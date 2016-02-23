Смертельная игра в больнице. Часть III

Смертельная игра в больнице. Часть III24.08.2016
После увиденного меня стошнило. Дальше только темнота и забвение. Когда я очнулся, то Настя уже отпаивала парней валерьянкой. На мой вопрос, откуда валерьянка, она ответила, что взяла в аптечке, которую нашла на посту медсестры. Кивнув и заинтересовавшись у парней, как самочувствие, я получил в свой адрес добротный поток ругательств. Похоже, с ними всё хорошо, но мы решили ещё некоторое время посидеть здесь, дабы окончательно успокоиться.
24.08.2016
Пока мы сидели, я успел поделиться своими наблюдениями относительно места нашего пребывания. Парни отнеслись ко всему скептически, но факт того, что в противостоянии стула и окна победило старое окно, быстро развеял недопонимание между нами.
Нашу тихую и спокойную беседу прервал грохот наверху. Поступившее от Игоря предложение сходить и проверить мы сразу же отклонили и бросились к дальней лестнице, чтобы спуститься ниже. Мне ещё никогда так не хотелось покинуть какое-либо место, и хоть мы бежали не на пределе своих сил, но всё равно двигались достаточно быстро.
Как я помню, бежали мы относительно недолго - всего пять минут, но для короткого больничного коридора этого достаточно, за это время можно было давно добежать до лестницы, однако мы не пробежали и половины пути! Я уже собирался окликнуть ребят, чтобы они немного поднажали, как вдруг прямо перед нами с жутким грохотом рухнула стена.
Продолжение следует...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 04:00 by black_GhostПросмотров: 398Комментарии: 1
Ключевые слова: Больница ребята бег страх авторская история