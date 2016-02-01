"Док, полетели к принцессе!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:43

ZenaOgneva Просмотров: 51 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:43 by

Я очень скептически отнесся к идее, что любовь вещь предсказуемая. И что кому-то известно, кто кого полюбит. Однако в городе Талисман за горку золота можно было вытянуть билет из автомата, подключенному к квантовому компьютеру Бьюти. Желающий подходил, протягивал жетон, вставлял жетон в емкость в автомате и ждал ответ. Через пять минут Бьюти произносил прекрасным женским голосом или красивым мужским о возлюбленной или возлюбленном, в которого обладатель жетона непременно влюбится.И если бы не мои друзья, повально сделавшие сход к автомату, а потом встретившиеся со своей мечтой и влюбившиеся, я бы не поверил. Хотя все равно не верил. Влюбиться мне? Я никого в жизни не влюблялся, хотя, может, потому что только окончил университет. Бьюти стал любимым местом паломничества холостяков и холостячек всех мастей. Я слышал, что пары, которые разлюбили друг друга, шли к Бьюти и вытягивали новый билет удачи. Новую любовь.В общем, я решил узнать, смогу ли я влюбиться, и что такое любовь. Вставил жетон, автомат загудел. Прямо перед мной высветилась голограмма:- Вы пожелали выбрать возлюбленную ближе к вашему классу. Поэтому принцессы и звезды отпадают. Однако ваша возлюбленная выше вас статусом все равно. Рекомендуем вам поднять ваш социальный статус на 20 пунктов.Каждый пункт означал большую разницу в социальных классах. И если моя дорогая девушка, любовь моей жизни, на целых 20 пунктов социального класса выше, то она все равно, что звезда, только не суперзвезда. Я вздохнул. У меня был низкий социальный статус, как и у моих родителей. Как простому парню, вкалывающему на заводе и обучавшемуся в сельской школе, поднять статус до яркой творческой личности, а то и предпринимательницы?Двадцать пунктов... Она, наверное, топовая писательница или что-то в этом роде. Входит в мидл класс. У меня же рабочий класс. Мне до нее, как до созвездия Лиры. И все же я понимал, что сам не прост. Может, я просто мню себе. Но у меня неплохой интеллект. Чтобы добиться успеха, нужна наблюдательность и способность выработать стратегию. Хотя другие важные качества не менее важны. Умение работать с людьми, запас энергии, как у Наруто Девятихвостого.Я подошел поближе, и голограмма с изображением красивой девушки скопировалась в мой квантовый пояс. На вид мой пояс обычный из кожи с металлическими узорами, но в узорах были вставлены дорогие кристаллы, в том числе квантового подпространства.Я поднял руку с браслетом и произнес:- Док, собираемся. Путь Троона, а потом Пустынное Созвездие и далее по карте. Летим к моей принцессе! - я улыбнулся.Моя любимая, если я действительно смогу влюбиться, принцесса для меня. Хотя королевские титулы имели на меня меньше воздействия, чем на других людей. Но сейчас я был все равно, что принц на старой доброй тарантайке. Хан Соло, который должен был встретиться со своей Леей.- Парниш, так ты решил придерживаться плана влюбиться? - голос корабля был удивлен, все космические судна были уже сто лет как оснащены искусственным интеллектом. И мой корабль, старый разбойник, не был исключением. Я оставил ему функцию личности, не хотелось общаться с бездушной колымагой, путешествуя многомиллионными световыми годами. Но иногда корабль лез не в свое дело. Как сейчас. Я поморщился, как от зубной боли.- Док, я просто не верю, что смогу влюбиться. Но у меня когда-нибудь в планах встретить девушку для семьи, завести детей и путешествовать семьей по дальнему космосу, хотя это опасно, и я болван, что думаю про это.Док телепортировал меня на борт. Я сходил в душ и, нежась под струями приятной горячей воды, вспомнил образ красивой рыжей девушки с карими глазами. В моем вкусе, но просто красивая девушка. Я видел много красивых девушек в университете, на улицах города, и ни к одной не лежала душа. Хотя я и встречался с ними. В наше время легко сходятся и расходятся. Достаточно сходить к госавтомату, опустить свои карточки, набрать галочки утвердительные, пройти биометрический контроль - и новая пара супругов готова.

Ключевые слова: Принцесса космический корабль любовь авторская история

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