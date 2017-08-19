Русалки

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Esenia Просмотров: 62 Комментарии: 3 +7 Вчера, 21:48 by

Эту историю рассказала мне моя прабабушка.Дело происходило в деревне. Жила семья и, как полагается в старые времена, в семье было много детей. Четыре мальчика и четыре девочки. Ребята помогали отцу в поле, а девочки по хозяйству. Так бежали годочки и дети выросли.Стали к девочкам хлопцы свататься. К младшей Галочке стал ходить сын богатых купцов. То бусы подарит, то брошь, а один раз принес гребень для волос. Гребень тот весь в камнях был, да в бусинах ярких. Родители видя, что парень не скупитсяна подарки и глаз с их доченьки не сводит, дали согласие на их свадьбу.Дни стали проходить в приятных хлопотах о свадьбе. Все в семье радовались за Галочку, кроме её старшей сестры. Маришка очень завидовала - как же так, она старшая, а к ней не сватаются. Да ещё этот гребень ей не давал покоя, уж так ей хотелось его получить.Незадолго до свадьбы пошли все сестры на речку купаться и погадать.Позже никто из сестер не смог объяснить происходящее. Когда Маришка зашла в реку, все вокруг забурлило, вода закипела, запенилась. Вдруг Галочку подбросило в воздух. Только она упала в воду, как вокруг неё образовался водоворот, который и утащил её под воду.Пытались найти Галочку, но где уж там, река глубокая, течение. Так и похоронили пустой гроб.Конечно, свадьбу отменили. Но на следующий день после похорон пришёл купеческий сын и попросил гребень обратно. Когда же вынесли его подарок, он отдал его Маришке и сказал, что свататься к ней пришел.Родители в отказ, а Маришка заявила, что ежели не пустят замуж немедленно - она утопится!Делать нечего. Стали готовиться к свадьбе.Маришка ходила счастливая и гребень из волос не вынимала.А жених её сох с каждым днем, пока совсем высох. Не дожил до свадьбы двух дней.Маришка, узнав о беде, побежала к реке. Зайдя в воду, стала кричать, что был уговор, что она отдала сестру, чтобы получить жениха.В этот момент вода закипела и Маришку утащило на дно.Позже рыбаки стали говорить, что частенько видят вдалеке, на камнях, силуэты двух девушек и слышат грустные песни под утро, которые звучат над рекой и тогда у них хороший клев.А девушки перед свадьбой идут к реке, плетут венки. кладут в них гребень и пускают по воде. Чтобы и их нечистая не забрала.

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