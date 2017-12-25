Чёрт — мой брат

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 2 -2 Вчера, 21:38 by

Родители мои — верующие люди. Меня воспитали так же. Вскоре я встретил Анфису и стал ей верным мужем. Жили мы душа в душу. Анфиса работала в приходской церкви, я — грузчиком на продуктовом складе. Платили мне нормально. Иногда персоналу бесплатно отдавали подпорченные фрукты-овощи, просрочку или что-нибудь с нарушенной упаковкой. Такой товар делили между всеми. Никто не отказывался. Мои родители скотину держат, так что много чего на корм годилось.Как-то к нам устроился новый грузчик, Эльдар Черток. Он был красив, умен, за словом в карман не лез, шутил на каждом шагу и всем сразу понравился. В свободные минуты он играл в карты на смешные желания. Эльдар почти всегда выигрывал и заставлял взрослых мужиков и женщин кукарекать, бегать на четвереньках или бодаться друг с другом. Новенького с первых дней прозвали Чертом. Он только смеялся, отшучиваясь: «Черток — и есть Черт, так что хоть в лоб, хоть по лбу, ничего не изменилось!».Однажды Эльдар спросил, почему я не играю. Я ответил, что Церковь запрещает азартные игры. На другой день парень принес книгу об истории игральных карт. В ней было написано, что прототипами для королей и дам в самой распространенной колоде стали участники последнего костюмированного бала при императорском дворе Романовых в 1903 году. Великие князья, княгини и прочая знать в виде валетов, дам и королей смотрят на игроков уже второй век. А червовый король — это сам Николай II. Но всем же известно, что расстрелянная царская семья канонизирована, и царь теперь считается святым. Так почему святой страстотерпец изображается на игральных картах? Я совершенно растерялся, возразить было нечего, я стал учиться игре. Но ни Анфисе, ни родителям ничего не сказал.Постепенно я сдружился с Эльдаром. Как-то спросил, почему он работает грузчиком. Он объяснил, что был спортсменом, но получил травму. Образования у него нет, а сил достаточно. И правда, ходил он, слегка прихрамывая. Ботинки мне показал, специальные, на заказ сшитые. Я зауважал его еще больше. Надо же, парень не впал в уныние, радуется жизни.Однажды Эльдар спросил, не хочу ли я подработать. В выходные его знакомые просили помочь с перевозкой мебели. Я сказал, что поговорю с женой, мы в тот раз хотели съездить к ее родителям. Эльдар удивился: «Ну что вы к ним так часто ездите? Охота тебе с ними в свободный день молитвослов читать перед обедом? Скажи жене, что на работу вызвали, заменить заболевшего. Смотри, скоро у твоей Анфисы день рождения. Что ты ей подаришь? Платочек копеечный? А подзаработаешь и купишь роскошную шаль или колечко золотое!». Я представил свою Анфисушку в чудесной шали и согласился. Магазин с этими платками был рядом с церковью, и я не раз замечал, как жена украдкой бросает взгляды на витрины с запредельными для нас ценами.Несколько выходных я шабашил в поте лица, таская с Эльдаром на седьмой этаж шкафы, кровати, рояли. Заработанных денег хватило и на шаль, и на колечко. Анфиса подаркам обрадовалась. Я признался в том, откуда деньги. Жена вдруг помрачнела: «Ты обманывал меня и моих родителей?». Мы поссорились. Эльдар спросил меня, что случилось, когда я отказался принимать участие в ежедневных карточных развлечениях. Тем не менее, он настоял на том, чтобы после смены мы с ним сходили в кафе. У Эльдара был день рождения, он пригласил всех. Я, поддавшись общим уговорам, в нарушение поста выпил, поел скоромно и разомлел мозгами. Эльдар был таким внимательным и понимающим! Я привык к родительской строгости и жениной добродетели, граничащей с аскетизмом. Меня почти никогда не хвалили, наша жизнь подчинялась правилам. А тут — друг, с широкой душой, всегда улыбается, взгляд на жизнь словно с другой стороны, где нет ограничений и забот…Когда Эльдар предложил мне побрататься, я согласился, не раздумывая, тем более, что помнил об обряде братотворения, когда-то широко применяемом церковью. Как обряд проводится, я не знал, но Эльдар успокоил: «Капнем крови друг другу в вино и выпьем. Ты скажешь: «Черт Эльдар мне брат, моя кровь — твоя кровь, моя удача — твоя удача, для брата ничего не жаль!”». Так и поступили. На празднике было шумно, я не слышал, что он кричал, когда пил вино с моей кровью, но я был абсолютно счастлив — теперь у меня был брат! Мы с Эльдаром стали часто халтурить, деньги сами сыпались к нам в кошельки. Анфиса на меня ругалась, требовала перестать общаться с Чертком, не брать подработок. Жена отказала мне от тела, заделалась натуральной монахиней. Как-то незаметно у меня появилась любовница, которой я делал подарки и с которой отдыхал как хотел.Гром грянул среди ясного неба. Как-то мне стало плохо, я потерял сознание и оказался в больнице. Там узнал о неизлечимом диагнозе, фактически — приговоре. Лечение подразумевалось но оно не привело бы к выздоровлению, а только ненадолго отложило бы мой последний день. Я смирился. Огорчало то, что Эльдар, брат мой, меня не навещал. Анфиса приходила каждый день. Она простила меня и призналась, что беременна! Я почувствовал себя счастливым! Ночью после этого я не мог уснуть и досадовал, что моего брата нет, я бы поделился с ним радостью.Внезапно Эльдар появился передо мной, я подумал, что уснул и не заметил. Я было обрадовался, но он отошел на шаг — и вдруг облик его стал меняться.Передо мной стоял настоящий черт! Он разразился хохотом, словно раздававшимся из глубины преисподней, и отчетливо прошептал: «Ты, смертный, с чертом побратался, черту достался! Твоя душа будет в аду гореть, не спасет ее ни покаяние, ни смерть. Не слушал ты, что я на братании кричал, а надо было слушать. Ты мне отдал свою кровь и удачу, а я подтвердил в ответном слове, что они мои. Ничего теперь не вернешь, а мне каждая загубленная душа силы прибавляет! Я обещаю, что на правах брата позабочусь о твоей жене и о приплоде. Смотри!».Эльдар махнул рукой, телевизор на стене включился, и я увидел в нем, как Эльдар провожает Анфису с кладбища, где на кресте написаны мои имя, фамилия и даты жизни и смерти. Моя жена плачет, а черт утирает ей слезы. Анфиса кладет голову ему на плечо, а он обнимает ее и гладит растущий живот. Я дико закричал, прибежала медсестра, мне сделали укол, поставили капельницу, я уснул.Утром позвонила Анфиса и сказала, что у нее угроза выкидыша, она тоже в больнице, но в областном центре, и не сможет ко мне приходить. Ее навещает Эльдар, он такой хороший, что она не понимает, почему ругалась на меня и запрещала с ним дружить. Я закричал ей: «Не смей с ним разговаривать!», но связь прервалась. Я прикован к кровати. Может так статься, не смогу увидеть Анфису перед смертью. По телефону я не могу ей ничего сказать, связь прерывается сразу, едва я хочу сделать предупреждение. Моя душа потеряна для рая, но я не могу допустить, чтобы души Анфисы и нашего будущего ребенка оказались в аду по моей вине.Автор - Павел.

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