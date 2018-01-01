Маричка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:19

Причина: Изменен раздел.

Мора Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:19 by

С Вероникой - главной героиней этой истории - я познакомилась в чудесном кружевном городе Ельце. Жили мы в пригороде, я тогда работала экономистом в детском садике, а Вероника занимала там должность детского психолога. На работу мы добирались одним транспортом. И на работу в сад устроились почти одновременно - это нас сблизило. Вот такую историю мне поведала Вероника.Несколько лет назад я жила в Петербурге с мужем, работала в медицинском центре детским психологом.Однажды к нам в центр обратилась за помощью семья - мама Елена, папа Олег и их прелестная дочурка Настюшка 4 лет. Настюшка была долгожданным и горячо любимым ребенком в семье. А проблема, с которой они пришли, была такова - у Настюши появился вымышленный друг. По этой причине ребенок замкнулся, почти перестал играть с детьми в саду и на улице.После предварительных бесед. Мы с родителями Настюши решили, что беседовать с ней я буду у них дома, чтобы ребенок чувствовал себя спокойнее в привычной обстановке. Знакомиться я пришла с тортиком и игрушкой, Настюша оказалась очень общительной девочкой, пригласила меня на кукольный чай, рассказывала о своих игрушках, о садике и домашнем питомце - черепашке по имени "Жук". В первую нашу встречу, как и в две последующие, я не спрашивала Настюшу о невидимых друзьях. Когда наши отношения стали носить более близкий характер, я спросила Настюшу, с кем ей нравится играть, и кто ее лучшие друзья. Девочка явно напряглась, но я постаралась сохранить доверительную атмосферу.После обсуждения подружек Настюши из детского садика, я спросила, с кем она любит играть дома, на что девочка шепотом ответила мне:- Ко мне приходит подружка, но она не любит, когда я про нее говорю, не разрешает мне про нее рассказывать никому.- Настюша, а как ее зовут? Где она живет?- Её зовут Маричка, - сказала Настюша и испуганно оглянулась на большое зеркало в шкафу за ее спиной.Я решила, что для первого разговора достаточно, чтобы не спугнуть девочку, и перевела разговор на другие темы.Следующая наша встреча была назначена через неделю, но Лена, мама Настюши, позвонила мне на следующий день и попросила подойти, как только смогу.После обеда, закончив неотложные дела, я отправилась к Настюше.В этот раз Настюша была молчалива и замкнута, не шла на контакт, молча складывая пазл. А я заметила на запястьях Настюши синяки, как если бы ее сильно хватали за запястья маленькими детскими пальчиками. Я уселась в кресло и позвала Настюшу, чтоб почитать ее любимую книжку. В ходе обсуждения героев сказки - я быстро спросила:- Ой, а что это у тебя такое на ручке?Ребенок не успел переключиться и ответил на автомате:- Это Маричка, она разозлилась, что я про нее тебе рассказала.Тут ребенок испуганно замолк, Настюша сжалась в комочек у меня на руках, но мне нужно было продолжать:- Разозлилась? Почему? Я бы тоже хотела с ней познакомиться и поиграть.Настюша замолчала и отправилась на кухню к маме. Я попросила Лену разрешить нам с Настюшей погулять. На прогулке ребенок вел себя гораздо спокойнее и раскованнее, а в кафе за мороженным мне удалось разговорить Настюшу.Маричка приходит к ней ночью, когда все в доме ложатся спать. Она переставляет Настюшиных кукол, играет ее игрушками, у Марички рыжие волосы и красивое синее платье. Когда Настюша хочет спать и не играет с Маричкой, она начинает злиться и дергает Настюшу за волосы, раскидывает кубики и всячески вредничает. А когда она рассердилась на Настюшу за то, что она рассказала мне про их дружбу, то сильно кричала, трясла Настю за руки и пыталась укусить. Тут Настя расплакалась и показала мне след от укуса чуть выше локтя с внутренней стороны. Зубы, оставившие след на Настюшиной руке, явно были детские. Не представляю, чтобы ребенок мог сам себя укусить в этом месте, хотя за неимением другой реалистичной версии нам пришлось принять эту.Я, как могла, успокоила ребенка, хотя сама не представляла, что с этим делать. Поговорив с Леной, мы решили, что они с дочкой уедут на несколько дней к бабушке в пригород, а я подумаю, что дальше делать.Не найдя ответов в современной психологии, и зная, что я видела - укусы и синяки были более чем настоящие - я обратилась к священнику. К сожалению, это мне ничем не помогло - батюшка посоветовал причастить ребенка, водить на службы в церковь, умывать святой водой, освятить квартиру. Настина мама говорила мне, что это всё она уже делала.Этой ночью я спала очень плохо - мне снились кошмары, будто меня кто-то постоянно дергает за волосы, выдергивает из-под головы подушку, кроме того мне было жутко холодно под теплым одеялом, хотя отопление работало нормально - я проверила.Придя на работу, я позвонила Лене, спросила: "как дела у Настюши?" И хотела договориться о следующем моем посещении.Лена ответила, что Настюша чувствует себя прекрасно, повеселела, расставляет игрушки в комнате и напевает песенки. Лена спросила Настюшу:- Настюша, а где твоя невидимая подружка?- А Маричка больше не придет, она рассердилась на меня и ушла жить к Веронике!Я остолбенела от этих слов девочки, сердце моё похолодело...Лена пришла через неделю ко мне в кабинет, поблагодарила за прекрасную работу, сказала, что они решили поехать отдохнуть на море, чтобы совсем отвлечь Настюшу от выдуманных друзей.Но я-то знала, что Маричка - не выдуманный друг, она есть...Через несколько дней муж вернулся из командировки, а через два месяца он ушел - сказал, что не может находиться со мной в одной квартире, потому что ему кажется, что я постоянно пахну чем-то гнилым и затхлым, он постоянно испытывает необъяснимый страх, не может спать ночью. Еще у меня стали сильно выпадать волосы - утром на подушке я находила целые пряди.После этого я уволилась и уехала жить в Елец, в квартиру, оставшуюся мне от бабушки. Первые три недели прошли спокойно, а потом как-то ночью я пошла на кухню попить и увидела в старом бабушкином зеркале рыжую девочку в синем платье. Я закричала и упала в обморок. Пришла в себя, когда уже рассвело, и я знала - это был не сон.В тот день я купила куклу и поставила её на видное место в своей спальне. Теперь я часто покупаю игрушки...***Через месяц после нашего разговора я ушла в отпуск, а когда вернулась, узнала, что Вероника уволилась и уехала из города. Я уговорила знакомую, и мы вместе сходили к Веронике домой, на наш стук никто не открыл. Соседка подтвердила, что Вероника уехала. Я не знаю, куда уехала Вероника, и как сложилась ее жизнь дальше.

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