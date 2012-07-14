Мы к вам придем!Автор - я, Элла Жежелла
Окна новой квартиры моей подруги Вероники выходили на пустырь. За ним начинался лес. Ночь черной рыбиной плескалась под окнами, сверкая глазами уличных фонарей. Я высунулась из окна и глубоко вздохнула. В квартире было душно.
На балкон вышла и сама хозяйка квартиры, разгоряченная танцами.
— Что ты там высматриваешь? — весело спросила она.
— Запах леса уловить пытаюсь.
— Далековато от него. Но воздух тут, можно сказать, на выселках, действительно чище, чем в самом городе – это нужно признать. А ты все же так не высовывайся, не то будет… очередной инцидент, — подруга выдержала паузу. Интриговала. Я не проявляла никакого интереса. Сейчас очередную страшилку расскажет – к бабке не ходи. — Тут до меня жила девчонка – выбросилась из окна, — не удивила Вероника. — Еще потянет тебя за собой!
— Прекращай, в самом деле, — не поверила я.
Зная мою особенность – люблю крипоту, ужастики, страшные истории, а потом боюсь уснуть, как маленькая - подруга постоянно меня этим троллила.
Как-то я осторожно поинтересовалась, в курсе ли Вероника, что дом, в котором она тогда только собиралась приобрести квартиру (не без помощи родителей), по слухам, построен на месте кладбища? В том году, помнится, сразу в нескольких изданиях писали о подобном. Подруга тогда развеселилась: «Ну вот! Мне и тут одной не пожить – будут всякие нехи смотреть, как я в трусах расхаживаю!». Сегодня, когда мы встретились, чтобы отпраздновать ее новоселье, наконец, Вероника периодически напоминала об этих слухах, делала «страшные глаза»: «Ой, ты слышала – дверца шкафа открылась? Наверное, призрак с кладбища!». «Ах, половица заскрипела… это неуспокоенный дууууух! Он нас сожрет!».
Шутки шутками, но энергетика здесь и правда тяжелая. Всегда была чувствительна к подобным вещам. Думаю, у меня даже есть некие способности, которые я просто не развивала. Как вошла в квартиру – ощутила выжигающую пустоту в сердце, тоску, захотелось заплакать от острого одиночества (хотя предпосылок нет), обнимашки и на ручки.
— Не, такое было на самом деле, — изрекла Вероника. — Добрые соседи по подъезду рассказали. Я поискала инфу в Тырнете - да. Девчонка, молоденькая совсем, из окна выбросилась… Лет пять назад это было.
— И я читала! Жесть, конечно! — на балконе показалась Олеся, троюродная сестра Вероники. «Глупая, наивная, из деревни приехала, буду жить тут, поступать и парня себе искать, потому что мой оказался козлиной,» - как отрекомендовалась она сама при знакомстве. — Короче, ей родители сняли хату, чтобы она училась, ну, там... самостоятельность развивала, а у той депрессия началась, что ни парня, ни друзей…
— Бедная девочка! — вздохнула я. — Вероника, может быть, освятить жилье?
— На самом деле, не факт, что та девчонка жила в моей квартире. Дом этот, этаж седьмой. Номер-то квартиры в Инете не указан, знамо дело. Возможно, она в соседней жила. То-то хату никак продать не могут - на нашем этаже вообще одна я живу.
— А мне кажется, что в твоей! Я почувствовала на себе… тоску эту... черную…
— Ага! Все духи треклятые, призраки с кладбища окаянные! Позвали – вот она и спрыгнула, — хмыкнула Вероника.
Олеся махнула на нее рукой, выходя с балкона.
— Вообще говоря, не верю я в чертовщину, ты же это знаешь, — от моего взора не ускользнуло, что бесстрашная Вероника поежилась. — Зато цены на квартиры тут дешевые! А крипота происходит только с теми, кто в нее верит. Эффект самовнушения, не более. Слушай, давай закроем окно.
— Ага, боишься?
— Сейчас! Просто сыростью тянет. Холодно. И ведь согреть некому! Надо мужиков найти, чтобы и правда с балкона от тоски не выкинуться! — с чувством произнесла Вероника. Подвинув меня, она высунулась из окна: — Мужики, где же вы? — крикнула подруга в чернь ночного неба, потом, дурашливо хихикнув, спряталась от невидимых «мужиков», чтобы ее голова не торчала.
— А здесь мы! — донеслось снизу.
Я выглянула. Под фонарем - двое парней.
— Выходите знакомиться, девчонки! — крикнул один из них. Он безошибочно отыскал глазами наши окна. Хотя на балконе даже свет не горел.
Это показалось мне забавным. Как-то… по-юношески, что ли. Несмотря на то, что мы были еще молоды, жизнь брала крен в сторону взрослости. Это естественно, но иногда хотелось чего-то… бесшабашного, что ли. Дуновения бриза легкомыслия и веселости.
— Чего молчите, девчонки? А хотите, мы к вам зайдем?
— Попробуйте! — крикнула я парням.
— Ты с кем говоришь? – удивилась Вероника.
— С парнями.
— С какими? — изумилась она, поднимаясь с пола.
Когда я посмотрела в окно, парней там уже не было.
— Ушли, — рассмеялась я. — Грозили к нам подняться.
— Ничего не расслышала, — сказала подруга.
— Кто там говорил про мальчиков? Они все-таки придут? — на балкон снова высунулась Олеська, глаза блестели.
Вероника проигнорировала ее реплику.
— Слушай, ты говорила, пригласишь на новоселье целую компанию друзей своих, что парни тоже будут, вот и где они все? Я уже хочу с кем-то познакомиться, чтобы забыть своего утырка, а ты все никак меня свести ни с кем не хочешь! — Олеся сверкнула глазами.
— Так, все, пойдем уже суши лопать, — постановила Вероника, беря меня за руку, — ну их, этих парней!
Олеся вздохнула.
Мы вернулись в комнату, молча приступили к уничтожению роллов.
— Слышала? — замерла вдруг Вероника.
— Опять ты…
— Нет, серьезно. Шаги какие-то. Прямо тут, в комнате.
— Ага. Топот слышу. Это, наверное, призраки слонов. Вероника, я не поведусь.
— Без шуток! Иногда и наедине с собой кажется, будто за мной кто-то наблюдает. Может быть, сама настропалилась. Сегодня такой день к тому же…
— Какой же?
— С тех пор, как та девчонка с собой покончила, в этом доме каждый год в эту ночь - с 16 на 17-ое мая - кто-то умирает. Вот уже пять лет. Инет подтверждает.
— Надо же! — притворно удивилась я. — Поэтому ты решила устроить новоселье сегодня, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая, да? Специально тянула?
— Если честно… — Вероника помолчала. — Стыдно признаться, но я и правда побаиваюсь просто.
— Не, ну ты эгоистка, — сказала Олеся. — Назвала народу! Умирать – так всех на тот свет утащить за собой! «Четыре тру-у-упа возле та-а-анка дополнят утренний пейзаж…»! — процитировала она.
— Да ну тебя! — отмахнулась я.
В дверь позвонили. Я вздрогнула от неожиданности.
— Ты что? — Вероника тронула меня за плечо.
— В дверь позвонили.
— А мы разве что-то еще заказывали, кроме пиццы и роллов?
— Нет.
— Свежего мясца завезли! — продолжала шутить Олеся. Развеселилась тоже. Весь вечер сидела, молчала, танцевать не хотела, а тут проснулась.
— Странно, я не слышала звонка. Но ладно. Я сейчас! — Вероника направилась в коридор. Нехорошее у меня было предчувствие. Даже не знаю, в чем причина. Наверное, Олеськин дурацкий юморок подействовал. — Кто там? — донеслось до меня.
Вероника вернулась в комнату.
— Никого на лестничной клетке. Приглючило тебя.
Снова раздался звонок. И опять.
— О! Вот опять…
— Что? — словно не поняла подруга.
— Ты оглохла? В дверь трезвонят.
Вероника недоуменно смотрела на меня.
— Пойдем и посмотрим! — сказала я, вставая с дивана. Направилась в прихожую. — Кто там? — спросила я решительно.
— Вы позвали – мы и пришли!
Я глянула в глазок. На лестничной площадке было двое парней. Я отпрянула. Должно быть те, что стояли под фонарем. Я про них и думать забыла.
— Ну, впускайте уже! — самоуверенно сказала один из них.
— Не думала, что вы буквально поймете! — растерялась я.
— Кто там? —высунулись из комнаты Вероника и Олеся.
— Парни. Те, что на улице стояли и обещали прийти. Явились-таки в гости…
Олеся хлопнула в ладоши.
— А вдруг маньяки? — кажется, Вероника разволновалась.
— Ребят, мы вас боимся, — шутливо произнесла я, хотя плохое предчувствие расползалось кляксой, превращая сердце в черное пятно. — Давайте отложим знакомство до утра. Вдруг вы - маньяки!
— Конечно, а кто же! Звали – впускайте, — в голосе говорившего зазвенел металл.
— По-хорошему открывайте. Звали, а не впускаете – ну что за манеры?! — зло сказал второй парень.
Звонок в дверь повторился.
— Мальчики, это совсем не забавно! Уходите. Или я полицию вызову.
— Полиция не успеет! — гоготнул один из парней, пнув дверь.
— Вероника, звони в полицию! Они не угомонятся! — тревога вызвало колотье сотен иголочек в сердце.
— Теперь ты паришь, да? — спросила Вероника, с неподдельным ужасом глядя на меня. Олеся переводила взгляд с меня на нее, нахмурив брови.
В дверь продолжили трезвонить:
— Девчонки, открывайте!
— Они ломятся сюда! Что же мы стоим!!! — паниковала я.
— Да кто?
— Эти придурки!
— Ничего я не слышу!Скажи, что разыгрываешь! — Вероника с ужасом вглядывалась в мое лицо.
Олеся все молчала, опустив голову.
— А мы только к тебе пришли, Женя! — заржал один из парней.
У меня ноги отнимались.
Откуда им известно мое имя?
Вероника подошла к двери, посмотрела в глазок.
— Женя, там никого там нет!
Я оттолкнула ее, тоже посмотрела в глазок. Двое стояли на месте, скалясь. Один из них снова протяжно нажал на звонок.
— Открывайте! Отпирайте, мрази! — издевательски произнес парень.
— Ты, вроде, не пила! — издевательские нотки послышались и в голосе Олеси. — И тут теряешься во времени-пространстве!..
Вероника просто прижалась к стене, с ужасом глядя на меня. В дверь продолжали барабанить. У меня шумело в голове.
— Нет там никого! Сейчас убедишься! — и Вероника решительно схватилась за замок.
— Нееееет! Прекрати! Ты что?! — я устремилась к ней, вцепилась в ее руку. — Не открывай им!
— Ты меня пугаешь, Женя!
— Не открыва-а-а-ай!
— Там нет никого!
Я пыталась помешать ей открыть дверь, но Вероника уже успела провернуть замок. Парни на той стороне заливались адским гоготом.
Вероника открыла дверь. Двое переминались на пороге. Мое сердце превратилось сгусток страха.
— Ну? — вопросила Вероника ехидно — Где там твои «женихи»? Ау! Кого ты напугать пытаешься? Эй, невидимые бабайки, заходите!
И парни пересекли порог.
— Привет, девчонки. Что ж вы так нас динамили-то? — злобно спросил один из них.
Вероника отшатнулась, открыв рот. Теперь и она их увидела.
— Кто… вы? — помертвелыми губами спросила она.
Олеська мгновенно сориентировалась – бросилась на балкон закрылась там. Ее и не заметили.
— Горячие девочки! А нам там так холодно! Раньше хоть дом был наш, а теперь… построили эту махину! Ходим, бродим… Хорошо, что есть горячие девочки, которые теплом делятся! — наслаждаясь каждым словом, ехидно говорил один из парней.
— Бежиииииим! — выкрикнула я и, схватив Веронику за руку, попыталась оттолкнуть этих двоих, чтобы выскочить на улицу, но не поучилось. Один из парней схватил визжащую Веронику, другой – меня. — Попались, крепко вы попались!
— Отпустите! — визжала Вероника.
Я ударила парня под коленку и кинулась в комнату и закрылась. Мысли метались в голове. За что хвататься? За телефон? Где он? Где? Я лихорадочно распотрошила свою сумку, но его там не было. Раздался истошный вопль Вероники. Этот крик придал мне сил. Я заметалась по комнате в поисках какого-нибудь тяжелого предмета. Почувствовали боль от удара – значит, ранить их можно.
Что это? Почему происходит со мной? Это вообще наяву? Крики в коридоре затихли.
Я схватила табуретку, она выпала из моих рук, а ножка откололась. Взяла ее, ни о чем не думая, открыла дверь, готовясь дать отпор.
На пороге стояла Вероника. Позади – эти двое. Вероника выглядела спокойной. Она смотрела на меня пустыми глазами:
— Да ничего мне и не сделали! Просто в гости пришли! Очень веселые парни. Зовут погулять с ними. В лес. Им так одиноко! — глаза ее блеснули. Рука Вероники потянулась ко мне, на лице играла зловещая улыбка.
Я изо всех сил ударила ее ножкой табуретки под колено.
— А-а-а, ты что творишь? — завизжала она, а я ощутила, как подгибаются ноги…
Двое уже подходили к ней, а я оседала на пол, мысли покидали меня…
… Очнулась на диване.
Вероника металась из угла в угол, а двое парней явно нервничали:
— Может, Скорую вызвать, м? — предложил один из них. — А если она и правда окочурится?
— Смотри, глаза открыла! — крикнул второй.
Вероника кинулась ко мне:
— С тобой все в порядке?
Я ничего не соображала. Произошедшее ранее выпило столько эмоций, что больше их не было.
— Извини, извини, извиниииииииии меня, — вдруг разрыдалась подруга. — Я думала, что будет забавно!
— И было ведь! Твой фейс надо было видеть! — гоготнул один из парней.
Вероника цыкнула на него:
— Кирилл, прекрати, — тот тут же смолк. — Я не знала, что ты поведешься! – суетилась подруга, вытирая слезы. — Поверишь в призраков с кладбища! Как ты мне про статейки рассказала - я и задумала этот прикол, а Генка с Кириллом поддержали.
— Какая же ты сволочь! — не сдержалась я.
— Извинилась ведь! Переборщили мы… Но и ты тоже хороша… Въехала мне пребольно, надо сказать! Изувечила!
Я ощущала, что снова распаляюсь:
— Надо было по лбу стукнуть. А если б я от инфаркта умерла?!
— Разве это жесткий прикол? Брось!
— Между прочим, не было на этом месте никакого кладбища, — проинформировал Гена. — Это просто слухи. Я специально инфу пробивал. На месте массового безымянного захоронения сейчас ничего нет, и оно находилось за деревней, а не на этом месте. Газетка одна присочинила, чтобы рейтинг повысить, не более того, а другие подхватили. Потому что здесь последние пять лет умирают люди. Но где они не погибают? Просто тут нашлась закономерность - умирают в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая. Странное совпадение – и все. Но нет! Проще списать это на городские легенды, притом неподтвержденные, и призраков с кладбища.
— Предлагаю замять инцидент и весело провести время! — преувеличенно бодро предложил Кирилл.
— Нет уж, други, поеду-ка домой! — я решительно встала и взяла свою сумочку, поискала глазами телефон – оказалось, он лежал на самом видном месте, в истерике просто не заметила его. Потом вышла в коридор.
Вероника засеменила следом за мной. Она стояла и молчала, глядя, как я надеваю обувь.
— Нам и правда так стыдно… — нарушил паузу Гена, выходя из комнаты.— Ты прости, Женя, если что не так.
Я кивнула. Хотелось поскорее убраться из этой квартиры. Не столь важно, был ли дом построен на месте кладбища, энергетика все равно плохая. И точка.
— Можно на балконе покурить? — спросил Кирилл у Вероники.
— Да.
Он направился на балкон. То-то удивится, увидев там Олеську, о которой все успели позабыть. Если она, конечно, еще там.
— А-а-а, блин! — раздался крик с балкона. Кирилл выскочил в коридор. — Паршивка такая!
— Что случилось? — изогнула брови Вероника.
— У тебя кошка взбесилась? Ни фига себе, как поцарапала меня! — парень продемонстрировал порез на руке.
— Нет у меня кошек!
— А это кто сделал? Черт, больно! Как ножом резанули!
— Олеська, поди, из образа не вышла, — сказала я.
— Кто? — удивилась Вероника.
— Сестра твоя.
— Что ты несешь? — подруга потрогала мой лоб. — Какая сестра?
— А кто же тогда сегодня с нами был?
— Ты меня пугаешь, Женя. Мы вдвоем сидели.
— Второй раз этот номер не прокатит! Мало получила?!
— Мы были вдвоем, пока не пришли парни!
— Вероника, второго розыгрыша я не прощу! — но как тогда объяснить порез на руке Кирилла? Ранить себя ради забавы – как-то слишком.
— Олеся? Говоришь, Олеся? — Веронику словно осенило.
— Не видят они меня, не замечают! Ничего, хоть сегодня я повеселюсь, — зло бормотала Олеся. Судя по звуку, она открыла дверь балкона пинком.
Ребята вздрогнули и переглянулись.
— Не, Вероника, у тебя точно на балконе кто-то есть, шуршит там! — сказал Кирилл.
— Пойдемте на улицу, — предложила я.
— Да! Надо рану обработать, а у меня ни перекиси, ни пластыря! — поддержала Вероника. — Пойдемте в аптеку! В круглосуточную! Неподалеку…
— Да я и один могу дойти туда… — удивился Кирилл.
— Нет! Все вместе! И воздухом заодно подышим! — настаивала Вероника.
Ребята быстро оделись. Мы вышли на улицу.
— Что стряслось-то, девчонки? — беспокоились парни. — Вы побледнели так…
— Ну, Женя, удалось тебе отмстить! — сказала Вероника, нервно рассмеявшись. — Мне действительно страшно стало! Я поверила даже! Говоришь, какая-то девица с нами якобы сидела, которую никто не видел, кроме тебя? И звали ее, по случайности, как и ту, что с собой пять лет назад покончила?
Улицу прорезал истошный крик, полный злобы:
— Вернитесь! Вернитесь! Почему вы оставили меня одну?!
Мы подняли глаза. Балкон квартиры Вероники. Олеся сидела на окне, свесив ноги в черную ночь.
— Боже… Вы тоже… это… видите? — спросила Вероника, еле шевеля губами.
— Да-а, — отозвались мы.
— Я не останусь одна! Доберусь до вас! Вернитесь, вернитесь, не то хуже будет! — выкрикнула Олеся, неосторожно дернулась… и выскользнула из окна…
Девушка полетела вниз, вереща от неразбавленного ужаса. Вероника завизжала, закрыв лицо руками, но летящее из окна тело словно растворилось в ночи, так и не коснувшись земли…
… Это была единственная ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая за последние пять лет, когда никто из жильцов дома не погиб.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:25
Вчера, 22:25 by Элла ЖежеллаПросмотров: 43Комментарии: 1
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