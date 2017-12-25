Рука Судьбы

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:10 by

Дело было в 1983 году. Моему мужу, Анару, исполнилось тогда 16 лет и его отправили жить в деревню к другой бабушке, по линии отца. Бабушке на тот момент исполнилось 115 лет. И была она колдуньей, намного превосходящей по силе бабушку со стороны матери. Она очень любила своего внука и души в нём не чаяла. А вот с отцом у Анара, напротив, отношения не сложились. После того, как отец развёлся с матерью и привёл в дом другую женщину, они постоянно ссорились. Мачеха хотела быть главой семьи и старалась всех «построить», чего совершенно не мог стерпеть мой муж. Ведь главой дома всегда была бабушка.Но новая метла по новому метёт. А когда родилась сводная сестра Анара, жизнь в доме стала совсем невыносимой. Бабушка была уже старенькой и как могла пыталась всех примирить. В конце концов, решили построить ещё один дом, благо места на участке было достаточно. А пока им приходилось ютиться в старинном доме, построенном ещё их предками 200 лет назад. В доме было 2 комнаты. В одной из них жили бабушка с Анаром, а в другой — отец со своей новой семьёй. Из-за частых скандалов мой муж старался пореже бывать дома и убегал куда-нибудь в лес. Дом стоял на окраине деревни и до леса было рукой подать. Часто он ночевал под открытым небом в саду на матрасе. В общем, бедный мой любимый не знал, куда ему податься.Ко всему прочему, на его плечи легла вся забота о бабушке. Также ему приходилось кормить и пасти скот, заготавливать дрова для печки. Он ходил рубить их в горы. Впрягался в телегу и привозил её, нагруженную доверху дровами. По размеру телега не подходила для буйвола и Анару приходилось тащить её самому (когда он рассказывает об этом, я плачу…). Из-за тяжёлого физического труда у моего мужа стали очень крепкие мышцы и тренированное тело. Он был невероятно сильным и красивым мальчиком. К тому же, бабушка кормила его очень хорошо, всем натуральным, чтобы он рос крепким и здоровым. Она видела его тяжёлое будущее и старалась, как могла, подготовить внука к нелёгким испытаниям судьбы… К слову сказать, она и меня видела «из глубины веков». И предсказала своему внуку, что он встретит меня поздно, на склоне лет и мы будем жить с ним вместе долго. Спасибо ей за такого замечательного мужа!Вот так и жили они вместе с отцом и его новой женой и часто ругались. Мачеха наезжала на Анара, отец защищал его и ссорился с ней. Иногда дело доходило до драки. И, во избежание беды, чтобы мачеха не пострадала, мой муж, в конце концов, через год после описываемых событий, ушёл из дома совсем.А пока, после очередной такой разборки, он убежал на кладбище и остался там ночевать. На дворе было лето, стояли тихие, тёплые ночи. Красота! Люди у них в деревне умирали редко. И поэтому носилки для мёртвых висели без дела. Вот туда-то он и залез и там уснул. Носилки были деревянные, длиной два метра и располагались под навесом, построенном для защиты от дождя. Навес был высотой примерно метра два.По мусульманскому обычаю, покойников заворачивали в ткань и клали на эти носилки, потом несли их на кладбище. Хоронили человека, а носилки вешали обратно под навес. Вот там и отдыхал теперь от семейных неурядиц мой любимый. Не боялся он в то время ни Бога, ни чёрта, как говорится. Да и сейчас его жизненная философия нисколько не изменилась.Отдыхать там Анару понравилось. Было тихо, никто не беспокоил. И он стал часто убегать туда после ссор с отцом и мачехой. Моему мужу даже не мешали рассказы о том, что на кладбище водится привидение и ходит там по ночам, всё белое, и всех пугает. Не мешали… до тех пор, пока он ночью не проснулся от странного шума и шелеста листьев, и не увидел собственными глазами белый силуэт в капюшоне. Он быстро двигался по кладбищу в сторону носилок, на которых лежал Анар… Вот дела! Мой муж испугался. Но, как человек действия — решил бежать. Фигура в белом приближалась. Анар смотрел вниз и лихорадочно соображал, что делать. Прыгать было некуда, справа — могилы, слева — могилы. Пришлось спрыгнуть с носилок прямо под ноги этому существу. Существо издало какой-то страшный звук и село. Но всё это Анар увидел краем глаза, убегая сломя голову с этого проклятого места…А неподалёку от кладбища располагалось святое место Заярат. Там находилась могила святого Чарчанда Баба. И возле неё был камень и источник с лечебными свойствами. Это было место поклонения и подношения даров святому. Многие люди приходили туда молиться и оставляли там угощения, сладости, деньги и драгоценности. Иногда даже привязывали баранов в дар святому. Люди молились, пили воду из источника и исцелялись от своих болезней. Вода излечивала как физические, так и психические недуги. Бывало, у человека — язва желудка, он пил эту воду и выздоравливал. А нередко родственники привозили к источнику умалишённых, психически нездоровых людей. Их поили водой и укладывали спать, головой на священный камень. И психи, проснувшись, обретали разум. 20-30 лет человек был не в себе, а побывав на могиле святого, выздоравливал и становился нормальным. И много ещё разных чудес происходило в этом волшебном месте.Анар побежал было туда, но вспомнил, что ему нужно провожать двоюродную сестру на работу на ферму. Она, после неудачного поступления в институт, работала там дояркой. Работа была тяжёлая и без выходных, но зарплата была большая, им платили по 200 рублей. И кроме того, давали хорошую характеристику и поддержку для поступления в институт. Сестра надеялась, что на следующий год сдаст все экзамены без проблем. Ей было на тот момент 19 лет. Девушка в самом расцвете красоты. К слову сказать, она и сейчас очень интересная дама. А тогда, в те дремучие времена, к сожалению попадались моральные уроды, которые нападали на молодых девушек. И по утрам Анару приходилось провожать сестру, а вечером забирать её после работы, так как дорога шла через леса-поля, дикие места…Так было каждое утро, но в этот раз Анар был очень нервным. Сестра, заметив его состояние, спросила: "В чём дело?". И он рассказал ей о ночном происшествии. К концу рассказа они как раз подошли к ферме. Им навстречу отовсюду выбежали молодые девушки. Они всегда собирались к приходу Анара, чтобы послушать его интересные истории.Женщины всегда любили и любят моего мужа. А я не ревную. Я рада, что мне достался такой клад!Так вот, все они выбежали, чтобы послушать, что он сегодня расскажет. Женщины любят ушами, а рассказчик из него великолепный! Вот он и рассказал им про встречу с привидением ночью на кладбище. Все слушали, раскрыв рты, охали да ахали. А потом сказали ему, что тоже как-то раз видели этот призрак, возвращаясь поздно с работы. Девушки шли впятером по дороге мимо кладбища и, чтобы было не так страшно, пели песни. Как вдруг налетел ветер, девушки замолчали, им стало жутко. Одна из них вскрикнула и указала в сторону кладбища. Там медленно двигался белый силуэт. Было в нём что-то неземное и зловещее. От шока после увиденного девушка упала в обморок. Пока подруги приводили её в чувство, белый призрак растворился среди могил. Несчастная девушка от нервного потрясения потом неделю лежала в больнице. А остальные боялись ходить на работу. И по всему району пошёл слух об этом привидении. Многие видели его так же плывущим и исчезающим среди могил. Чего только не предполагали по этому поводу, выдвигались разные версии о том, что это неупокоенная душа бродит по кладбищу, что проклятие пало на деревню. Весь район жил в страхе.Но оказалось всё гораздо прозаичнее. На следующий день утром участковый, живший в той же деревне, рассказал дояркам о том, что на кладбище был найден человек в белой одежде с капюшоном, который умер от разрыва сердца. В его в руках был зажат белый мешок, внутри которого лежали деньги и драгоценности. Человек этот оказался пожилым пятидесятилетним соседом, третьим по счёту богачом в деревне… Но скупым и очень жадным. Детей у него не было. Поэтому он усыновил десятилетнего мальчика в детском доме и воспитал его отвратительным человеком, которого все избегали и никто не любил. Так как его сын был стукачом и всегда во всё совал свой нос. В общем, был негодяем во всех смыслах этого слова. Папа тоже от него не отставал. Оказалось, что по ночам мимо деревни проезжал автобус на Баку и останавливался примерно в час ночи возле могилы святого. Люди молились, оставляли дары и ехали дальше. А наше «привидение», жившее неподалёку от кладбища, пробиралось под покровом ночи, забирало все подношения со священного места, заворачивало их в свой белый мешок и уносило домой. По дороге пугая людей, чтобы никто не догадался, кто он и что делает.И даже смерть сына не удержала этого человека от его бессовестного занятия. В 20 лет парня убили за то, что он на всех подряд заявлял в милицию. Его просили сначала по-хорошему, не лезть в чужие дела. И предупреждали, что накажут, если он не остановится. Но парень не послушал и продолжал всем вредить. Тогда в толпе его проткнули деревянным колом в живот. Милиция разбираться не стала. Написали, что он упал на кол сам и списали всё на несчастный случай. Но и после этого его отец продолжал воровать деньги с могилы святого. Он тратил их на выпивку и продажных женщин. Вёл беспутный образ жизни.А в одну ужасную ночь, возвращаясь с награбленными драгоценностями по кладбищу домой, вор увидел как с носилок для мёртвых кто-то спрыгнул. Он испугался, упал и умер от разрыва сердца. Но об этом знали только Анар, его двоюродная сестра и доярки с фермы. Остальные же жители деревни так и не узнали, от чего погиб старый злодей. Вот такая вот Рука Судьбы…Автор - Allazyar.

Ключевые слова: Ночь кладбище призрак обман вор смерть творческая история

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