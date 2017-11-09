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Истории из жизни

Предвестники

Наверное, немногие знают, что такое предвестники. Предвестники — это необычные явления, предшествующие несчастью.

Это случилось много лет назад. Мой первый муж сильно пил, да так, что сам справиться уже не мог. Несмотря на различное лечение и помощь, становилось все хуже.

Однажды я легла спать, время было в районе 12 ночи. Мужа дома не было, он приходил поздно или вообще не приходил. Я не могла уснуть, представляя его возвращение, он не был буйным, но во сне страшно кричал — как зверь, с рыком, со свистом и хрипом втягивал в себя воздух и сопли, смачно плевал. У нас вся штора в спальне была в плевках. Я уходила в другую спальню, он, просыпаясь, шел искать меня, открывая пинком все двери. Короче, жуть.

Так вот, в ту ночь я услышала, как вернулся муж. Заскрипела внутренняя деревянная дверь, затем я услышала вздох и звук расстегиваемой «молнии». Встав, я пошла в коридор. Волосы мои встали дыбом — в коридоре никого не было. Сразу подумала, что не слышала звука наружней металлической двери, которая сильно скрипит.

Пока я все это переваривала, пришел мой муж. Он был каким-то потерянным, взгляд пустой. Как я поняла из его рассказа, примерно в то время, когда мне слышался скрип, он возвращался от друга. Внезапно перед его лицом возникло лицо дьявола. Муж бежал в ужасе, и это гнало его по улице. Он так испугался, что его даже стошнило. Придя домой, он увидел не меня, а дьявола. На мое предположение о том, что он так и убить меня может, муж ответил, что навряд ли. Не думаю, что у него был приступ белой горячки. После разговора муж лег спать и уснул. Через месяц он повесился.

Автор: Вера.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00 by HelldogПросмотров: 166Комментарии: 1
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Ключевые слова: предвестник муж дьявол

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Комментарии

#1 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 20:20
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