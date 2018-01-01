Гость из иного мира

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:13

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:13 by

Когда моей подруге Нине стукнуло сорок лет, она сказала, что намерена всерьез заняться поисками мужа. Раньше ее этот вопрос не особо волновал. Человек она — самодостаточный, привыкла в жизни всего добиваться сама, ни на кого никогда не рассчитывала. И вдруг — такое заявление! Я удивилась:— А зачем тебе все эти проблемы? На старости лет менять свою жизнь…— Лена, ты зришь в корень! В том то и дело, что — «на старости», — ответила Нина. — Пока что мы веселы, красивы, энергичны. Молоды. Но время неумолимо. Я говорю о пресловутом стакане воды, который тебе должен кто-то подавать… Или ты — ему…— Тоже возможный вариант. Но это когда еще будет… Впереди еще много лет, которые можно провести с удовольствием. Знаешь, я на одном сайте знакомств неплохого кандидата себе в мужья нашла!— Где нашла? — я подумала, что ослышалась.— Да ладно тебе! Очень хороший сайт, пользуется доверием. Там мужики регистрируются не просто так, «с улицы», а по рекомендации тех, кто уже давно на этом сайте, так что, — люди там проверенные. Хочешь, и тебе протекцию составлю?— Да я, вроде бы, замужем…— Вот именно, «вроде бы». Где твой ненаглядный? Как уехал три года назад в Германию, так все и пашет. Ты — одна, а время-то идет!Это правда. Мы с мужем после почти двадцати лет брака давно потеряли друг к другу интерес. Когда ему предложили работу в престижной зарубежной фирме, он сразу же ухватился за эту возможность. Я не возражала. Вопрос о том, что мы уедем вместе, даже не поднимался. Муж ведь не навсегда ехал…Не знаю, что у меня в голове перемкнуло, но я согласилась на предложение Нины и зарегистрировалась на том сайте знакомств. Очень скоро обрела там «друга по переписке» Сергея. Он оказался из нашего города, поэтому мы встретились в реале и очень друг другу понравились. После пары встреч в кафе, стали видеться у меня дома, но мне хотелось, чтобы мы выходили «в люди». Правда, Сергея это не очень устраивало. Он объяснял:— Понимаешь, Лена, я человек домашний. Не люблю толпу, чужих людей. Мне нравится твое общество, ничего другого не нужно…Вообще это было немного странно. Он — молодой, красивый, подтянутый. Казалось бы, такой мужчина обязан быть всегда на виду, на празднике жизни, и на каждом локте у него должно висеть по три поклонницы… А он говорит, что хочет быть только со мной, дома… Но я решила: ладно, бывают в жизни и такие приятные сюрпризы. И принцы, выходит, обитают не только в сказках.Иногда мы встречались вчетвером: я, Сергей, Нина и ее друг Андрей. Но тоже в основном бывали или у меня дома, или у Нины. Однажды вышли в парк, посидели на лавочке, поговорили. На следующий день мне позвонила сестра мужа и сказала, что видела меня.— Хотела подойти, но не решилась. Ты была там со своей подругой, и вы так оживленно разговаривали! Я не захотела вам мешать.Хм… Но мы там были вчетвером. Похоже, кавалеров наших она не заметила. Или просто не поняла, что они — с нами. Подумала, наверное, что посторонние… Потом мне разные люди стали говорить, что видели меня то там, то здесь, но никогда не задавали вопросы о моем спутнике, как будто его и не было рядом со мной.Я решила, что пора с этим разобраться.— Сергей, давай я представлю тебя моим знакомым.— Но ты ведь замужняя женщина, Лена! Что они о тебе подумают?— Я приняла решение развестись с мужем. Устала быть одна.— Тогда я сразу же готов сделать тебе предложение! — оживился он. — Только кольцо куплю подходящее. Дорогая, ты какое хочешь — с одним большим камнем или с россыпью?— Ты не ответил — когда я смогу тебя представить друзьям?— Лена, давай мы обручимся, и когда я уже буду в роли твоего официального жениха, тогда и представишь.На том и порешили.И Нине Андрей тоже сделал предложение, только торопил очень со свадьбой. Они не стали тянуть, назначили торжество на ближайшее время. Я порадовалась за подругу, но тут Нина перестала отвечать на мои звонки. Поехала к ней, и… Выяснилось, что она упала под автобус и погибла. Свидетели говорили, что Нина на переходе ждала зеленый свет. И вдруг, будто кто-то невидимый толкнул ее под колеса. Не знаю почему, но что-то мне показалось странным в этой истории. Я задумалась.Андрей не пришел на похороны невесты. На мои (Нина дала мне его номер) звонки не отвечал. Случайно мне попала на глаза заметка двухлетней давности об аварии на том же месте, где погибла Нина. Погиб мужчина. Точно так же, как и моя подруга, — будто поскользнулся. И тогда я позвонила в ту фирму, где работал Сергей. Мне ответили, что он умер полгода назад от онкологического заболевания. У меня волосы на голове зашевелились. На этом таинственном сайте знакомств, похоже, умершие искали себе спутниц для загробной жизни. Нина дала согласие на брак — и тут же погибла. Точно так, как Андрей. Так вот почему наших кавалеров никто, кроме нас, не видел! Они — привидения…В дверь позвонили. На ватных ногах я пошла открывать. За дверью стоял сияющий Сергей и протягивал мне коробочку с обручальным кольцом. Я закричала:— Нет! Не хочу! Мне еще рано. ТУДА… Уходи! Лицо Сергея исказила гримаса, и он прямо на глазах стал растворяться в воздухе. Я от ужаса потеряла сознание…Очнулась уже в больнице… Рядом с кроватью сидел мой муж и гладил руку. Оказалось, что у меня тяжелый нервный срыв. Супруг сказал, что понял свою ошибку, что не должен был оставлять меня одну так надолго, и мы снова должны стать одной семьей. Я, конечно, не собиралась рассказывать о своем романе с привидением. Сергея никто не видел. Знала о нем только Нина, но и той больше нет… Своей неожиданной и очень странной смертью Нина спасла мою жизнь…Автор - Елена.

Ключевые слова: Друг по переписке умершие загробная жизнь привидения странная смерть подруги

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