Безжизненный вакуум

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:27

3klim3 Просмотров: 95 Комментарии: 2 +3 Вчера, 14:27 by

— Космос, космос... Космос. Печально, что мы все это видим в последний раз.— Не нагнетай. Дай спокойно полюбоваться в последние минуты.Двое космонавтов сидели пристегнутыми в своих креслах. Они смотрели на безграничный космос через остекление кабин своего корабля. Пилот Александр бросил свой взгляд на приборную панель — кислорода оставалось совсем немного. Топлива же не было от силы совсем — не хватало даже на то, чтобы добраться до какого-нибудь астероида.— Просто знаешь, Петь... Обидно вот так вот уходить. Сигнал хоть идет?— Да идет, батареи-то в порядке... Только какой в этом смысл? — ответил штурман Петр, проверив приборы. — Мы тут дрейфуем уже несколько дней. Был бы кто способен нас спасти — давно бы уже помог. Остается только наслаждаться моментом.Космолет дрейфовал по космосу. Звезды, такие холодные и далекие, медленно перемещались за остеклением кабины. Александр устало вздохнул — хоть терять ему было нечего, но само осознание того, что он скоро успокоится навечно и ничего с этим поделать нельзя, очень сильно давило на космонавта. В его голове роились самые разные мысли, но, в конце концов, он остановился на одной — о смертельной красоте космоса.— Петь?— Я здесь.— У тебя нет такого чувства... Что не должны были мы закончить вот так?— Есть. Но я чего-то подобного ожидал. Мы были на разных планетах, мы встречали разных существ, мы участвовали в разных битвах. Не закончили бы здесь, умерли бы где-то еще, — спокойно ответил штурман. — Но на самом деле, я даже рад, что мы заканчиваем так. Тут спокойно и красиво.— Подумать только... Наш корабль станет нам могилой. В вакууме.Штурман хмыкнул. Он без особого энтузиазма стал работать с приборами. Радар не показывал абсолютно ничего — ни астероидов, ни планет, ни звезд поблизости. После радара Петр стал заниматься с радиостанцией. На всех перебираемых частотах не было ничего, лишь помехи шумели в гермошлеме.— На частотах пусто. Что там с кислородом?— Минут на пятнадцать. Максимум двадцать.— Хорошо. Значит, совсем скоро все закончится. Потеряем сознание, и тихо, без шума уйдем из этой бренной Вселенной.— Печально...Александр откинул голову на спинку кресла и вперил взгляд на свое отражение в остеклении фонаря кабины. Не него смотрело уставшее морщинистое лицо, утопленное в гермошлем, глаза которого были прикрыты светофильтром. Однако через несколько минут разглядывания себя, пилот заметил, что его отражение стало бледнеть. Он осмотрелся и увидел, что в кабине космолета стало ярче.— Петь?— На линии.— Глянь на приборы. Что-то происходит.— У тебя, скорее всего, разум уже мутнеет, — со скепсисом ответил штурман.— Все равно проверь. На всякий случай.Петр глянул на приборную панель. Полоска счетчика нейтрино поползла вверх. Это насторожило штурмана.— Повышается уровень нейтрино. Странно... Я посмотрю на камеры.Штурман переключил монитор. Появилось изображение с камеры, закрепленной над соплом маршевого двигателя. Помимо далеких звезд стала видна светящаяся сфера. Она быстро приближалась.— Неопознанный объект, светящаяся сфера, шесть часов по курсу, восемь часов по тангажу. Приближается. Уровень нейтрино растет.— Вывожу изображение, — взволнованно ответил пилот. Выведя изображение с камер на приборную панель, он увидел то же, что и штурман.Светящаяся сфера поглотила все его внимание, так что он даже не услышал писк сигнализации, предупреждавшей о малом запасе кислорода. Объект быстро достиг космолета и, пролетя немного вперед фонаря кабины, мгновенно завис перед ним. Яркое свечение сферы было настолько сильным, что могло бы ослепить космонавтов, если бы они не опустили на глаза светофильтры.— Петь... Ты когда-нибудь такое встречал?— Нет... Я вообще ничего не понимаю, — ответил пораженный штурман. Он бросил быстрый взгляд на приборы. — Уровень нейтрино в пять раз выше нормы.— Ничего себе... Оно еще и излучает, как не в себя...Между тем, сфера, немного повисев перед космолетом, медленно начала приближаться, меняя форму. Космонавты сидели, будучи шокированными, широко раскрыв глаза. Сфера растягивалась и сжималась, и продолжала приближаться к космолету, пока наконец не зависла в трех метрах от передней кабины. У сферы постепенно сформировались конечности, вытянулось туловище, появилась голова. И, в конце концов, над космолетом зависла женщина.— Кто это? — задал вопрос штурман, обращаясь скорее к себе, чем к своему напарнику.— Я... Я не знаю даже... — все же отозвался пилот. Он не мог оторвать взгляда от женщины.Рост ее был около двух метров, она была облачена в легкое белое платье. Радужки ее глаз сияли золотом, а волосы и одежда испускали яркий свет. Эти же волосы и одежда волновались, как на ветру.— Петь... Камеры пишут?— Так точно. Датчики работают.— Параметры?— Уровень нейтрино превышен в шесть раз. Мощное тепловое и световое излучение. Присутствует электромагнитное поле, ближайший аналог — Стеллума Ноктум. Интересно, а что насчет радиоволн... — пробормотал штурман, фиксируя параметры существа. Включив радиостанцию, он начал сканирование частот, и, в конце концов, помимо помех в шлемофоне послышался голос. — Сань, есть связь! Тринадцать с половиной мегагерц, седьмая станция!Пилот тут же подключился к эфиру. И он услышал приятный женский голос. Александр был ошарашен — в забытом всеми уголке Вселенной, без кораблей и небесных тел поблизости, вместе с существом появилась передача! Немного перенастроив станцию, голос наконец стал различим.— ...необъятная вселенная. Мы существуем, как единое целое. Не бойтесь, путники. Все хорошо. Вы в безопасности. Вам не стоит волноваться, ведь теперь с вами я. И вы рассылали свои сообщения не зря. Я пришла вам помочь.Пилот скривил лицо, пытаясь подавить свои слезы. Пока он беспомощно сидел внутри своего хрупкого корабля, по Вселенной путешествовала эта прекрасная, красивая, разумная сущность. Ей не были нужны космолеты и скафандры. Ей не был страшен вакуум и радиация. Она была... Совершенной.— Не зря мы с тобой жизнь прожили, Сань... Не зря... — тоже подавляя желание расплакаться, сказал Петр. Между тем, девушка протянула вперед свою правую руку. Широко расставив пальцы, она стала приближаться к кораблю, словно плывя по космосу.— Ну что, товарищ... Готов? — нервно спросил Александр.— Готов, — ответил штурман. Он наблюдал, как женщина становилась все ближе к кораблю. — Эх, была не была... Поехали...Через пару секунд рука существа коснулась остекления фонаря кабины. Космолет стал испускать яркий свет. Он словно сочился отовсюду — обшивка, двигатели, кабины, сами космонавты испускали его. И в следующее мгновение и корабль, и космонавты, и существо исчезли с яркой вспышкой. И в этом уголке космоса снова воцарилось молчание. Безжизненный вакуум снова возобладал над этим местом.

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