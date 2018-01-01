Карта предупреждения

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:23 by

- Так замужем она, - гадалка уверенно раскладывала карты на стол, - вот, муж есть, ребенок. Мальчик. Школьник еще. Не твоя она.- Плевать. Только ее хочу. Любые деньги заплачу, - темноволосый, среднего возраста мужчина распахнул светлый пиджак и достал из левого внутреннего кармана согнутую пополам пачку зеленых купюр. – Здесь пятнадцать тысяч. Столько хватит?Черноволосая гадалка обведенными черной подводкой глазами жадно посмотрела на предложенную сумму. Затем снова на гадающего:- А не боишься последствий? Грех семью разрушать, - вытащила еще одну карту, - да и мужа она любит, а тебе кукла достанется. Посмотри - предупреждение выпало – карта Дьявола. С огнем играешь, - хитро добавила женщина, забирая пачку денег.- Не пугай, тебе не все равно? Защиту поставишь. Если все получится, сверху столько же накину. А любовь, так бред это. Мужик никакой. Лесник обычный, ни рожи, ни …- Понятно-понятно, - сухо отмахнулась гадалка, зная мужское самолюбие. Все они цезари по сравнению с другими. – Фотография есть?- Да, - мужчина достал фотографию и положил на стол.- Вторую часть принесешь, как придёт, - ответила женщина, задержав оценивающий взгляд на хрупкой светловолосой девушке. Симпатичная, улыбается. В глазах любовь светиться. Такую легко одурманить. – Читать буду три дня, прибежит как миленькая. Ты же эти дни постись, и голос ни на кого не повышай. Всё понял?- Угу. А придёт когда?- На третий день и придет. Жить без тебя не сможет. Всё, иди уже.Мужчина быстро закивал и чуть ли не бегом выскочил из комнаты. Гадалка только усмехнулась ему вслед.Дима вернулся домой уже затемно и сразу же почувствовал неладное. Вроде бы и все хорошо, и сынок как всегда детскую программу по телевизору смотрит, и любимая жена на кухне что-то готовит, гремя посудой, только вот стоило ему переступить порог дома, как тут же сердце нехорошо сжалось. Обошел он все комнаты в квартире и в туалет заглянул, и в ванну – ничего. Присел на диван, возле сына и призадумался. На работе все хорошо, сынок здоров в ближайшее время ничем не заболеет, он бы это узнал. Жена? И снова сердце ёкнуло. В этот же миг из кухни донесся звон разбиваемой посуды. И следом голос:- Да чтоб тебя проклятого…Удивился Дима. Никогда его родная так не ругалась. Всегда добрая, нежная, ласковая. Пошел к ней посмотреть что случилось. А Катенька, даже не взглянула на него, оттолкнула:- Оставь меня в покое, - буркнула и мимо прошла, а позади нее силуэт черный следует.Увидел Дима этот недуг неземной, от злости зубами скрипнул.Многому его дедушка научил. И про целебные травы рассказал, и мир другой показал, где такая нечисть сплошь и рядом ходит. И обереги ставить обучил, и от всякого зла избавляться. Вот и настало время для последнего. Дожился.Заварил Дима свежонарванную травку, затем взял кухонный нож и начал рисовать им в воздухе круг, за кругом и приговаривал:- Обрезаю чужие путы, отделяю от чужих желаний, избавляю от беды.И так три раза. На последнем слове, почувствовал, что всё! Избавился. И голос Катеньки любимой из комнаты:- Димочка, Димочка, что-то плохо мне.Побежал он к жене с чашкой, заваренной той самой травкой, а она лежит на кровати бледная, за голову держится. Обнял он ее, расцеловал, травкой напоил, так Катенька сразу и уснула.А самого злость душит, ярость, гнев. Кто посмел на чужое? Вернулся он на кухню и снова заклинание прочитал, и открылось ему окошко, и увидел он того самого, кто на любимую посягнул.Оделся Дима, сказал сыну, что скоро будет и ушел. Ноги сами его вели в нужную сторону. Идти пришлось почти час. Остановился, наконец, у коттеджа красного. В окне свет горит, и мужской силуэт из угла в угол ходит. Ждёт кого-то. Поднялся Дима на крыльцо, нажал на кнопку звонка.Дверь быстро распахнулась, и начальник его жены недоуменно попятился назад:- Дмитрий?- Здравствуй Костя. Разговор есть.Кивнул Костя, а глазки так и забегали – на кухню поглядывал, где вино и приготовленный ужин для романтической встречи.Присели они в гостиной, друг на друг смотрят. Поинтересовался Костя, чем нежданный визит вызван, а глазки так и бегают и бегают из сторону в сторону. И вдруг остановились на одной точке. Увидел Костя силуэт черный. И душно ему стало, ох как душно. Шею сдавило, задыхаться начал…- На кого гадать будем? – задала гадалка дежурный вопрос. Она мешала карты и на зажженную свечку смотрела.- На тебя, - тихонько ответил ей Дима.Автор - Nadin.

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