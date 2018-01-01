Жених для утопленницы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:03

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:59 by

Это история моего друга Петра. Он записывал ее в своем ноутбуке, а я позже прочел. Приведу его рассказ от первого лица.На этом записи Петра обрываются. С той рыбалки мой друг не вернулся. Парни, с которыми он был, рассказали потом убитым горем Петькиным родителям, что он захотел искупаться и нырнул с лодки. А перед этим они все слышали какое-то пение — будто из реки. Бабки деревенские говорят, что так русалки и утопленницы поют со дна водоемов. И они Петьку отговаривали купаться. Но он словно одержимый был, никого не слушал. Разделся и прыгнул. И не вынырнул. Ребята все сиганули в воду, ныряли, искали. Безрезультатно.Бабушка Петра, как узнала про внука, умерла сразу — сердце не выдержало. Тело Пети нашли водолазы через неделю. Он лежал на дне. А рядом — чудовищный, изъеденный рыбами труп девушки. На ней были жемчужные бусы…Похороны Петра я почти не помню — все, как в тумане. Родители его сразу стали стариками, их узнать было даже трудно. Они передали мне его ноутбук в надежде, что я найду что-нибудь в его записях или в соцсетях. Вот я и нашел. Даже не знаю, что думать про все это. Я поэтому и написал, что Петька на меня не обидится, если я пришлю его рассказ вам — ведь его самого больше нет. От друга мне остался только крест на его могиле… Да и Светлану, говорят, наконец похоронили. Успокоилась ее душа. Но какой дорогой ценой!Автор - Роман Ветров.

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