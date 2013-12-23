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Творческие истории

Тайна генерала

Книга заканчивалась на самом интересном месте. Нет, продолжение было. Но мне не хотелось сейчас вставать и искать вторую половину. Я сидела на закрытой веранде в кресле качалке, укрывшись клетчатым пледом. Одолевал сон. Солнце давно ушло за лес. Комары звенели под потолком у лампы и строили планы относительно моей персоны. Сегодня днём я разбирала бабушкин шкаф. После её смерти в прошлом году дача стала моей вотчиной. Времени выбраться для того, чтобы навести настоящий порядок всё как-то не хватало. Работа занимала большую часть моего времени. Школа, знаете ли, — место такое. Тем более, когда ты учитель. Я преподавала биологию. А в отпуске, как раз самое оно — на дачу поехать. Муж и сын должны были вернуться из поездки в Крым дней через пять. Супруг у меня дальнобойщик. Взял нашего Максика-Масика — шестнадцатилетнего балбеса — в качестве помощника. Максим собирался идти по стопам отца. Пусто было без них здесь на дачке, грустно.

В шкафу я наткнулась на старые издания прошлого века. Валентина Игнатьевна — интеллигент высшей пробы — в Великую Отечественную войну спасала не золото и деньги. Она спасала книги, потому что настоящие ценности, по её мнению, заключались только в них. Великие умы минувших столетий говорили с потрёпанных временем страниц. К моему немалому сожалению, некоторые почему-то были разорваны. Может быть, их готовили для топки буржуек. А бабуля тайком утаскивала по одной и прятала.

За окном сгустились сумерки. Потянуло холодом. Август. Что ж, осень не за горами. Я нехотя поднялась с теплого места, чтобы прикрыть створку окна. Кто-то был там, под сенью кустов сирени. Мне послышались отдалённые шорохи.
— Эй! — я окликнула таинственного незнакомца. — Что вам надо? Покажитесь!
Посторонние на территории СОТа появиться не могли. Охрана здесь была не хуже, чем в Кремле. Якобы из-за того, что где-то здесь стояла дача какого-то генерала в отставке.
— Извините…, — к окну подошёл бледный мужчина на вид лет тридцати.
Я внимательно посмотрела на него, соображая, для каких целей он дежурит у моей веранды. Вид у него был, мягко говоря, неопрятный. Как будто он спал в лесу прямо на земле под сосной. Волосы, короткие, торчали в разные стороны. К клетчатой рубашке пристал сор.
— Что вы хотите? — повторила я свой вопрос ещё раз.
— Привет. Я живу в конце этой улицы. У меня пропало электричество. И телефон разрядился, как назло. Могу ли я войти? — вежливо улыбаясь, ответил он. — Мне нужно позвонить.
— Входите, конечно! — я безо всякой задней мысли дала добро. Как-то не привыкла ждать от людей подвоха.

Он кивнул. Я открыла дверь веранды. Нежданный гость начал медленно поднимался на крыльцо, с трудом переставляя ноги и продолжая улыбаться. Я посмотрела вниз и похолодела. На ногах мужчины не было живого места! Рванные брюки, сквозь которые торчали куски плоти и текла кровь. Как будто их грыз жестокий хищник. Бедняга! Что с ним стряслось?! Незнакомец проследил за моим взглядом, улыбка исчезла. Что-то в нём тут же изменилось. Так неестественно, нереально — буквально за доли секунды! Он оскалился и кинулся на меня. Каким-то чудом я успела захлопнуть дверь. Что за чёрт?! Неужели я заснула в кресле? Скорее проснуться! Ущипнула себя. Ох, нет! Не сплю!

Чудовище в облике человека тем временем выламывало хлипкую дощатую дверь, хрипло приговаривая:
— Открой, девчонка! Открой! Я заберу твою жизнь! Время твоё пришло! Открой!
Надо было что-то отвечать, наверное. Но я онемела. Впервые в жизни меня сковал животный страх. Настоящий ужас, от которого кровь стынет в жилах. Даже комары куда-то пропали. Надо звонить! Срочно! Куда?! Я кинулась в дом, на ходу дрожащими руками опуская металлический засов внутренней двери.
— Ты пригласила меня! Я всё равно зайду! — кричал демон во плоти.

Чтобы не тронуться умом, я объясняла выходки человека сумасшествием либо белой горячкой. Он получил серьёзную травму. Ходит он, наверняка, только лишь потому, что не оправился от шока. Силы у него столько, в этот момент хрустнула и разлетелась на части дверь веранды, так вот, силы у него столько от того, что в крови буйных обычно неимоверное количество адреналина. Сумасшедшие в период обострения сильнее, чем обычно. Чокнутый и раненный, он был опасен не меньше, чем медведь-гризли.

Удар во вторую дверь заставил меня вскрикнуть.
— Я вызову полицию! — мой голос звенел от волнения. Дрожь с рук перекинулась на всё тело.
— Вызывай! Кому-то же надо будет здесь прибрать, — мужчина рассмеялся. Бесполезно было о чём-то с ним говорить. Где мой смартфон?! И тут я вспомнила, что телефончик остался на веранде. Успею ли я добежать до соседей?! И дома ли они? Хорошо бы вооружиться! Я бросилась на кухню, схватила нож. Какая-никакая защита. Удары стихли. Как странно. Почему? Он решил зайти с главного входа? Или выжидает. Устал? Свет вдруг погас.

— Ну, ё-моё, — обреченно выдохнула я, нагибаясь к полу. Подальше от окон. Теперь я отличная мишень. Он не вооружён. Это радует. Что-то поскребло в стекло. Глаза едва различали контуры деревьев за окном. Рука умалишенного будто светилась. А вот и он сам… О, нет! Я зажмурилась. Нет! Нет! Это уже перебор! Глаза человека не могут светится в темноте! Я посмотрела вновь. Светятся! Оранжевым огнём. Будто у него в голове, прямо в глазницах горят две маленькие свечки. Он разбил стекло, неспешна вытаскивая осколки из рамы. Вытаскивал со словами:
— Вы, люди, из всех нас, живущих на планете, самые наивные. И глупые. Это позволяет таким, как я, существовать без проблем. Окружили себя техникой и думаете, что она даст вам защиту? Кто ты, девочка, без своего Солнца в проводах?!

Его смех лишал меня чувств. Я как прижалась к стене, так и сидела на полусогнутых. Версия о психе была по-прежнему актуальна.
— Хочешь узнать кто я? — самодовольно улыбнулся он, — Дай мне пару минут.
Ловко перелез через окно и очутился в паре метров от меня. Я выставила нож вперед, встала.
— Мужчина! Вы больны! Нуждаетесь в лечении! Не делайте глупостей! — строго произнесла я ему в лицо. Кровь стучала в висках. Он в один прыжок накинулся на меня. Левое плечо будто обожгло. Маньяк впился в него зубами и, кажется, будто откусил кусок. Я вложила последние силы, чтобы вонзить нож ему в спину. Судорога прошла от его макушки до пят. Он разомкнул свои смертельные объятья, выгнулся дугой, захрипел, дергая руками в попытках вытащить нож. Отполз прочь. Меня замутило, перед глазами заплясали цветные круги. Похоже, следующие десять лет я проведу в тюрьме. Или что там… Превышение допустимой самообороны…

Утром я пришла в себя на полу кухни. Плечо болело. Кажется, у меня температура. Какие-то темные лужицы тянулись цепочкой от кухни в коридор. Вспомнила ночную жуть. Сон? С трудом встала. По стеночке дошла до зеркала в прихожей. Мать моя, женщина! На плече был страшный синяк, и следы от человеческих зубов. Вышла на свежий воздух через главный вход, села без сил прямо на крыльцо. Я убила больного человека. Полицию надо бы вызвать… И «скорую». Далеко уйти он не мог. Где-то в саду лежит, наверное. У калитки появилось двое людей в деловых костюмах. Они вели себя осторожно. Вошли во двор. У одного был черный «дипломат».

— Вы Наталья Важгор? — официальным тоном спросил меня один из них. Я молча кивнула. Второй открыл чемоданчик. Пахнуло лекарствами. Какие-то шприцы, ампулы.
— Не волнуйтесь. Мы вам укол сделаем, чтобы последствий не было, — снова заговорил первый, а второй тем временем прошёл в прихожую, вынес оттуда табуретку, вытянул мою левую руку, подставив табуретку под неё. Жгут, шприц, игла. Укол в вену. Я совершенно не сопротивлялась. И не задавала вопросы. Второй убрал медпринадлежности обратно.

— Голова кружится? Жажда? Светобоязнь? Проблемы со зрением? Обострение обоняния? Есть ли что-то? — продолжал первый. Я отрицательно мотнула головой.
— Хорошо. Вот — он достал из кармана пиджака карточку и бумажку, — Карта и пин-код. Здесь пять миллионов рублей. На первое время надеюсь хватит? Объяснять за что вам платят?

У меня пересохло во рту. Они покупают моё молчание? То есть, меня не арестуют, не отправят в колонию. И для чего такие деньги?!
— Я вижу по вашим глазам, что у вас есть к нам вопросы. Но мы вам не можем ничего рассказать.
— А если я не возьму деньги?
Второй достал из-под полы пиджака пистолет с глушителем. Щелкнул затвором. Я нервно сглотнула. Ничего себе дела!
— Э-э-э… Спасибо, — я взяла карточку и бумажку. Странная парочка будто испытала облегчение.
— К вам в течении месяца будут приходить приглашения сдавать анализы, сделать уколы. Рекомендуем не отказываться, — с ноткой давления посоветовал второй.
— Х-хорошо, — я начала заикаться, — Но что я скажу семье?
— Скажете, напал бандит. Бумагу мы вам позже по почте пришлём.
— Так вы же адрес мой…
— Знаем! — перебил меня первый, — Если где-то кому-то скажете… Мы узнаем, поверьте. Не важно как. Мы могли бы убить вас сейчас же. Но воля нашего господина.

Последние его слова взбодрили меня. Чем-то веяло от них нехорошим. Парочка ушла. А я сидела на крыльце в глубокой задумчивости. Какой-то неадекватный мужик с замашками феодала… Так. Стоп! Так я его что ли — того? Да ну! С этими мыслями я просидела до обеда. Надо было прибираться в доме. Или сразу рвануть на электричку, — и в город? Мои приедут только через четыре дня. Я же могу нанять кого-то. Они и дверь вставят, и стекло… Голова соображала медленно.

Прошла неделя. Роднули прибыли до дома. Однажды за ужином муж мне и сказал новость:
— Натка, а ты в курсе? Генерал-то помер!
У меня чуть вилка из руки не выпала. Почему-то информация подействовала на меня пугающе.
— Ну.. и… Что? Старый был вот и помер.
— Да? Э, нет. Там история тёмная. Кстати, его дача знаешь где?
— Ну так там же, где баб Вали.
— Да! В конце улицы!
— Ты-то откуда узнал?!
Максим вставил свои пять копеек:
— Папкин одноклассник бывший разболтал.
— Макс! — муж одернул сына, — Молчи! Пётр сказал, чтоб его не выдавали!
— Ой, да ла-адно! — Максим махнул рукой, поднялся из-за стола, взял тарелку с собой, — Я к себе.
— Иди-иди, — супруг покачал головой ему вслед.
— А что ещё он рассказал? — у меня заледенели пальцы и кончик носа. Я так разволновалась.
— Он сказал, — муж наклонился над столом и придвинулся ко мне, зашептал, — Генерал молодой был. Самому уже за семьдесят, а на лицо моложе меня. Болезнь у него была какая-то. Петька видел его пару раз, днём. В последний раз незадолго до смерти. Он в лес пошёл, под вечер. Один. Без охраны. В одной рубашке и штанах. В лес! На ночь глядя. Странный он был. А предыдущего охранника, там история мрачная была, кто-то покусал. В прошлом году. Маньяк какой-то.
— И где тот охранник?
— Не знаю. Уехал. Петька вместо него работает. Как тот уехал, так Петра и взяли…

После того, что я узнала, жить стало страшно в двойне. Я тоже подумываю, а не уехать ли нам всем куда-нибудь. В другой город, на другой конец страны или, быть может, вовсе за её пределы… Наверное, за бугор не пустят. Те самые странные и страшные люди. Кем же был тот, кого они называли господином?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:25
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:25 by Сизенко ДарьяПросмотров: 40Комментарии: 1
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Ключевые слова: Генерал кусать жуть кошмар ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:04
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Ух, как загадочно! Не хотелось бы подобных встреч, но плата за молчание… ого!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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