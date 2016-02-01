Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

"Док, полетели к принцессе!"

Я очень скептически отнесся к идее, что любовь вещь предсказуемая. И что кому-то известно, кто кого полюбит. Однако в городе Талисман за горку золота можно было вытянуть билет из автомата, подключенному к квантовому компьютеру Бьюти. Желающий подходил, протягивал жетон, вставлял жетон в емкость в автомате и ждал ответ. Через пять минут Бьюти произносил прекрасным женским голосом или красивым мужским о возлюбленной или возлюбленном, в которого обладатель жетона непременно влюбится.

И если бы не мои друзья, повально сделавшие сход к автомату, а потом встретившиеся со своей мечтой и влюбившиеся, я бы не поверил. Хотя все равно не верил. Влюбиться мне? Я никого в жизни не влюблялся, хотя, может, потому что только окончил университет. Бьюти стал любимым местом паломничества холостяков и холостячек всех мастей. Я слышал, что пары, которые разлюбили друг друга, шли к Бьюти и вытягивали новый билет удачи. Новую любовь.

В общем, я решил узнать, смогу ли я влюбиться, и что такое любовь. Вставил жетон, автомат загудел. Прямо перед мной высветилась голограмма:
- Вы пожелали выбрать возлюбленную ближе к вашему классу. Поэтому принцессы и звезды отпадают. Однако ваша возлюбленная выше вас статусом все равно. Рекомендуем вам поднять ваш социальный статус на 20 пунктов.

Каждый пункт означал большую разницу в социальных классах. И если моя дорогая девушка, любовь моей жизни, на целых 20 пунктов социального класса выше, то она все равно, что звезда, только не суперзвезда. Я вздохнул. У меня был низкий социальный статус, как и у моих родителей. Как простому парню, вкалывающему на заводе и обучавшемуся в сельской школе, поднять статус до яркой творческой личности, а то и предпринимательницы?

Двадцать пунктов... Она, наверное, топовая писательница или что-то в этом роде. Входит в мидл класс. У меня же рабочий класс. Мне до нее, как до созвездия Лиры. И все же я понимал, что сам не прост. Может, я просто мню себе. Но у меня неплохой интеллект. Чтобы добиться успеха, нужна наблюдательность и способность выработать стратегию. Хотя другие важные качества не менее важны. Умение работать с людьми, запас энергии, как у Наруто Девятихвостого.

Я подошел поближе, и голограмма с изображением красивой девушки скопировалась в мой квантовый пояс. На вид мой пояс обычный из кожи с металлическими узорами, но в узорах были вставлены дорогие кристаллы, в том числе квантового подпространства.

Я поднял руку с браслетом и произнес:
- Док, собираемся. Путь Троона, а потом Пустынное Созвездие и далее по карте. Летим к моей принцессе! - я улыбнулся.

Моя любимая, если я действительно смогу влюбиться, принцесса для меня. Хотя королевские титулы имели на меня меньше воздействия, чем на других людей. Но сейчас я был все равно, что принц на старой доброй тарантайке. Хан Соло, который должен был встретиться со своей Леей.

- Парниш, так ты решил придерживаться плана влюбиться? - голос корабля был удивлен, все космические судна были уже сто лет как оснащены искусственным интеллектом. И мой корабль, старый разбойник, не был исключением. Я оставил ему функцию личности, не хотелось общаться с бездушной колымагой, путешествуя многомиллионными световыми годами. Но иногда корабль лез не в свое дело. Как сейчас. Я поморщился, как от зубной боли.
- Док, я просто не верю, что смогу влюбиться. Но у меня когда-нибудь в планах встретить девушку для семьи, завести детей и путешествовать семьей по дальнему космосу, хотя это опасно, и я болван, что думаю про это.

Док телепортировал меня на борт. Я сходил в душ и, нежась под струями приятной горячей воды, вспомнил образ красивой рыжей девушки с карими глазами. В моем вкусе, но просто красивая девушка. Я видел много красивых девушек в университете, на улицах города, и ни к одной не лежала душа. Хотя я и встречался с ними. В наше время легко сходятся и расходятся. Достаточно сходить к госавтомату, опустить свои карточки, набрать галочки утвердительные, пройти биометрический контроль - и новая пара супругов готова.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43 by ZenaOgnevaПросмотров: 51Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Принцесса космический корабль любовь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 12:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 673
Вот, так!
Даже в будущем человечество не победит комплекс неполноценности.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#2 написал: ZenaOgneva
Сегодня, 12:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 102
Цитата: Joss
Вот, так!
Даже в будущем человечество не победит комплекс неполноценности.

Без комплексов не интересно. Герои должны страдать, мучиться и достигать целей, и радоваться, чтобы не было безпросвета. weary lol
Зарегистрирован: 20.07.2016
#3 написал: A.Norton
Сегодня, 13:38
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (246|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 210
Прикольно.
Встречал в одном романе похожую систему распределения, только там искусственный интеллект подбирал людям работу по их навыкам и умственным способностям. Суешь в машину жетон с закодированной информацией, ждешь - и получаешь назначение на работу.
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#4 написал: ZenaOgneva
Сегодня, 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 102
Цитата: A.Norton
Прикольно.
Встречал в одном романе похожую систему распределения, только там искусственный интеллект подбирал людям работу по их навыкам и умственным способностям. Суешь в машину жетон с закодированной информацией, ждешь - и получаешь назначение на работу.

Да, я вспомнила об этой книге и переиначила. Идею, не саму книгу, что был такой суперкомп. А книгу в юности несколько раз перечитывала "Королева Солнца" Андре Нортон.
Псевдоним Андре похож на ваш никнейм А. Нортон, так чет в глаза бросилось))
Зарегистрирован: 20.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.