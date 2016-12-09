Метка Смуга. Эпилог, или 7 вариантов окончания истории

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:49

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:48 by

ВАРИАНТ №1:Когда я очнулся, то понял, что нахожусь в подъезде своего дома на третьем этаже. Голова и тело жутко болели. Я встал на ноги и огляделся. Неужели мне все это приснилось? Что я тут делаю? Я поднялся на свой седьмой этаж, вынул ключи из кармана куртки и открыл дверь. В прихожей висели часы, которые показывали пять утра. Так это что, все был сон? Спину вновь обожгло. Я подошел к шкафу и снял футболку, поворачиваясь спиной к зеркалу. На моем позвоночнике чуть ниже шеи горели два красных пятнышка от укуса…ВАРИАНТ №2:Когда я очнулся, то увидел, что нахожусь в каком-то мрачном сыром месте больше похожим на подвал. Было холодно, влажно и пахло чем тухлым. Где-то то сбоку тускло пробивался свет. Где же я? Я попытался встать, но руки и ноги окоченели от холода так, что я их совершенно не чувствовал. Выдыхая пар изо рта, по-пластунски я практически пополз на свет, переваливаясь с бока на бок. Возможно, мне просто вкололи какую-то анестезию, из-за которой я не чувствовал своих конечностей. Должен отметить, что раньше, совершенно не практикуя такие перемещения, на удивление у меня хорошо получалось сейчас.Преодолев несколько метров, я оказался на краю каменного выступа. До земли с него было около метра. Огромная лужа, растекшаяся внизу, высвечивала на мутной жиже мое искривленное отражение. Я попытался свеситься, чтобы разглядеть себя в грязной воде, но заметил, что большой змеиный хвост, идущий от моей головы, цепляется за торчавший из стены корень, чтобы я не упал...ВАРИАНТ №3:Очнулся я в комнате, лежа на кровати. Рядом со мной сидела Маришка.- Где я? Что случилось? – спросил я, глядя на девушку.- Все хорошо, Андрей. Ты теперь с нами. В нашем Братстве. Ты выдержал испытания, и Мать-земля приняла тебя!- Что? Но?..В этот момент в комнату вошел Нюрж, а следом за ним Раш. Они улыбнулись, глядя на меня. Настоятель подошел к кровати и присел на стоявший возле нее стул.- Ты удивлен, я понимаю! Обряд завершен, и теперь ты стал членом нашего Братства. Что же касается Раша, то я же говорил тебе, что у нас много разных специальностей: лекари, охотники, искатели, ведуньи. Но есть еще шептуны, кем является Раш. Он проверял тебя на истинность твоих намерений вступить в наше Братство, но ты не поддался его обману. Добро пожаловать к нам, Андрей. Сегодня вечером мы уходим за Красные Болота, там тебя научат всему, что ты должен знать и уметь. Мы очень рады новому пополнению в наших рядах, а кое-кто, - он с улыбкой посмотрел на смущенную Маришку, - особенно сильно…Я посмотрел на ведунью и понял, что впереди меня ждет светлое будущее рядом с той, которой я смог доверить свою жизнь…ВАРИАНТ №4:Очнулся я в палате в больнице. В дверь вошел человек в белом халате с длинными русыми волосами. Следом за ним в палату вошла симпатичная медсестра с очаровательными голубыми глазами. Около кровати копошился какой-то бородатый санитар.- Очнулся, голубчик? – произнес он. - Хорошо ж ты навернулся с лестницы!- Федор, ты закончил с розеткой? – санитар кивнул доктору и покинул палату. – Мариночка, принесите, пожалуйста, пациенту воды. После трех дней комы, я, думаю, ему не помешает освежить ротовую полость.- Да, Николай Юрьевич. Сейчас! – ответила девушка, улыбнувшись мне и покинув комнату.Как только она вышла, в комнату вошел полицейский, на чьем лице были два больших шрама.- Как он? Доктор? – спросил у врача мужчина. – Я могу ему задать несколько вопросов?- Он пока слаб, Рашид Агиевич. Давайте чуть попозже?- Хорошо. Да, конечно, доктор. Как скажете.Он убрал обратно блокнот, в который намеревался что-то записывать. Я улыбнулся, потому что все лица, которые предстали моему взору тут, мне очень хорошо знакомы. Но я и представить себе не мог, что все закончится именно так…ВАРИАНТ №5:Темнота лишь на мгновение накрыла мой взор, но в следующий момент я ощутил, что стою в подъезде своего дома, стараясь присмотреться к чему-то на лестничной площадке. Возле батареи кто-то сидел и не делал никаких движений. Я медленно повернулся и сделал несколько шагов назад, стараясь не спугнуть существо, сидящее у батареи. Спускаясь по лестнице, я постоянно ждал, что оно вот-вот бросится в мою сторону, но этого не происходило. На третьем этаже я заметил человека с косматой бородой, который явно прятался от меня. Сделав вид, что я его не заметил, я устремился вниз по лестнице, чтобы убраться поскорее отсюда, пока не наступит рассвет…ВАРИАНТ №6:Очнулся я в своей квартире. Рядом со мной сидела Маришка и Раш.- Все получилось? – спросил я ее.- Да, после сегодняшнего обряда колдун ослаб. Чтобы ускорить процесс жертвоприношения, он потратил последние силы на это. Раш хорошо все предусмотрел. Убить его было лишь формальностью. Теперь некроманта больше нет, и нам ничто не угрожает.- Спасибо тебе, что поверил мне, - сказал Раш, хлопая меня по плечу. – Хотя мог бы сказать, что вы с Маришкой уже обо всем договорились тогда - на улице особняка. Я когда ворвался, думал, что всё, тебе хана, увидев тебя с перерезанным горлом. А оказывается, это был ловко замаскированный муляж под воротничком. Просто браво! Теперь я спокоен и могу, наконец, заняться своими делами. Прощайте и… счастья вам с Маришкой!Так закончилась эта эпопея с меткой, которую мне оставил червь Смуг. Федор после смерти колдуна пропал, и больше мы его никогда не видели. У нас с Маришкой родились две замечательные дочурки. И сейчас, по прошествии стольких лет, я даже благодарен тому, что когда-то меня укусил червь с рыжей шевелюрой…ВАРИАНТ №7:Глаза я открыл от яркого света, который проникал даже под веки и словно требовал, чтобы я смотрел на него. Я стоял посреди просторной комнаты, но стены ее были всего-навсего туманом, и, казалось, стоит махнуть в их сторону рукой, как они рассеются словно дым. Приятная прохлада окутала мое тело. После того, как я открыл глаза, свет перестал меня раздражать. Передо мной стояла Маришка. На ней было легкая белая ночная рубашка, украшенная снизу вычурными узорами и кружевами. Девушка улыбалась мне, стоя вот так просто, босиком. Вокруг нее рассеивался свет.- Я же тебе обещала, что мы увидимся, Андрей.- Где мы?- Там, где нам уже никто не помешает быть счастливыми. Пойдем…Она протянула мне свою руку, и я понял, что не желал ничего более, чем быть рядом с ней. Маришка махнула ладонью впереди себя, и перед нами возникли бесконечно зеленые просторы, в которые мы уходили, чтобы стать самыми счастливыми на свете…ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ:- Почему ты не отрезала ему голову? – злился Нюрж. – Теперь мне понятно, почему я до сих пор не чувствую прилива сил от его сущности!- Я не смогла, настоятель! – опустив голову, едва не заплакав, сказала Маришка.- Ты дура! Нельзя привязываться к жертве! Ты же знала, для чего мы его окучивали? – колдун ударил ведунью по лицу и подошел к яме, в которой я лежал. Он присел возле тела и вынул небольшой топор, чтобы отрубить голову. – Все приходится делать самому…***Очнулся я в сточной трубе. Все так, как и задумала Маришка. Тогда, на террасе особняка, она рассказала мне, что на самом деле задумал Нюрж. Но любовь ко мне не позволила ей убить меня. Поэтому мы придумали весь этот спектакль. Она имитировала мою смерть, этот липовый разрез на моем горле, снотворное, которое вколола перед обрядом, чтобы никто не догадался, что я просто уснул. Сюда привез меня Федор, здесь Маришка сделала вид, что отрезала мою голову и положила ее вместе с телом в заранее сделанную Федором яму. Здесь я должен был переродиться в Смуга, а моя сущность стать частью Нюржа, чтобы он жил и становился сильнее. Сюда он и придет, чтобы проверить, почему моя смерть не принесла ему сил. Я отодвинул большой камень, под которым лежал отравленный клинок. Достаточно сделать порез колдуну, чтобы убить его. Клинок был заговорен и освящен против нежити.***Я ударил сразу, когда колдун нагнулся возле моей головы, чтобы нанести удар. Нож воткнулся под ключицей и остался торчать там. Сильный удар колдуна резко отбросил меня в сторону. Федор попытался прыгнуть ко мне, но нога ведуньи, запутавшая его стопы, не позволила этого сделать. Бородач шумно грохнулся на землю, рассыпая камни в стороны. Нож из рук Федьки выпал и укатился в яму, в которой лежал я. Колдун поднялся и взлетел. Несмотря на то, что, кроме меня, Раш и Маришка спасли и Нину, и Николая, сил у некроманта еще оставалось много.- Как ты могла? – буквально заревел Нюрж, выдергивая нож из горла. – Вы умрете самой мучительной смертью, которую только можно представить! Я превращу вас в золу!Колдун махнул перед собой руками и что-то зашептал себе под нос, а между его ладоней образовывался огромный огненный шар. Я попытался побежать, но что-то невидимое словно держало меня и Маришку на месте, не давая даже вступить и шага. К тому времени Федор вылез из ямы и стоял возле колдуна, наблюдая, как наши с Маришкой тела сейчас сгорят в облаке пламя, которое вот-вот выкинет в нас колдун…Но в этот момент откуда-то из темноты вылетел короткий складной нож, врезаясь в глаз колдуна. А следом за ним выпрыгнул Раш, пиная стоящего рядом Федора обратно в яму. Колдун упал сверху на Федьку, пламя в руках Нюржа окутало их обоих, воспламеняя кожу, волосы и одежду. Дикий пронзительный крик наполнил всю сточную трубу.В этот момент я почувствовал, что меня уже ничто не держит. Хватая Маришку за руку, мы бросились прочь из трубы, Раш бежал за нами следом. Уже когда мы выбежали из нее, внутри словно что-то взорвалось, застонало нечеловеческими голосами, и труба, под натиском земли сверху, разрушилась, погребая некроманта и его верного слугу под толщами земли.- Мать-матушка, приняла жертву! – сказал Раш, глядя на заваленную сточную трубу. – Теперь я могу быть спокоен за то, что этот некромант больше никому не причинит вреда.Раш повернулся ко мне и Маришке.- Спасибо тебе, Андрей, за доверие. Спасибо тебе Маришка, за помощь. Столько лет я пытался найти союзника среди слуг некроманта, и только сегодня, спустя долгих 30 лет, наконец, я нашел его в лице вас.- Куда ты сейчас, Раш? – спросил я мужчину со шрамами.- Не знаю… Наверное, тоже найду себе кого-то, кто ради меня бы смог так же рискнуть своей жизнью! – он подмигнул Маришке, как старый знакомый. Затем он пожал мою руку. – Счастья вам. Берегите друг друга. Впереди вам еще предстоит немало трудностей, но я верю, что обладая такой любовью, как у вас, – вы справитесь. Прощайте!Раш прыгнул через кочку и быстро вбежал на пригорок. Он еще раз взглянул на нас, махнул нам рукой и исчез в густоте леса. Я обнял Маришку, и мы отправились туда, где нам предстояло начать новую жизнь. Нашу новую жизнь после перерождения…

Ключевые слова: Жертвоприношение некромант колдун ведунья авторская история

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