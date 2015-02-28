История знакомства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11

Mr.Nos Просмотров: 126 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 12:11 by

В этом году Оксана решила не поздравлять себя с 8 марта. Да-да. Именно себя. Каждый год она заказывала сама себе доставку красивого букета цветов через интернет, к которому обязательно прикладывалась маленькая открытка с восхищенными одами в ее адрес, а иногда даже небольшой подарок. Жила девушка одна, ей уже было около тридцати, а вот воздыхателя, который бы вот так ее мог поздравить, не было. И не сказать, что она была некрасива, отнюдь. Она была обладательница длинных пышных золотых волос и пронзительных голубых глаз, в которых бы мог утонуть ни один представитель противоположного пола. Тонкая фигурка, которая входила в самые облегающие платья и подчеркивала ее выразительную талию, а эта мушка над верхней губой, наверно бы, свела с ума ни одного мужчину. Но на деле все было не так радужно, и тому причиной была, видимо, сама девушка, которая никак не хотела пользоваться своими достоинствами в достижении заветной цели в виде красивого обожателя, который бы ее носил на руках. Одевалась она достаточно скромно, а на все малочисленные взгляды молодых людей, которыми удостаивалась девушка, Оксана просто никак не реагировала, стесняясь или же чувствуя себя очень неуверенно – чем, наверное, сразу же отпугивала мужчин.Привычка не чувствовать себя обделенной внимания у Оксаны появилась еще со школы, когда мальчики дарили всем открытки и подарки на праздник, а ее обходили стороной. Чтобы одноклассницы не смеялись над ней, Оксана договаривалась с мальчиками из других классов, чтобы те подписывали ей купленные ею же открытки, дарили ей ее же подарки. За это она их щедро награждала деньгами, сладостями и прочими делами. Со временем это вошло в привычку и вместе с тем, как взрослела девушка, дорожали ее подарки и желания. Всё окружение девушки видело чей-то интерес к Оксане, но никто никогда не видел этих таинственных ухажеров.А сегодня она решила завершить это показательное поклонение к своей особе. Особо не перед кем был продолжать этот обман. Все ее подружки были замужем или имели молодых парней. Ее часто использовали как психолога, к которому всегда можно прийти поплакать, когда случалась очередная разлука со своей второй половинкой. За это ее очень ценили, и помочь девушке найти себе кого-то было не в интересах подруг. Всем было удобно иметь вот такое пристанище, где тебя всегда примут, пожалеют и выслушают. Наверное, и саму Оксану это устраивало, раз она не принимала никаких действий по поиску своей второй половины. Из-за своего стеснения и комплексов, которые шли из глубины ее детства, она, видимо, уже почти смирилась с тем, что будет одна. У нее была своя квартирка, неплохая работа и любимец-кот. Черный пушистый Альфред, который и был ее спутником по жизни. Кот заменял ей и друга и мужа, а человек? А человек должен был прийти к ней в квартиру и заявить свои права на нее. Видимо, только так и никак по-другому Оксана представляла свое знакомство с будущей половинкой.И было бы оно так, если бы не звонок в дверь в этот день…Оксана открыла входную дверь – на пороге стоял курьер из фирмы доставки цветов с огромным букетом красных чайных роз в руках. Она сразу же узнала его, так как он же не так давно приносил ей букет хризантем на ее день рождения.- Мне нужна Оксана Леонтьева, - проговорил курьер, читая по бумажке.- Это я, - удивилась девушка.- Вот! Фирма «Вальс цветов». Доставка цветов. Это вам! Подпишитесь!Мужчина протянул девушке листок, на котором стояла синяя закорючка в самом низу напротив надписи «Подпись получателя». Девушка чиркнула ручкой, поданной ей мужчиной, напротив галочки и вернула листок.- От кого это?- Я не знаю, - произнес мужчина. – Видимо, подробности вы узнаете в конвертике, который находится в цветах.И тут Оксана заметила маленький картонный конверт в виде сердечка, который находился внутри стеблей роз.- Спасибо, – удивилась девушка, до сих пор не понимая, кто послал ей цветы.- Всего доброго! И с праздником Вас! – отрапортовал курьер и скрылся на лестнице.Девушка закрыла входную дверь и с цветами отправилась на кухню. Там она положила букет на стол, налила в вазу воды и сунула в нее цветы. По кухне разлилось благоухание и аромат полураспустившихся бутонов. Она про себя быстро сосчитала их – 15. "Ну, и хорошо, что не четно", - подумала она про себя.- Интересно, от кого это? Наверное, подружки… А может, от мамы с папой? Да какое там, они ж далеко отсюда. Ну, ведь можно же через интернет заказать, – размышляла в слух девушка, вынимая розовое сердечко из букета.Она долго не решалась открыть конверт, крепко сжимая его большими и указательными пальцами рук с двух сторон, как бы закрывая его от возможности подглядеть, что внутри. Затем Оксана поднесла его к носу и понюхала – пахло какими-то вкусными мужскими духами. Наконец, она развернула его и достала содержимое. Маленький белый листочек, на котором ручкой чьей-то твердой и уверенной рукой было написано: «С праздником, Оксана. Я бы хотел с тобой встретиться сегодня. Приходи к 14 часам в парк Культуры у фонтана. Я буду ждать тебя. С любовью, Максим».Девушка положила конверт на стол и медленно села на табуретку возле стола, отказываясь верить в то, что все это происходит с ней."Что за Максим? Не знаю я никаких Максимов, – думала она про себя. – Откуда он меня знает? Кто он такой? Хотя в парк… В парк не так страшно, тем более в два часа дня. Народу там много. Идти? Может, он перепутал меня с кем-то? А вдруг он страшный? С обожженным лицом или инвалид. Тьфу ты. Что я мелю? Так. В два? Сейчас… - она взглянула на часы. – Почти одиннадцать? Мне же нужно скорее собраться!"Девушка скорее прыгнула к шкафам, доставая вещи, ведь времени для сборов осталось совсем чуть-чуть…На часах было чуть больше двух дня. «Девушка должна опоздать на пару минут, - улыбалась Оксана. – Это придает ей загадочности. А если мужчина так хочет встретиться с ней, то подождать пару минут для него даже награда». Она прошла сквер и вывернула на дорогу, вдоль которой стояли скамейки. Его Оксана увидела сразу. Высокий, статный, плечистый и жгучий брюнет. Красивый, с пронизывающими карими глазами. Он улыбнулся, увидев девушку, и Оксана обратила внимание на его ямочки на щечках. «Этого просто не может быть, чтобы это был он», - подумала девушка.- Оксана, - кинулся к ней мужчина, протягивая красивый букет из орхидей. – Как же я рад, что вы пришли!- Вы Максим? – удивилась девушка.- Да. Меня зовут Максим Щипачев. Мы с вами незнакомы. Возможно, вы видели меня, но не обратили внимания, наверное. Все случилось, когда вы были на корпоративе тогда. В офисе. Ваша фирма делала презентацию по моей загородной вилле. Я тогда Вас впервые и увидел… и влюбился в Вас, Оксана.Мужчина схватил ее руку и примкнул к ней губами. Оксана стояла, вытаращив от удивления глаза и оглядываясь по сторонам. Прохожие ходили и улыбались, глядя, как мужчина припал на одно колено и целовал ее ладонь. Легкий багрянец покрыл щеки девушки.- Перестаньте, Максим, - одернув свою руку, сказал Оксана. – Люди же смотрят.- Пусть смотрят! Смотрят на влюбленного юнца, покоренного Вашими голубыми глазами и очаровательной мушкой над верхней губой! - мужчина встал и протянул руку девушке. – Позвольте Вас пригласить в парк. Там Вас ждет сюрприз.- Что? – удивлению девушки не было предела.Она шла рядом с красавцем, о котором лишь могла мечтать. Неужели так бывает в жизни, что внешность мечтательного кавалера воплощается в реальности, и при этом он также влюблен в тебя, как и ты?Он держал ее за руку так нежно, что она даже не чувствовала этих прикосновений. Теплоты его руки, дыхания его рядом с собой. Они сошли с дороги и нырнули в кусты, где на небольшой поляне стоял столик и официант рядом с ним. В центре стола стоял букет цветов, бокалы, тарелки и столовые предметы на два лица. Максим отодвинул стул и помог девушке сесть за стол, а сам сел напротив. Официант разлил красное вино по бокалам. Максим загадочно посмотрел на девушку и поднял свой бокал.- Этот бокал я хочу поднять за самую прекрасную девушку, увидев которую, я наконец-то понял, что искал всю свою жизнь. За ту, о которой я думаю днями и ночами. За ту, что озаряет небосвод одним своим присутствием…Максим говорил, а Оксана буквально проваливалась в эти слова. Неужели это происходит с ней на самом деле? Такого просто не может быть. С той, у которой никогда не было никаких серьезных отношений и которую никто никогда не замечал. Разве может быть такое. Это просто какое-то чудо, которое случилось с ней. Ее заметили на корпоративе фирмы. Ее? Когда за столько лет никто ее не замечал? Разве может быть такое? Это чудо, счастье, что-то, что могло бы случиться только в самой красивой сказке. И все это произошло именно с ней. Максим протянул свой бокал, и они стукнулись. Удивительно, что в этой эйфории, в которой пребывала девушка, она даже не услышала звона бокалов, словно бы они были сделаны не из стекла, а из пластмассы. Девушка сделала глоток вина и вдруг почувствовала, что оно совершенно безвкусно.- Что-то не так? – спросил ее Максим.- Да… как-то странно. Вино какое-то, как вода, – она глупо улыбнулась.- А ты какое бы хотела, чтобы оно было?- Не знаю, я никакого особо не пила. Ну, мне казалось, что оно должно быть сладковато-кислое?- Ну, так ты представь, как следует, и оно будет таким.- Что?- Представь? И попробуй… - сказал Максим, глядя прямо в глаза.Девушку немного смутила эта фраза, но она все-таки сделала глоток. На сей раз вино оказалось сладкое с небольшой кислинкой.- Что это было? – удивилась она.- Что именно?- Ну... я про вино? Как это так получилось?- Просто в первый раз ты плохо себе это представила. О чем-то задумалась, поэтому твое сознание не смогло как следует представить вкус вина, оставив его нейтральным.- Что? – Оксана насторожилась. – Причем тут, что я... Так это что? Получается… что все это, - она охватила руками стол. – Это все, что я придумала?- Конечно, - улыбнулся Максим, отпивая еще вина.- И цветы? – девушка припала к ним. Она сначала не почувствовала никаких запахов, но, постепенно вспоминая о том, как пахнут розы, девушка стала ощущать запах лепестков. – И ты? – она вопросительно посмотрела на него.- И я, - он улыбнулся ей в ответ.- Ты шутишь? – девушка начала волноваться.- Если ты захочешь, то начну… - улыбался Максим. – Пойми. Я тот, кто тебе нужен. Не многим удается достичь таких мечтаний, чтобы их фантазии и образы появились на самом деле. Ты должна быть этому рада. У тебя получилось. Долгие годы тренировок, и вот… я и все, что тебе так нравится, и окружает тебя.- Этого не может быть.- Возьми меня за руку, - он протянул свою руку, и девушка взяла его ладонь. – Что ты ощущаешь? Тепло, холод?- Ничего…- Потому что ты мало кого держала за руку. Твои мысли еще не достигли такого совершенства, чтобы ощущать и чувствовать все так, словно это на самом деле.- Ты меня разыгрываешь?- Нет. Я лишь объясняю тебе банальные принципы фантазий. Чтобы в будущем у нас не было разногласий. Теперь я твой. Я такой, каким ты хочешь меня видеть. Если тебе вдруг захочется, чтобы я стал другим, – я стану, тебе лишь надо представить это. Это звучит странно, но сфотографируй меня или вот этого официанта, который уже стал почему-то девушкой.Оксана посмотрела в сторону от стола и увидела, что вместо мужчины около стола стояла симпатичная девушка с черными, забранными в хвост волосами. В малиновой жилетке и белом воротничке. Девушка достала телефон и навела камеру на парня, после чего нажала кнопку «Сфотографировать».- Ну? Теперь посмотри, что получилось?Девушка взглянула на экран телефона, на котором были лишь голые деревья и снег. Не было ни стола, ни Максима, ни официантки.- А теперь представь, что должно было быть? Как фотография должна была получиться?Оксана представила, как улыбался парень, что было на столе, где стояла официантка. Потом она взглянула в экран и увидела все то, что представляла.- Это просто невероятно! Я больна?- Нет, конечно. Просто ты достигла того, что удается очень не многим. Скажи спасибо своей бурной фантазии и годам тренировок. Конечно, достичь максимально приближенного к реальности невозможно, но с практикой ты будешь максимально ощущать и чувствовать все то, что чувствовала бы в реальности. Важно не бросать это, а все время практиковать, мечтая и фантазируя.- А то, что вижу я, видят остальные?- Нет, конечно. Только ты.- Представляю, что они подумают…- Это твоя беда. Тебе всегда было важно мнение других. И ты затмеваешь свое мнение ради этого. Да и какая разница, что они подумают? Главное, что тебе хорошо.- Хорошо? – испугалась Оксана. – Я знаю, чем заканчивается это «хорошо»…- Если ты сейчас про клинику – то, тут важно научиться мечтать так, чтобы никто этого не видел и не замечал этих странностей. Вот и всё!- Вот и всё? Я шла сюда с надеждой найти, наконец, кого-то, кому бы я была дорога. А теперь что? Я сижу тут и разговариваю с воображаемым бойфрендом? Нет уж. Увольте! – девушка бросилась прочь от этого места.- Стой! Ты не должна отказываться от этого! Пойми! Многие просто мечтают достичь такого уровня, которого достигла ты! Тебе надо развивать это! – кричал ей вслед Максим.- Отстань! Исчезни! Я не хочу тебя больше знать! – девушка прибавила темп.Девушка выбежала на дорожку и побежала по ней. «Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая», - почти про себя говорила Оксана.- Стой! Стой! – сзади раздавался мужской голос. Девушка чувствовала, как этот крик искажается в воздухе, становясь каким-то совершенно другим. Страх охватил Оксану. Она бежала через парк, пока, наконец, рука мужчины не остановила ее.- Девушка! – раздалось совсем рядом, и чья-то сильная рука повернула ее к себе.Оксана увидела, что это совершенно другой мужчина в зеленом пуховике и с тремя тюльпанами в руках. У него были короткие жесткие волосы. На вид ему было чуть больше тридцати.- Это ты? – Оксана была поражена, как изменился Максим. – Ты Максим?- Да, - улыбнулся мужчина. – Как вы узнали? Мы что, знакомы?- Я же сказала, что не хочу тебя видеть!- Ладно-ладно, – мужчина отпустил девушку. Оксана почувствовал, как тепло его руки растекалось по ее руке в том месте, где он ее держал. - Второй раз за сегодня – это уже становится нормой для меня. Просто вы бежали от кого-то. Я подумал, что вам нужна помощь? Извините… А меня вот девушка бросила, представляете? В такой день. Вот… Это вам, - он протянул Оксане три тюльпана. – С праздником. Я то уж думал, мне повезло, и я смогу взять телефон у такой красивой девушки. Еще раз, извините…Мужчина развернулся и хотел уйти, но девушка остановила его:- Подождите… Максим… - произнесла она. Оксана подошла к нему и провела пальцами по его слегка небритой щеке, ощутив тепло и колкость его кожи. Девушка пристально посмотрела в его серые глаза и увидела в них свое отражение. Парень стоял и заворожено смотрел на нее, не понимая, что происходит. От мороза из его губ вырывался теплый воздух и превращался в пар. Оксана смотрела на него, словно хватаясь за этот миг, как последнюю надежду на спасение. Она вдруг ощутила, что парень очень не дурен собой. Девушка улыбнулась, вдруг осознав, как глупо выглядела несколько минут назад, но ей было уже все ровно. Она кокетливо посмотрела на парня и немного смущенно произнесла:– Записывайте …

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