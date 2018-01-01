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Творческие истории

Жених для утопленницы

Это история моего друга Петра. Он записывал ее в своем ноутбуке, а я позже прочел. Приведу его рассказ от первого лица.

В деревне — июнь, жара и красота. Я приехал к бабушке на месяц после окончания института, чтобы немного отдохнуть перед началом работы. Да и бабуле с хозяйством помочь, куры там, коровы, гуси. В первый же день так наломался на грядках! И пошел на реку — уже на закате. Искупался, растянулся на песочке. Вдруг в момент собрались тучи, подул ветер, река волну погнала. И тут что-то выбросило на берег. Прямо у моих ног. Я поднял — бусики жемчужные. Подумал, что кто-то из местных купался и потерял. Сунул в карман — думаю, поспрашиваю у деревенских.

Пришел домой, бабушку спрашиваю, не слышала ли она разговоров, что кто-то бусы в речке посеял? А бабуля моя аж побелела вся. «Ты, — говорит, — эти бусы обратно в реку кинь. Нечистые они». Я к ней пристал, чтобы объяснила все толком. Она сначала в отказ пошла, но потом рассказала жуткую историю.

В соседней деревне, выше по течению, в прошлом году утонула 14-летняя Светланка. Она местная была. А каждое лето туда к родственникам приезжал Никита. Ему в прошлом году 17 лет было. Света по нему с ума сходила лет с 12. А тут признаться ему решила. Он посмеялся: «Ты подрасти сначала. Может, и покрасивее станешь». Это Светланка рассказала своей ближайшей подружке Наде. Она-то потом всем и поведала подробности. Светка сама не своя ходила. Плакала все время. Надеялась, что Никита с ней все-таки будет встречаться. Все девчонки и пацаны деревенские над ней смеялись.

Одна девка как-то пришла к Светланке и принесла бусы — якобы жемчужные. А они-то поддельные, конечно, дешевенькие. Эта гадина сказала влюбленной девчонке, что Никита очень извиняется, просил передать подарок. Сам стесняется. Надеется, что Света его простит. Она, мол, очень ему нравится. Светка, дурочка, бусы надела, ходит — сама себе нравится. Никите ничего не говорит — характер выдерживает. А он тем временем уже с другой крутит — та тоже на каникулы приехала. Так Светланка подружке Наде говорила, что это он нарочно делает, чтобы ее, Светку, позлить, поскольку в нее влюблен. И решила, наконец, к Никитке подойти.

Дело было в клубе на танцах. Сказала ему спасибо за бусы, добавила, что простила его и теперь они вместе будут. А он на Светку вылупился, как на ненормальную, и заорал, что она совсем рехнулась, достала его, тля малолетняя! Какие нафиг бусы? Заявил, чтобы она отстала от него навсегда, и опять по ее внешности прошелся. Все, кто рядом был, ржали, как кони. А громче всех — та стервозина, которая с бусами этот цирк устроила. Светка в слезах убежала, подружка Надька — за ней.

Светка к реке бросилась, Надя ее догнала, успокаивать стала. Сели они на берегу, Светланка плачет, вдруг бусы с себя сняла и в реку зашвырнула. Надя ей говорит: «Зря выбросила. Денег же стоят». Потом Надя рыдала и ругала себя за эти слова. Потому что Света полезла в реку — сказала, что сейчас этот дурацкий подарок выловит и в морду той девке бросит. Надя ее остановить не успела. И в нескольких шагах от берега Светланка стала нырять, бусики вылавливать. Светло еще было, белые ночи стояли. Ну вот так нырнула в очередной раз и пропала. Нет ее и нет. Надя переполошилась, кричать стала, звать подругу. Но та так и не появилась. Может, головой о корягу ударилась, может, еще что… Она и плавать-то толком не умела.

Что было потом, как Светку искали — это бабушка рассказывать отказалась. «Страшно вспоминать», — сказала она. Девушку так и не нашли. Но через месяц утонул Никитка. А перед этим бусики на берегу нашел. Жемчужные. С ними в руке его и выловили из реки. Прошлым летом три пацана утонули. И этим — еще один. Правда, все в соседних деревнях. «Так что, Петюша, я тебя умоляю: выкинь ты эти бусы окаянные и в реке больше не купайся! — со слезами сказала бабуля. — Это Светланкина душа неупокоенная мучается, женихов себе на дно заманивает. Боюсь я за тебя. Не заходи в реку, внучок. Ожерелье выкинь, а сам больше не заходи! У нас озерцо есть в лесу, рядом, там и плавай».

Чтобы успокоить бабушку, я пообещал ей в реку не соваться, хотя в историю про неупокоенную душу утопленницы не поверил ни на грамм. Чепуха какая-то! Ну, потонула девчонка, жалко ее, но зачем же сказки страшные сочинять? Лег я спать, а история из головы не выходит. Потом задремал, слышу шаги какие-то, будто кто-то мокрыми ногами: шлеп-шлеп-шлеп. Глаза открыл — никого. Ну, думаю, страшилок наслушался. А потом она мне приснилась. Светлана эта. Будто вылезает из воды — волосы темные, спутанные, глаза огромные. Красивая. Но совсем еще девчонка, руки даже какие-то детские. И говорит мне: «Кто мои бусики подберет, моим женихом будет! Так что я тебя жду!» Проснулся я в холодном поту. Нет, не буду больше деревенские ужастики слушать. А то головой двинусь. Уже утопленницы снятся. Но на полу обнаружились мокрые маленькие следы. Может, бабуля пол мыла и нашлепала?

Ближе к вечеру пошел на реку. Бусы в воду кинул — ну их нафиг, эти жемчуга поддельные! И купаться полез. И вдруг меня кто-то словно обнимает за пояс, по бедру гладит. Вылетел я из воды, как пробка! Сел на песок, что-то мне не по себе стало. А потом откуда-то взялся туман. Будто молоком все залило. И вдруг туман пропал так же быстро, как появился, и я увидел, как из воды выползает она. Девушка из моего сна. Темные, мокрые, спутанные волосы, огромные глаза и детские руки… И говорит: «Я же жду тебя, мой суженый…» Когда я пришел в себя, никакой утопленницы не было. Вот интересно: я чувств лишился, как кисейная барышня, или просто уснул, а это все мне привиделось? На руке обнаружились водоросли. Может, она оставила? Да уж, суженый. На всю голову контуженный. Нет уж. Буду действительно ходить купаться на озеро…

Так и делаю уже несколько дней. Утопленница моя больше не появляется. Наверное, мне все-таки вся эта чертовщина приснилась. Завтра с пацанами едем на рыбалку. На реку.

На этом записи Петра обрываются. С той рыбалки мой друг не вернулся. Парни, с которыми он был, рассказали потом убитым горем Петькиным родителям, что он захотел искупаться и нырнул с лодки. А перед этим они все слышали какое-то пение — будто из реки. Бабки деревенские говорят, что так русалки и утопленницы поют со дна водоемов. И они Петьку отговаривали купаться. Но он словно одержимый был, никого не слушал. Разделся и прыгнул. И не вынырнул. Ребята все сиганули в воду, ныряли, искали. Безрезультатно.

Бабушка Петра, как узнала про внука, умерла сразу — сердце не выдержало. Тело Пети нашли водолазы через неделю. Он лежал на дне. А рядом — чудовищный, изъеденный рыбами труп девушки. На ней были жемчужные бусы…

Похороны Петра я почти не помню — все, как в тумане. Родители его сразу стали стариками, их узнать было даже трудно. Они передали мне его ноутбук в надежде, что я найду что-нибудь в его записях или в соцсетях. Вот я и нашел. Даже не знаю, что думать про все это. Я поэтому и написал, что Петька на меня не обидится, если я пришлю его рассказ вам — ведь его самого больше нет. От друга мне остался только крест на его могиле… Да и Светлану, говорят, наконец похоронили. Успокоилась ее душа. Но какой дорогой ценой!

Автор - Роман Ветров.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:03
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 46Комментарии: 0
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Ключевые слова: История друга деревня река бусики жемчужные утопленница тело Пети труп девушки похороны

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