Девка. Все просит ей что-то принести. Открывает ворота а за ними… тачка, помнишь, я в прошлом году смотрел, да из-под носа увели. Работа, Лизка счастливая, смеется. Словно взгляд со стороны на все, о чем я мечтал. Бред, конечно. Хотя, и Лизка говорит, ей здесь странные сны снятся вторую ночь. Но не говорит, о чем. А девка эта говорит, мол принеси ей, о чем она просит, и все, чего я хочу, будет моим. Сейчас вон, не успел заснуть, как опять началось. А тебе ничего не снится?— Да, вроде, все как обычно. Я каким-то упырям голову откручиваю, — немного покривил я душой. – Знаешь, я в самом деле рад, что вам тут так нравится. Но думаю, есть смысл отсюда сваливать. Улов, сам видишь. Да и запасы на исходе. Думаю, завтра бы да с утреца и смыться.— Я поговорю с Витом, — cнова кивнул Сет.Посидев еще немного в тишине, думая каждый о своем, таращась в огонь, решили все же ползти спать. Сет ушел в палатку, а я свернулся гусеницей недалеко от костра.Пожалуй, самым неприятным из всего набора ощущений было то, что я внезапно понял, что не сплю. Даже впивающиеся в ребра камушки, зажатый в руке светящийся меч, и беснующаяся в нескольких шагах от меня Тьма, не были настолько ужасными.Каким-то чудом подавив желание кинуть в эту штуку свою железяку, я поднялся с земли, и принялся оттуда незаметно смываться сначала на четвереньках, чему изрядно мешал зажатый в руке меч, а спустившись с холма методом мешка с ветошью, и умудрившись не зарезаться при этом, припустил уже на своих двоих.К лагерю я вышел, когда уже начало светать. Несколько помятый, намотавший по дороге всю окрестную паутину на голову, нашедший все острые камни, шишки и прочий мусор голыми пятками, но с зажатой в руке орясиной, я выглядел достаточно эпично, чтобы друзья на несколько мгновений замерли разглядывая меня с разинутыми варежками.— На тебя бурундуки-мутанты напали? — oтмерла Катерина, прожевав то, что у нас было на завтрак.— Права была моя матушка, сказав, что ничего хорошего из меня не выйдет, — oтветствовал я ей, присаживаясь за столик, предварительно воткнув меч в землю рядом.— Марк, ты мог бы менее эпично в кусты ходить? Или хотя бы выбирать их где-нибудь поближе. А то мы уже искать тебя собирались. Вит в три часа вставал, спальник здесь, тебя нет, — подала голос Лиза.— Обязательно. Только вы меня больше с собой в поход не берите. Не хочу я снова сражаться с медведем, с открывашками вместо когтей, за вашу честь.Девушки синхронно фыркнули в ответ, но бить меня не стали. Похоже, эта поездка всех изрядно вымотала.Как бы мои товарищи не любили природу, лагерь свернули быстро. Наверняка, Сет приложил обещанные усилия к убеждению окружающих. Стоящих находок в самом деле не попадалось, и парни решили компенсировать неудачную поездку нашим девушкам в каком-нибудь ресторане. Их право. Лишь бы меня не тащили, но что-то мне подсказывало, что тут они справятся своими силами.Меня тревожило иное. Насколько крепко Слово Силы, которым старик запер беснующуюся Тьму? Что будет, если она вырвется из своего заточения? И, что более важно, не исчезнет ли снова меч, который сейчас был упакован в багажнике в мой спальный мешок, и который я впредь намеревался держать как можно дальше от этого места?

Ключевые слова: Продолжение тьма врата меч поход палатка авторская история

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