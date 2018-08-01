Я расплатилась с призраками

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:04

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:04 by

Однажды (мне тогда было всего 12 лет) я рассказала деду Прохору и его сыну — дяде Матвею — что ко мне во сне приходила старушка в белом платочке. Родственники странно переглянулись.— И что же она хотела?— Она сказала, что в старой хате спрятаны браслет и кукла, взятые много лет назад, их надо вернуть.Именно тогда я и услышала странную фразу:— Значит и Наташка владеет, — дедушка не договорил. — Ведь она тоже увидела прабабку Марию.— Чем я владею дедуля? И что за браслет и кукла?— Придёт время, всё узнаешь…Дядя Матвей, старший сын моего деда, увлекался тем, что собирал старинные вещи и предметы быта у местных жителей.— Вот разбогатею, дом куплю и открою музей! Через пару лет сбылась его мечта — музей истории и быта села был открыт, благодаря какому-то меценату.Как-то я приехала к ним на студенческие каникулы. В первый же день Матвей, который работал в любимом музее экскурсоводом, сторожем и смотрителем, с гордостью пошёл показывать своё детище.— Наверно трудно одному управляться? — посочувствовала я.— На дежурствах иногда батя подменяет, впрочем, я привык. Времени у меня навалом, я ведь не женат. Ты понимаешь, музей существует, так сказать, на общественных началах, больше ставок не предусмотрено, вот и приходится самому всё делать. Есть, правда, второй сторож, Николай, но он собрался в отпуск уехать. Смотри, вот моя гордость! — дядя показал на один из экспонатов музея.— Ну и что в нём интересного?— Это старинный серп! Даже не знаю, сколько ему лет: двести, триста… Даже из областного музея приезжали, хотели купить! Не отдал!Вскоре они с дедом собрались в райцентр, обещали к вечеру вернуться. А около восьми раздался звонок.— Наташенька, ты нас не жди, машина поломалась. Переночуем у твоих родителей… Вот только как с музеем быть? Я позвонил второму сторожу, Николаю, а тот уже уехал. Не сможет…— Какие проблемы?! — перебила его — Посторожу я!— А не боишься? Одна в пустом здании?— Ерунда ! Буду у тебя в каптёрке сидеть, сканворды разгадывать, телик смотреть! — хмыкнула я.— Ну ладно… Ты только, это… В дальнюю комнату не ходи… Там… там… много всякого хлама свалено, не пройти. Я ещё разобрать не успел, — как-то сбивчиво начал объяснять дядька. — Не ровен час, ещё ноги поломаешь…Я собрала себе перекус и потопала в музей. Страшно мне не было. Включила телевизор и увалилась на диван. Ближе к полуночи задремала, укутавшись в одеяло. Внезапно, сквозь сон, услышала какие-то шорохи со стороны коридора, где находилась закрытая комната. «Наверно мыши», — подумала я. Но звуки не прекращались. Из под двери потянуло сырым холодом. Прислушалась, мне почудился плач ребёнка. «Чёрт знает что! Надо пойти и проверить!» — взяла связку ключей и открыла комнату. Прямо напротив входа — окно, до половины занавешенное шторой. Я стояла в темноте и не решалась пройти дальше. Слева от меня снова раздался шорох, затем опять услышала тихий детский плач. Присмотрелась, показалось, что от стены отделился светлый силуэт, напоминающий маленькую девочку.— Эй, ты кто?Тень продолжала двигаться в мою сторону.— Кукла… Моя кукла… Отдай её. И браслеты сестры тоже… Зачем забрали? Зачем обидели?…Отдайте…Я была в ступоре и ничего не успела ответить, как раздался второй голос:— Элиночка, сестричка, иди ко мне… Не найти наших подарков от папеньки… Не плачь, родная…Я не знаю, снилось ли мне это, или произошло на самом деле. Очнулась на рассвете на диване, но дверь в ту комнату была открыта. Сразу же вспомнила разговор призраков о браслете и кукле. И вдруг, в голове возникло видение из детства: сон и покойная бабка, со словами о тайнике в старом доме.Та изба, построенная ещё в начале прошлого века, стояла нежилая уже много лет. Огород засаживали родственники, а в покосившееся от времени строение никто не заходил, боялись, что крыша может обвалиться. Но я всё же пошла. Словно какая-то неведомая сила вела меня, я точно знала где искать… Отодвинула старинный сундук, за ним тайник… В нём — старая-престарая кукла и серебряный браслет.— И откуда я знаю, что они именно там? Как бы там ни было, отнесу в музей. Положу на стол в той комнате! — так и сделала.На следующую ночь пришлось снова идти на дежурство — родичи так и не приехали. Теперь вот страшно, но надо! Обещала ведь! До полуночи всё было спокойно. Я задремала и вдруг сквозь сон донеслось:— Спасибо тебе… Это память о папеньке… Теперь мы спокойны…— Я расплатилась с призраками! — пронеслось в голове. Вечером вернулся дядька с дедом. Я всё Матвею и рассказала.— И я, и дед Прохор не раз видели привидений и на территории графского дома, и около церквушки, и на кладбище. Этот дар передался нам от бабки Марии. Она местной ведуньей была. Вот теперь и ты их видишь.— А что за история с браслетом и куклой?— Молодая жена графа сжила со свету его дочерей от первого брака. Говорили, что пока отца не было дома, она их отравила.— А как браслет с куклой оказались в тайнике?— Понятия не имею…Ночью мне приснился сон. Бабушка Мария рассказала:— Маленькой, я часто бегала играть с Элиной, младшей дочерью графа. Он не запрещал. Она и её старшая сестра были хорошими, добрыми. Мачеха отравила их, сказав всем, что они сами наелись волчьих ягод. Когда готовились к похоронам, я проникла в дом и взяла со стола куклу и браслет. Очень хотелось что-то оставить себе на память о них… А ведь это единственная память у детей об отце... Спасибо, что ты помогла мне исправить совершённый мною грех и расплатилась с призраками. Теперь они успокоятся, и я спокойна.Автор - Наталья.

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