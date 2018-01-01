Тайная книга дьявола

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:35

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:35 by

На похоронах Лехи было много народу. На отпевании — меньше. Просто потому, что большая часть Лехиных друзей в Бога не верили. У них был другой мессия. Они поклонялись князю тьмы.Я стоял в церкви и думал, слушая хор певчих, как бы отнесся сам Леха к тому, что его хоронят по православному обычаю? Наверняка плевался бы и сыпал проклятиями. Я посмотрел на Лехину мать, потерянную, согнутую горем. Знала ли она, чем в последние годы жизни увлекся ее сынок? Скорее всего, не догадывалась. Дьяволопоклонник Леха жил отдельно в дедовской квартире и берег от потрясений верующую мать. Мы с Лехой были друзьями детства. А после школы наши пути разошлись. Мы поступили в разные университеты, сначала встречались довольно часто, а позже не виделись месяцами. Изредка собирались, чтобы попить пивка и поболтать о былом.Когда я узнал, что Леха ударился в оккультизм, меня это неприятно поразило, и наши встречи практически сошли на нет. Мне не известно, есть ли Бог или дьявол, но я все-таки считаю, что поклоняться последнему нормальный человек не может. Что случилось с Лехой, что у него так поехали мозги, — я не знал. И объяснить его «милое» увлечение не мог. Но оно меня от него отвратило. Потому что переубедить Леху заниматься чернухой я не сумел, а объяснить, зачем он это делает, мой друг не пожелал. «Так надо», — каков аргумент, а?! Леха не был сатанистом в привычном смысле этого слова. Он не живодерствовал, не ходил в черном, не шлялся по кладбищам. Обходился без всей этой мишуры. Собственно, это и было самое страшное.Леха тоннами изучал оккультную литературу. Он вознамерился проникнуть по ту сторону жизни. В самое смерть. Познать тайну. Он учился на патологоанатома, работал в морге санитаром, чтобы быть поближе к интересующему его предмету. Сошелся с темными людьми, называющими себя колдунами и некромантами. Шерстил сетевые форумы. Он искал книгу «Некрономикон». Точный перевод вовсе не «Книга мертвых», как принято считать, а «Что касается мертвых». Тайны мертвецов. Таинство Смерти. Я говорю не про тот «Некрономикон», что придуман Лавкрафтом, а настоящий. Первоисточник.В том, что «Некрономикон» существует, Леха не сомневался. «На земле много такого, чего мы не понимаем и о чем не догадываемся. Почему все религии не отрицают загробной жизни? Видимо, потому, что она есть. Раз есть книги для живых, должны быть и для мертвых. Невозможно, чтобы наши миры не пересекались. Иначе не было бы такого количества легенд, преданий, историй о потустороннем». Похоже было, что мой друг слегка помешался на мертвечине. И вот результат — он сам мертв. Проник ли он за грань? Kуда он попал после смерти?Я смотрел на гроб с Лехиным земным телом и думал об этом. Отпевание закончилось. Когда мы выходили из церкви, Лехина мать подошла ко мне и протянула запечатанный воском конверт. На печати был четкий оттиск крестика с распятым Иисусом. Странно для некроманта… «Что там?» — спросил я. «Не знаю. Я нашла это у Алеши в личных бумагах. С припиской: "Если со мной что-то случится — передайте это Ивану”. Я не смотрела, это не для меня — для тебя».После похорон я вернулся домой и распечатал конверт. Там была только флешка — и более ничего. Я вставил ее в системник. На ней оказался вордовский файл. Я прочел его — и мне открылась Лехина тайна. Всего лишь слегка. Но этого достаточно.Читал я Лехино письмо долго, до 6 утра. История оказалась длинной — и очень страшной. Когда я встал из-за компьютера, голова моя гудела — от усталости, от напряжения и более — от ужаса. Ужаса от того, что случилось с моим другом. Оказывается, я плохо знал Леху. Увлечение его возникло не на пустом месте. Леха влюбился в Агнию. Она называла себя колдуньей, причем — черной колдуньей. Ее страсть к мистике захватила и влюбленного Леху. Агния крепко привязала к себе парня. Может, приворожила? Это лишь мои догадки. Но он все делал так, как она скажет. Самое неприятное вылезло позже.Агния Леху не любила, просто он был ей нужен. Вернее, его тело. Чтобы вернуть своего настоящего возлюбленного, который погиб глупо и случайно — его забили насмерть пьяные гопники. Агния-то и начала поиски «Некрономикона». А ей, как потомственной колдунье, многое было известно о тайнах мертвецов. Но — не все. Возвращать души с того света она не могла. Но очень хотела. Чем думал Леха, когда во все это ввязался? А тем, чем и все влюбленные.Все самые большие подвиги и глупости делаются во имя благой цели — во имя любви… Так они и жили — тайно, скрываясь ото всех, кроме колдовской тусовки Агнии. Колдунья занималась активными поисками «Некрономикона», и Леха ей помогал. Все закончилось через два года. Агния получила письмо от Мерлина (ну и имечко!), одного из сетевых друзей-колдунов, и сорвалась — поехала на Алтай. Леха не смог — сдавал сессию. Мерлин говорил о некоем Адынаше, отшельнике, который мог пролить свет на то, где находится заветная книга. С Алтая Агния не вернулась. Только через месяц прислала письмо: «Я почти у цели», и координаты, куда Лехе надо немедля приехать. Этот сумасшедший сорвался — и отправился вслед за любимой.Зачем я вам это рассказываю? Да по тем же соображениям, что и Леха — предупреждаю. Некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми. Я посмотрел на время, когда Леха сохранил файл на флешку. До его смерти оставался час. Лехина мама, словно предчувствуя беду, в тот вечер без предупреждения решила навестить сына. На похоронах она рассказала мне, как нашла Леху:— Места себе не находила в тот вечер. Поговорила с Алешей — он успокоил меня, сказал, что все в порядке. Я терпела до 11 вечера. А потом словно толкнуло что-то — выбежала из дома, успела на последний трамвай. И вот за пару остановок до Лешиного дома вдруг свет в трамвае и вокруг стал таким ярким. Все фонари засветились так сильно. Искры с проводов посыпались. А потом вдруг вспышка — и свет везде погас. Вроде скачок напряжения случился. Трамвай встал. Как я сумела отжать дверь — не помню, вроде кто-то из мужчин помог. Знала только, что надо бежать к сыну. И добежала. Вошла в квартиру, телефоном подсвечивала. А там Алешенька лежит в ванной… Мертвый…Вскрытие показало, что Леху убило током. Такая вот «случайность». В его районе случился сильный скачок напряжения. А Леха в тот момент брился в ванной электробритвой. Чего ему взбрело в голову бриться ночью? Неизвестно. Никто сейчас на этот вопрос не ответит. Самое странное, что выяснилось, что у Лехи уже был инфаркт незадолго до трагедии — врачи нашли рубец на сердце. Все недоумевали: у молодого 22-летнего парня — инфаркт… А мне вспомнился Адынаш. Укол в сердце, окровавленный нож и шрам на Лехиной груди, который, по словам моего друга, через сутки исчез без следа…Автор - Иван Симонов.

Ключевые слова: Люмономикон тайна мертвецов колдун инфаркт скачок напряжения смерть друга

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