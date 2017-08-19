72 часа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:31

vityammy Просмотров: 48 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:31 by

Комната совершенно Вам незнакома. И Вы точно знаете, что никогда тут не были. Я не знаю, впадёте Вы мигом в истерику или спокойно отреагируете даже в таких необычных ситуациях, но лучше бы Вам поберечь нервы, так как они Вам ещё ой как пригодятся.Итак, комната.Шириной метров пять, длиной примерно столько же, плюс-минус. Из обстановки: деревянная кровать, удобная, спать можно. Окон нет. Пол - цементный, стены из кирпичной кладки, не заштукатурены. Видно, тот, по чьей воле Вы тут оказались, не очень-то заботился о Ваших эстетических предпочтениях. Прямо на полу, в дальнем от Вас углу, стоит старенький ламповый телевизор. Такой неприглядный, что даже на свалку такие уже давно не выбрасывают. Экран безжизнен. Через пару минут он внезапно вспыхнет, появится человек в маске и вкратце объяснит Вам суть происходящего и перспективы на Ваше будущее. А пока Вы, озираясь по сторонам, водите руками по стенам, стучите даже, может, по ним руками, зовете на помощь. Но тишина вокруг оглушительная. Нет за стенами никаких голосов, Вам не слышно шум проезжающих машин. Затем возле кровати Вы находите большой пакет с едой, водой, несколько книг разного жанра: пару детективов, что-то из фантастики, несколько журналов жёлтой прессы; о Вас позаботились, чтобы Вы не умерли от жажды или от смертельной скуки.Конечно, никакого телефона у Вас нет. Ваш спаситель сейчас от Вас далеко, лежит на вашей прикроватной тумбочке. Может, уже забит звонками от работодателей или беспокойными друзьями.Вы оказались тут так же, как легли в постель – может, в своей розовой пижаме или обыкновенных семейных трусах. Но замёрзнуть Вам не предстоит. В комнате сухо и тепло, над потолком крутится лениво пыльный вентилятор. Горит одна-единственная лампа, свисая на чёрном проводе с потолка.Немного придя в себя, Вы начинаете примерно представлять, кому из ваших друзей или врагов пришло в голову запихнуть Вас в эту дыру. Перебираете разные варианты, роетесь в человеческой психологии, пытаясь угадать, кто на такое способен.Только Вы - обыкновенный человек в обыкновенной жизни. Вы не какой-нибудь мультимиллионер и не политический деятель. И даже машина, если у Вас есть, ни бог весть какая - не Ягуар и не Бентли, простая семёрка, или, на худой конец, Лада Приора. Да и живёте в обыкновенной многоэтажке, может, где-нибудь на пятом этаже, чтобы Вас похищать и держать, требуя выкуп.Но тому, кто Вас запер в этой комнате, это и не нужно. Он просто решил поиграть с Вами. Навязать свою игру. Ему не нужны ни Ваши деньги, ни Ваши достижения и возможности. Он Вас похитил, чтобы испытать.Об этом Вы узнаёте, когда экран старенького телевизора внезапно вспыхивает и появляется человек. По какой-то причине лицо он скрывает. И это для Вас первый хороший знак. Значит, у Вас есть шанс остаться в живых.Далее, он Вам советует не паниковать, не делать глупых попыток позвать на помощь или каким-то образом проделать лаз в стене. Он хорошо всё продумал - Вас точно никто не услышит, а рушить стены голыми руками всё равно не получится.Затем на экране появляется электронное изображение Вашего местонахождения.Оказывается, Ваша комната (помечена зелёным цветом) - это лишь одна из многих комнат в огромном лабиринте.Вы видите, как, петляя, расходясь и извиваясь, идут коридоры. Тупиковых ходов много. Но человек заверяет, что найти путь можно. Это вполне под силу любому.Только...Что?Тут человек в маске предлагает Вам обратить внимание на красную точку в дальнем конце электронной схемы. Вы всматриваетесь. Точка неподвижна. Ещё одна комната? Или это выход и до него нужно дойти?- Нет, - отвечает похитивший Вас. - Это не комната и не выход. И Ваше счастье, что она от Вас далеко.- Почему? - спрашиваете Вы.- Это крокодил.Тут, конечно, Вы думаете, что Вас разыгрывают или просто послышалось.Но внезапно на экране появляется шестиметровое чудовище. Снятое, возможно, на камеру слежения в одном из этих запутанных коридоров. Изображение довольно чёткое. Оно держится минуту или две, чтобы Вы хорошенько рассмотрели эту болотную тварь.Крокодил лежит неподвижно. Глаза рептилии - рыбьи, холодные и жуткие - открыты. Он загородил собой проход, мимо него не проскользнёшь и не пройдёшь. Внезапно чудовище открывает необъятную пасть, демонстрируя бесчисленный ряд острых, не знающих жалости зубов, затем резко захлопывает и начинает ползти.Только куда и к кому?Ваши ноги становятся ватными. Сердце стучит, как молот, и готово выпрыгнуть из груди.Человек на экране, довольный произведённым эффектом, дальше говорит, что у Вас два пути.Первый - это двигаться по коридору и, если повезёт, добраться до выхода, не столкнувшись с исчадием ада.Другой выход...Тут внезапно двери в Вашу комнату с шумом разъезжаются. Пред Вами открывается уходящий вдаль коридор. Он хорошо освещён и теряется вдали.- Второй путь, - продолжает незнакомец, - остаться в этой комнате. На три дня. Ничего делать не надо. Только есть, спать и, если захочется, читать. Просто три дня. Не больше, не меньше. Условия, конечно, не как в лучших отелях, но продержаться можно.Затем Вы окажетесь у себя дома так же, как тут и появились. Целым и невредимым. Гарантированно.Вот только дверь в комнату не будет закрыта. Ни днём, ни ночью. И, если повезёт, крокодил никогда сюда путь не отыщет. А, может, и отыщет.Дело в том, что кормили его человеческим мясом. А известный в природе факт: однажды попробовав человечины, зверь никогда не захочет ничего другого. Он становится одержим. Доставляет кучу хлопот жителям тех мест. Пока эту тварь не убивают и не гибнут многие люди. По-другому такие истории ничем другим не заканчиваются.- Три дня, - повторяет последний раз Маска, затем на мониторе появляется табло электронных часов, начинающих обратный отсчёт. - 72 часа. Ваше время пошло.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Заточение страх ужас время лимит крокодил

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