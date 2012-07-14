Мы к вам придем!

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:25

Элла Жежелла Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:25 by

Автор - я, Элла ЖежеллаОкна новой квартиры моей подруги Вероники выходили на пустырь. За ним начинался лес. Ночь черной рыбиной плескалась под окнами, сверкая глазами уличных фонарей. Я высунулась из окна и глубоко вздохнула. В квартире было душно.На балкон вышла и сама хозяйка квартиры, разгоряченная танцами.— Что ты там высматриваешь? — весело спросила она.— Запах леса уловить пытаюсь.— Далековато от него. Но воздух тут, можно сказать, на выселках, действительно чище, чем в самом городе – это нужно признать. А ты все же так не высовывайся, не то будет… очередной инцидент, — подруга выдержала паузу. Интриговала. Я не проявляла никакого интереса. Сейчас очередную страшилку расскажет – к бабке не ходи. — Тут до меня жила девчонка – выбросилась из окна, — не удивила Вероника. — Еще потянет тебя за собой!— Прекращай, в самом деле, — не поверила я.Зная мою особенность – люблю крипоту, ужастики, страшные истории, а потом боюсь уснуть, как маленькая - подруга постоянно меня этим троллила.Как-то я осторожно поинтересовалась, в курсе ли Вероника, что дом, в котором она тогда только собиралась приобрести квартиру (не без помощи родителей), по слухам, построен на месте кладбища? В том году, помнится, сразу в нескольких изданиях писали о подобном. Подруга тогда развеселилась: «Ну вот! Мне и тут одной не пожить – будут всякие нехи смотреть, как я в трусах расхаживаю!». Сегодня, когда мы встретились, чтобы отпраздновать ее новоселье, наконец, Вероника периодически напоминала об этих слухах, делала «страшные глаза»: «Ой, ты слышала – дверца шкафа открылась? Наверное, призрак с кладбища!». «Ах, половица заскрипела… это неуспокоенный дууууух! Он нас сожрет!».Шутки шутками, но энергетика здесь и правда тяжелая. Всегда была чувствительна к подобным вещам. Думаю, у меня даже есть некие способности, которые я просто не развивала. Как вошла в квартиру – ощутила выжигающую пустоту в сердце, тоску, захотелось заплакать от острого одиночества (хотя предпосылок нет), обнимашки и на ручки.— Не, такое было на самом деле, — изрекла Вероника. — Добрые соседи по подъезду рассказали. Я поискала инфу в Тырнете - да. Девчонка, молоденькая совсем, из окна выбросилась… Лет пять назад это было.— И я читала! Жесть, конечно! — на балконе показалась Олеся, троюродная сестра Вероники. «Глупая, наивная, из деревни приехала, буду жить тут, поступать и парня себе искать, потому что мой оказался козлиной,» - как отрекомендовалась она сама при знакомстве. — Короче, ей родители сняли хату, чтобы она училась, ну, там... самостоятельность развивала, а у той депрессия началась, что ни парня, ни друзей…— Бедная девочка! — вздохнула я. — Вероника, может быть, освятить жилье?— На самом деле, не факт, что та девчонка жила в моей квартире. Дом этот, этаж седьмой. Номер-то квартиры в Инете не указан, знамо дело. Возможно, она в соседней жила. То-то хату никак продать не могут - на нашем этаже вообще одна я живу.— А мне кажется, что в твоей! Я почувствовала на себе… тоску эту... черную…— Ага! Все духи треклятые, призраки с кладбища окаянные! Позвали – вот она и спрыгнула, — хмыкнула Вероника.Олеся махнула на нее рукой, выходя с балкона.— Вообще говоря, не верю я в чертовщину, ты же это знаешь, — от моего взора не ускользнуло, что бесстрашная Вероника поежилась. — Зато цены на квартиры тут дешевые! А крипота происходит только с теми, кто в нее верит. Эффект самовнушения, не более. Слушай, давай закроем окно.— Ага, боишься?— Сейчас! Просто сыростью тянет. Холодно. И ведь согреть некому! Надо мужиков найти, чтобы и правда с балкона от тоски не выкинуться! — с чувством произнесла Вероника. Подвинув меня, она высунулась из окна: — Мужики, где же вы? — крикнула подруга в чернь ночного неба, потом, дурашливо хихикнув, спряталась от невидимых «мужиков», чтобы ее голова не торчала.— А здесь мы! — донеслось снизу.Я выглянула. Под фонарем - двое парней.— Выходите знакомиться, девчонки! — крикнул один из них. Он безошибочно отыскал глазами наши окна. Хотя на балконе даже свет не горел.Это показалось мне забавным. Как-то… по-юношески, что ли. Несмотря на то, что мы были еще молоды, жизнь брала крен в сторону взрослости. Это естественно, но иногда хотелось чего-то… бесшабашного, что ли. Дуновения бриза легкомыслия и веселости.— Чего молчите, девчонки? А хотите, мы к вам зайдем?— Попробуйте! — крикнула я парням.— Ты с кем говоришь? – удивилась Вероника.— С парнями.— С какими? — изумилась она, поднимаясь с пола.Когда я посмотрела в окно, парней там уже не было.— Ушли, — рассмеялась я. — Грозили к нам подняться.— Ничего не расслышала, — сказала подруга.— Кто там говорил про мальчиков? Они все-таки придут? — на балкон снова высунулась Олеська, глаза блестели.Вероника проигнорировала ее реплику.— Слушай, ты говорила, пригласишь на новоселье целую компанию друзей своих, что парни тоже будут, вот и где они все? Я уже хочу с кем-то познакомиться, чтобы забыть своего утырка, а ты все никак меня свести ни с кем не хочешь! — Олеся сверкнула глазами.— Так, все, пойдем уже суши лопать, — постановила Вероника, беря меня за руку, — ну их, этих парней!Олеся вздохнула.Мы вернулись в комнату, молча приступили к уничтожению роллов.— Слышала? — замерла вдруг Вероника.— Опять ты…— Нет, серьезно. Шаги какие-то. Прямо тут, в комнате.— Ага. Топот слышу. Это, наверное, призраки слонов. Вероника, я не поведусь.— Без шуток! Иногда и наедине с собой кажется, будто за мной кто-то наблюдает. Может быть, сама настропалилась. Сегодня такой день к тому же…— Какой же?— С тех пор, как та девчонка с собой покончила, в этом доме каждый год в эту ночь - с 16 на 17-ое мая - кто-то умирает. Вот уже пять лет. Инет подтверждает.— Надо же! — притворно удивилась я. — Поэтому ты решила устроить новоселье сегодня, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая, да? Специально тянула?— Если честно… — Вероника помолчала. — Стыдно признаться, но я и правда побаиваюсь просто.— Не, ну ты эгоистка, — сказала Олеся. — Назвала народу! Умирать – так всех на тот свет утащить за собой! «Четыре тру-у-упа возле та-а-анка дополнят утренний пейзаж…»! — процитировала она.— Да ну тебя! — отмахнулась я.В дверь позвонили. Я вздрогнула от неожиданности.— Ты что? — Вероника тронула меня за плечо.— В дверь позвонили.— А мы разве что-то еще заказывали, кроме пиццы и роллов?— Нет.— Свежего мясца завезли! — продолжала шутить Олеся. Развеселилась тоже. Весь вечер сидела, молчала, танцевать не хотела, а тут проснулась.— Странно, я не слышала звонка. Но ладно. Я сейчас! — Вероника направилась в коридор. Нехорошее у меня было предчувствие. Даже не знаю, в чем причина. Наверное, Олеськин дурацкий юморок подействовал. — Кто там? — донеслось до меня.Вероника вернулась в комнату.— Никого на лестничной клетке. Приглючило тебя.Снова раздался звонок. И опять.— О! Вот опять…— Что? — словно не поняла подруга.— Ты оглохла? В дверь трезвонят.Вероника недоуменно смотрела на меня.— Пойдем и посмотрим! — сказала я, вставая с дивана. Направилась в прихожую. — Кто там? — спросила я решительно.— Вы позвали – мы и пришли!Я глянула в глазок. На лестничной площадке было двое парней. Я отпрянула. Должно быть те, что стояли под фонарем. Я про них и думать забыла.— Ну, впускайте уже! — самоуверенно сказала один из них.— Не думала, что вы буквально поймете! — растерялась я.— Кто там? —высунулись из комнаты Вероника и Олеся.— Парни. Те, что на улице стояли и обещали прийти. Явились-таки в гости…Олеся хлопнула в ладоши.— А вдруг маньяки? — кажется, Вероника разволновалась.— Ребят, мы вас боимся, — шутливо произнесла я, хотя плохое предчувствие расползалось кляксой, превращая сердце в черное пятно. — Давайте отложим знакомство до утра. Вдруг вы - маньяки!— Конечно, а кто же! Звали – впускайте, — в голосе говорившего зазвенел металл.— По-хорошему открывайте. Звали, а не впускаете – ну что за манеры?! — зло сказал второй парень.Звонок в дверь повторился.— Мальчики, это совсем не забавно! Уходите. Или я полицию вызову.— Полиция не успеет! — гоготнул один из парней, пнув дверь.— Вероника, звони в полицию! Они не угомонятся! — тревога вызвало колотье сотен иголочек в сердце.— Теперь ты паришь, да? — спросила Вероника, с неподдельным ужасом глядя на меня. Олеся переводила взгляд с меня на нее, нахмурив брови.В дверь продолжили трезвонить:— Девчонки, открывайте!— Они ломятся сюда! Что же мы стоим!!! — паниковала я.— Да кто?— Эти придурки!— Ничего я не слышу!Скажи, что разыгрываешь! — Вероника с ужасом вглядывалась в мое лицо.Олеся все молчала, опустив голову.— А мы только к тебе пришли, Женя! — заржал один из парней.У меня ноги отнимались.Откуда им известно мое имя?Вероника подошла к двери, посмотрела в глазок.— Женя, там никого там нет!Я оттолкнула ее, тоже посмотрела в глазок. Двое стояли на месте, скалясь. Один из них снова протяжно нажал на звонок.— Открывайте! Отпирайте, мрази! — издевательски произнес парень.— Ты, вроде, не пила! — издевательские нотки послышались и в голосе Олеси. — И тут теряешься во времени-пространстве!..Вероника просто прижалась к стене, с ужасом глядя на меня. В дверь продолжали барабанить. У меня шумело в голове.— Нет там никого! Сейчас убедишься! — и Вероника решительно схватилась за замок.— Нееееет! Прекрати! Ты что?! — я устремилась к ней, вцепилась в ее руку. — Не открывай им!— Ты меня пугаешь, Женя!— Не открыва-а-а-ай!— Там нет никого!Я пыталась помешать ей открыть дверь, но Вероника уже успела провернуть замок. Парни на той стороне заливались адским гоготом.Вероника открыла дверь. Двое переминались на пороге. Мое сердце превратилось сгусток страха.— Ну? — вопросила Вероника ехидно — Где там твои «женихи»? Ау! Кого ты напугать пытаешься? Эй, невидимые бабайки, заходите!И парни пересекли порог.— Привет, девчонки. Что ж вы так нас динамили-то? — злобно спросил один из них.Вероника отшатнулась, открыв рот. Теперь и она их увидела.— Кто… вы? — помертвелыми губами спросила она.Олеська мгновенно сориентировалась – бросилась на балкон закрылась там. Ее и не заметили.— Горячие девочки! А нам там так холодно! Раньше хоть дом был наш, а теперь… построили эту махину! Ходим, бродим… Хорошо, что есть горячие девочки, которые теплом делятся! — наслаждаясь каждым словом, ехидно говорил один из парней.— Бежиииииим! — выкрикнула я и, схватив Веронику за руку, попыталась оттолкнуть этих двоих, чтобы выскочить на улицу, но не поучилось. Один из парней схватил визжащую Веронику, другой – меня. — Попались, крепко вы попались!— Отпустите! — визжала Вероника.Я ударила парня под коленку и кинулась в комнату и закрылась. Мысли метались в голове. За что хвататься? За телефон? Где он? Где? Я лихорадочно распотрошила свою сумку, но его там не было. Раздался истошный вопль Вероники. Этот крик придал мне сил. Я заметалась по комнате в поисках какого-нибудь тяжелого предмета. Почувствовали боль от удара – значит, ранить их можно.Что это? Почему происходит со мной? Это вообще наяву? Крики в коридоре затихли.Я схватила табуретку, она выпала из моих рук, а ножка откололась. Взяла ее, ни о чем не думая, открыла дверь, готовясь дать отпор.На пороге стояла Вероника. Позади – эти двое. Вероника выглядела спокойной. Она смотрела на меня пустыми глазами:— Да ничего мне и не сделали! Просто в гости пришли! Очень веселые парни. Зовут погулять с ними. В лес. Им так одиноко! — глаза ее блеснули. Рука Вероники потянулась ко мне, на лице играла зловещая улыбка.Я изо всех сил ударила ее ножкой табуретки под колено.— А-а-а, ты что творишь? — завизжала она, а я ощутила, как подгибаются ноги…Двое уже подходили к ней, а я оседала на пол, мысли покидали меня…… Очнулась на диване.Вероника металась из угла в угол, а двое парней явно нервничали:— Может, Скорую вызвать, м? — предложил один из них. — А если она и правда окочурится?— Смотри, глаза открыла! — крикнул второй.Вероника кинулась ко мне:— С тобой все в порядке?Я ничего не соображала. Произошедшее ранее выпило столько эмоций, что больше их не было.— Извини, извини, извиниииииииии меня, — вдруг разрыдалась подруга. — Я думала, что будет забавно!— И было ведь! Твой фейс надо было видеть! — гоготнул один из парней.Вероника цыкнула на него:— Кирилл, прекрати, — тот тут же смолк. — Я не знала, что ты поведешься! – суетилась подруга, вытирая слезы. — Поверишь в призраков с кладбища! Как ты мне про статейки рассказала - я и задумала этот прикол, а Генка с Кириллом поддержали.— Какая же ты сволочь! — не сдержалась я.— Извинилась ведь! Переборщили мы… Но и ты тоже хороша… Въехала мне пребольно, надо сказать! Изувечила!Я ощущала, что снова распаляюсь:— Надо было по лбу стукнуть. А если б я от инфаркта умерла?!— Разве это жесткий прикол? Брось!— Между прочим, не было на этом месте никакого кладбища, — проинформировал Гена. — Это просто слухи. Я специально инфу пробивал. На месте массового безымянного захоронения сейчас ничего нет, и оно находилось за деревней, а не на этом месте. Газетка одна присочинила, чтобы рейтинг повысить, не более того, а другие подхватили. Потому что здесь последние пять лет умирают люди. Но где они не погибают? Просто тут нашлась закономерность - умирают в ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая. Странное совпадение – и все. Но нет! Проще списать это на городские легенды, притом неподтвержденные, и призраков с кладбища.— Предлагаю замять инцидент и весело провести время! — преувеличенно бодро предложил Кирилл.— Нет уж, други, поеду-ка домой! — я решительно встала и взяла свою сумочку, поискала глазами телефон – оказалось, он лежал на самом видном месте, в истерике просто не заметила его. Потом вышла в коридор.Вероника засеменила следом за мной. Она стояла и молчала, глядя, как я надеваю обувь.— Нам и правда так стыдно… — нарушил паузу Гена, выходя из комнаты.— Ты прости, Женя, если что не так.Я кивнула. Хотелось поскорее убраться из этой квартиры. Не столь важно, был ли дом построен на месте кладбища, энергетика все равно плохая. И точка.— Можно на балконе покурить? — спросил Кирилл у Вероники.— Да.Он направился на балкон. То-то удивится, увидев там Олеську, о которой все успели позабыть. Если она, конечно, еще там.— А-а-а, блин! — раздался крик с балкона. Кирилл выскочил в коридор. — Паршивка такая!— Что случилось? — изогнула брови Вероника.— У тебя кошка взбесилась? Ни фига себе, как поцарапала меня! — парень продемонстрировал порез на руке.— Нет у меня кошек!— А это кто сделал? Черт, больно! Как ножом резанули!— Олеська, поди, из образа не вышла, — сказала я.— Кто? — удивилась Вероника.— Сестра твоя.— Что ты несешь? — подруга потрогала мой лоб. — Какая сестра?— А кто же тогда сегодня с нами был?— Ты меня пугаешь, Женя. Мы вдвоем сидели.— Второй раз этот номер не прокатит! Мало получила?!— Мы были вдвоем, пока не пришли парни!— Вероника, второго розыгрыша я не прощу! — но как тогда объяснить порез на руке Кирилла? Ранить себя ради забавы – как-то слишком.— Олеся? Говоришь, Олеся? — Веронику словно осенило.— Не видят они меня, не замечают! Ничего, хоть сегодня я повеселюсь, — зло бормотала Олеся. Судя по звуку, она открыла дверь балкона пинком.Ребята вздрогнули и переглянулись.— Не, Вероника, у тебя точно на балконе кто-то есть, шуршит там! — сказал Кирилл.— Пойдемте на улицу, — предложила я.— Да! Надо рану обработать, а у меня ни перекиси, ни пластыря! — поддержала Вероника. — Пойдемте в аптеку! В круглосуточную! Неподалеку…— Да я и один могу дойти туда… — удивился Кирилл.— Нет! Все вместе! И воздухом заодно подышим! — настаивала Вероника.Ребята быстро оделись. Мы вышли на улицу.— Что стряслось-то, девчонки? — беспокоились парни. — Вы побледнели так…— Ну, Женя, удалось тебе отмстить! — сказала Вероника, нервно рассмеявшись. — Мне действительно страшно стало! Я поверила даже! Говоришь, какая-то девица с нами якобы сидела, которую никто не видел, кроме тебя? И звали ее, по случайности, как и ту, что с собой пять лет назад покончила?Улицу прорезал истошный крик, полный злобы:— Вернитесь! Вернитесь! Почему вы оставили меня одну?!Мы подняли глаза. Балкон квартиры Вероники. Олеся сидела на окне, свесив ноги в черную ночь.— Боже… Вы тоже… это… видите? — спросила Вероника, еле шевеля губами.— Да-а, — отозвались мы.— Я не останусь одна! Доберусь до вас! Вернитесь, вернитесь, не то хуже будет! — выкрикнула Олеся, неосторожно дернулась… и выскользнула из окна…Девушка полетела вниз, вереща от неразбавленного ужаса. Вероника завизжала, закрыв лицо руками, но летящее из окна тело словно растворилось в ночи, так и не коснувшись земли…… Это была единственная ночь с шестнадцатого на семнадцатое мая за последние пять лет, когда никто из жильцов дома не погиб.

Ключевые слова: Проклятая квартира самоубийство кладбище авторская история

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