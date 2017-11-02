Марионетка. Часть четвертая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 23 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 21:37 by

Влетев внутрь, я впечатался в стену. Кровь тут же залила глаза – видимо, рассек бровь при ударе. Боли я не чувствовал, но кровь не давала рассмотреть напавшую на меня тварь.Я слышал, как оно дышит, как ходит вокруг меня, готовясь схватить, я слышал странный звук, с которым сгибались его суставы.Возня на улице прекратилась, крик Вадика cтих.Стерев кровь с глаз, я ужаснулся: напротив меня стоял жуткий монстр под два метра ростом. Все его тело было непропорциональным и корявым, левая нога была сильно длиннее правой, из-за чего тварь хромала, чуть ли не падая, но двигалась она на удивление проворно и даже грациозно – фактически оно передвигалось на трех конечностях, так как правая рука была длиннее левой и компенсировала промах с ногами.Тварь подбиралась все ближе. Каждый ее шаг сопровождался стуком по деревянному полу. Когда она, наконец, вошла в узкую полоску света, я увидел лицо, точнее отвратительную пародию на него: грубо врезанные полосы на деревянной болванке, изображавшие улыбку и дружелюбие, на месте глаз – глубокие впадины, из недр которых вырывался бледный свет.«Боже, оно из дерева...» – пронеслось у меня в голове. Мысль дикая и невероятная, но глаза не ошибались: конечностями монстру служили старые ножки стола (точнее, нескольких столов).Все вокруг замерло. Дом погрузился в тишину. Теперь в поле моего внимания существовал лишь мерзкий монстр.Вот он потянул ко мне правую руку со все тем же благожелательным выражением лица, и я заметил, что вместо пальцев из деревянной ладони торчали ржавые кривые гвозди.Оцепенев от ужаса, я был не в силах двигаться. Я лишь равнодушно смотрел, как к моей шее медленно тянется десяток пальцев-гвоздей. Что это за тварь? Как такое вообще возможно? Почему это существует?В голове гулко раздался щелчок, я осознал происходящее, подскочил, как ужаленный, и побежал, сам не зная куда. За моей спиной раздался треск, с которым пальцы твари вонзились в стену.Я обнаружил себя взбегающим по лестнице на второй этаж, где располагались три комнаты. Я особенно не думал, в какую из них бежать, для меня главным был вопрос: а открыта ли вообще хоть одна из них? Но времени проверять не было.Последние ступеньки я преодолевал уже на четвереньках, правая икра вдруг взорвалась болью – твари было неудобно забираться по лестнице, однако ей удалось-таки дотянуться своей ненормально длинной рукой до моей ноги и вцепиться в нее ржавыми гвоздями. Я закричал, но ускорился.Несмотря на дикую боль, мне удалось на удивление быстро пересечь коридор, минуя хлам, разбросанный повсюду. Перед дверью я не остановился, а налетел на нее на полном ходу, она распахнулась. Я оказался в комнате и – слава богам – на двери оказался замок, которым я быстро воспользовался и отскочил, упав на пятую точку. Следом раздался глухой удар, за ним еще один и еще. Тварь пыталась пробиться и атаковала дверь своим массивным телом. Старый дом задрожал, с потолка посыпалась штукатурка, но дверь на удивление оказалась очень крепкой и не поддавалась. Да и замок был далеко не комнатным, это был настоящий серьезный замок, какой можно было бы использовать для наружных дверей дома или гаража.Очень скоро удары прекратились. Мое сердце бешено колотилось. Я осторожно встал и тут же скривился от боли в ноге. Штанина была разодрана и перепачкана в крови, рана была достаточно обширной, будто тварь вырвала из моей ноги кусок.Нужно оценить ситуацию. Двое моих друзей потеряны, надеюсь, что хотя бы живы. Тварь загнала меня в комнату и, судя по всему, есть еще подобные ей, одна точно. И вообще, что это за существа? Мой мозг отказывался воспринимать их и пытался придумать какое-то рациональное объяснение, но у него ничего не получалось. Но что хуже всего – никто не знал, где мы. Считал себя слишком взрослым, чтобы сообщать родителям о своей вылазке? Ну что же, теперь встречай последствия своего решения.Я был напуган, как мышь, которую загнал в угол кот, не знал, как выбраться из дома, мои друзья пропали. О Саше я не особенно беспокоился, но Вадик был моим лучшим другом, и это я затащил его в этот проклятый дом."Если он… – слово это никак не хотело срываться с дрожащих губ. Будто если я произнесу его, то пути назад уже не будет, – мертв, то это полностью моя вина".Глаза намокли, но я старался сдерживать поток слез, и мне это вроде как даже удалось. Однако мысль о том, что я больше не увижу своих родителей окончательно добила меня и я разрыдался.Во мне кипели обида, горе, злость и отчаяние. В такие моменты, когда ты уже вляпался в дерьмо и осознал это, всегда приходит вопрос «зачем?». Зачем я пошел с Сашей? Зачем ввязался в эту сомнительную авантюру?И тут все чувства разом исчезли, я задал правильный вопрос.Я пришел, потому что мне было скучно и нас позвал Саша. Он хотел, чтобы мы пришли сюда, в этот дом. И видел ли я хоть один телефон здесь или внизу? Нет, никаких телефонов. Как тогда старик вызвал «скорую»? А способен ли вообще человек вызвать «скорую» во время сердечного приступа?Как много интересных вопросов, которые вели к еще более интересному выводу. Но утверждать однозначно еще было рано, все может оказаться совсем по-другому.По крайней мере, я на это надеялся.Голова вновь заработала и я понял, что лучшим решением сейчас будет осмотреть комнату.Во-первых, дверь и замок на ней. Как я уже сказал, замок был очень серьезным, но только теперь я заметил, что и дверь была не менее серьезной: вдоль и поперек она имела укрепления в виде стальных листов и прутьев и была установлена в крепкую стальную коробку.Единственное окно в комнате было защищено решеткой. Стекла были побиты и валялись на письменном столе, что стоял у окна.По всему выходило, что комната служила кому-то тюрьмой, либо же наоборот - убежищем. Я решил, что второй вариант правдоподобнее, судя по тому, что замок находился внутри.Я подошел к письменному столу и аккуратно посмотрел в окно, которое выходило на задний двор. Под окном располагалась самая настоящая свалка, которая состояла из старой мебели, деталей машин, частей механизмов, каких-то бочек и баллонов и еще бог весть чего. Мой взгляд скользил по серой куче мусора и вдруг зацепился за что-то. Я тщательно пригляделся и меня обдало жаром: из груды железок выглядывал детский велосипед, весь искореженный, красная краска потускнела. Неужели это тот самый? От этой мысли по коже пробежали мурашки. Но следом пришла другая: вряд ли Старик оставил бы велосипед, на котором погиб его сын, гнить на свалке.Дождь тем временем пошел на убыль, а солнце лениво ползло за горизонт. Наверное, уже сейчас родители начали меня искать.Слева у стены стояла скромная кровать, справа ­– книжный шкаф с запыленными книгами, у задней стены был шкаф побольше, через приоткрытую дверцу виднелась одежда. По всей видимости, это была комната Старика. На полу я увидел свои следы, отпечатавшиеся на пыльном полу. Похоже, Старик очень давно здесь не был, что странно, учитывая, что дом он покинул только вчера.Мое внимание вернулось к письменному столу. Хоть он и выглядел старым и повидавшим виды, но выполнен он был отлично. Хорошо сделанную вещь нельзя не заметить, она сияет уникальностью, не требует внимания, но завоевывает его. Определенно, стол сделал очень хороший мастер.Один из ящичков стола был слегка приоткрыт. Незакрытые двери всегда манят своей таинственностью, поэтому я подошел к столу и открыл ящик. Внутри оказалась одна-единственная книга, покрытая изрядным слоем пыли, рядом лежала пара ручек.Аккуратно достав книгу, я положил ее на стол и устроился на стуле, что валялся рядом. И пробежав глазами пару страниц, я был просто шокирован, ладони вспотели, в груди вновь застучало. Передо мной лежал дневник Старика.Несколько первых страниц отсутствовали, надписи на форзаце и вовсе были с особой яростью перечеркнуты, и дневник меня встретил следующей записью:«Долго размышлял прошлой ночью. Пришел к выводу, что все-таки отправлюсь в путь. Плевать, что будет. В конце концов, это именно то, чего я искал. Нужные вещи всегда приходят вовремя, но не стоит их отвергать, второго шанса не будет. Решено: собираю чемодан».

Ключевые слова: Дом монстры испуг страх творческая история авторская история

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