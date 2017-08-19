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Легенды

Русалки

Эту историю рассказала мне моя прабабушка.

Дело происходило в деревне. Жила семья и, как полагается в старые времена, в семье было много детей. Четыре мальчика и четыре девочки. Ребята помогали отцу в поле, а девочки по хозяйству. Так бежали годочки и дети выросли.

Стали к девочкам хлопцы свататься. К младшей Галочке стал ходить сын богатых купцов. То бусы подарит, то брошь, а один раз принес гребень для волос. Гребень тот весь в камнях был, да в бусинах ярких. Родители видя, что парень не скупитсяна подарки и глаз с их доченьки не сводит, дали согласие на их свадьбу.

Дни стали проходить в приятных хлопотах о свадьбе. Все в семье радовались за Галочку, кроме её старшей сестры. Маришка очень завидовала - как же так, она старшая, а к ней не сватаются. Да ещё этот гребень ей не давал покоя, уж так ей хотелось его получить.

Незадолго до свадьбы пошли все сестры на речку купаться и погадать.

Позже никто из сестер не смог объяснить происходящее. Когда Маришка зашла в реку, все вокруг забурлило, вода закипела, запенилась. Вдруг Галочку подбросило в воздух. Только она упала в воду, как вокруг неё образовался водоворот, который и утащил её под воду.

Пытались найти Галочку, но где уж там, река глубокая, течение. Так и похоронили пустой гроб.

Конечно, свадьбу отменили. Но на следующий день после похорон пришёл купеческий сын и попросил гребень обратно. Когда же вынесли его подарок, он отдал его Маришке и сказал, что свататься к ней пришел.

Родители в отказ, а Маришка заявила, что ежели не пустят замуж немедленно - она утопится!

Делать нечего. Стали готовиться к свадьбе.

Маришка ходила счастливая и гребень из волос не вынимала.

А жених её сох с каждым днем, пока совсем высох. Не дожил до свадьбы двух дней.

Маришка, узнав о беде, побежала к реке. Зайдя в воду, стала кричать, что был уговор, что она отдала сестру, чтобы получить жениха.
В этот момент вода закипела и Маришку утащило на дно.

Позже рыбаки стали говорить, что частенько видят вдалеке, на камнях, силуэты двух девушек и слышат грустные песни под утро, которые звучат над рекой и тогда у них хороший клев.

А девушки перед свадьбой идут к реке, плетут венки. кладут в них гребень и пускают по воде. Чтобы и их нечистая не забрала.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:48 by EseniaПросмотров: 62Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Деревня сестры зависть сделка утопление свадьба смерть расплата русалки легенды авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:17
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Публикаций: 958
Комментариев: 8 174
Красивая легенда, единственное что непонятно, с какой нечистой сестра договорилась насчёт жениха... +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#2 написал: Ерема
Вчера, 23:49
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Добрая сестричка, что ещё тут сказать....++++++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#3 написал: Asheera
Сегодня, 02:36
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Очень красивая легенда!
Тем, кто любит такой фольклор, советую посмотреть фильм " Букет" Франтишека Брабеца.

Я вот расскажу реальную историю: у сослуживицы сын служил микробиологом на корабле, пробы воды брал для анализов. Он поведал матери, что в северных водах творятся чудеса- у Соловецких островов экипаж видит периодически русалок, этакие белые сгустки, сидящие на деревьях у берега и странные песни.
У моряков негласный протокол: уходить с палубы и пересиживать, пока нечистая мерещиться не перестанет. И болтать об этом нельзя, к беде, смерть кликать на себя. Будешь спрашивать у моряков- получишь по шее. Биолог вот только матери своей рассказал, а я своими расспросами про мистику эту историю и вытянула.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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