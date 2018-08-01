Я расплатилась с призраками

Я расплатилась с призракамиОднажды (мне тогда было всего 12 лет) я рассказала деду Прохору и его сыну — дяде Матвею — что ко мне во сне приходила старушка в белом платочке. Родственники странно переглянулись.
— И что же она хотела?
— Она сказала, что в старой хате спрятаны браслет и кукла, взятые много лет назад, их надо вернуть.
Именно тогда я и услышала странную фразу:
— Значит и Наташка владеет, — дедушка не договорил. — Ведь она тоже увидела прабабку Марию.
— Чем я владею дедуля? И что за браслет и кукла?
— Придёт время, всё узнаешь…
Дядя Матвей, старший сын моего деда, увлекался тем, что собирал старинные вещи и предметы быта у местных жителей.
— Вот разбогатею, дом куплю и открою музей! Через пару лет сбылась его мечта — музей истории и быта села был открыт, благодаря какому-то меценату.
Как-то я приехала к ним на студенческие каникулы. В первый же день Матвей, который работал в любимом музее экскурсоводом, сторожем и смотрителем, с гордостью пошёл показывать своё детище.
— Наверно трудно одному управляться? — посочувствовала я.
— На дежурствах иногда батя подменяет, впрочем, я привык. Времени у меня навалом, я ведь не женат. Ты понимаешь, музей существует, так сказать, на общественных началах, больше ставок не предусмотрено, вот и приходится самому всё делать. Есть, правда, второй сторож, Николай, но он собрался в отпуск уехать. Смотри, вот моя гордость! — дядя показал на один из экспонатов музея.
— Ну и что в нём интересного?
— Это старинный серп! Даже не знаю, сколько ему лет: двести, триста… Даже из областного музея приезжали, хотели купить! Не отдал!
Вскоре они с дедом собрались в райцентр, обещали к вечеру вернуться. А около восьми раздался звонок.
— Наташенька, ты нас не жди, машина поломалась. Переночуем у твоих родителей… Вот только как с музеем быть? Я позвонил второму сторожу, Николаю, а тот уже уехал. Не сможет…
— Какие проблемы?! — перебила его — Посторожу я!
— А не боишься? Одна в пустом здании?
— Ерунда ! Буду у тебя в каптёрке сидеть, сканворды разгадывать, телик смотреть! — хмыкнула я.
— Ну ладно… Ты только, это… В дальнюю комнату не ходи… Там… там… много всякого хлама свалено, не пройти. Я ещё разобрать не успел, — как-то сбивчиво начал объяснять дядька. — Не ровен час, ещё ноги поломаешь…
Я собрала себе перекус и потопала в музей. Страшно мне не было. Включила телевизор и увалилась на диван. Ближе к полуночи задремала, укутавшись в одеяло. Внезапно, сквозь сон, услышала какие-то шорохи со стороны коридора, где находилась закрытая комната. «Наверно мыши», — подумала я. Но звуки не прекращались. Из под двери потянуло сырым холодом. Прислушалась, мне почудился плач ребёнка. «Чёрт знает что! Надо пойти и проверить!» — взяла связку ключей и открыла комнату. Прямо напротив входа — окно, до половины занавешенное шторой. Я стояла в темноте и не решалась пройти дальше. Слева от меня снова раздался шорох, затем опять услышала тихий детский плач. Присмотрелась, показалось, что от стены отделился светлый силуэт, напоминающий маленькую девочку.
— Эй, ты кто?
Тень продолжала двигаться в мою сторону.
— Кукла… Моя кукла… Отдай её. И браслеты сестры тоже… Зачем забрали? Зачем обидели?…Отдайте…
Я была в ступоре и ничего не успела ответить, как раздался второй голос:
— Элиночка, сестричка, иди ко мне… Не найти наших подарков от папеньки… Не плачь, родная…
Я не знаю, снилось ли мне это, или произошло на самом деле. Очнулась на рассвете на диване, но дверь в ту комнату была открыта. Сразу же вспомнила разговор призраков о браслете и кукле. И вдруг, в голове возникло видение из детства: сон и покойная бабка, со словами о тайнике в старом доме.
Та изба, построенная ещё в начале прошлого века, стояла нежилая уже много лет. Огород засаживали родственники, а в покосившееся от времени строение никто не заходил, боялись, что крыша может обвалиться. Но я всё же пошла. Словно какая-то неведомая сила вела меня, я точно знала где искать… Отодвинула старинный сундук, за ним тайник… В нём — старая-престарая кукла и серебряный браслет.
— И откуда я знаю, что они именно там? Как бы там ни было, отнесу в музей. Положу на стол в той комнате! — так и сделала.
На следующую ночь пришлось снова идти на дежурство — родичи так и не приехали. Теперь вот страшно, но надо! Обещала ведь! До полуночи всё было спокойно. Я задремала и вдруг сквозь сон донеслось:
— Спасибо тебе… Это память о папеньке… Теперь мы спокойны…
— Я расплатилась с призраками! — пронеслось в голове. Вечером вернулся дядька с дедом. Я всё Матвею и рассказала.
— И я, и дед Прохор не раз видели привидений и на территории графского дома, и около церквушки, и на кладбище. Этот дар передался нам от бабки Марии. Она местной ведуньей была. Вот теперь и ты их видишь.
— А что за история с браслетом и куклой?
— Молодая жена графа сжила со свету его дочерей от первого брака. Говорили, что пока отца не было дома, она их отравила.
— А как браслет с куклой оказались в тайнике?
— Понятия не имею…
Ночью мне приснился сон. Бабушка Мария рассказала:
— Маленькой, я часто бегала играть с Элиной, младшей дочерью графа. Он не запрещал. Она и её старшая сестра были хорошими, добрыми. Мачеха отравила их, сказав всем, что они сами наелись волчьих ягод. Когда готовились к похоронам, я проникла в дом и взяла со стола куклу и браслет. Очень хотелось что-то оставить себе на память о них… А ведь это единственная память у детей об отце... Спасибо, что ты помогла мне исправить совершённый мною грех и расплатилась с призраками. Теперь они успокоятся, и я спокойна.
Автор - Наталья.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:04
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 07:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 0
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