Рыцарь

Я – Рыцарь без страха и упрека. Что такое деньги, власть и сила, если есть умение видеть и обретать Сокровища? Сокровища – это и есть соль жизни. Сокровища есть всегда и везде. Люди создают их, но не видят в них смысла. Людям даже в голову не приходит, что Сокровища, которые они не ценят, даруют жизнь Рыцарю. То есть мне.



Моя Дама Сердца всегда следует за мной в моих странствиях. Она мой верный друг. Я люблю ее – настолько, насколько может любить сердце старого волка. То есть мое.



Сколько я существую в этом мире? Я знаю, что давно. Очень давно. Но не помню сколько. Было ли у меня детство? Возможно, да. Ведь не взялся же я из ниоткуда. Откуда-то я все-таки взялся.



Есть ли у меня Дом? Дом – это весь мир вокруг меня. Нужно ли мне огораживать шесть соток из этого громадного мира шатким забором и целых 70 лет – то бишь, всю свою мелкую жизнь, которая как ветер пролетает за секунду, – носить в себе иллюзию обладания этим шестисоточным кусочком земли с домиком, ради которого люди берут кредиты и полагают, что ежемесячные выплаты – это и есть суть всей их сознательной жизни? Конечно, некоторым удается оградить забором аж двести гектаров или даже купить остров в океане. Но зачем мне остров в океане, если там нет Сокровищ?...



Есть ли у меня Друзья? О да. Мы находим друг друга и делимся историями наших странствий. Выпиваем на дорожку и расходимся до следующей встречи.



Каким видят меня люди? Когда я подхожу к ним, они расступаются передо мной – какой бы плотной толпой они ни стояли. Люди смотрят на меня с опаской и готовностью повиноваться мне. Впрочем, я не прошу их о многом. Лишь о малом. И они никогда мне не отказывают. Тут очень важен баланс. Ведь они дают мне жизнь в виде Сокровищ. Никогда не стоит забывать об этом.



Но не все спокойно в этом мире. Здесь есть Драконы. Если встретиться с ними глазами, можно потерять жизнь. Они ищут меня, рыская по улицам, вынюхивая мой запах. Ведь кровь одного из них у меня на руках. Это было давно, но они до сих пор помнят и хотят мести. Если столкнуться с Драконами ночью, можно не дожить до утра. Чтобы защититься от них, я ношу с собой Оружие. Да и какой был бы я Рыцарь без Оружия. Ведь одной Дамой Сердца не обойтись для подтверждения такого высокого статуса.



Сегодня я переполнился Сокровищами. Дама Сердца лежит рядом со мной на травке, где мы устроили пикник, и сладко жмурится на солнышке. Какое умиротворение. Я люблю этот мир. До тех пор, пока к нам не подошли эти двое. Я заприметил было в них Друзей и подумал, что это грандиозная удача – пообщаться с себе подобными, разделив с ними накопившиеся истории. Но нет. Я забыл упомянуть, что порой на жизненном пути встречаются Враги. И как раз такими оказались те двое. Они хотели силой забрать мои Сокровища. А может, и Даму Сердца. Ха, кто им отдаст их без боя. Моя преданная Дама Сердца вцепилась зубами одному из них в горло. Он захрипел и осел, схватившись руками за то место, откуда фонтаном захлестала кровь. Второй пытался оттащить мою верную подругу от горла первого, но та не поддавалась.



- Убери свою суку! – заорал он. В это время я выхватил Оружие и ринулся на него. Когда я втыкал нож ему в глаз, я ощутил странный толчок в живот. Он тоже был во всеоружии – ржавый прут, заточенный на конце. Больно, черт возьми.



Я лежу на траве, истекая кровью. Первый, с изодранным горлом, все еще трепыхается в предсмертных конвульсиях. Второй умер на месте от моего удара. Правда, он успел всадить мне в печень свой долбанный прут. Все. Конец. Бесславный конец славного Рыцаря. Славного – потому что я смог отстоять свои Сокровища, пусть даже ценой своей жизни. Жива моя Дама Сердца – и это главное. Она не пропадет без меня. Она найдет себе другого Рыцаря. Сейчас она жалобно плачет надо мной. Я тяну руку к ее лицу, чтобы погладить. Краем глаза замечаю приближающихся Драконов. Я рад, что не достанусь им живым.



Пелена застилает мне глаза. Ничего не вижу. Темнота.



Ах, вот и яркий свет…



* * *



Это событие не осталось незамеченным. Вот, например, выдержка из какого-то блога: «Сегодня в парке я видел страшную картину: трое бомжей подрались из-за пустых банок. Сначала было смешно: один из них орал, что банки – это его сокровища. Но вдруг собака того, чьи банки пытались отнять те двое, насмерть загрызла одного из нападавших. Разорвала ему горло. Жутенько. Двое других покончили жизнь самоубийством друг об друга: один воткнул нож другому в глаз, а тот одновременно успел пырнуть его под дых какой-то острой палкой. Блин, я пытался это заснять, но все слишком быстро закончилось. Я вызвал ментов, они взяли у меня показания. Во у меня было приключение сегодня».



* * *



В то же время это событие не осталось без продолжения. Вот выдержка из дневника Ангела №68987347678: «Сегодня я отменно повеселился, создавая очередной Рай. Всё никак не получалось придать солидный вид огромным крылатым Драконам, когда я лепил им на плечи погоны. Зато с одного взмаха крыла у меня благополучно удалась лохматая говорящая собака по имени Дама Сердца, которая знает все сказки мира и, как радио, умеет пересказывать текущие новости... Рыцарь попросил себе меч подлиннее. И сумку для Сокровищ повместительнее. Я был рад выполнить все его просьбы. Хороший был день :)))) Завтра надо бы не забыть зайти в химчистку, купить хлеба по дороге и переговорить с Шефом насчет премии.»

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ливерная колбаса Просмотров: 61 Комментарии: 3 +7 Вчера, 18:13 by

Ключевые слова: Рыцарь драконы спасение жизнь смерть авторская история

Другие, подобные истории: