Линия жизни

Lynx Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:33 by

Игорь не боялся ничего.В 14 лет одна женщина прочла их с другом ладони и обоим сказала, что они проживут долго: так написано линиями рук. Но Игорю после шепнула: "Я обманула твоего друга. Вот это, - она медленно и мягко провела пластиной своего ухоженного ногтя по одной из линий, - линия жизни. Она у тебя длинная, я два раза всего такие встречала. А у него очень короткая. Не говори ему, ему совсем мало осталось. Но ты должен знать, что тебя я не обманула".Линия друга действительно была короткой. И он действительно умер, буквально через две недели.В таком возрасте мальчики часто все еще любят опасные бесполезные игры. Игорь с друзьями прыгали на стройке со второго этажа в кучу песка, сваленную на днях старым облезлым КАМАЗом. Они просто забыли, что там раньше торчал обрезок арматуры. На него-то и напоролся друг Игоря. От мальчика осталось бурое пятно на бежевом песке, всегда ухоженная могилка и непонятная никому привычка Игоря. Перед тем, как сделать что-то опасное, он смотрел на свою ладонь. И делал. Гибель друга только укрепила его веру в линии.В двадцать два Игорь закончил университет, взял отпуск и отправился с друзьями в поход по тайге. Без палаток, от деревни к деревне. Маршрут был простой, да еще и летом - это был чистый отдых. Но, к сожалению, даже на отдыхе случается дерьмо.Сперва не туда и не там свернули, потом не сразу поняли, куда возвращаться, потом один подвернул ногу... В общем, к очередной деревне они не вышли вовремя. Уже собирались ложиться прямо в лесу, но один из пятерых нашел покосившуюся избу. Закричал, позвал остальных. Все обрадовались, спать на лапнике никому не улыбалось. И только Леша, который в этой местности ходил уже раз десятый, сказал, что здесь спать нельзя.Он объяснил, что раньше тут была деревня, чуть дальше, где теперь опушка с редкими деревцами. Эту избу построил не то колдун, не то колдунья, на отшибе, потому что люди не жаловали. А после смерти хозяина началось самое интересное. Молодой парень поссорился с родителями и с невестой ушел жить туда - нашли на следующий день, седых и мертвых. В конце тридцатых в деревню прислали не то учителя, не то агронома - та же история, мертвый в первое же утро. Избу пытались сжечь, но она не горела.Леша показал в нескольких местах опалины, едва видимые в сумерках на темном от времени дереве. Дальше таких опалин дело не зашло, изба не горела. Попытку повторили, когда в избе нашли забредшего охотника, ничего не получилось. Особо страшно было, когда дверь и окна заколотили: наутро доски валялись рядом, переломанные пополам. В общем, за шестьдесят лет после смерти хозяина, к середине восьмидесятых, в избе погибли так или иначе оказавшиеся там 17 человек. Половину нашли не сразу, а когда кого-то искали в том районе. Местные сразу предлагали поисковикам заглянуть в избушку.Потом деревня, и так поредевшая, сгорела. С тех пор было три случая. Последний – в 2009, два туриста.В группе все так или иначе верили в НЁХ, и рассказ Леши лег на благодатную почву. Но Игорь посмотрел на свою ладонь, которая обещала долгую жизнь, и сказал, что давно дело было, известно все по рассказам через третьи руки, да и вообще... сколько их таких могло переночевать благополучно и уйти. Предложил проверить: если все чисто внутри, то спят там. Было хоть и мрачновато, но все хорошо. Игорь снова посмотрел на ладонь, как бы разглядывая, не испачкал ли, и сказал, что все ночуют в избе. Леша и еще один парень послали его подальше и пошли на ночлег в лес, на другой край бывшей деревни. Игорь с двумя другими остался.Ночью он проснулся от поскуливания. Человеческого, даже голос был знаком. Это в страхе поскуливал его товарищ. Еще слышалась какая-то возня. Плавная, размеренная. Не возня даже, а шум, с каким в доме ночью возится хозяин. Ночь была безлунная, но даже для нее в избе было слишком темно. Игорю даже показалось, что он ослеп: глаза не привыкали к темноте совершенно.- Славка, что такое? - спросил он осторожно у перепуганного друга.Тот только взвыл тихонько в страхе и заплакал. Шум на секунду затих, но возобновился как был.- Славка... - позвал Игорь тише.Ему становилось страшно.Он расстегнул молнию спального мешка и сел. На ощупь достал фонарь. Славка как-то понял, что делает Игорь, и наконец не сказал даже - вскрикнул:- Не включай свет!Возня не менялась. Парень замешкался на секунду, но потом надел налобный фонарь на голову и включил. Один спальник валялся смятый на полу. Во втором был третий парень. Он вылез из него наполовину и пополз к стене, где, видимо, и умер. Он не был седым, а лица его не было видно: уткнулся в стену, словно убегая. Но что он мертв, было очевидно.Игорь повернул голову, за движением пошел луч. Туда, где скулил Славка. Еще была возня, и только сейчас, со светом, Игорь понял, что она происходит за его спиной. По спине пробежал не то холодок, не то ощущение как от отека, только мягче… Игорь сказал про себя два слова: «Линия жизни». Страх ослаб. Когда боишься НЁХ, вера в мистическое помогает сильнее всего.Так вот, Славка. Он как раз поседел. Он забился в угол, свернулся, словно стараясь стать меньше. Скулил, заплаканный, трясся и смотрел на Игоря. На свет.- Славка… - снова позвал Игорь.Парень молчал.- Оно… тут? - спросил Игорь, на ответ не надеясь и не нуждаясь в нем.Что Оно было за его спиной, он уже понял. Захотелось повернуться и увидеть. Сразу надо было.Славка, словно прочтя мысли, жалобно покачал головой:- Не надо.Игорь проигнорировал предупреждение. Было страшно. Шум за спиной оставался таким, как был, несмотря на свет и разговоры, и это было хуже всего.Игорь осторожно ослабил свет фонаря. Сейчас он повернется и увидит Это. Только соберется с духом. Он медленно поднес ладонь под луч. Он хотел перед этим увидеть, что все будет хорошо. Что хотя бы он сам, но вернется отсюда живым и здоровым. Линия никогда его не обманывала.Пятно теперь уже мягкого света легло на мокрую от пота ладонь. Игорь посмотрел на нее, ища между блестящих мелких-мелких капелек тонкую четкую линию. Провел по ней взглядом. И почувствовал прямо под сердцем пустоту.Линия теперь была совсем короткой…Автор - SneJin.

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