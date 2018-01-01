Городская легенда. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ерема Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:08 by

Еще две недели назад мне казалось, что я знаю всю свою будущую жизнь на сорок лет вперед. Все было стабильно, обыденно, скучно, блекло-серо. Начнем с того, что я был монтером пути в городском трамвайном управлении. Работа по пять смен в неделю, в основном - по ночам (так делается в том числе и для того, чтобы не прерывать движение).Днем только на аварийные работы выдергивали, да и то лишь тех, кто в этот день не с ночи, а на выходном. Выходные у нас тоже нестабильные. Стабильно лишь то, что один тебе непременно запланируют в субботу или в воскресенье, а другой обязательно посередине недели, но вот два подряд никогда не выпадает. Получается, что ты до последнего не знаешь, когда отдыхать будешь, как и не знаешь – не вызовут ли в добровольно-приказном порядке. И никакого отдыха в итоге не спланируешь.Про выходной среди недели и говорить нечего – просто отоспишься.Вот так и текла жизнь день за днем, год за годом: в семь утра выходил я за проходную, ехал домой, по пути – в магазин за продуктами. Дома – нехитрые дела по хозяйству, трапеза, иногда смотрел фильм в интернете, и где-то в полдень меня морило в сон для того, чтобы я мог проснуться в восемь вечера, собрать сумку и отправляться на работу. В отпусках тоже погулять не удавалось: людей не хватает – вот и дергали через день на работу. Я через чур неповоротливый, чтобы другую работу найти, а за годы в трамвайном управлении вообще разговаривать с людьми разучился, да и стесняться стал общения из-за отсутствия практики такового. Так что не было у меня не только друзей, но и круг моих знакомств сводился к двум продавцам в нашем магазине и пяти человекам бригады, а мы там все от такой жизни настолько отупели, что и говорить было друг с другом не о чем.И вот две недели назад, по пути на работу, выходя из трамвая, я поскользнулся на ступенях и сломал лучезапястную кость на левой руке.Далее травмпункт, гипс, оформление страховки по поводу травмы на следующее утро, звонок начальника (который, конечно же, не о состоянии моего здоровья беспокоился) и прочая канитель. С такой травмой я легко отказался от госпитализации; врач согласился лечить меня амбулаторно с тем условием, что при первом же фокусе он мне покажет, как родину любить. Кто-нибудь другой - у кого жизнь бьет ключом - может быть и выл бы от досады, а я лично обрадовался возможности отдохнуть пару месяцев.Домой я заявился чуть позже полудня. Поел, поспал, проснулся от боли в сломанной руке, вколол обезболивающий укол. После чего включил комп, нашел форум любителей мистики, зарегистрировался и для начала приступил просто к чтению постов.Посетители форума, как я убедился, были один неадекватнее другого. Судя по профилям, сорокалетние мало чем отличались по уму от пятнадцатилетних, если, конечно, даты рождения и фотки были выставлены правдивые. Все, как на подбор, мнили себя ведьмами, колдунами, медиумами, народными целителями.Самые скромные довольствовались званиями знатоков потустороннего мира.Неожиданно мне в личку прилетело сообщение от какой-то девушки с ником Княгиня. Я сначала заглянул в ее профиль, он был неполным: только ник и дата регистрации - как и у меня, но ее профилю, в отличие от моего, было 2 месяца. Сообщение было следующего содержания: «Привет, новичок! Торчишь уже на форуме битый час, а так и не отписался в приветственном разделе. Мы хотим знать, кто ты и зачем пожаловал». Ответил ей, что просто читаю перлы участников, а сам в жизни сайта, возможно, не буду участвовать, вот и не отписываюсь, ведь тут одни ведьмы да предсказатели. Думал, что найду здесь загадочные мистические рассказы и пообсуждаю их с другими. Еще дописал, что зовут меня Ваня и мне 27 лет. Через пару минут прилетел ответ: «Рада, что одним адекватным человеком стало больше в моем кругу общения. Еще пообщаемся. Карина, 24 года. Извини, но сейчас у меня дела. Я офф».Я еще полазил по разделам, не нашел ничего интересного и вышел из профиля, потом загрузил какую-то новую фантастику и развалился в вольной позе на диване перед экраном.Проснулся я на середине фильма от звонка телефона. В моем справочнике и десятка номеров не наберется - все исключительно по работе. В такое время могут позвонить только коллеги по бригаде, посочувствовать, расспросить, как мои дела (начальство-то, если и решит пообщаться, то точно днем). Но такая жизнь делает людей черствыми и угрюмыми – вряд ли это кто-то из монтеров. Да и номер незнакомый.Я сделал вывод, что это кто-то ошибся, и не стал принимать вызов. Решил найти фильм поинтереснее, уселся перед экраном, и тут телефон вновь ожил: номер тот же. Сбросил вызов – пошли все лесом, ночь на дворе. Тут раздался булькающий звук – пришло сообщение. Ну, думаю, если это просьба прослушать голосовое сообщение, то просто загоню номер в черный список. Но текст гласил: «Ваня, привет. Это Карина, мы сегодня на сайте познакомились. Пожалуйста, ответь на мой звонок, я перезвоню через пять минут».Я сильно-пресильно удивился: откуда номер-то мой у нее взялся, да и какие дела могут быть у абсолютно незнакомых людей ночью?! Все же решил ответить. Даже если она аферистка какая-то и лохов разводит, то с меня, во-первых, и взять нечего, а во-вторых, даже на просьбы о небольшой помощи не поведусь – где сядет, там и слезет, шантаж вообще ко мне неприменим. Заработки путейца-трамвайщика вызывают только две эмоции: смех и сочувствие. А еще я просто жутко соскучился по общению, по обычному человеческому общению, а когда с девушкой говорил, так вообще забыл уже.Ну, минут через 7-8 раздался опять звонок с того номера. Трубку я сразу поднял. На том конце линии обычный, ничем непримечательный и без завлекательных интонации девичий голос ответил:- Извини, Ваня, если разбудила, но у меня к тебе срочный разговор. Могу через часок подъехать, мы в одном городе живем. Сразу говорю, что денег просить не буду. Кое-что с собой привезу и сам поймешь. Адрес мне известен, все вопросы потом. Так можно прямо сейчас приехать?Я разрешил - что мне еще оставалось-то...Через час она уже сидела в моей комнате в общаге. Обычная девушка, ничем не выделяющаяся на фоне других. Судя по одежде и машине, ее доходы примерно сравнимы с моими. Будем надеяться, что человек без камня за пазухой.Сначала я просто предложил пройти, присесть, налил чай. А потом уже спросил:- Ну, рассказывайте, уважаемая, как меня по двум сообщениям на форуме вычислили?- Давай на «ты», пожалуйста. Реально напрягает полуофициальный тон. Все проще, чем ты понапридумывал, Вань. Ты на сайте когда регался, на электронную почту ссыль для подтверждения регистрации получал. Я легко посмотрела тебя в базе данных на форуме, потому что защита у них слабая, ибо модеры либо нерадивые, либо глупые. А при регистрации почтового ящика ты в свое время указывал и полный адрес, и телефон, и место работы. К тому же - ай-пи у тебя «белый», и залезть в базу данных твоего провайдера «Дом.ру» для меня ничего не стоит, так что нашла бы, даже если бы ты в ящике фейковые данные указал.- Вот уж не думал...- Да, все думают сначала, что если указал не все данные, либо не регнулся, то тебя никто не вычислит. Просто обычные болтуны никому и не нужны, а кто нужен – того сразу находят. Ладно, хватит об этом. К делу перейдем – тут слов не надо, нужно показать.Тут она сняла со спины миниатюрный рюкзачок, который я только сейчас заметил, поставила его на колени, расстегнула и попыталась сунуть туда руку. Тут рюкзак отбросило какой-то неведомой силой через половину комнаты. Она прошла за ним, подняла и попыталась вытряхнуть содержимое на пол, но тут рюкзак опять отбросило из рук на пару метров. Я внимательно наблюдал – это не выглядело ловким трюком, никто не пытался тут шутки со мной шутить. После попытки вытряхнуть содержимое рюкзака Карина сказала:- Если не боишься, попробуй сам достать то, что лежит внутри, - и подала мне рюкзак. - Видишь, я держу его, это абсолютно безопасно. Просто, как видишь, мне содержимое выудить не под силу, а когда ты поможешь мне, я объясню, почему именно к тебе приехала.Я взял рюкзачок здоровой рукой, уцепился пальцами за дно, перевернул и встряхнул несколько раз, потому что руку внутрь я толкать побоялся. К ногам упала обычная французская булавка – иголка с острием на одном конце и круглым набалдашником на другом.- А теперь, пожалуйста, подай мне ее, Вань.Я наклонился, с опаской прикоснулся к булавке, готовый в любой момент отдернуть руку, но ничего не произошло – булавка вела себя так, как и положено неодушевленному предмету, то есть - никак.На всякий случай сжав ее покрепче, протянул Карине набалдашником вперед. Она потянула руку, будто бы взять эту штукенцию, но вдруг в последний момент с силой толкнула меня в запястье и, навалившись всем телом, направила мою руку с булавкой так, что она мне куда-то в бок впилась. Я почувствовал странное оцепенение, рухнул на пол во весь рост. Я все прекрасно слышал и видел, но мышцы тела свело так, что я даже моргать не мог. Карина сказала кому-то с таким видом, будто в телефон, но трубки в руках я при этом не увидел:- Готов объект, поднимайся. Дверь незаперта.Через пару минут в дверь вошла девочка лет пяти на вид.- Булавочку-то теперь наполовину вытащить надо, а то он у тебя окочурится скоро – сердце остановится, а лично он мне ничего плохого не сделал. Уходить будем – полностью булавку достану, чтобы у него к утру паралич прошел. Теперь сможешь к ней прикоснуться – она нашла свою цель, это я просто защиту тебе на булавку ставила, чтобы ты случайно не укололась и все дело не испортила. Ой, я сама лучше. Не лезь, неуклюжая, - сказала она Карине.Девочка осторожно чуть-чуть поддернула булавку, и ко мне вернулась способность моргать, дышать более свободно, прошли спазмы в груди, но руки и ноги по-прежнему не слушались.- Он скоро и говорить сможет, но только шепотом, тогда и расспросим как следует, - сказала та, которая выглядела как маленькая девочка, - ты хоть тут угощение не брала у него никакого, хватило ума?- Он только чай успел подать.- Кружку на стол поставил или ты у него из рук взяла?- На стол.- Хорошо тогда, а то ведь не как с Улькой будет. Она-то человек, в отличие от тебя.Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Все предыдущее показалось просто детской сказочкой.- У него уже губы дергаются, - сказало то, что назвалось при знакомстве Кариной.- Отлично! - воскликнула «девочка». - Мы к тебе, милок, вот по какому вопросу, - обратилась она уже ко мне. - Бабушка твоя, Елизавета Юрьевна, уже семь годков как преставилась, только внучка с армии дождаться и успела. А больше-то родни живой у нее не было. Что она передала тебе, Вань, перед смертью и наказала беречь пуще глазу? Ты ведь точно бережешь память о ней. Просто скажи: что это и где лежит, а уж я просто погляжу и пойму – то ли это, что мне нужно.Я чувствовал, что смог бы говорить, но горло было парализовано теперь уже страхом, и вместо слов я издавал только невнятный хрип.- Ой. Да он перепуган. Карина, подай-ка мне пузырек с зеленой крышкой, сейчас я ему речь верну, - сказала псевдодевочка.Она запрокинула мне голову и накапала несколько капель из пузырька прямо в рот.- Сейчас паралич горла от потрясения должен пройти. И ты уж лучше не молчи тогда, а то я ведь могу тебя парализованным на всю жизнь оставить, а могу как Каринку когда-то - в осиновую колоду превратить. Она у меня год осиновой чуркой во дворе провалялась за свою нерадивость, а тот, кто год вещью пробыл, тот навсегда вещью и останется. И лишь только тот, кто причастен к этому превращению, сможет всем окружающим так глаза отводить, что эта вещь по всему миру сможет разгуливать якобы в облике человека. Вот ты разве догадался, что к тебе в комнату среди ночи осиновая колода вкатилась? То-то же! Морок – сильная вещь. А если бы она от тебя угощение приняла, то есть тебя заморочила бы моей властью, что, типа, в руки что-то берет, тобой предложенное, а ты бы просто на самом деле поставил на нее – кстати, Каринка способна вкус еды ощущать, если на нее вылить или положить съестное, а для замороченных это выглядит так, будто бы пьет или ест, - то к рассвету она уже стала бы опять полноценной колодой, какой год была – неподвижной, слепой, глухой, но чувствующей боль. И уже не заморочить бы мне никого было, чтобы она другим просто хотя бы на вид девушкой казалась. Потому что наказание есть за такое: когда ты к ней с угощением, а она к тебе с булавкой. Вот у людей в таком случае руки отсыхают, как с другой случилось. Но с руками проще – их можно и у другого человека позаимствовать.Меня эта тирада не то чтобы не ободрила, а скорее даже заставила мой язык полностью к небу прилипнуть. Еще вечером, услышь я такую историю, хохотал бы как ненормальный, но теперь летающий рюкзачок, волшебная булавка и пятилетняя девочка с повадками скверной старухи отнюдь не добавляли скептицизма. А девочка-бабулька все сильнее распалялась:- Могу Каринку напротив тебя поставить и на пару секунд морок снять, если не веришь!И только тут она поняла, что последняя фраза была явно лишней, и опять схватилась за мой подбородок и свой пузырек. Спустя пару минут я еле смог выдавить из себя:- Кроме комнаты и того, что в ней бабуля только деньги оставила, которые давно истрачены, и фотографию.- Вот уж деньги-то, милок, мне точно ни к чему. Я и без них всегда получу все, что мне надо. Скажи-ка, где же фотографию хранишь, взгляну на нее. Даже если ты ее оцифровал или обновил, то оригинал-то уж точно рука не поднялась выкинуть.И вдруг, поймав и отследив мой взгляд, она безошибочно подошла к нужной секции шкафа, вытащила с нужной полки нужный пластиковый конверт, где хранились все документы и та самая фотография, на которой уже едва-едва можно было различить мою бабушку в молодости рядом с какой-то женщиной. Девочка-бабулька прошерстила содержимое конверта, достала фотку и рассудила вслух:- Если бы не та фотография была, что бабушка внуку перед смертью дала, то не хранилась бы в таком замшелом виде с документами.Потом еще раз вгляделась в нее каким-то уже пронизывающим взглядом, который еще более странно, чем ее речь, сочетался с детским лицом, и хриплым от волнения голосом сказала:- Семь лет искала! Так ведь и знала, что это не драгоценность, не игрушка, не статуэтка, не какая-либо вещь домашнего обихода, а именно то, на что сроду и не подумаешь. Ну как я не могла понять, что это именно фотография!Затем она подскочила ко мне, вытащила булавку и спросила:- Ну что, может, показать тебе, как воистину Каринка выглядит? Чтобы желания не было нас искать? Хотя ищи... А что ты скажешь: приходила детсадовка, которая вела себя как древняя бабулька, и осиновая чурка, которая выглядела как женщина. Вот номер телефона осиновой колоды, вот ее ник на сайте неадекватных любителей мистики и псевдоведьм, вот на такой машине она приехала, рюкзак ее по комнате летал, а потом иголкой уколола. После этого они забрали всего лишь старую фотографию. Тебе честно и скажут твои товарищи: это, мол, белочка приходила! А будешь упорствовать, так дядя-психиатр для успокоения таких как ты и другой иголочкой уколоть может. Кто на себе испытал, говорят, что не хуже успокаивает, чем моя булавка. А если начнешь в одиночку копать под меня, то жди вскорости гостей.Ночной кошмар в лице двух существ выпорхнул за дверь, а я остался лежать на полу, так как был не только частично парализован физически, но и ошарашен морально.

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