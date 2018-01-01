Чужие глаза. Часть вторая



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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:15

Космонасть Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:15 by

На следующий день, возле входной двери, Шимус обнаружил короткую записку, выведенную аккуратным почерком. Олави сообщал о том, что уезжает на операцию, потому какое-то время его не будет в гостинице, как и матери, которая отправляется с ним. Шимус на секунду отвлекся от бумажки, невольно вспомнив девушку у машины госпожи Краснолис, затем вернулся к чтению. Олави просил держать его в курсе о том, как обстоят дела у Шимуса и не съезжать на свою квартиру, пока Олави не вернется. В конце послания был указан номер телефона.“Можешь писать и сообщения, мне их озвучат”.Шимус добавил указанный номер в список контактов. Надо же, как внезапно. Почему Олави не рассказал ему заранее о том, что скоро уедет? Ну да, Олави дал намек на то, что вскоре он сможет увидеть лицо Шимуса, однако все это было сказано вскользь, как бы между прочим.Стоя в ванной перед зеркалом, выдавливая на щетку немного зубной пасты, Шимус внимательно посмотрел на свое отражение. Недостаток сна начал сказываться. Лицо осунулось, вокруг глаз круги, как у панды. Кошмар.После того, как Шимус более-менее стал походить на человека, он оделся и спустился в фойе.- Солнце давно уж встало, а вы, юноша, только сейчас соизволили явиться, - с легким укором сказал мистер Медведь, тучный усатый мужчина в клетчатой рубашке, когда Шимус вошел в общую гостиную, - завтрак пропустили, но, возможно, хоть за обедом удостоите нас внимания?Шимус виновато улыбнулся. Господин Кот, восседал в кресле, словно самый настоящий король на своем личном троне. В руках у него была свежая утренняя газета, на первой полосе которой большими буквами написано про участившиеся случаи пропажи людей. Мистер Медведь сидел рядом, как верный советник, только вместо чтения новостей, он занимался разгадыванием кроссвордов. Если Шимусу не изменяла память, то эти двое стали не разлей вода за довольно короткий срок. Прямо как он и Олави.Мистер Медведь приехал из-за неких семейных обстоятельств. Впрочем, это было единственной вещью, которую мужчина не желал обсуждать. Он и господин Кот напоминали Шимусу его собственных ворчливых тетушек, что каждый год приезжали на семейные сборища лишь для возможности почесать языками и перемыть кости остальным.- Не лезь к парню, - проворчал господин Кот, переворачивая страницу. Он был сухощавым человеком с глубоко посаженными глазами и странной привычкой кривить губы, будто ему всё и вся не нравилось. Он просто путешествовал по стране и его главным увлечением было делать не фотографии, а акварельные рисунки достопримечательностей, которые господин Кот посещал.- Кто ж лезет, - Медведь поправил очки-половинки на переносице с горбинкой, - так-с, продолжим.- Вы утром видели Олави? - спросил Шимус с небольшой надеждой. Ну а вдруг, они никуда не отлучались.- Как же, как же, - промычал Медведь, не отрываясь от кроссворда, - заходил, прощался. Сказал, что отчаливает на операцию. Глядишь и увидит, что мы не старики какие-нибудь там, а вполне себе крепкие мужчины в самом соку.- Это ты-то у нас в самом соку? - хмыкнул господин Кот, - тебя бальзамировать впору, ты все молодишься.- Сказала мумия, - буркнул мистер Медведь. Шимус вздохнул. Сейчас снова начнется. Молодой человек быстро попрощался и вышел в коридор в тот момент, как Кот что-то ответил и затем уже Медведь разразился гневной тирадой. Надо бы купить кофе.Он зашел в небольшую кофейню, расположенную недалеко от его мастерской. Значит, к Медведю и Коту Олави соизволил выйти попрощаться, а для него оставил лишь записку. Шимус почувствовал легкий укол ревности и ему даже захотелось обидеться, а потом молодой человек подумал, что, возможно, Олави сильно переживал из-за операции, плюс наверняка не находил себе места из-за того, что придется покинуть привычное место обитания. Может быть, Олави не хотел заставлять нервничать Шимуса. Да, вполне вероятно.Шимус встал в очередь, чтобы взять кофе с собой. Заказы принимала миловидная пухлая девушка с пышными кудрявыми волосами. Внезапно Шимус ощутил легкое касание, словно кто-то вскользь провел рукой по капюшону куртки.- Прошу прощения? - он обернулся. Позади стоял высокий молодой мужчина с серебристыми волосами. Его холодные серые глаза безразлично смотрели на Шимуса, в то время как губы растягивались в теплой улыбке. Шимус нахмурился.- О, какой же я неловкий, - извиняющимся тоном сказал сереброволосый, - абсолютно машинально поправил ваш капюшон. Привычка, что поделать. Извините.Он развел руками. Шимус окинул его презрительным взглядом с ног до головы и отвернулся.- Если будете заказывать капучино, то берите тот, что с соленой карамелью, говорят, он самый вкусный, - послышался голос незнакомца, имеющего наглость бесцеремонно вторгаться в личное пространство.- Если будете лезть с непрошенными советами, вы можете лишиться зубов. Говорят, без них жить не очень удобно, - огрызнулся Шимус, повернувшись к стоящему сзади него. В ответ - молчание и плохо скрываемое равнодушие во взгляде, хотя на губах по-прежнему улыбка.- Доброго дня!- жизнерадостно воскликнула бариста, когда подошла очередь Шимуса.- И вам, - буркнул тот, - один латте с собой, пожалуйста.Он полез в карман за кошельком, но его там не оказалось. Чертыхнувшись и побледнев (шутка ли, все карточки в нем, как и наличные деньги), Шимус уже почти смирился с тем, что останется без кофе, однако сереброволосый извлек свой бумажник.- Я заплачу за капучино этого господина и один американо с мятным сиропом, пожалуйста.Шимус запротестовал:- Наверняка кошелек остался в машине, я сейчас за ним схожу и сам заплачу за свой кофе!Но незнакомец даже не стал его слушать.- Хорошо, но как вам вернуть деньги? Дайте номер телефона или карты…- Нет нужды, - сереброволосый отмахнулся от Шимуса, как от назойливой мухи, сосредоточенно вводя пин-код, - просто потом тоже кого-нибудь угостите. Так сказать, эстафета доброты.Шимус потер подбородок.- Раз вы настаиваете, - растерянно пробормотал он. Сереброволосый усмехнулся.- Я не настаиваю, просто если вы пойдете в машину за кошельком, то все мы, собравшиеся за вами, - он повел рукой в сторону приличной очереди за своей спиной, - начнем раздражаться и никакого удовольствия от утреннего кофе уже не получим. К тому же, кошелька в авто может и не оказаться. Зачем терять время?Шимус не нашел что ответить, а сереброволосый отвел от него взгляд, принялся разглядывать витрину со сладостями. Шимус же, наоборот, бесстыдно рассматривал профиль назойливого, но великодушного незнакомца.Когда его капучино был готов, Шимус подхватил картонный стаканчик, смущенно поблагодарил сереброволосого и вышел из кофейни, чувствуя, как лицо заливает краска.За столиком на улице сидел паренек лет пятнадцати. Он даже не оторвался от экрана смартфона, услышав, как зазвенел колокольчик над входом в кофейню. А вот Шимус успел разглядеть, что подросток находился в инвалидном кресле. Шимус поспешил к своей машине. Чёртов кошелек.- Почему так долго? - спросил Алан, когда Дамиан поставил перед ним стаканчик с кофе. Подросток так и смотрел в экран. Он искал коллекционные фигурки по новому сериалу, который уже успел записать в свои любимые.- Очередь, господин. Я надеюсь, что вы заказываете нужные для учебы книги или хотя бы…- Не твое дело, - пробормотал Алан и просиял: нашлось именно то, что он хотел. Подросток протянул руку, взял было стаканчик, однако зашипел и сердито посмотрел на Дамиана.- В парк? - невозмутимо спросил слуга, проигнорировав то, как Алан сверлил его глазами. Можно подумать он виноват в том, что кофе слишком горячий.- На что тебе голова дана? - Алан вновь уткнулся в смартфон, - говорил же, что хочу выбрать новый ноутбук, плюс ты обещал помочь сделать фотографии.- Свои обещания вы, конечно же, не помните?Дамиан одной рукой толкал кресло впереди себя, в другой руке держал обжигающий стаканчик.- Например? - недовольно протянул Алан, закончив с фигурками и перейдя к заказу комиксов, вытянув руку.- Вы обещали посмотреть образцы приглашений и выбрать один подходящий. Нет, все еще горячий, я скажу, когда для вас будет в самый раз. За несколько секунд ничего не изменилось, кроме количества денег на вашем счету.- Хватит ворчать, - уже пара книг комиксов в корзине, - тебе тоже перепадает, плюс это не твоя забота совершенно.- Я ваш опекун, это моя забота, - чеканя каждое слово, произнес Дамиан, - имею доступ ко всему, включая счета. Но, заметьте, всего лишь взываю к благоразумию, хотя мог бы принять радикальные меры. В отличие от меня, для вашего процветающего существования требуются деньги, но такими темпами уже к совершеннолетию вам придется думать о том, где подзаработать, при том не имея возможности ходить.Алан закатил глаза.- Какой же ты зануда. У меня есть резервные счета, к которым откроется доступ, когда мне исполнится двадцать один. Мама очень меня любила, даже тебя откуда-то взяла. И это все для того, чтобы жизнь не была слишком жестока по отношению ко мне.Когда с комиксами оказалось покончено, Алан убрал смартфон в нагрудный карман куртки, накинул на голову капюшон.- К тому же, ты можешь помочь мне с ногами.Дамиан вздернул правую бровь и уголки его губ поползли вверх.- Нет, не могу.Алан поднял на него взгляд.- Как это?Лицо слуги стало невероятно довольным.- Видите ли, мой договор с Евой истекает лишь после вашей смерти. И, чисто технически, моей хозяйкой до сих пор является она.- О, так можно немного сжульничать, - Алан оглядывался по сторонам. Магазин цифровой техники был где-то тут. Онлайн заказывать не хотелось. Плюс лишний повод подышать свежим воздухом. В последнее время получается так, что Дамиану даже не нужно его уговаривать выбраться из квартиры. Конечно же, сначала выходило так, что слуга чуть ли не силком сажал Алана в кресло и вывозил на прогулки. Теперь подросток сам ежедневно требовал этого. К тому же, Дамиан добавил в прогулки весьма приятные элементы, как вкусный кофе, свежая выпечка. Они нередко стали бывать в музеях и в различных исторических местах города. А после того, как Алан приобрел новый смартфон с хорошей камерой, ему очень понравилось делать фотографии этих мест и выкладывать их в популярную социальную сеть. У Алана даже появились подписчики, хотя появились они, скорее всего, благодаря фотографиям Дамиана, которого подросток снимал за повседневными занятиями. Большинство подписчиков были женского пола, в комментариях они чаще всего писали слова восхищения слугой. Впрочем, надо отдать ему должное - Алан ожидал, что Дамиан окажется крайне фотогеничным, в общем-то, так и получилось.- Как же? - спросил Дамиан, заприметив яркую вывеску магазина и покатил кресло напрямую к ней.- Ты можешь меня убить, потом воскресить и…- Вы уверены, что я верну к жизни именно вас? - усмехнулся слуга. Алан как-то резко помрачнел.- В смысле?- Понимаете, я не слишком хорош в воскрешении, в отличие от местных богов, в которых верят люди вашего мира, - Дамиан хитро улыбался, - тело вполне может занять какой-нибудь бродячий дух. Да и слишком много мороки ради одного несносного мальчишки.Алан скривил губы, открыл рот, чтобы высказать Дамиану о его профнепригодности и неумении держать язык за зубами, но слуга не дал ему этого сделать.- О, пришли.Подросток хотел было заикнуться о том, что хотелось бы послушать про про бродячих духов, однако Дамиан вручил ему уже немного подостывший кофе и вкатил кресло в магазин. Алан сделал глоток и поморщился.- Зачем так много сиропа? Почему ты не проследил, чтобы налили как обычно?- Вы можете просто не пить, на обратном пути я куплю вам новый.- Не хочу на потом, хочу сейчас пить кофе с нормальным количеством мятного сиропа, - проворчал Алан, презрительно разглядывая стаканчик с логотипом кофейни.- Если вы выберете образец приглашения, то я схожу за новым кофе сию же минуту.Алан на минуту задумался.- Идет.По пути домой Алан был невероятно доволен покупками (одним ноутбуком не обошлось) и фотографиями с прогулки, которые он собирался выложить в своем аккаунте после небольшой обработки. Дамиан присутствовал на некоторых из них. Алан думал, что это достаточно хитрый ход привлечь еще больше новых подписчиков. Раз им так нравится слуга, а самому Алану нравится снимать фасады исторических зданий, то почему бы не совместить это?Когда они уже находились рядом с подъездом, то Дамиан замешкался: нужно достать ключи, пакетов слишком много.- Позвольте я вам помогу, - послышался вкрадчивый голос и перед ними предстал невысокий юноша с черными, как смоль, волосами, затянутыми в тугой хвост на затылке. Глаза Дамиана полыхнули красным, пальцы начали зудеть.Алан непонимающе воззрился на подошедшего. Он оглядел того с ног до головы. Явно не сосед. Их соседи, за исключением Роуз, которая все же несколько не в себе, не носят рваных джинсов, стоптанных кроссовок и потертых курток на несколько размеров больше, чем нужно.- Благодарю, но не стоит, - глаза Дамиана вернулись к привычному оттенку, губы дрогнули в достаточно искренней улыбке. Однако подошедший и не думал так просто сдаваться. Он мягко оттеснил Дамиана, взявшись за кресло, заодно выхватив у слуги пару пакетов.- Открывайте, с креслом помогу.Алан почувствовал свежий запах ягод и попытался повернуться к юноше.- Шею свернете, господин, - процедил сквозь улыбку Дамиан, - а хоронить вас не на что, вы все спустили на игрушки.Слуга извлек ключи и дверь распахнулась. Юноша ловко втолкнул кресло в подъезд, Дамиан же не сводил с него взгляда. Алан же все пытался извернуться, чтобы как следует рассмотреть незнакомца. Дамиан вызвал лифт.- Подождите меня возле квартиры.- Вот еще, ключи давай сюда.Дамиан вручил их.- А чего со мной не поднимешься? - поинтересовался Алан, вкатываясь в прибывший лифт.- Хочу поблагодарить этого славного человека, - Дамиан внимательно всматривался в карие глаза юноши, который в свою очередь виновато улыбался подростку, мол, извините, что помог вам, так неловко. Недоумевающий Алан нажал на нужную кнопку и едва он исчез за дверью лифта, как Дамиан вплотную подошел к юноше. Учитывая разницу в росте, он смотрел на него сверху вниз.- Не сочти за бестактность, но когда мы виделись в последний раз, твои глаза представляли из себя два черных пятна на полу. Позволь узнать, где ты раздобыл новые?Вместо ответа, юноша лишь крепко обнял Дамиана.- Рад видеть тебя, дружище.Дамиан отстранился.- Зачем пожаловал, Олави?- За тобой.Слуга внимательно вглядывался в глаза, которые Олави присвоил себе.- Мутноваты что-то. С ограниченным сроком годности?Олави лишь улыбался.- Таково все человеческое.Дамиан издал смешок. Сверху донесся недовольный крик Алана:- Тащи сюда свою ленивую задницу! Сколько можно трепаться?!- Кто это, Дамиан? - мягко спросил Олави, подняв голову кверху, глядя на то, как лестница скручивается в причудливую воронку, - твой домашний питомец?- Оглох?! - снова раздался вопль, - у меня не получается открыть дверь, замок заело!- Или это ты здесь зверушка на побегушках? - Олави смотрел на Дамиана с такой нежностью, что сильно контрастировало с тем, что он говорил.- Давай договоримся, - Дамиан щелкнул Олави по подбородку, - ни о каком возвращении речи и быть не может. Сюда ты больше не приходишь, то есть даже не просто не приходишь, а не околачиваешься где-то поблизости, не караулишь меня где-нибудь в магазине и уж точно не суешься в квартиру. Мы, конечно, раньше были хорошими приятелями, но это не помешает мне вырвать твою глотку, если ты затеял нечто, что мне очень не понравится.Стальные глаза подернула алая пелена, однако улыбка на губах Олави не пропала.- И никуда не пойду, тем более с тобой, - Дамиан нажал кнопку вызова лифта.- Не удивлен, - Олави тихо засмеялся, - приятно знать, что ты не особенно изменился. Хоть кто-то.Дверь лифта отъехала в сторону, Дамиан вошел в него. Прежде чем нажать кнопку, он стянул с правой руки перчатку, продемонстрировав темную кисть руки с бурыми отметинами и черно-фиолетовыми ногтями. Олави все еще улыбнулся, но внутри него что-то надломилось.- Наверняка, ты часто думаешь о том, что лучше бы пальцы, а не глаза.Дамиан смотрел на него исподлобья.- А я не думаю об этом вообще. Что и тебе советую.- Какой же ты долгий, ничего нормально сделать не можешь, - зудел Алан, пока Дамиан возился с замком. Действительно, заело. Однако спустя минуту дверь распахнулась и Алан смог вкатиться в прихожую.- Вы хотите есть? - спросил Дамиан, подумывая о том, что, возможно, придется поменять замки.- Ты сам-то как думаешь? - Алан стягивал куртку, рассматривая себя в зеркале. Дамиан поджал губы, положил пакеты на пол, закрыл дверь.- А давай закажем чего-нибудь на дом? - внезапно предложил Алан, нагибаясь и расшнуровывая ботинки. Дамиан присел возле него на корточки, снял с господина обувь, стащил яркие носки.- Что именно хотите?- Все, кроме твоей стряпни.Алан лучше бы умер, чем признался бы Дамиану в том, что еда, которую тот готовил, стала куда лучше.Дамиан распрямился, снял свое пальто, повесил его и куртку господина на вешалку, разулся.- Определитесь с выбором, а я пока распакую покупки.Он кивнул на пакеты. Алан покатил в свою спальню, ухватив коробку с новым ноутбуком.Дамиан же проследовал сначала на кухню, поскольку они купили еще и продукты на несколько дней вперед. Открыв холодильник, слуга окинул взглядом стеклянные полки, закатал рукава черной водолазки, снял перчатки. Пока он раскладывал купленное, Дамиан то и дело поглядывал на свои пальцы. Они никогда не казались ему неприятными или какими-то неправильными, даже несмотря на их откровенное уродство. Слуга понимал, что сейчас он их разглядывает не из-за внезапно нахлынувших воспоминаний, а из-за визита Олави, который явно рассчитывал на более теплую встречу. Также Дамиан знал, что тот Олави, представший перед ним, не имел никакого отношения к тому, которого он знал раньше. Прежний Олави не стал бы забирать чужие глаза, даже потеряв свои собственные. Тут Дамиан зло усмехнулся. Ах нет, совсем забыл.- Тебе что-нибудь заказать? - услышал Дамиан крик Алана из другого конца квартиры. Слуга едва заметно улыбнулся. Подросток прекрасно знал, что Дамиан почти не ощущает вкуса человеческой еды, но будто не терял надежды найти то блюдо, что заставит Дамиана почувствовать хоть что-нибудь.- Если желаете! - крикнул Дамиан в ответ. Он снова поглядел на пальцы. Дамиан захлопнул холодильник с некоторой злостью, затем направился в свою комнату, достал образцы приглашений и принес их Алану.- Это они?- несколько разочарованно протянул подросток, оторвавшись от экрана смартфона. Он делал заказ еды в приложении и как раз оплачивал покупку.- Вам еще нужно определиться с точным количеством гостей, утвердить меню…Алан жестом попросил его замолчать.- Все не то, - цокнув языком, произнес юный господин, бегло оглядев предложенные образцы.- Посмотрите внимательно, пожалуйста, - Дамиан же откровенно любовался карточками. Такие изысканные и при том лаконичные приглашения еще поискать.- Мне ничего не нравится, - пожал плечами Алан, вернувшись к смартфону.- Тогда скажите что вы хотите увидеть и я сегодня же заеду в типографию, - Дамиан посмотрел на свои наручные часы, которые его заставлял носить подросток. Алан считал, что Дамиан иногда забывает про время.- Выкинь все, не надо никуда ехать.- То есть как это, мой господин? - Дамиан усмехнулся, - сначала вы поручаете мне заняться организацией празднования вашего шестнадцатилетия, а теперь практически говорите о том, что вся проделанная работа ничего не стоит?Его лицо помрачнело, но слуга улыбался.- Если вы знаете, что у меня времени в запасе - целая вечность, и думаете, что имеете право распоряжаться им столь бездумно, то напомню: способности быстро бегать у вас так и не появилось.Алан начинал раздражаться. Откуда в этом создании такое огромное количество правильности, желания довести все до ума и сделать это безупречно?- Отменяй все к чертям собачьим, ты мне надоел.Дамиан скрипнул зубами.- Хватит так злобно таращиться, у меня уже иммунитет выработался к таким взглядам, - Алан хмыкнул, - кстати, сегодня привезут новую.Он махнул рукой в сторону коллекционных фигурок, замерших на полках. Некоторых из них Дамиан уже начинал запоминать по именам. Именам, все верно.- Хотите, чтобы я расплатился с курьером? - Дамиан равнодушно смотрел на пластиковых персонажей.- Да, ну и как обычно.Дамиан кивнул. Он осматривал фигурки на предмет сколов и трещин при курьере, которого слуга насильно затаскивал в гостиную. Бледные, насмерть перепуганные юноши в курьерской форме, сидели на диване, пока слуга тщательно изучал товар. Конечно, он угощал курьеров чаем, однако от этого им не становилось комфортнее. Еще нужно было проверить, качественно ли покрашена фигурка, не забыли ли вместе с ней положить подставку. У некоторых фигурок в комплекте имелись сменные детали, что позволяли изменять образ персонажа, например, можно было увидеть героя в шляпе, заменив ему голову. За их целостностью тоже нужно проследить.Слуга взял приглашения, собрался покинуть комнату Алана, но тот его остановил.- Ладно, я выберу подходящее. Оставь их.- Как великодушно, - ухмыльнулся Дамиан. Алан буркнул что-то не слишком разборчивое.- Что, простите? - переспросил слуга, направляясь к балкону, чтобы открыть его и проветрить спальню.- Ничего.Дамиан пожал плечами и покинул подростка, оставив его наедине с приглашениями, перед этим подав ему толстовку. Слуга скрылся в коридоре. За ним тянулся стойкий аромат корицы и апельсинов.Алан взял в руки приглашения. Он немного корил себя за то, что иногда был слишком резок в высказываниях, все надеялся сначала думать, а потом говорить. Приглашения и впрямь хороши, но Алан же не мог признаться в этом слуге, иначе получалось, что он признавал его правоту и считался с его мнением. Юный господин все чаще ловил себя на мысли, что Дамиан становится для него не просто какой-нибудь прислугой, а тем, к чьим советам можно и нужно прислушиваться, что желание Дамиана довести все до совершенства, в общем-то, никому не вредило. Но какая-то часть Алана никак не желала мириться с тем, что все это он ощущает по отношению к существу, стирающего его белье, готовящего еду и прибирающего бардак в спальне. Подросток видел, что Дамиан бережно относится ко всему, он обходителен и с самим юным господином, пусть даже периодически выходит из себя, что тоже получается весьма аккуратно, без настоящего желания сделать больно. Глубоко внутри Алан надеялся на то, что такое отношение вызвано не только необходимостью соблюдать условия договора, но и тем, что подросток для Дамиана не просто беспомощный кусок мяса в инвалидном кресле.Смартфон завибрировал. Пришло сообщение.Олави достал из кармана телефон. Юноша сидел на скамье недалеко от дома, где жил Дамиан. Смс от Шимуса.“Надеюсь, что с тобой всё хорошо. Возвращайся скорее с новыми глазами”. Олави невольно усмехнулся, откинулся на спинку скамьи, запрокинул голову назад. По небу медленно проплывали серые облака.С одной стороны Олави был крайне доволен собой, что ему все же удалось отыскать Дамиана. С другой же возникла новая проблема, о которой он даже не подозревал раньше. Старый приятель не хочет возвращаться, не хочет видеть Олави. Видеть.Олави все еще думал, что вернись он в прошлое, то предпочел бы тоже остаться без пальцев. Без глаз жить куда проблематичнее. Да, его настоящие время от времени заменяются глазами тех, кто в той или иной степени имеет точки соприкосновения с мирами, невидимыми среднестатистическому обывателю. А без этого разглядеть в толпе кого-то вроде самого Олави и Дамиана, очень сложно. Чувствовать мало, вокруг слишком много балансирующих на гранях. Простого паразита, достаточно крупного, можно принять за своего. К тому же, Дамиан, живя среди людей, научился подстраиваться под человеческую энергетику.Хотя глаза, отобранные у тех, кто видит мертвецов и прочих скитающихся, не могут показать Дамиана во всей красе. Будь настоящие глаза при Олави, юноша разглядел бы истинный облик приятеля.И самый главный минус - срок использования у позаимствованных “окуляров” ничтожно мал. Редко попадаются такие, которые служат дольше месяца. Если заимствуются и вовсе слабые, то Олави начинает слепнуть уже через неделю и нужно искать замену.Возвращаться без Дамиана нельзя. Необходимо что-то придумать такое, чтобы Дамиан сам умолял бы вернуться. Олави снова усмехнулся. Нет, Дамиан не станет умолять. Ни при каких условиях.Юноша часто-часто заморгал от внезапно появившегося дискомфорта. Будто ему под веки насыпали нагретого песка. Плохо дело. Если глаза и недели не протянули, то донор был совсем слаб.Олави вновь перечитал сообщение Шимуса. Буквы расплывались и даже при должной фокусировке не хотели выстраиваться ровным рядом. Юноша прикрыл веки, помассировал их пальцами. Вроде стало немного лучше. Прежние глаза прослужили хотя бы две с половиной недели. Перед Шимусом Олави приходилось надевать солнцезащитные очки и изображать неловкого слепого, исследующего окружающий мир с помощью трости. Юноша вздохнул. Новые глаза придется искать самостоятельно и в сжатые сроки, доверяться старухе Краснолис он больше не хотел.Олави расплылся в улыбке.Он вспомнил про подростка в инвалидном кресле, который был вместе с Дамианом. Кажется, он знает, как помочь Дамиану решиться пойти с ним. Нужно только разорвать договор.Автор - LostSummoner.

Ключевые слова: Дворецкий подросток враги существа творческая история

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